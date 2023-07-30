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война (46523) Бахмут (Артемовск) (1528) дроны (2066)

Наши бойцы ликвидировали вражескую группу операторов БПЛА на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины KRAKEN ликвидировали вражескую группу операторов БПЛА на Бахмутском направлении Донецкой области. После обнаружения окупантов их "минуснули" сбросом взрывного устройства с FPV-дрона.

Видео было опубликовано в телеграм-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Артиллерия бригады ДШВ ликвидировала окупантов в Бахмуте в районе "Аллеи роз". ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Керувальники дронами ''задвохсотилися'' від дрона. Наче анектот.
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30.07.2023 10:23
+9
Мабудь це відео, коли ахматівського карлсона накрили
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30.07.2023 11:06
+4
Оказывается, в эту игру можно играть вдвоём.
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30.07.2023 11:40
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Керувальники дронами ''задвохсотилися'' від дрона. Наче анектот.
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30.07.2023 10:23 Ответить
Задвухсотили в дим.
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30.07.2023 11:43 Ответить
Це має бути не анекдотом, а головним напрямком в боротьбі з цапськими дронами.
Тут навіть немає чого пояснювати - чому
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30.07.2023 11:48 Ответить
Это такой же анекдот, как и контрбатарейная борьба в артиллерии. Особенно если учесть, что "в эту игру можно играть вдвоем"
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30.07.2023 14:24 Ответить
Звичайна війна дронів. Ще трохи і майже всі загиблі будуть в основному від дронів.

Навіть вже зараз тих кого вбила артилерія можна записувати в списки досягнень дронів тому що таку точність та ефективність артилерії дають дрони.
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30.07.2023 13:16 Ответить
Мабудь це відео, коли ахматівського карлсона накрили
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30.07.2023 11:06 Ответить
И нихтооо нее узнаееет, где магилка маааяяяя!
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30.07.2023 11:09 Ответить
Оказывается, в эту игру можно играть вдвоём.
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30.07.2023 11:40 Ответить
Не завадило б залетіти в трубу. Мавік там висів, а значить і ретранслятор-репітер можна підвісити.

Але й так ок скид все ж ДРОНІВ майже НЕМАЄ.
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30.07.2023 13:19 Ответить
Я подобное уже видел под Ореховым пару дней назад. )
История одинаковая, а люди разные!
Все буде Україна!
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30.07.2023 13:46 Ответить
 
 