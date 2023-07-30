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Наши бойцы ликвидировали вражескую группу операторов БПЛА на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины KRAKEN ликвидировали вражескую группу операторов БПЛА на Бахмутском направлении Донецкой области. После обнаружения окупантов их "минуснули" сбросом взрывного устройства с FPV-дрона.
Видео было опубликовано в телеграм-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.
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+17 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+9 Ким Чен Ир
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+4 ZoV KobZona
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Тут навіть немає чого пояснювати - чому
Навіть вже зараз тих кого вбила артилерія можна записувати в списки досягнень дронів тому що таку точність та ефективність артилерії дають дрони.
Але й так ок скид все ж ДРОНІВ майже НЕМАЄ.
История одинаковая, а люди разные!
Все буде Україна!