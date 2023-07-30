Наши бойцы ликвидировали вражескую группу операторов БПЛА на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины KRAKEN ликвидировали вражескую группу операторов БПЛА на Бахмутском направлении Донецкой области. После обнаружения окупантов их "минуснули" сбросом взрывного устройства с FPV-дрона.

Видео было опубликовано в телеграм-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также смотрите: Артиллерия бригады ДШВ ликвидировала окупантов в Бахмуте в районе "Аллеи роз". ВИДЕО