2 человека погибли и 2 получили ранения в результате ракетной атаки оккупантов по Запорожью, - ОВА

В результате ракетной атаки по Запорожью погибли два человека, еще две женщины доставлены в больницу. По области оккупанты нанесли 77 ударов по 20 населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

"В результате ракетной атаки военных РФ по областному центру погибла 32-летняя женщина и 45-летний мужчина. Две женщины 36 и 55 лет с легкими повреждениями доставлены в больницу, где оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки враг нанес 77 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

73 артиллерийских обстрела пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Левадного, Новодаровки, Белогорья, Малиновки, Каменского, Степного и других прифронтовых сел. Поражение от вражеского БПЛА потерпело с. Новоандреевка и с. Павловка, от авиации в очередной раз пострадало Гуляйполе.

Поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил глава ОВА.

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