992 3
За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 9 оккупантов и 49 квадрокоптеров. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Входящие в состав группировок Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Военно-Морских Сил ВС Украины.
"В минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 9 оккупантов, 1 грузовик и 49 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Молодцы!
Воскресенье полно отличных новостей!