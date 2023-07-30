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Новости Война в Украине
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За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 9 оккупантов и 49 квадрокоптеров. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Входящие в состав группировок Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Военно-Морских Сил ВС Украины.

"В минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 9 оккупантов, 1 грузовик и 49 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 9 оккупантов и 49 квадрокоптеров 01

Автор: Анастасія Потіха
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Не порада (хто я такий), але абстрактне побажання до вищих сил з дивану:Краще б навпаки 49 орків і 9 коптерів!
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30.07.2023 10:59 Ответить
Офигеть!
Молодцы!
Воскресенье полно отличных новостей!
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30.07.2023 11:29 Ответить
Не зупиняйтеся, ВМС ЗСУ!
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31.07.2023 01:35 Ответить
 
 