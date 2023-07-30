Количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумам возросло до 20 человек (обновлено)
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В Сумах работают над ликвидацией последствий вражеской атаки на город 29 июля, во время которой было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Сумского горсовета.
Отмечается, что в лечебные учреждения за медицинской помощью обратилось 17 пациентов. Трое находятся на стационарном лечении (состояние средней степени тяжести). Один человек погиб.
На месте удара производится обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций. Работают спасатели и спецтехника.
Позже горсовет опубликовал оперативную информацию по обстрелу.
"В результате попадания вражеской ракеты разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования. Также повреждены общежития и многоэтажки... Продолжаются мероприятия по разбору завалов и эвакуации населения... Предоставлено временное место жительства 13 лицам", - говорится в сообщении.
Кроме того, возросло число погибших и раненых: "В результате обстрела погибли два человека, пострадали 20 (трое остаются в больнице)".
Также сообщается, что в результате ракетного удара повреждены элементы контактной сети по ул. Ковпака. Утром 30 июля возобновлена подача напряжения и движение троллейбусов в соответствии с маршрутами.
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Пора уже і ответку дать хорошу
Щоб і їм не ,,спалось ,,