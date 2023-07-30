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обстрел (20073) Сумы (826)

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумам возросло до 20 человек (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

взрыв,сумы

В Сумах работают над ликвидацией последствий вражеской атаки на город 29 июля, во время которой было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Сумского горсовета.

Отмечается, что в лечебные учреждения за медицинской помощью обратилось 17 пациентов. Трое находятся на стационарном лечении (состояние средней степени тяжести). Один человек погиб.

На месте удара производится обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций. Работают спасатели и спецтехника.

Позже горсовет опубликовал оперативную информацию по обстрелу.

"В результате попадания вражеской ракеты разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования. Также повреждены общежития и многоэтажки... Продолжаются мероприятия по разбору завалов и эвакуации населения... Предоставлено временное место жительства 13 лицам", - говорится в сообщении.

Кроме того, возросло число погибших и раненых: "В результате обстрела погибли два человека, пострадали 20 (трое остаются в больнице)".

Также сообщается, что в результате ракетного удара повреждены элементы контактной сети по ул. Ковпака. Утром 30 июля возобновлена подача напряжения и движение троллейбусов в соответствии с маршрутами.

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В росії що ексклюзивне право нас кошмарить
Пора уже і ответку дать хорошу
Щоб і їм не ,,спалось ,,
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30.07.2023 12:19 Ответить
 
 