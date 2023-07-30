Оккупанты усилили штурмовые действия возле Марьинки, это самая горячая точка фронта, - Силы обороны Таврического направления
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В минувшие сутки российские захватчики усилили штурмовые действия в Марьинке.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.
"Отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмовых отрядах "Шторм Z" с применением бронегрупп, особенно на направлении Александровка - Марьинка. Безусловно, это самая горячая точка фронта", - рассказал он.
В районе недавно освобожденного села Старомайорское и расположенного через реку села Урожайное, где находятся россияне, враг усилили контратаки. Из оккупированного Мариуполя россияне перебросили подкрепление в Работино.
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