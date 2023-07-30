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Оккупанты усилили штурмовые действия возле Марьинки, это самая горячая точка фронта, - Силы обороны Таврического направления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В минувшие сутки российские захватчики усилили штурмовые действия в Марьинке.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

"Отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмовых отрядах "Шторм Z" с применением бронегрупп, особенно на направлении Александровка - Марьинка. Безусловно, это самая горячая точка фронта", - рассказал он.

В районе недавно освобожденного села Старомайорское и расположенного через реку села Урожайное, где находятся россияне, враг усилили контратаки. Из оккупированного Мариуполя россияне перебросили подкрепление в Работино.

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Розбили ту Мар"їнку в драбадан. Може таки бамбаси зрозуміють хто розбив їхні будинки.
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30.07.2023 11:44 Ответить
Ворог посилив контратаки в райні села Урожайного , "де знаходяться росіяни" ?!
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30.07.2023 12:10 Ответить
 
 