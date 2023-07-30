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Депутат Бундестага Майер о случае с Харлан: Позиция МОК касательно РФ остается проблемной

Новости Цензор.НЕТ Спорт

харлан

Случай с дисквалификацией украинской спортсменки Ольги Харлан на Чемпионате мира по фехтованию в Милане и принятые впоследствии решения Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) показали, какой проблемной является позиция МОК и некоторых международных спортивных федераций по разрешению вернуться в международные соревнования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил депутат Бундестага, член Комитета по спорту Штефан Майер.

"Нельзя допустить, чтобы широкий жест МОК по поводу квалификации Харлан на Олимпиаду и по сути правильное решение федерации фехтования относительно "приостановки" ее дисквалификации замылили глаза на очень проблемную позицию МОК и некоторых международных федераций, таких как федерация фехтования, по участию атлетов из России и Беларуси в международных соревнованиях", - подчеркнул Майер.

Он напомнил о совместной мартовской декларации членов Комитета Бундестага по вопросам спорта от правящих социал-демократов, "зеленых" и либералов, а также ХДС/ХСС, в которой они призвали МОК и Международный паралимпийский комитет, а также международные спортивные федерации полностью придерживаться принципа недопущения и белорусских спортсменов к соревнованиям.

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"Мы отнеслись тогда критически к позиции МОК. Случай Харлан только подтвердил, что мы были правы, ведь он четко показал слабые места позиции МОК и некоторых международных федераций. И я вполне понимаю поступок Харлан - не пожать руку россиянке Смирновой тогда, когда в Украину чуть ли не каждый день прилетают российские ракеты", - пояснил депутат.

"Спорт был, есть и, на мой взгляд, будет оставаться политическим. Важно, однако, чтобы спорт не превращался в инструмент политики и не позволял инструментализовать себя", - добавил он.

Напомним, 27 июля Харлан получила дисквалификацию от Международной федерации фехтования за отказ в рукопожатии российской спортсменке на чемпионате мира. Санкции FIE предусматривают запрет лидеру сборной Украины участвовать в соревнованиях в течение 60 дней.

28 июля Харлан получила автоматическую квалификацию МОК на Олимпиаду-2024. А затем исполнительный комитет Международной федерации фехтования вынес решение о приостановлении дисквалификации.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Позиція МОК залишається ганебною, а не проблемною...
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30.07.2023 11:54
+8
Красівоє
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30.07.2023 12:01
+6
Усі ті раша спортсмени, тупо військові. І їх засилають на змагання з однією ціллю - провокація, що б офіційно позбавити українських спортсменів участі в змаганнях.
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30.07.2023 11:56
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Позиція МОК залишається ганебною, а не проблемною...
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30.07.2023 11:54 Ответить
Та отож ...
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30.07.2023 12:23 Ответить
Усі ті раша спортсмени, тупо військові. І їх засилають на змагання з однією ціллю - провокація, що б офіційно позбавити українських спортсменів участі в змаганнях.
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30.07.2023 11:56 Ответить
Значит пришло время перетряхнуть МОК
Бахнуть по БАХУ!
Продажному и оборзевшему БАХУ!
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30.07.2023 11:56 Ответить
структура управліньских органів ВСІХ спортивних організацій влаштована таким чином, щоб захищати саму себе і стригти бабло зі спонсорів. Абсолютно всіх! Від Шахмат до фуиболу, від МРку до національних ассоціацій! Єдиним дієвим ,на мій погляд, важілем тиску є позиція спонсорів цих організацій, але наприклад фехтуванням опікуються кацапи, тож..
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30.07.2023 12:25 Ответить
Нема "нейтральних" спортсменів, доки у них є паспорт з двоголовою куркою-мутантом, чи схоже на паспорт посвідчення особи бульбаської провінції кацапії. Спочатку повинна бути процедура виходу з громадянства. Не пізніше, як за два роки до спортивниз змагань. Це щонайменші умови.
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30.07.2023 11:59 Ответить
Я просто дивуюсь як жінка володіє шаблею.
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30.07.2023 12:01 Ответить
Красівоє
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30.07.2023 12:01 Ответить
А спортивна ***** гнучка і б"є дуже боляче. Шаблісти після бою всі в синяках.
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30.07.2023 12:04 Ответить
Позиція МОК слабка завдяки сильним грошам з кремля. А на рівні різних федерацій ще слабкіша.
На вскидку: відмінили пару тенісних турнірів (на Мацквє та Санкт-лєнінґрадє) та автоперегони у Сочі (F1). Спортсмени-кацапи та бульбаші продовжують виступати під "білим" прапором або "вєсь мір". Тенісистка сабалєнка цілу істерику вчинила на прес-конференції, шо її вже "дістали" політикою (ця **** зустрічала новий 22-й рік у компанії з самопроголошеним диктатором лукашеску).
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30.07.2023 12:09 Ответить
Маєр - ху*ло!
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30.07.2023 12:13 Ответить
А може ти? Новину читало, чи по клавi бряцкало?
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30.07.2023 12:16 Ответить
Тикати будеш своїй бабці!
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30.07.2023 12:54 Ответить
Тикити я буду би#лу, що читати не хоче, а матюкатися любе.
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30.07.2023 13:03 Ответить
Хто таке "любе"?
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30.07.2023 13:06 Ответить
З яких пір "ху*ло" в Україні матюк? Це означення конкретної особи!
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30.07.2023 13:07 Ответить
У санкційні списки треба вносити всіх "спортивних діячів", що тягнуть руку за кацапами. Зовсім охрініли - на додачу до бомбардуваннь, ще й принижувати українських спортсменів.
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30.07.2023 12:15 Ответить
В ситу Європу потрібно щоб прилетіла якась бімба хочаб мінімальна, бо у них домінантні проблеми це спасіння котиків і собачок. Ситі потвори цей МОК.
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30.07.2023 12:20 Ответить
"коли в Україну чи не щодня летять російські ракети"

- не щодня? Щодня росія бомбить Україну ракетами по кілька разів мінімум. Лише варіюється кількість та типи ракет. А МОК - лайно собаче.
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30.07.2023 12:22 Ответить
Великі гроші. Дууже великі. Треба бути Залужними, щоб відмовитися від таких грошей! А чиновники різного рівня - далеко не Залужні і не Харлани. Гідність - то не про них. А ось грооошики!..
Всі ці організації на три букви - ООН, МОК (та й не тільки на три), вже давно тричі куплені та запродані. З тих грошей кров капає та смертю тхне, а воно їм все одно дорожче за гідність, честь, сумління. "Дєньгі нє пахнут!" Ще й як пахнуть! Як і їх одержувачі!
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30.07.2023 12:38 Ответить
Срамота , *** .. Надеюсь , переведут на немецкий .
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30.07.2023 12:44 Ответить
__ус1м кацапам форма одягу- оранж кольор,та электроошийник на шиi___
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30.07.2023 13:56 Ответить
 
 