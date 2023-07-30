Депутат Бундестага Майер о случае с Харлан: Позиция МОК касательно РФ остается проблемной

Случай с дисквалификацией украинской спортсменки Ольги Харлан на Чемпионате мира по фехтованию в Милане и принятые впоследствии решения Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) показали, какой проблемной является позиция МОК и некоторых международных спортивных федераций по разрешению вернуться в международные соревнования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил депутат Бундестага, член Комитета по спорту Штефан Майер.

"Нельзя допустить, чтобы широкий жест МОК по поводу квалификации Харлан на Олимпиаду и по сути правильное решение федерации фехтования относительно "приостановки" ее дисквалификации замылили глаза на очень проблемную позицию МОК и некоторых международных федераций, таких как федерация фехтования, по участию атлетов из России и Беларуси в международных соревнованиях", - подчеркнул Майер.

Он напомнил о совместной мартовской декларации членов Комитета Бундестага по вопросам спорта от правящих социал-демократов, "зеленых" и либералов, а также ХДС/ХСС, в которой они призвали МОК и Международный паралимпийский комитет, а также международные спортивные федерации полностью придерживаться принципа недопущения и белорусских спортсменов к соревнованиям.

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"Мы отнеслись тогда критически к позиции МОК. Случай Харлан только подтвердил, что мы были правы, ведь он четко показал слабые места позиции МОК и некоторых международных федераций. И я вполне понимаю поступок Харлан - не пожать руку россиянке Смирновой тогда, когда в Украину чуть ли не каждый день прилетают российские ракеты", - пояснил депутат.

"Спорт был, есть и, на мой взгляд, будет оставаться политическим. Важно, однако, чтобы спорт не превращался в инструмент политики и не позволял инструментализовать себя", - добавил он.

Напомним, 27 июля Харлан получила дисквалификацию от Международной федерации фехтования за отказ в рукопожатии российской спортсменке на чемпионате мира. Санкции FIE предусматривают запрет лидеру сборной Украины участвовать в соревнованиях в течение 60 дней.

28 июля Харлан получила автоматическую квалификацию МОК на Олимпиаду-2024. А затем исполнительный комитет Международной федерации фехтования вынес решение о приостановлении дисквалификации.