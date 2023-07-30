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Новости Экономика
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национализация (233) Пасенюк (18) Сбербанк России (126)

При национализации российского "Сбербанка" частные финансовые компании заработали не менее 850 миллионов гривен

Новости Цензор.НЕТ Экономика

сбербанк

После начала ликвидации банка в феврале 2022 года Украина не получила контроль над облигациями внутреннего государственного займа на 9 млрд гривен, которые оказались в руках частной структуры и приносят ей доход.

Об этом идет речь в материале "Зеркала недели", информирует Цензор.НЕТ.

При переводе активов российского банка в собственность украинского государства самой надежной его частью считались более 9 млрд грн, вложенные в облигации государственного займа (ОВГЗ), причем в Фонд гарантирования вкладов физлиц эти ценные бумаги не попали.

Они находились под арестом в компании ICU ("Инвестиционный капитал Украины"), которой руководят Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

При этом арест активов никак не запрещал финансовой компании оперировать средствами, полученными от погашения этих бумаг, зарабатывать проценты и щедро премировать управляющих директоров компании - Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

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"Конечно, все это было бы невозможно, если бы не прокурорский арест, фактически подаривший ICU деньги, пущенные в оборот", - говорится в материале.

В частности ICU вложила возвращенный Министерством финансов заем (который, как и все имущество "Сбербанка", вообще-то принадлежат государству) в депозитные сертификаты Нацбанка.

"Такие вот "быстрые деньги", ведь доходность по депсертификатам на тот момент была 23% годовых. По данным источника в НБУ, заработок на "аренде чужой квартиры" уже перевалил за 850 млн грн. Если бы на этих ОВГЗ зарабатывала не частная компания, а государство, оно могло бы купить минимум 3,5 тысяч "мавиков-3", например", - указывается в материале на финансовую схему.

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Однако верхушкой истории стало то, что частично полученный от этих вложений доход 2022 года "Авангард" направил на выплату вознаграждения конечным бенефициарным собственникам - Стеценко и Пасенюку.

"Ни много ни мало – 580 млн грн на двоих. Положили денежки себе в карман", - резюме материала.
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Топ комментарии
+20
Держава навмисно не виконує свої контролюючі функції, щоб на цьому наживатися. Мільярди розкрадуються .
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30.07.2023 13:01
+15
ЗЕлупу жалко, він же нічого не знав. 😳 І д*Єрмака жалко, і Гетьманцева, і Шмигаля ... Бідні та нещасні, дурять їх всякі стеценки та пасенюки. 🤣
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30.07.2023 13:08
+13
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30.07.2023 13:14
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Я чомусь не здивований ...
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30.07.2023 12:56 Ответить
Держава навмисно не виконує свої контролюючі функції, щоб на цьому наживатися. Мільярди розкрадуються .
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30.07.2023 13:01 Ответить
Если бюрократия выходить из - под контроля и устанавливает свои порядки: пишет сама себе законы, сама их "исполняет" и сама "судит" за их нарушения - то государство как общественный институт превращается в профанацию и такая ситуация называется классовой диктатурой бюрократического класса.
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30.07.2023 15:54 Ответить
Маркса з Єнгельсом перечитались?
Все набагато простіше. Україна уже давно окупована мокшанською агентурою в особі внутрішньої 5-ї колони, яка узурпувала всю державну владу, а демократію якраз перетворила на профанацію з періодичною імітацію недолугої подоби виборів для розводу місцевих лохів.
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31.07.2023 00:50 Ответить
Стісняюсь сритать:
1. Що це за "прокурорський арешт, що фактично подарував ICU гроші"?
Це як арешт злочинця, який дарує злочинцю свободу?
Джерело: https://censor.net/ua/n3434259
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30.07.2023 13:03 Ответить
може ICU це прокладка, яку найняли на шляху до націоналізації. От вони і скористалися.
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30.07.2023 13:17 Ответить
Скоріш за все, було як завжди в Україні.
Дали відкат. ОВДП перевели на рахукнки приватників "на зберігання", про то, кому належать відсотки за ОВДП- судове питання. Так завжди у нас робиться.
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30.07.2023 13:24 Ответить
Звісно, прокладка. За допомогою якої кошти "на шляху до націоналізації мали з'їсти миші".
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30.07.2023 15:39 Ответить
Починай розвиватися, тоді і зрозумієш, що арешт активів, ще не арешт злочинця.
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30.07.2023 13:20 Ответить
"З великої мудрості постає й велика скорбота, і той, хто множить знання, примножує гризоти."
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30.07.2023 15:43 Ответить
Ось такий собі "свій" пракурорський арешт під свою кампашку для чергового пограбунку державних активів.
Чи це не та ж сама ICU, у якій "горіла хата" Гонтарєва провертала свої оборутки?
Пасенюк, знайоме прізвисько. Раптом це не гаманець сонцеликого скинутого гетьмана вальцмана?
Виходить зелені чоловічки при владі діляться з папєрєдніми баригами?
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31.07.2023 00:57 Ответить
Шерше ля зелене бидло
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30.07.2023 13:05 Ответить
Значит шикаластер и сатанинская поделились с зеленой плесенью и усе чикипуки.
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30.07.2023 15:50 Ответить
ЗЕлупу жалко, він же нічого не знав. 😳 І д*Єрмака жалко, і Гетьманцева, і Шмигаля ... Бідні та нещасні, дурять їх всякі стеценки та пасенюки. 🤣
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30.07.2023 13:08 Ответить
а що достойні учні вОНи, вже навіть переплюнули, а вОна лікті кусає, що таке навколо відбувається, а все мимо неї злодлійкуватої, їй нічого не перепадає.
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30.07.2023 22:18 Ответить
Чия така фірма? Не арахламідії часом?
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30.07.2023 13:13 Ответить
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30.07.2023 13:14 Ответить
а до капітельманши, ти пробувало це застосувати, чи тільки до гундосого утирка? але мабуть до тебе довго доходить, бо людина розумна, відразу бачила, що собою представляє ця непотріб, і тЮлька така ж сама.
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30.07.2023 22:20 Ответить
Результати такого розслідування потрібно направляти у прокуратуру і БЕБ.

Ми то почитаємо ...
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30.07.2023 13:14 Ответить
Ха-ха. В прокуратуру і БЕБ?
Хочете ще почитати? Почитайте про ці структури.
І стане зрозуміло, куди ще при цій владі можна звернутись, де б не було зеленої плісняви.
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30.07.2023 14:34 Ответить
Можна в "Спортлото". Або в "Лігу сексуальних рехворм".
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30.07.2023 16:25 Ответить
Можна і далі кривлятися. Наразі це правоохоронні органи.
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30.07.2023 17:47 Ответить
І за часів царату, і совка, і зараз ім'я цим статевим органам - "правопохоронні".
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30.07.2023 17:55 Ответить
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі відповідного законодавства здійснюють правоохоронну діяльність. (Органи держави)

Ну, у тебе інші асоціації
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31.07.2023 14:41 Ответить
Зеленої плісняви багато де немає. Але наразі Зе* і Ко при владі. І є небезпека другої каденції.
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30.07.2023 17:48 Ответить
Шо вже всьо -- гроші з іх карманів не витрусиш ?
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30.07.2023 13:15 Ответить
І це в них називається "націоналізацією"? А взагалі здалося б всім-всім з одного боку не лінуватися позайматися арифметикою (адже 580 млн.грн - приблизно по 7 млн доларів на кожного) і співставити наприклад з зарплатою президента США - з доплатами біля 500 тис. доларів річних - це в найбагатшій країні. Добре, скажете - це приватна компанія (хоча до чого тут "націоналізація" і хто винен?). Варто поцікавитися економікою США під час Другої Світової: президент Рузвельт пропонував верхню межу прогресивного податку на індивідуальні доходи встановити 100%, говорячи при цьому, що під час війни ніхто не має права заробляти більше 30 000 доларів річних (нинішні приблизно 400 000), конгрес погодився на 94%, до речі верхня межа ще довго після війни була десь 75%, нині в більшості розвинених країн діє прогресивний податок 35-40%. Але в нас схоже в Трускавці слуг цьому не вчили...
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30.07.2023 13:16 Ответить
А Держава куди дивиться? Явна змова....
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30.07.2023 13:18 Ответить
Ви ж доросла людина, що ви маєте на увазі під теміном "держава"
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30.07.2023 13:25 Ответить
Держава - соціальний інститут, що здійснює управління суспільством. Суверенна держава - політичне утворення з визначеною територією, економікою і політичною владою.
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30.07.2023 14:05 Ответить
Держава це классовий інструмент реалізації класових інтересів бюрократичного класу. . Читаймо класиків. Карла Кацелебоген сказав, що суспільної власності немає, є власність державної бюрократиї.
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30.07.2023 15:47 Ответить
Це не смішно..
Держава - це люди. У данному випадку Зеленьський, Єрмак, Голова НБУ, Міністр Фінансів, ще хтось, хто саме і приймав за відкати рішення перевести ОВДП на "зберігання" до приватної компанії.
Чи ви думаєте та ICU самостійно, вночі у мішку ті ОВДП винесла ?
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30.07.2023 19:09 Ответить
Отакої! Оборотку зробили без Zеленої команди! Расстрєлять!
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30.07.2023 13:25 Ответить
Так шо и шикаластера, ну ты зверь. ПС. Придецца сатанинскай 2 ногу сломать.
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30.07.2023 15:43 Ответить
Вийшли нові методики з опи)))
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30.07.2023 14:42 Ответить
Так это их шарашка, а то зицпредседатели.
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30.07.2023 15:42 Ответить
Теж мені відкриття. ICU - відома порошенківська відмивка. Так, і сатановська там не терлась, а керувала. І пасенюк - один з гаманців сивочолого та сатановської. І нічого такого не могло відбутися без відому зеленої команди(читай-ОПи). Тобто, все це одна шайка.
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30.07.2023 16:28 Ответить
Давно кажу, що вони союзники , на жаль по злочинному збагаченню та знищенню України
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31.07.2023 01:10 Ответить
І саме тому Зеленьський і Єрмак прийняли рішення перевести у "Порошенківську контору" ОВДП, що належали націоналізованому банку!
Так сказати, щоби у Порошенко грошенят побільшало
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30.07.2023 19:15 Ответить
Скільки він там "вклав" у допомогу ЗСУ?
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31.07.2023 01:11 Ответить
Наче арештовані активи ригоаналорашистських бандюковичів через цю трикляту ІСU і виводились свого часу
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31.07.2023 01:07 Ответить
Пасенюк зможе домовитися з усіма, хто любить гроші, використовуючи державний ресурс. треба вже трохи посидіти.
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30.07.2023 14:03 Ответить
Щось таке потім спливе і з націоналізацією сенс-банка.
Чи не спливе, а залишиться прихованим, як і в випадку з приватом.
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30.07.2023 14:13 Ответить
З Приватом якраз ситуація зрозуміла ..
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30.07.2023 14:25 Ответить
Ой лі, вся лі.
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30.07.2023 14:50 Ответить
Меня больше интересует чего он так долго делал в Украине? В 2016 ЦЗ через СБР выплачивали пособие по безработице на соответствующую карту с таким же названием.
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30.07.2023 14:22 Ответить
Ось у кого справжній кінець епохи бідності...😡
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30.07.2023 14:24 Ответить
приватні фінансові компанії заробили щонайменше 850 мільйонів гривень


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30.07.2023 15:17 Ответить
А я би порадів за цих двох. Оскільки вітчизняний поц є невиліковний, а його представник у державі - не здатний навчатись полупокер, то на такому преміальному ресурсі (симбіотична екосистема поца та полупокера) треба заробляти. Тим більше, що закон навряд чи порушено, а якщо у відповідальних осіб і виникали питання, то вони знайшли на них власні відповіді у Марбельї чи Тіваті, чи не так? PS. ...Он у нас і перший криптоактивний мільярдер з-явився, живе в Монако - кажуть, заробив чесно. То які питання? Справді, під час війни негарно мати такі прибутки, але це побажання, а не закон...
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30.07.2023 15:38 Ответить
Сатанинская и шикалатный ссаясс нихило урвали.
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30.07.2023 15:40 Ответить
то приватні компанії заробили???
чи влада поібала????
розтлумачте на людській мові
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30.07.2023 15:55 Ответить
і якщо таке саме на кожному арештованому обʼєкті ?

потім будуть називати себе «бізнесменами»
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30.07.2023 16:49 Ответить
Хто знає , є якась стаття у кодексі про недоотримання доходів в бюджет ? Чи .... десь плаче Остап Бендер , бо не знав такий чудовий цілком законний спосіб відбирання грошей у держави?
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30.07.2023 19:17 Ответить
Там багато статтей вилізе як зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво, грабіж державних фінансів (доходів, неотриманого прибутку), тощо.
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31.07.2023 01:41 Ответить
 
 