При национализации российского "Сбербанка" частные финансовые компании заработали не менее 850 миллионов гривен
Новости Цензор.НЕТ Экономика
После начала ликвидации банка в феврале 2022 года Украина не получила контроль над облигациями внутреннего государственного займа на 9 млрд гривен, которые оказались в руках частной структуры и приносят ей доход.
Об этом идет речь в материале "Зеркала недели", информирует Цензор.НЕТ.
При переводе активов российского банка в собственность украинского государства самой надежной его частью считались более 9 млрд грн, вложенные в облигации государственного займа (ОВГЗ), причем в Фонд гарантирования вкладов физлиц эти ценные бумаги не попали.
Они находились под арестом в компании ICU ("Инвестиционный капитал Украины"), которой руководят Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
При этом арест активов никак не запрещал финансовой компании оперировать средствами, полученными от погашения этих бумаг, зарабатывать проценты и щедро премировать управляющих директоров компании - Макара Пасенюка и Константина Стеценко.
"Конечно, все это было бы невозможно, если бы не прокурорский арест, фактически подаривший ICU деньги, пущенные в оборот", - говорится в материале.
В частности ICU вложила возвращенный Министерством финансов заем (который, как и все имущество "Сбербанка", вообще-то принадлежат государству) в депозитные сертификаты Нацбанка.
"Такие вот "быстрые деньги", ведь доходность по депсертификатам на тот момент была 23% годовых. По данным источника в НБУ, заработок на "аренде чужой квартиры" уже перевалил за 850 млн грн. Если бы на этих ОВГЗ зарабатывала не частная компания, а государство, оно могло бы купить минимум 3,5 тысяч "мавиков-3", например", - указывается в материале на финансовую схему.
Однако верхушкой истории стало то, что частично полученный от этих вложений доход 2022 года "Авангард" направил на выплату вознаграждения конечным бенефициарным собственникам - Стеценко и Пасенюку.
"Ни много ни мало – 580 млн грн на двоих. Положили денежки себе в карман", - резюме материала.
Пожалуйста, подождите...
Все набагато простіше. Україна уже давно окупована мокшанською агентурою в особі внутрішньої 5-ї колони, яка узурпувала всю державну владу, а демократію якраз перетворила на профанацію з періодичною імітацію недолугої подоби виборів для розводу місцевих лохів.
1. Що це за "прокурорський арешт, що фактично подарував ICU гроші"?
Це як арешт злочинця, який дарує злочинцю свободу?
Джерело: https://censor.net/ua/n3434259
Дали відкат. ОВДП перевели на рахукнки приватників "на зберігання", про то, кому належать відсотки за ОВДП- судове питання. Так завжди у нас робиться.
Чи це не та ж сама ICU, у якій "горіла хата" Гонтарєва провертала свої оборутки?
Пасенюк, знайоме прізвисько. Раптом це не гаманець сонцеликого скинутого гетьмана вальцмана?
Виходить зелені чоловічки при владі діляться з папєрєдніми баригами?
Ми то почитаємо ...
Хочете ще почитати? Почитайте про ці структури.
І стане зрозуміло, куди ще при цій владі можна звернутись, де б не було зеленої плісняви.
статевиморганам - "правопохоронні".
Ну, у тебе інші асоціації
Держава - це люди. У данному випадку Зеленьський, Єрмак, Голова НБУ, Міністр Фінансів, ще хтось, хто саме і приймав за відкати рішення перевести ОВДП на "зберігання" до приватної компанії.
Чи ви думаєте та ICU самостійно, вночі у мішку ті ОВДП винесла ?
Так сказати, щоби у Порошенко грошенят побільшало
Чи не спливе, а залишиться прихованим, як і в випадку з приватом.
чи влада поібала????
розтлумачте на людській мові
потім будуть називати себе «бізнесменами»