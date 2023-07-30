При национализации российского "Сбербанка" частные финансовые компании заработали не менее 850 миллионов гривен

После начала ликвидации банка в феврале 2022 года Украина не получила контроль над облигациями внутреннего государственного займа на 9 млрд гривен, которые оказались в руках частной структуры и приносят ей доход.

Об этом идет речь в материале "Зеркала недели", информирует Цензор.НЕТ.

При переводе активов российского банка в собственность украинского государства самой надежной его частью считались более 9 млрд грн, вложенные в облигации государственного займа (ОВГЗ), причем в Фонд гарантирования вкладов физлиц эти ценные бумаги не попали.

Они находились под арестом в компании ICU ("Инвестиционный капитал Украины"), которой руководят Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

При этом арест активов никак не запрещал финансовой компании оперировать средствами, полученными от погашения этих бумаг, зарабатывать проценты и щедро премировать управляющих директоров компании - Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

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"Конечно, все это было бы невозможно, если бы не прокурорский арест, фактически подаривший ICU деньги, пущенные в оборот", - говорится в материале.

В частности ICU вложила возвращенный Министерством финансов заем (который, как и все имущество "Сбербанка", вообще-то принадлежат государству) в депозитные сертификаты Нацбанка.

"Такие вот "быстрые деньги", ведь доходность по депсертификатам на тот момент была 23% годовых. По данным источника в НБУ, заработок на "аренде чужой квартиры" уже перевалил за 850 млн грн. Если бы на этих ОВГЗ зарабатывала не частная компания, а государство, оно могло бы купить минимум 3,5 тысяч "мавиков-3", например", - указывается в материале на финансовую схему.

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Однако верхушкой истории стало то, что частично полученный от этих вложений доход 2022 года "Авангард" направил на выплату вознаграждения конечным бенефициарным собственникам - Стеценко и Пасенюку.

"Ни много ни мало – 580 млн грн на двоих. Положили денежки себе в карман", - резюме материала.