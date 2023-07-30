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Радар и пусковая установка российского ЗРК "Бук" уничтожены прямыми попаданиями украинских HIMARS, - 15-я бригада артразведки. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки обнаружили вражескую технику из комплекса "Бук", прикрывавшую небо для оккупантов на одном из участков фронта. Как только они получили координаты - через 5 минут техника была уничтожена, благодаря чему открылся целый район для беспрепятственной работы наших артиллеристов.
Теперь наши военные могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике, передает Цензор.НЕТ.
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