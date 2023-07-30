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Радар и пусковая установка российского ЗРК "Бук" уничтожены прямыми попаданиями украинских HIMARS, - 15-я бригада артразведки. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки обнаружили вражескую технику из комплекса "Бук", прикрывавшую небо для оккупантов на одном из участков фронта. Как только они получили координаты - через 5 минут техника была уничтожена, благодаря чему открылся целый район для беспрепятственной работы наших артиллеристов.

Теперь наши военные могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 129 ОБрТРо остановили попытку штурма оккупантов. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Отлично . Спасибо от всех жителей Украины.
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30.07.2023 13:10
+31
Чудовий результат без переплат...
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30.07.2023 13:09
+23
Супер . Красивое видео .
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30.07.2023 13:13
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Чудовий результат без переплат...
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30.07.2023 13:09 Ответить
Отлично . Спасибо от всех жителей Украины.
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30.07.2023 13:10 Ответить
КРАСАВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.07.2023 13:51 Ответить
Супер . Красивое видео .
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30.07.2023 13:13 Ответить
Салют в честь нашої збірної по фехтуванню
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30.07.2023 13:15 Ответить
Ви що,тільки прокинулися?
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30.07.2023 13:16 Ответить
єто бот)
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30.07.2023 13:18 Ответить
***** его в рот!
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30.07.2023 15:40 Ответить
Красиво, снайперски
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30.07.2023 13:15 Ответить
Аплодую стоячи! Браво! 👌
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30.07.2023 13:16 Ответить
Під таке треба вмикати AC/DC "Higway to Hell".
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30.07.2023 13:19 Ответить
Дас іст фантастіш!))
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30.07.2023 13:20 Ответить
Гарний феєрверк, сподіваюсь і екіпаж зашкварився ...
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30.07.2023 13:36 Ответить
Мої улюблені "Буки". Кросіво.
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30.07.2023 13:52 Ответить
Дуже гарна робота-всім виконавцям респект...
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30.07.2023 13:44 Ответить
"завдяки чому відкрився цілий район для безперешкодної роботи наших артилеристів". До чого тут наші артилеристи? Буки працюють по повітряним цілям. Якщо й відкрився цілий район, то для безперешкодної роботи нашої авіації. Відео - люкс! Аплодую стоячи
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30.07.2023 13:47 Ответить
То оговорка по Фрейду Знищили БУК судячи з відео саме артилеристи! Бо ніяких ракет (HIMARS) на відео не помітно
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30.07.2023 20:55 Ответить
Himars относится к ведению артиллеристов, правда вопрос может ли Бук их сбивать
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30.07.2023 22:08 Ответить
Буками збивають великі крила ЗСУ (великі бпла), які виконують основну роботу з аеророзвідки, ретрансляції тощо. Без великих бпла артилеристи - наполовину менш ефективні.

В засрашки мало що ще здатне збивати відповідні безпілотники (с-300 тупо не "бачить їх, а панцирі виявилися нестатньо боєздатними для оперування на відповіднихдальностях). Тому і формулювання і радість такі...
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30.07.2023 22:27 Ответить
Мої улюблені "Буки". Кросіво.
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30.07.2023 13:50 Ответить
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30.07.2023 18:08 Ответить
Лучше, когда песец крадётся
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30.07.2023 21:06 Ответить
Мышь - рашинською так пишеться !

Миша - українською!
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30.07.2023 21:51 Ответить
Це вже серйозно.
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30.07.2023 14:17 Ответить
Розлетiлись ***** буки
Пiд красивi звуки
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30.07.2023 14:24 Ответить
Снайпери-Характерники.... аааа ******...
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30.07.2023 15:36 Ответить
Феерично!
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30.07.2023 15:45 Ответить
ЗРК "Пук"
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30.07.2023 15:54 Ответить
Був Бук та перетворився в опалиму купину.
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30.07.2023 16:04 Ответить
не купину, а купку)))
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30.07.2023 16:38 Ответить
Зачьотне відео.
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30.07.2023 19:07 Ответить
Молодці!
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30.07.2023 19:29 Ответить
Яке чудове та різнокольорове.
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30.07.2023 20:11 Ответить
Заметил хорошую вещь. Хаймарсы вернули себе былую точность. Видно подрегулировали частоты. Супер!!
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30.07.2023 21:00 Ответить
А когда хаймарсы били мимо? Може просветишь нас?
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31.07.2023 01:20 Ответить
Просветишь нас? Типично кацапская хамская привычка говорить о себе во множественном числе. Мы, бл..ь, Николай II. Открываете последние видео работы Хаймарсов, смотрим вниМАТОЧНО погрешность поражений и просвящаемся. Водки здесь нет, как и халявы, просвящаемя сами.
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31.07.2023 04:47 Ответить
"Красівоє". Діджею 4 за музику, можна і краще.
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30.07.2023 21:47 Ответить
Чудовий фейєрверк для кацапів
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30.07.2023 21:47 Ответить
Одразу видно - ТЗМка була не порожня. Яскравість феєрверку забезпечується паливом ракет БУКа
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31.07.2023 08:52 Ответить
 
 