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ликвидация (1920) Нацполиция (15725) уничтожение (3797)

Российская БМП залетает в засаду бригады полиции "Лють" и наматывает свою пехоту на гусли. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" ликвидируют вражескую технику и экипаж.

Соответствующее видео опубликовал военный эксперт, блогер Андрей Шор, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинская полиция (Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють") задерживает нарушителей ПДД", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
відео уже старе, досить його крутити, це не серіал.
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30.07.2023 13:53
+18
видео красивое, но это уже было
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30.07.2023 13:49
+16
у редакторів кожна беха- танк.
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30.07.2023 13:55
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видео красивое, но это уже было
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30.07.2023 13:49 Ответить
Просто тут в топ резонансі пару днів тому публікували допис одного нацгвардійця про невтішні справи в гвардії наступу, от редактори і вирішили хоч щось про Лють запостити..
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30.07.2023 20:01 Ответить
Що таке гуслі???
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31.07.2023 12:12 Ответить
відео уже старе, досить його крутити, це не серіал.
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30.07.2023 13:53 Ответить
Це був єдиний подвиг "Люті". Його епер не одне покоління ментов крутитимуть.
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30.07.2023 21:45 Ответить
а де танк?
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30.07.2023 13:54 Ответить
у редакторів кожна беха- танк.
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30.07.2023 13:55 Ответить
На підльоті.
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30.07.2023 15:24 Ответить
Кіко вам тепер платять?
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30.07.2023 14:22 Ответить
Військовий експерт не може відрізнити танк від бмп !
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30.07.2023 14:00 Ответить
Журналисты - люди гражданские, как правило и у них почти вся военная техника - это "танк". Это как в том приколе, что женщины всю номенклатуру крепежей называют одним словом - "винтики"
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30.07.2023 14:11 Ответить
😄👍
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30.07.2023 17:22 Ответить
Треба показувати роботу всіх підрозділів, всі заслуговують шани ! Слава ЗСУ ! Героям Слава !
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30.07.2023 14:44 Ответить
на марафоні тіки і чутно про "Лють"
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30.07.2023 14:54 Ответить
Скільки там реальних поліцейських служить, понабирали людей, прикривши свої сраки, а самі кошиарять і далі людей....
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30.07.2023 15:23 Ответить
Нащо ви марафон дивитесь?
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30.07.2023 19:48 Ответить
Не маю вибору щось ще дивитись.
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30.07.2023 22:46 Ответить
це вже було .... треба оновити ....
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30.07.2023 14:52 Ответить
третій раз викладають бо може ще хто не бачив ...днів 5 назад двічі за день викладали ...Я примітив це і мене забанили бо ніззя такого на Цензор казати бо сайт новин номер один в Україні
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30.07.2023 14:57 Ответить
Це чимось нагадує радянський гастроном. Поясню: коли у СРСР був дефіцит товарів, то вітрини продуктових магазинів наповнювали цілими пірамідами того, чого було вдосталь. Наприклад штабелями банок сєльодкі, чи морської капусти, чи трилітровими банками соків. Таким чином створювалась візуальна ілюзія достатку й різноманітності. Так й тут.)
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30.07.2023 20:05 Ответить
Тепер по залитих одинакових відео можна зрозуміти , що на Цензорі працює 3-4 модера
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30.07.2023 15:21 Ответить
на трасах та перехрестях
в кав"ярнях та кафе, ще є 50 бригад але не поліейських які воюють а мусорів галімих
але мусора закушали бабло, і воювати їм не хочеться
а як терпіти що не підсвічується номер чи не горить габарит???
і як відірвати сраку від крісла аутлендера???
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30.07.2023 15:35 Ответить
Ну, взагалі то це БМП. А, за друге це вже показували, і там відео не обривалось і ця ******** втекла.
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30.07.2023 16:07 Ответить
"... І намотує на ГІСЛІ ..."?
Автор(ка) не може відрізнити гуслі від гусениць?
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30.07.2023 18:50 Ответить
18 сек хлопець що з будівлі кидає гранату живий?
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30.07.2023 18:52 Ответить
Издеваетесь? Четвертый раз одно и то же видео?
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30.07.2023 19:54 Ответить
Как одно и то же? Название то другое
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30.07.2023 20:52 Ответить
Это просто сенокос.
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30.07.2023 21:09 Ответить
Файно!
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30.07.2023 21:45 Ответить
МОЖЕ ЦЕ БРИГАДА ШВИДКОЇ !?)
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30.07.2023 23:49 Ответить
 
 