Российская БМП залетает в засаду бригады полиции "Лють" и наматывает свою пехоту на гусли. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" ликвидируют вражескую технику и экипаж.
Соответствующее видео опубликовал военный эксперт, блогер Андрей Шор, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинская полиция (Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють") задерживает нарушителей ПДД", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+21 Олег Громико
показать весь комментарий30.07.2023 13:53
+18 multissstar .
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+16 Олег Громико
показать весь комментарий30.07.2023 13:55
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в кав"ярнях та кафе, ще є 50 бригад але не поліейських які воюють а мусорів галімих
але мусора закушали бабло, і воювати їм не хочеться
а як терпіти що не підсвічується номер чи не горить габарит???
і як відірвати сраку від крісла аутлендера???
Автор(ка) не може відрізнити гуслі від гусениць?