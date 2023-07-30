После полномасштабного вторжения РФ для украинских граждан возрос риск стать жертвой торговли людьми, - Лубинец

С начала полномасштабной войны риск попадания украинских граждан в ситуацию в торговле людьми значительно повысился.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец отмечает, что это связано с выездом украинцев за границу, перемещением внутри Украины, а также депортацией в РФ и принудительным перемещением на временно оккупированные территории.

По данным Офиса Генпрокурора, за 6 месяцев этого года 56 человек признаны потерпевшими от торговли людьми. Национальная социальная сервисная служба на протяжении полугода установила статус лица, пострадавшего от торговли людьми, 45 гражданам.

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Также уполномоченный отметил, что получает обращение о попадании в ситуацию торговли людьми. Большинство из них касается лиц, находившихся в российском плену. Однако к группам риска также относятся депортированные граждане, дети без сопровождения и разлученные с семьей, ВПЛ, беженцы.

"По каждому обращению принимаю меры реагирования. В частности, восстановили права граждан на установление статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, получения гарантированной бесплатной информационной, медицинской, социальной, правовой и других видов помощи, в том числе материальной.

При моем участии начато предоставление статусов лица, пострадавшего от торговли людьми, гражданам Украины, которые во время временной оккупации населенных пунктов или во время их пребывания в плену на территории РФ и ТОТ (гражданские заложники), подвергались различным видам эксплуатации, пыткам, были без согласия вовлечены в вооруженный конфликт. С начала полномасштабного вторжения установили статус семи таким гражданам, среди них - два ребенка", - рассказал Лубинец.

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