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Новости Общество
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торговля людьми (258) Лубинец Дмитрий (216)

После полномасштабного вторжения РФ для украинских граждан возрос риск стать жертвой торговли людьми, - Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Общество

лубінець

С начала полномасштабной войны риск попадания украинских граждан в ситуацию в торговле людьми значительно повысился.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец отмечает, что это связано с выездом украинцев за границу, перемещением внутри Украины, а также депортацией в РФ и принудительным перемещением на временно оккупированные территории.

По данным Офиса Генпрокурора, за 6 месяцев этого года 56 человек признаны потерпевшими от торговли людьми. Национальная социальная сервисная служба на протяжении полугода установила статус лица, пострадавшего от торговли людьми, 45 гражданам.

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Также уполномоченный отметил, что получает обращение о попадании в ситуацию торговли людьми. Большинство из них касается лиц, находившихся в российском плену. Однако к группам риска также относятся депортированные граждане, дети без сопровождения и разлученные с семьей, ВПЛ, беженцы.

"По каждому обращению принимаю меры реагирования. В частности, восстановили права граждан на установление статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, получения гарантированной бесплатной информационной, медицинской, социальной, правовой и других видов помощи, в том числе материальной.

При моем участии начато предоставление статусов лица, пострадавшего от торговли людьми, гражданам Украины, которые во время временной оккупации населенных пунктов или во время их пребывания в плену на территории РФ и ТОТ (гражданские заложники), подвергались различным видам эксплуатации, пыткам, были без согласия вовлечены в вооруженный конфликт. С начала полномасштабного вторжения установили статус семи таким гражданам, среди них - два ребенка", - рассказал Лубинец.

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Автор: Анастасія Потіха
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30.07.2023 14:37 Ответить
А почему зепутанги не становятся предметом похищения и торговли? Свои пацаны для рабссеи?
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30.07.2023 14:42 Ответить
Да і за 1.5 роки війни жодного прильоту у конче заспу. Якесь соупадєніє.
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30.07.2023 14:46 Ответить
И только Абдрыстович с гранатометом ОПУ защищал...
Афганистан. За камнем сидит «духовский» снайпер, смотрит в прицел на позиции «шурави». Видит, кто- то идёт по окопу… Спешно листает амеровскую методичку:…тааак один просвет, две звезды… лейтенант, премия 500 афгани. Только взял на прицел, лейтенант скрылся.
…Идёт второй. Дух опять спешно листает методичку… так: два просвета, одна звезда- майор. Премия- 1000 афгани. Только прицелился- майор спрыгнул в окоп.
Дух думает: нунах, сначала стреляю, потом смотрю, кто и какая за него премия. Идёт очередной вояка. Выстрел. Падает.
Дух довольно листает методичку: просветов нет, две звёздочки вдоль. «Прапорщик, злейший враг Советской власти. Отстрел строго по лицензии, за нарушение штраф- 2000 афгани.»
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30.07.2023 15:10 Ответить
то треба добавити
бо мусора на трасах, на перехрестях косять бабло
бандитів бояться або в долі
як що не на трасі то на заправках кавують
як що когось арестовують
то з тцк або бабусь які продають городину
то накуй нам така нова поліція
мабудь без них, по понятіям, хити булоб краще
понятія не допускають бєзпрєдєл
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30.07.2023 15:28 Ответить
Ганьба
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30.07.2023 16:15 Ответить
У нас державні службовці для того щоб озвучувати очевидні речі? Може знайдіть час щоб зробити щось корисне для людей
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30.07.2023 17:12 Ответить
 
 