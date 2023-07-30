После полномасштабного вторжения РФ для украинских граждан возрос риск стать жертвой торговли людьми, - Лубинец
Новости Цензор.НЕТ Общество
С начала полномасштабной войны риск попадания украинских граждан в ситуацию в торговле людьми значительно повысился.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лубинец отмечает, что это связано с выездом украинцев за границу, перемещением внутри Украины, а также депортацией в РФ и принудительным перемещением на временно оккупированные территории.
По данным Офиса Генпрокурора, за 6 месяцев этого года 56 человек признаны потерпевшими от торговли людьми. Национальная социальная сервисная служба на протяжении полугода установила статус лица, пострадавшего от торговли людьми, 45 гражданам.
Также уполномоченный отметил, что получает обращение о попадании в ситуацию торговли людьми. Большинство из них касается лиц, находившихся в российском плену. Однако к группам риска также относятся депортированные граждане, дети без сопровождения и разлученные с семьей, ВПЛ, беженцы.
"По каждому обращению принимаю меры реагирования. В частности, восстановили права граждан на установление статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, получения гарантированной бесплатной информационной, медицинской, социальной, правовой и других видов помощи, в том числе материальной.
При моем участии начато предоставление статусов лица, пострадавшего от торговли людьми, гражданам Украины, которые во время временной оккупации населенных пунктов или во время их пребывания в плену на территории РФ и ТОТ (гражданские заложники), подвергались различным видам эксплуатации, пыткам, были без согласия вовлечены в вооруженный конфликт. С начала полномасштабного вторжения установили статус семи таким гражданам, среди них - два ребенка", - рассказал Лубинец.
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Афганистан. За камнем сидит «духовский» снайпер, смотрит в прицел на позиции «шурави». Видит, кто- то идёт по окопу… Спешно листает амеровскую методичку:…тааак один просвет, две звезды… лейтенант, премия 500 афгани. Только взял на прицел, лейтенант скрылся.
…Идёт второй. Дух опять спешно листает методичку… так: два просвета, одна звезда- майор. Премия- 1000 афгани. Только прицелился- майор спрыгнул в окоп.
Дух думает: нунах, сначала стреляю, потом смотрю, кто и какая за него премия. Идёт очередной вояка. Выстрел. Падает.
Дух довольно листает методичку: просветов нет, две звёздочки вдоль. «Прапорщик, злейший враг Советской власти. Отстрел строго по лицензии, за нарушение штраф- 2000 афгани.»
бо мусора на трасах, на перехрестях косять бабло
бандитів бояться або в долі
як що не на трасі то на заправках кавують
як що когось арестовують
то з тцк або бабусь які продають городину
то накуй нам така нова поліція
мабудь без них, по понятіям, хити булоб краще
понятія не допускають бєзпрєдєл