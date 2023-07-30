Папа Римский Франциск обратился к "братьям, к власти РФ" с призывом вернуться к Черноморской инициативе

Папа Римский Франциск призвал власти Российской Федерации возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейськую правду.

"Обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была восстановлена и зерно могло безопасно транспортироваться", – сказал Франциск во время своего послания "Ангел Господень".

Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

Лидер католиков мира сказал, что "крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, возносится к небу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Ватикана пока нет плана по началу мирных переговоров в российско-украинской войне, - кардинал Дзуппи