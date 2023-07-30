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Папа Римский Франциск обратился к "братьям, к власти РФ" с призывом вернуться к Черноморской инициативе
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Папа Римский Франциск призвал власти Российской Федерации возобновить Черноморскую зерновую инициативу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейськую правду.
"Обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была восстановлена и зерно могло безопасно транспортироваться", – сказал Франциск во время своего послания "Ангел Господень".
Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".
Лидер католиков мира сказал, что "крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, возносится к небу".
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Пожалуйста, подождите...
Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян.
Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в Папы Римские,
А в мамы взять, естественно, тебя!
Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!
...
Из "Лекции о международном положении" (В. Высоцкий)
Ну-ну...
Яке воно лицемірне... А крики українців, яких вбивають, калічать, катують, гвалтують, грабують - не піднімається до неба???
Він сатану на землі не може побачити.
Миріться каже. З чистим злом.
Он даже не прикидывается приличным
Он говорит Риму и миру - нравится мне Путин
Мало того - папа продолжает старые традиции Ватикана
Ватикан всегда поддерживал диктаторов
И нежно любил фашистов
В этом смысле Ватикан стабилен
Поэтому КГБ и пыталось его убить
Единственного приличного папу за последние столетия
Ісус казав: що прийдуть " служителі" в овечих шкурах і заманювати слабких в вірі.
Так воно і є. Чим більше люди вірять якоимось папам, попам, тим більше сатана сильнішає на землі.
Сатана не може знищити те що сотворив Бог, але руками людей ( люди це неперевершене творіння Бога) він це робить, входячи через і слабкість і гріхи в тіло і душу людини.
В Слові Божому сказано: Храм Божий, це є тіло людини. І ми маємо його берегти. Як? Вірити в Єдиного Бога і Сина Божого. Дотримуватись заповідей і завжди робити тільки добро.
І в ніякому разі не робити собі кумира.
Вдавитесь за копійчину, багатії прокляті!
Що йому суфлер скаже, то й він і повторює.
фашисти його брати - він хоч ту біблію читав про не вбий, не вкради і тд.?
мабуть раніше був москальським попом
https://www.youtube.com/watch?v=cBIk6wqywao