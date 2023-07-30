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Папа Римский Франциск обратился к "братьям, к власти РФ" с призывом вернуться к Черноморской инициативе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

папа,франциск,римский

Папа Римский Франциск призвал власти Российской Федерации возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейськую правду.

"Обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была восстановлена и зерно могло безопасно транспортироваться", – сказал Франциск во время своего послания "Ангел Господень".

Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

Лидер католиков мира сказал, что "крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, возносится к небу".

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Топ комментарии
+22
Папа устал, он - ухожу... Ну, а если честно, папа что в ВМВ был неочем, что сейчас. Были конечно и хорошие папы, но к этой войне опять не подвезли.
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30.07.2023 14:49
+21
эта папа сломалась-несите другую....эх дружище Войтыла,как тебя не хватает
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30.07.2023 14:56
+20
забавные эти папы
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30.07.2023 14:48
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забавные эти папы
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30.07.2023 14:48 Ответить
Знайшли, блін, братів.
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30.07.2023 15:33 Ответить
то він забув додати "наших мєньших"...
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30.07.2023 16:36 Ответить
🤣
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30.07.2023 14:48 Ответить
Папа устал, он - ухожу... Ну, а если честно, папа что в ВМВ был неочем, что сейчас. Были конечно и хорошие папы, но к этой войне опять не подвезли.
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30.07.2023 14:49 Ответить
Хорошие папы после инквизиции закончились.
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30.07.2023 15:37 Ответить
Дійсно, папа кцапам як брат! Так же ненавидить людей, особливо українців. І що ми йому зробили поганого?
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30.07.2023 14:53 Ответить
Скільки його послали? Дайте свою гвардію
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30.07.2023 14:54 Ответить
эта папа сломалась-несите другую....эх дружище Войтыла,как тебя не хватает
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30.07.2023 14:56 Ответить
....
Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян.

Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в Папы Римские,
А в мамы взять, естественно, тебя!

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан!
Я б засосал стакан и - в Ватикан!
...

Из "Лекции о международном положении" (В. Высоцкий)
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30.07.2023 15:08 Ответить
Ну добре,папа намалювався .А де це мєдвєдєв? Чому не малює червоні лінії червоним напівсухим?
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30.07.2023 14:56 Ответить
У Димона-Айфона алкогольный делирий
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30.07.2023 15:00 Ответить
Щэ один «Мы же братья»
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30.07.2023 14:57 Ответить
Та майже він не про нас, "вониже браття", ну нехай братаються...
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30.07.2023 14:58 Ответить
Незнаю який цей папа як церковний начальник,але як громадський діяч він явно не відбувся.Ватикан не засвоїв уроки Другої Світової,може тому,що не був покараний за мовчазний колабраціонізм з гітлером...

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30.07.2023 15:01 Ответить
Тільки в Україні близько пʼяти міліонів (!) вірних греко-католицької церкви! Цей папа просто мерзотна наволоч! Чи він хоч раз згадав греко-католиків України!?
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30.07.2023 15:01 Ответить
Тамбовський вовк тобі брат ...
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30.07.2023 15:04 Ответить
Так до них він і звернувся.
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30.07.2023 16:17 Ответить
Оце і я хотів таке сказати, братів серед вбивць і гвалтивників він знайшов.
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30.07.2023 16:38 Ответить
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30.07.2023 15:06 Ответить
Судячі з твоєї промови твої браття в канаві дохлу коняку доїдають, ще один підар (це не стоюєця його сексуальних вподобань)
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30.07.2023 15:06 Ответить
Забавные папы? Ага, асобенно тгетьеггимский кгемлевский пахан таваггищ *****, как утверждает ЗАКОН(А БОГ НЕ ВРЕТ) - прежде носил шкуру Лука, а в ВЕТХОМ ЗАКОНЕ ОДЕЖД И СТОЛОВ - Давид, а до этого стоял какое-то время АНГЕЛОМ выше в то время АНГЕЛА МИХАИЛА, но красиво скурвился и *********. Пророки вещали, что во времена ношения шкуры Давид подписал договор с Адом и скрепил подписью КРОВЬЮ СВОИХ РАБОВ и сваей печатью. Не читали? А зря. Так шо, когда БОГ в Откровении называет апостолов сборищем сатанинским то ОН ПРАВ, ну а кито не веггит БОГУ - смотгит Путина. АРХ М
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30.07.2023 15:07 Ответить
Тамбовскіє волкі всєм рашистам братья...
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30.07.2023 15:09 Ответить
папа зголоднів
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30.07.2023 15:09 Ответить
Старий маразматик...
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30.07.2023 15:11 Ответить
мати справу з москалями можна тоді і тільки тоді, коли у них заборонять алкоголь і примусово будуть лікувати антидепресантами все життя.... а то у них алкоголь загострює хронічну нестачу серотоніну на їхніх холодних, темних болотах.
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30.07.2023 15:13 Ответить
Ми звертаємось до Папи з проханням помолитись про допомогу з вигнанням убивць з України і запитуємо, чи справді вбивці і гвалтівників тисяч людей є братами святійшого?
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30.07.2023 15:14 Ответить
для початку йому треба зняти корону і перестати себе називати найсвятішим )) а то кацапи у нас теж, найвеличніші ))
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30.07.2023 15:17 Ответить
Тобто, російські фашисти брати Папі.

Ну-ну...
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30.07.2023 15:15 Ответить
Лідер католиків світу сказав, що "крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба".

Яке воно лицемірне... А крики українців, яких вбивають, калічать, катують, гвалтують, грабують - не піднімається до неба???
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30.07.2023 15:17 Ответить
папа не розуміє українську .
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30.07.2023 15:26 Ответить
йому ж гірше
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30.07.2023 16:18 Ответить
Схоже, він чудово розуміє російську.
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30.07.2023 16:35 Ответить
Він взагалі хоч притомний?
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30.07.2023 16:40 Ответить
притомна людина не поставить разом вбивцю і жертву , ким би вона не була папою чи сантехніком .
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30.07.2023 16:43 Ответить
Тю..., так этот Батько - сатанист?!
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30.07.2023 15:26 Ответить
Вже ясно що це за перець.
Він сатану на землі не може побачити.
Миріться каже. З чистим злом.
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30.07.2023 15:28 Ответить
Мабуть знову достаевського начитався, ( до речі улюблений письменник педофілів всіх часів і народів!).
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30.07.2023 15:28 Ответить
Ві что хатітє что бі всякіє саакашвілі бігали по вулиці )) папи вже бігають
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30.07.2023 15:34 Ответить
Папа -- навертаитесь до людського -- братушки
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30.07.2023 15:34 Ответить
Тьфу дебіл🤦‍♂️
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30.07.2023 15:34 Ответить
Люблю я папу
Он даже не прикидывается приличным
Он говорит Риму и миру - нравится мне Путин
Мало того - папа продолжает старые традиции Ватикана
Ватикан всегда поддерживал диктаторов
И нежно любил фашистов
В этом смысле Ватикан стабилен
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30.07.2023 15:35 Ответить
Папа вата.
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30.07.2023 15:37 Ответить
Исключением был папа Иоанн Павел ll
Поэтому КГБ и пыталось его убить
Единственного приличного папу за последние столетия
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30.07.2023 15:37 Ответить
Обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации... Старый олух.
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30.07.2023 15:38 Ответить
Це неадекватність ,а чи може дійсно вони брати , та співчувають одне одному...
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30.07.2023 16:16 Ответить
Ніяка suca не скаже,що ж ви падли,Україну вбиваєте,їм головне,що тут дехто працювать не хоче,а їстоньки хоче.
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30.07.2023 15:41 Ответить
Людина, яка хоч колись читала Біблію, або цікавилась, розуміє, що Бог єдиний, син Божий Ісус єдиний. Всі ці церкви, церковні звання від лукавого.
Ісус казав: що прийдуть " служителі" в овечих шкурах і заманювати слабких в вірі.
Так воно і є. Чим більше люди вірять якоимось папам, попам, тим більше сатана сильнішає на землі.
Сатана не може знищити те що сотворив Бог, але руками людей ( люди це неперевершене творіння Бога) він це робить, входячи через і слабкість і гріхи в тіло і душу людини.
В Слові Божому сказано: Храм Божий, це є тіло людини. І ми маємо його берегти. Як? Вірити в Єдиного Бога і Сина Божого. Дотримуватись заповідей і завжди робити тільки добро.
І в ніякому разі не робити собі кумира.
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30.07.2023 15:42 Ответить
Знаю я вас, протестантів проклятих, все побудовано на грошах!
Вдавитесь за копійчину, багатії прокляті!
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30.07.2023 16:25 Ответить
Мені здається, така особа, як папа, иає трошки інакші речі промовляти.
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30.07.2023 15:49 Ответить
В такий нелегкий час на землі, такі звання як папа і інші " служителі", повинні назавжди зникнути і не вганяти людей в оману і в лапи сатани.
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30.07.2023 15:54 Ответить
До речі, українці вже побачили, Слава Богу, що таке "церкви і їхні служителі".
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30.07.2023 16:00 Ответить
Так, побачили, що простестанти - слуги нечистого!
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30.07.2023 16:26 Ответить
Кпжу саою власну ьумку. РимськийПапа є посередноком між вірую ими і Бгом. Тому йому краде звертатися не до політиків, тим більше тих, в яких Бога у серці нема, а до Бога. Звичайно, Папа теб номінатьно є політиком - Главою держави Ватикан. Але іч держава теж є номінальною. Тому солітиаою фому крпще займатися к власній державі.
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30.07.2023 15:53 Ответить
Часто-густо папа нагадає нашого боневтіка.
Що йому суфлер скаже, то й він і повторює.
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30.07.2023 16:09 Ответить
Папі нерешті треба хоч трішки подорослішати , та хоча б приїхати в Бучу, подивитись, чи брати можуть таке робити ?
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30.07.2023 16:13 Ответить
А я ще колись замислювався: чи не перейти до греко-католицької церкви? Добре, що того не зробив.
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30.07.2023 16:29 Ответить
цікаво, цього "папу" після такої палкої промови підвисять у званні на Лубянкє чи просто зроблять грошовий "пєнсіонний" переказ по системі "30 *********", наприклвд на чорний оффшор Оман?
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30.07.2023 16:37 Ответить
ось і спалився,
фашисти його брати - він хоч ту біблію читав про не вбий, не вкради і тд.?

мабуть раніше був москальським попом
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30.07.2023 16:40 Ответить
лівацьким козлом
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30.07.2023 20:03 Ответить
його брати (до яких воно звертається) вбивають українців а в Україні є конфесії які підпорядковані цьому папі, так само як і з рпц в Україні, бідна Україна...
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30.07.2023 17:06 Ответить
а чиво папа не упомянул его сестёр из рассеи, таких как машка захарова, и валька полстакана? а с чем к своим рассейским братам обратилась мама римская, бабка римская, внучька и жучька римские? ...
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30.07.2023 17:16 Ответить
и "уполномоченная по правам ребенка при президенте" Львова-Белова.
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30.07.2023 18:05 Ответить
Відправте це у Ватікан
https://www.youtube.com/watch?v=cBIk6wqywao
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30.07.2023 17:46 Ответить
Це теж https://www.facebook.com/watch/?v=1657375304634553&ref=sharing
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30.07.2023 17:50 Ответить
Папа забув на коліна впасти перед кремлівським сатаною
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30.07.2023 17:56 Ответить
А цей папа часом в гітлерюгенді не брав участі?
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30.07.2023 17:59 Ответить
А то что кацапам необходимо прекратить войну и убраться нахер из Украины он забыл сказать?
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30.07.2023 18:19 Ответить
Ну цей папуля добре показав хто його брати
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30.07.2023 18:31 Ответить
брати Каіни, хто з вас-пукін чи папа?
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30.07.2023 18:36 Ответить
Чуваки однієї орієнтації - трмаютья разом , БРАТЬЯ!
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30.07.2023 19:59 Ответить
гарні брати у цього пристаркуватого покидька в рясі.
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30.07.2023 20:49 Ответить
 
 