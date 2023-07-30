Зерно с захваченных территорий Запорожской области Кремль планирует отправить в Африку, - мэр Федоров

Российские оккупанты вывозят зерно с захваченных территорий Запорожской области. За счет этого зерна Кремль планирует "помогать" Африке.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты продолжают грабить ТОТ, да еще и неплохо зарабатывают на этом:

- Сначала просто воровали украинское зерно, выдавали за свое и рапортовали о невиданных урожаях в России.

- Затем заявили, что якобы покупают зерно в оккупации, хотя на самом деле цены на зерно устанавливают дешевле себестоимости. Итак, все равно – воруют.

- Теперь за счет вывезенного c Украины зерна будут "помогать" Африке.

То есть: украли, продали ворованное, да еще попиарились как благодетели", - написал он.

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