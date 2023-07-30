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Зерно с захваченных территорий Запорожской области Кремль планирует отправить в Африку, - мэр Федоров
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Российские оккупанты вывозят зерно с захваченных территорий Запорожской области. За счет этого зерна Кремль планирует "помогать" Африке.
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты продолжают грабить ТОТ, да еще и неплохо зарабатывают на этом:
- Сначала просто воровали украинское зерно, выдавали за свое и рапортовали о невиданных урожаях в России.
- Затем заявили, что якобы покупают зерно в оккупации, хотя на самом деле цены на зерно устанавливают дешевле себестоимости. Итак, все равно – воруют.
- Теперь за счет вывезенного c Украины зерна будут "помогать" Африке.
То есть: украли, продали ворованное, да еще попиарились как благодетели", - написал он.
Топ комментарии
+8 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий30.07.2023 16:29
+7 Yurka Gagarin
показать весь комментарий30.07.2023 15:29
+7 Алекс Скела
показать весь комментарий30.07.2023 15:29
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Пожалуйста, подождите...
Але в звіті для ООН по бамагам всі нагодовані і "благоденствують".
Radio Lemberg
, , , , на весь світ кричать про ДЕМПІНГ українським зерном в їхніх країнах.
А ми знаємо, що воно КРАДЕНЕ? Лише за березень-вересень 2022 з України потайки зникло зерна більше ніж на $500,000,000 - і це лише в Румунію (!)
А ще скільки в Польщу???
Тут є дослідження OCCRP про злочини з українським зерном на прикладі Румунії:
https://www.occrp.org/.../ukrainian-grain-exported...
Але тут взагалі не вказано ХТО ОРГАНІЗУВАВ І ДАВ ДОЗВІЛ НА ВИВІЗ ЗЕРНА з України контрабандним шляхом, що завдало понад $250,000,000 збитків держбюджету України ще у 2022 році !!!