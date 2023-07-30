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Новости Происшествия
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зерно (995) Федоров Иван (387)

Зерно с захваченных территорий Запорожской области Кремль планирует отправить в Африку, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зерно

Российские оккупанты вывозят зерно с захваченных территорий Запорожской области. За счет этого зерна Кремль планирует "помогать" Африке.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты продолжают грабить ТОТ, да еще и неплохо зарабатывают на этом:

- Сначала просто воровали украинское зерно, выдавали за свое и рапортовали о невиданных урожаях в России.
- Затем заявили, что якобы покупают зерно в оккупации, хотя на самом деле цены на зерно устанавливают дешевле себестоимости. Итак, все равно – воруют.
- Теперь за счет вывезенного c Украины зерна будут "помогать" Африке.
То есть: украли, продали ворованное, да еще попиарились как благодетели", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политика Путина уже неэффективна даже на африканском континенте, попытки подкупа "бесплатным зерном" не работают, - Порошенко
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Топ комментарии
+8
Не потрібно забувати, що якби не розмінували верещалки, єрмаки під керівництвом Боневтіка, то українське зерно Запорізьської і Херсонської областей були б в Україні.
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30.07.2023 16:29
+7
полтора года войны...фермеры которые продолжают сеять/собирать в окупации -враги Украины..нужно об этом открыто сказать
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30.07.2023 15:29
+7
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30.07.2023 15:29
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Вот уж х*р то правда. Они скорее свое, кормовое отдадут лумумбам.
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30.07.2023 15:24 Ответить
полтора года войны...фермеры которые продолжают сеять/собирать в окупации -враги Украины..нужно об этом открыто сказать
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30.07.2023 15:29 Ответить
Вороги ті хто примусив їх до життя в окупації, а люди просто намагаються вижити. Не всі можуть розумника ліпити з "німецького" дивана
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30.07.2023 17:45 Ответить
Щоб вижити достатньо мішка зерна. То нафіга засівати тоннами для того щоб кацапам було що вкрасти?!!
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30.07.2023 18:47 Ответить
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30.07.2023 15:29 Ответить
1933
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30.07.2023 15:31 Ответить
треба бути або дебілом ,або сепаром щоб сіяти окупантам ! хлопці паліть ці посіви . це думка агронома .
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30.07.2023 15:36 Ответить
Вже зібрали
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30.07.2023 15:39 Ответить
сою , соняшник ,кукурудзу зібрали ?
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30.07.2023 16:39 Ответить
То осінні культури -- ше ні -- ростуть
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30.07.2023 16:42 Ответить
я в курсі мій соняшник ще цвіте .
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30.07.2023 16:47 Ответить
Торік кукурузу здискували разом з качанами -- було невигідно збирати . сушити.
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30.07.2023 16:52 Ответить
Неграм не один хрен -- зерно є зерно
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30.07.2023 15:37 Ответить
Нескажи. Скупщики краденого. Мало вероятно пойдут на такое. Позор какой.
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30.07.2023 15:50 Ответить
Крадене було у тому році. Цього річний вражай то вже засівіся фермерами при кацапах - вони акредитували роботи. Так от фермери плавно перейшли на рійки рашистів.
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30.07.2023 18:39 Ответить
Якраз не один. Інститути влади, армія, поліція і багаті дяді їдять тільки якісне, смачненьке і в три горла. А всілякі там низи як дохли з голодухи, так і будуть дохнути, бо хто їх там рахував.
Але в звіті для ООН по бамагам всі нагодовані і "благоденствують".
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30.07.2023 15:52 Ответить
Через Чонгар разминированный в январе 2022 года повезут Верещук заикается от счастья...
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30.07.2023 15:51 Ответить
Не потрібно забувати, що якби не розмінували верещалки, єрмаки під керівництвом Боневтіка, то українське зерно Запорізьської і Херсонської областей були б в Україні.
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30.07.2023 16:29 Ответить
Не удивлюсь, если африканцы нам за него заплатят. Конечно, это из разряда фантастики, но ведь из разряда фантастики казался шут из бани в качестве президента. Но это оказалось не фантастикой.
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30.07.2023 16:33 Ответить
А скільки вкрала влада України?

Radio Lemberg

, , , , на весь світ кричать про ДЕМПІНГ українським зерном в їхніх країнах.

А ми знаємо, що воно КРАДЕНЕ? Лише за березень-вересень 2022 з України потайки зникло зерна більше ніж на $500,000,000 - і це лише в Румунію (!)

А ще скільки в Польщу???

Тут є дослідження OCCRP про злочини з українським зерном на прикладі Румунії:

https://www.occrp.org/.../ukrainian-grain-exported...

Але тут взагалі не вказано ХТО ОРГАНІЗУВАВ І ДАВ ДОЗВІЛ НА ВИВІЗ ЗЕРНА з України контрабандним шляхом, що завдало понад $250,000,000 збитків держбюджету України ще у 2022 році !!!
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30.07.2023 16:47 Ответить
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30.07.2023 16:49 Ответить
Нема сенсу акцентувати увагу що зерно з ТОТ, його вже сіяли при кацапах
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30.07.2023 17:42 Ответить
Ясно чому ці тварі віддають африканцям зерно безкоштовно: бо воно крадене.
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30.07.2023 20:59 Ответить
 
 