Каких-либо подготовительных действий на территории ЗАЭС или Энергодара на случай нападения РФ не проводили, - мэр Орлов
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Мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что узнал о вторжении из новостей. Каких-либо подготовительных действий ни органы местного самоуправления, ни другие государственные органы на территории АЭС или города не проводились.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"На самом деле это было непредвиденно и непрогнозированно, потому что россияне действовали вопреки нормам международного права. Все считали, что такого быть не может. Ведь мир (в частности и Советский Союз, правопреемником которого считает себя Россия) признал, что АЭС и территория вокруг нее не является территорией для каких-либо вооруженных конфликтов и эскалации. Люди были спокойны.
Я лично узнал о вторжении, как и все, из новостей. Каких-то подготовительных действий ни органы местного самоуправления, ни другие государственные органы на территории АЭС или города не проводили. Что касается инструкций, накануне мы тоже их не получали. Уже постфактум я был на связи со спецслужбами и областной ВГА в режиме 24/7. Но когда россияне полностью закрепились в городе, о выполнении инструкций речь уже не шла, потому что просто невозможно было это сделать", - рассказал Орлов.
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Тільки не українські...
От не зря конячя голова сказав "дебіли ***"
Всегда есть куда хуже, особенно с такими ******** под боком.
Хто не змінюється з віком і досвідом - той клінічний ідіот!
Краще вже як Кравчук, Чим як ті хто досі "раїсяродінасланофф"
але відповідальність за оборону лежить не на них...для цього є президент...і за плани евакуації і за поведінку керівників державних органів в окупації...а то їх вже обізвали колаборантами ті, хто не мав цього всього допустити
Головне було виконувати забаганки ***** - розміновувати, скорочувати виробництво, відводити війська, забороняти розвідку, БПЛА, роботу снайперів та контрснайперів...
і взагалі нічого не зробили для захисту критичної інфраструктури
- найбільшої аес в європі