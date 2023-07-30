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Энергодар (147) Запорожская АЭС (540)

Каких-либо подготовительных действий на территории ЗАЭС или Энергодара на случай нападения РФ не проводили, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что узнал о вторжении из новостей. Каких-либо подготовительных действий ни органы местного самоуправления, ни другие государственные органы на территории АЭС или города не проводились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"На самом деле это было непредвиденно и непрогнозированно, потому что россияне действовали вопреки нормам международного права. Все считали, что такого быть не может. Ведь мир (в частности и Советский Союз, правопреемником которого считает себя Россия) признал, что АЭС и территория вокруг нее не является территорией для каких-либо вооруженных конфликтов и эскалации. Люди были спокойны.

Я лично узнал о вторжении, как и все, из новостей. Каких-то подготовительных действий ни органы местного самоуправления, ни другие государственные органы на территории АЭС или города не проводили. Что касается инструкций, накануне мы тоже их не получали. Уже постфактум я был на связи со спецслужбами и областной ВГА в режиме 24/7. Но когда россияне полностью закрепились в городе, о выполнении инструкций речь уже не шла, потому что просто невозможно было это сделать", - рассказал Орлов.

Читайте также: Без паспорта РФ жителям Энергодара опасно передвигаться по городу, - мэр Орлов
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Топ комментарии
+20
Мясо мариновали?
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30.07.2023 15:59
+17
Боже, какие наивные люди. И такие же наивные пришли к власти в 2019-м. Если бы подготовкой к вторжению заправляли настоящие вояки, которые воевали и знают, что такое русня - как тот же Кривонос, Марчелло и прочие - такого бы не было. Когда в Киеве тестировали сирены, многие возмущались, мол, не нагнетайте, ну кто будет бомбить дома? Я им говорил: вы не видели, но они тоже самое (бомбят города и дома) делают это с 2014-го года. Наивные инфантильные людишки
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30.07.2023 16:01
+10
Ответственность за оборону страны лежит на верховном командующем. На данном этапе исторического развития это недонаполеон квартальный. К нему все вопросы.
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30.07.2023 16:02
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Надіялись на авось
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30.07.2023 15:58 Ответить
Ні, - це очевидно й були "підготовчі заходи".
Тільки не українські...
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30.07.2023 21:27 Ответить
Мясо мариновали?
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30.07.2023 15:59 Ответить
Ні, мясо вже було!,),тепер---тілі--тілі--тралі--валі--Ето ми нє прахаділі,Ето нам нє задавалі,,,,,),,
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30.07.2023 16:06 Ответить
Ніт, ***, ви очікували шо вони почекають шо ми пасочки посвятим і шашель пожеремо.
От не зря конячя голова сказав "дебіли ***"
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30.07.2023 15:59 Ответить
Великие , МУДРЫЕ , европейцы - украинцы КОГО вы выбираете 32 года подряд ?? !!
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30.07.2023 16:34 Ответить
,, ви очікували ,, це про кого??
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30.07.2023 17:03 Ответить
Та ні, яка тут несподіванка? Готувались до травневих шашличків та шаурму в три горляки пхали. Усе нормально буде, не переймайтесь... А, ще ж Велике крадівництво апріорі було.
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30.07.2023 15:59 Ответить
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30.07.2023 16:01 Ответить
Це депутат Ківа після пластичної операції ?
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30.07.2023 19:45 Ответить
Боже, какие наивные люди. И такие же наивные пришли к власти в 2019-м. Если бы подготовкой к вторжению заправляли настоящие вояки, которые воевали и знают, что такое русня - как тот же Кривонос, Марчелло и прочие - такого бы не было. Когда в Киеве тестировали сирены, многие возмущались, мол, не нагнетайте, ну кто будет бомбить дома? Я им говорил: вы не видели, но они тоже самое (бомбят города и дома) делают это с 2014-го года. Наивные инфантильные людишки
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30.07.2023 16:01 Ответить
Дебіли?
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30.07.2023 16:04 Ответить
Не знаю. Многие с образованием, кто-то имеет бизнес
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30.07.2023 16:07 Ответить
образование и бизнес не означают ,что человек не может быть выродком
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30.07.2023 16:36 Ответить
Согласен. Просто как бы многие рассуждали так: это всё далеко, на Донбассе, это политики воюют и так далее. Мало кто воспринимал это всё, как геноцид и как попытку уничтожить саму Украину
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30.07.2023 16:50 Ответить
Ну, не знаю. Я так не думал и моя семья и знакомые тоже. Но большинство, наверное, да. Иначе откуда "по приколу", хоть поржем", "хуже не будет"?
Всегда есть куда хуже, особенно с такими ******** под боком.
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30.07.2023 17:44 Ответить
Путін - ху*ло тому приклад!
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30.07.2023 17:15 Ответить
бізнесмен з нього ніякий та й освітою воно обділене, зваючи на те, що ця істота увесь час верзе
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30.07.2023 17:42 Ответить
Грошей дохріна і диплом є!
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30.07.2023 19:11 Ответить
і що з того? все одно він - *****, щоб він здох у муках!
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30.07.2023 19:48 Ответить
100%!
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31.07.2023 00:17 Ответить
Не те щоб наївні. Скоріше просто діти совка. Я до речі, з того ж покоління. По собі знаю, як тяжко було перемолоти в собі отой фундамент, який заклали ще в ті часи. Тобто, зрозуміти, що, наприклад хлопець з яким провів у дворі дитинство, тепер по іншу сторону, й цілком може запускати ракети в наш бік, й не париться ніякими докорами сумління, або якийсь радянський рок-співак, від котрого фанатів, тепер може купляти за свої гроші дрони для ударів по мирним українським містам. Тяжко перекреслити все минуле й подивитись іншими очима на ******** світ. Нас же вчили міру-мір, нєт войнє, всє люді братья, тощо. Вони всі там на горі - діти совка. Хто просто ніяк вилізти з того не може, як Зеленський, а хто затятий партієць комуняка-перевертень, як той же Кравчук. Вчора був комуністом, а на завтра зняв значок, заникав партбілет й став "першим президентом вільної демократичної України". Абсурд,чи не так? А воно було, та й далі так й є. То яких рішень ви хочете від цих людей? Сталось так, як й мало статись з таким положенням речей у країні.
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30.07.2023 17:12 Ответить
Ну как бы да, наверное вы правильно описали. Я тоже немного совок застал - в детстве. Но как-то ностальгии нету, потому что помню очереди в магазин и синюшную курицу с гнилой картошкой. А в 2014-м, когда пошёл на войну, многие знакомые мне говорили: "Ты что, дурак? Это же политика!" Крутили пальцем у виска. А сейчас не знают, что делать
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30.07.2023 17:27 Ответить
Вчора був комуністом, а на завтра зняв значок, заникав партбілет й став "першим президентом вільної демократичної України". Абсурд,чи не так?
Хто не змінюється з віком і досвідом - той клінічний ідіот!
Краще вже як Кравчук, Чим як ті хто досі "раїсяродінасланофф"
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30.07.2023 19:05 Ответить
Магірус,ви навіть не уявляєте як би зараз підготовили і організували битву під Ватерлоо усі оці диванні "спєци",а битву при Калці.Та від орд Чінгіз Хана нічого і нікого б не залишилось.Всі фабрики і заводи,які роблять ракети-месники з диванів-знищили б дронами,а про іншу зброю кацапів навіть і не буду говорити.Заднім числом,як і розумом-всі стратеги і тактики.Краще б допомагали Україні зараз,а не випорожнювалися б на форумі.***** до одного місця чи ти з 25% чи з 75%...
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30.07.2023 19:50 Ответить
А кто тут "диванные спецы" и вы что-то знаете обо мне?
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30.07.2023 19:53 Ответить
Ответственность за оборону страны лежит на верховном командующем. На данном этапе исторического развития это недонаполеон квартальный. К нему все вопросы.
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30.07.2023 16:02 Ответить
Згоден, але є питання до тих людей котрі за нього і його шоблу голосували, і повірте ще проголосують.ви сліпі???
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30.07.2023 16:07 Ответить
до, тих хто голосував, звичайно є питання...
але відповідальність за оборону лежить не на них...для цього є президент...і за плани евакуації і за поведінку керівників державних органів в окупації...а то їх вже обізвали колаборантами ті, хто не мав цього всього допустити
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30.07.2023 17:08 Ответить
коли Ти віддав свій голос "зе поцріотам"(наприклад),то що з такого безголосого , крім аналізів калу і сечі, котрі теж очевидно херові, можна ще взяти??? Які питання до тих , хто в часи біблійні кричав "розіпни Ісуса" ?Які питання
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30.07.2023 18:53 Ответить
Питання дуже прості! Як можна не бачити очевидного? Якщо російська пропаганда мочила Порошенка в всіляко просувала Зеленського. А роїся - це наш споконвічний ворог. То що?
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30.07.2023 19:08 Ответить
якщо Ти не провів паралелі між розп'ятям Ісуса, коли до Понтія Пилата "мудрий нарід" кричав розіпни , і нинішнім розп'ятям України,за котрим стоїть "зелений" ставленик рашистського пилата- куйла,за котрого теж проголосував "мудрий нарід, то хто ж Тобі щось порадить???
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31.07.2023 21:43 Ответить
де Ісус, а де зєля
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01.08.2023 04:09 Ответить
Юда продав Ісуса,"зелений" в Омані Україною торгував.(яка різниця в гешефті???)))
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01.08.2023 14:36 Ответить
На гуманізм розраховували... а русня на право сили ... і тепер маємо кожен звільнений метр нашої території вартує нам наших життів..
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30.07.2023 16:03 Ответить
все же, казалось, что только Хйло и ко *банутые. ан нет. весь народец с гнильцой. хотя, если в числах, - то может не все так плохо, плюс минус пара лямов. но теперь уже нужно рассчитывать все для худшего варианта (на всех).
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30.07.2023 23:04 Ответить
з якою "гнільцой"? *бануті на всю голову
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01.08.2023 15:39 Ответить
Чотири коменти, практично в одну хвилину

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30.07.2023 16:03 Ответить
Порохоботи? Кремлеботи? Чи просто 2+2 люди можуть скласти?
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30.07.2023 16:16 Ответить
Г+Г ж
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30.07.2023 19:09 Ответить
Люди комментируют картечью
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30.07.2023 16:21 Ответить
зе - лох
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30.07.2023 16:32 Ответить
Тут есть очередь на прочтение и посты?
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30.07.2023 16:50 Ответить
Дааа! Орлов ризикує піти за Червінським, який стведжував це саме. Хоча про це відомо всі притомним, таке зеленій владі не подобається.
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30.07.2023 16:06 Ответить
Та по всій країні не проводили. Готувалися до шашликів. Ідіоти при владі - горе країні.
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30.07.2023 16:08 Ответить
Ветеран колчаківських фронтів абдрістовіч вже все сказав. "********". Ємко та по суті. Тільки ось з відповідальністю за це ніяк не складається.
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30.07.2023 16:09 Ответить
..та які там "підготовчі дії на ЗАЕС"?! , коли усі 73%ві лохи готувалися до шашликів , а чабани тих лохів у той самий час тихесенько розвозили родичів та гроші по закордонах
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30.07.2023 16:10 Ответить
Міністри оборони: Загороднюк, Таран, Рєзніков. РНБОУ... був там один розумний, але недовго, та й його геть не слухали.
Головне було виконувати забаганки ***** - розміновувати, скорочувати виробництво, відводити війська, забороняти розвідку, БПЛА, роботу снайперів та контрснайперів...
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30.07.2023 16:14 Ответить
А причем АЭС Заэс, ОБХСС? Нападают тогда и на тех, кто не ждёт, не готовится, оружие продал, другого не делал, объявил внеблоковость, пузом мерял жизнь, менял своих девок на ,, с сыром пырогы,, и гимн пел с утра до ночи. И верил что характерники были. Вот например болгары или немцы, или португальцы с финнами такой бурой увлекались последние лет 200--400? Нет. Мы--- да.
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30.07.2023 16:16 Ответить
В що Київ, Чернігів, Херсон чи Миколаєв готовились?
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30.07.2023 16:25 Ответить
Підготовка проводилася в Буковелі, Трускавці, Омані, на Чонгарі і Херсоні. Все як домовилися з пуйлом - зроблено, а вишенька на торті - шашлики і "ані є такжє люді".
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30.07.2023 16:26 Ответить
то ж казали що знали про напад
і взагалі нічого не зробили для захисту критичної інфраструктури
- найбільшої аес в європі
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30.07.2023 16:30 Ответить
В Омані про ЗАЕС теж говорили. Навіть про Херсон, але Зеля думав що Херсон Левоберіжжя.
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30.07.2023 19:48 Ответить
Брешете! Готувались ви! До шашликів.
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30.07.2023 16:34 Ответить
Так думали, що все буде потихому...ніхто і ні замєтіт што ми уже в рассіі...але, як виявилось, що дехто й готувався.
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30.07.2023 16:38 Ответить
ua Vasilisa Evlampieva Я до війни коменти писала в усіх дуже аідомих публічних виданнях, про те, що просити потрібно Америку про допомогу, бо в нас кругом атомні станції і якщо буде напад, то це ядерна загроза для всього світу. Писала, щоб надали зброю саме для захисту АЕС Що в підсумку всім видно, а те, що не видно - мене і членів моєї родини в Дії заблокували і заставили за 2 дні до війни нести копії документів до органів фронтового міста... я раніше думала, що може для рашистського референдума, а зараз вже думаю - може здати хотіли??
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30.07.2023 16:59 Ответить
Ясне діло, що офісна влада не готувалась до оборони, вона готувалась здавати Україну своїм оманським партнерам. Роззброїли, скоротили армію, убаюкали народ брехнею про те, що "вайни нє будєт, ета всьо плахая Амєріка нагнєтаєт", закатали зброю в асфальт, яким після 24.02.22. поїхали колони москалоти "на шашличкі"... А тепер офісна ватна шобла у нас найбільші "поцрєоти", всі неголені, всі в мілітарі стайлі, немов щойно з-під Клещіївки, що їм не заважає 24/7 мародерити країну між відосіками по "марафону офісного єдінства"...
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30.07.2023 17:08 Ответить
ЗАЕС була внє палітікі, наша справа виробляти е/е і раніше тема АТО на ЗАЕС не згадувалася.
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30.07.2023 18:07 Ответить
Тепер ці проросійськи виродки виправдовуются,їх треба зібрати і зробить з них шашлик н атомному вогні.
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30.07.2023 18:21 Ответить
Якихось підготовчих дій ні органи місцевого самоврядування, ні інші державні органи на території АЕС або міста не проводили. Щодо інструкцій, напередодні ми також їх не отримували. Вже постфактум я був на зв'язку зі спецслужбами та обласною ВЦА в режимі 24/7. Але коли росіяни повністю закріпилися в місті, про виконання інструкцій вже не йшлося, бо просто неможливо було це зробити",((( Щодо інструкцій, напередодні ми також їх не отримували.))) - розповів Орлов. - сценарій "зеленої зради" і здачі АЕС рашистам (згідно все того ж оманського договорняку(плану).котрий передбачав розмінування Чонгару і здачу Півдня України,
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30.07.2023 18:43 Ответить
Просто безстроково здавали !
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30.07.2023 19:26 Ответить
А сам мер Орлов, що зробив для оборони м.Енергодар без інструкцій, згідно своїх повноважень ?!! Тобі, що, треба кожен крок погоджувати з центральною владою? Ти ж обраний виборцями міста і мав можливості організувати ТрО для захисту та оборони ! А тепер для чого ці соплі ? Правда, суспільство зайвий раз переконалося про факти зради зеленої влади.
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30.07.2023 20:13 Ответить
 
 