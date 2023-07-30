Росгвардия провела обучение по подавлению бунтов в случае полной мобилизации, - Центр нацсопротивления

Росгвардия провела обучение по подавлению бунтов в России и Беларуси при разных сценариях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Обучение проходило в два этапа: первый - противодействие массовому неповиновению мобилизованных и членов их семей, во время проведения мероприятий полной мобилизации населения России. Второй этап - мероприятие на территории Беларуси для наведения "порядка" после "нанесения Вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерях "вагнеровцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по замыслу учений количество личного состава ЧВК "Вагнер" составляло 20 тысяч человек.

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Напомним, по данным Госпогранслужбы, в Беларуси находится немногим более 5 тысяч боевиков из ЧВК.