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Росгвардия провела обучение по подавлению бунтов в случае полной мобилизации, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

росгвардія

Росгвардия провела обучение по подавлению бунтов в России и Беларуси при разных сценариях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Обучение проходило в два этапа: первый - противодействие массовому неповиновению мобилизованных и членов их семей, во время проведения мероприятий полной мобилизации населения России. Второй этап - мероприятие на территории Беларуси для наведения "порядка" после "нанесения Вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерях "вагнеровцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по замыслу учений количество личного состава ЧВК "Вагнер" составляло 20 тысяч человек.

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Напомним, по данным Госпогранслужбы, в Беларуси находится немногим более 5 тысяч боевиков из ЧВК.
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Топ комментарии
+17
Так. До свого логічного і безславного кінця
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30.07.2023 16:38
+13
дада...такую @уйню я уже слыхал из наших источников,мол австрийский экономист сделал заключение что санкции бесполезны и в рашке всё развивается,,,,,...вот только австрийский экономист оказался русской свиньёй родом с ленинбурга....
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30.07.2023 16:51
+10
Бунти? У рабів?
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30.07.2023 16:36
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Бунти? У рабів?
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30.07.2023 16:36 Ответить
Ну в 1917 был же - бессмысленный и беспощадный
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30.07.2023 16:44 Ответить
У них є методичка під назвою "Спартак" ...
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30.07.2023 17:21 Ответить
ce i dobre. Mnoga-xadov-ačkaa.
riuZZfvardija vybjet laaxov, a pisle ZSU zniščet riuzzxvardiju.
Raz riuzzge desantov ZSU razgromili, tak razbitj petuxov, kotorye siljny toljko bab ta studentov "botanikov" taskati, bude prošče.
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30.07.2023 20:16 Ответить
Нас чекає повна мобілізація кацапів -- рашка иде до кінця ?
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30.07.2023 16:37 Ответить
Так. До свого логічного і безславного кінця
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30.07.2023 16:38 Ответить
так - всі з вінтовками мосіна , лопатами та пакетами
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30.07.2023 16:48 Ответить
Пане Олександр не слід недооцінювати кацапів, не забувайте візит вінторогого олєнєвода до північнокорейського пупсіка!🤔
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30.07.2023 17:36 Ответить
Тобто по вашому країна чучхе має більші запаси озброєнь чим совок ?
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30.07.2023 18:07 Ответить
З вами згоден повністю. Окрім того не в нас є свої корупціонери та злодії
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30.07.2023 20:13 Ответить
ОНИ ПЛАНИРУЮТ ЕЩЕ ОДНУ ВОЙНУ , мяса нужно много .
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30.07.2023 17:04 Ответить
до вагнера з'їздіть проведіть навчання ! можно зі своєю кувалдою .
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30.07.2023 16:38 Ответить
Та чій ні навчання. "Шарікі-фонарікі-ми мірние дебілоідобразние, у на свой путь. А свой путь-сидеть и не *******"
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30.07.2023 16:38 Ответить
Ага колонну зеков они придушили своим перепуганным пуканьем..
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30.07.2023 16:41 Ответить
"В Британии тренируют элитную украинскую бригаду спецназа, которая будет задействована в операции по деоккупации Крыма"
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30.07.2023 16:41 Ответить
Ага, бригадою можна звільнити цілий півострів. Дуже смішно
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30.07.2023 17:24 Ответить
Мяса на болотах можна сказать безмерное кооличество,бабок тоже дохрена,и как показали "мощные" санкции кацапы уже сумели за полтора года приспособиться к новым реалиям,как и кстати к тому чтобы найти пути чтобы покупать подсанкционные товары включая те которые нужны для изготовления оружия, оружие тоже делается, комплектующие достать с прокладок зарагестрированных в других странах или с Китая к примеру не составляет труда, сырье,метал,нефть,газ,бензин все есть у орков, нет разве что только высокотехнологических комплектующих, которые как я уже сказал берутся обходными путями, если не уничтожать их ВПК, не обстреливать это все ракетами то война будет долгой
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30.07.2023 16:41 Ответить
дада...такую @уйню я уже слыхал из наших источников,мол австрийский экономист сделал заключение что санкции бесполезны и в рашке всё развивается,,,,,...вот только австрийский экономист оказался русской свиньёй родом с ленинбурга....
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30.07.2023 16:51 Ответить
Ну это куда более реалистичные вещи чем победа до конца года, лето будем встречать в Крмыу на пляже,а ЗСУ вообще через год будут на красной площади парад проводить. Все те ожидания и наша пропаганда на нашем тв о том что кацапы загибаются не подтвердились и не потдтверждаются. А самое мое любимое это swift, помню как все эту тему педалировали,как все ее ждали потому что на каждм углу орали что это сверх важно и что кацапы сразу же по сути загнутся после этого А в итоге ничего не случилось,как и во всем остальном, на болотах сумели к реальности приспособиться
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30.07.2023 16:56 Ответить
просто нужно принять очевидное , реальность не сладкая но это реальность .
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30.07.2023 17:06 Ответить
Х...йню нёс Арестович и Жданов. Сейчс х...ню несёт Свитан. А на носу осень и лично я подумываю об бесперебойном электроснабжении. Признание ошибки - это первый шаг к её решению и неповторению в будущем
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30.07.2023 17:33 Ответить
Це нам на руку..нехай між собою *********..
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30.07.2023 16:42 Ответить
А навчання проводили у маскві, підерграді чи в усурійську?
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30.07.2023 16:42 Ответить
Эта жжжжжж неспроста
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30.07.2023 16:43 Ответить
На рахунок завдання ракетних ударів по таборах на буьлбостані - хороша ідея ))
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30.07.2023 16:49 Ответить
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30.07.2023 16:55 Ответить
Так впєрьод на Банкову, нє мовчи. Тобі хтось заважає?
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30.07.2023 17:25 Ответить
Не раби добровільно стали до захисту, а раби й досі ссуться під спідницями. Вірно, Каляша?
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30.07.2023 17:30 Ответить
То для того і вагнера у бульбашію навезли.
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30.07.2023 17:34 Ответить
второй сценарий более реалистичный
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30.07.2023 17:40 Ответить
Значить, у паРаші таки реальний сценарій війни з Заходом і анексії **********. Вагнер відправили туди для "казуса Беллі" і провокації України та Польщі.
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30.07.2023 17:55 Ответить
Думаю що повномасштабна війна буде,кацапам нічого більше не залишається
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30.07.2023 19:16 Ответить
Тренеруйсь не тренеруйсь, а кремль одержить ......й!
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30.07.2023 18:07 Ответить
У кацапов даже не возникает вопрос, что росгвардия больше по количеству, чем стадо кацапов которое отправили на убой в Украину.
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30.07.2023 18:16 Ответить
Где они были, когда дядя Женя на мацкву двинул?)) Могли бы потренироваться заодно. Наверное были чём-то заняты
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30.07.2023 18:18 Ответить
Ну то ж не цивилам п******лей раздавать. Горячие головы попытались. Уши посыпались как дождь в сентябре.
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30.07.2023 18:43 Ответить
Де,де - памперси міняли.
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30.07.2023 18:48 Ответить
Перед самою війною зеленский проводив анологічні навчання у Херсоні, тіки поліцією. Завдання навчання - анологічні. А сам у цей час розміновував Чонгар.
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30.07.2023 18:36 Ответить
 
 