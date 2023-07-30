Освобождение Старомайорского на Донетчине происходило в условиях тотального минирования, - Силы обороны
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Освобождение села Старомайорского на Донетчине является уникальной операцией. ВСУ должны были действовать в условиях тотального минирования.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Когда наши штурмовики перешли за середину села Старомайорское, на южную окраину, то столкнулись с тотальным минированием. Россияне заминировали все что только возможно, даже наши специалисты по ССО были озадачены, наши инженеры имели много работы, а саперы прибегали к разным ухищрениям при разминировании, – рассказал Шершень.
Он отметил, что было много ловушек, которые оставили оккупанты. Штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем совершали подрыв.
"Если лепесток (мину. – Ред.) находили, то длинной палкой надо было по ней бить, чтобы лепесток взорвался. Как правило, противопехотные мины не трогают, их только обозначают, потому что под ними могут быть вспомогательные гранаты", - рассказал он.
Шершень отметил, что украинские инженеры не смогли эвакуировать трофейную технику из Старомайорского из-за минных полей.
"Есть так называемые "минные шлагбаумы" – перекрытие пути в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие, широкие воронки от авиабомб. К тому же грунтовые дороги размякли после дождей. В общем ситуация контролируемая, село несколько обстреливается из артиллерии и минометов", – резюмировал он.
Напомним, ВСУ освободили Старомайорское 27 июля.
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"Первые сообщения об атаке появились в 3:45. Телеграм-канал 112 написал, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС написал о взрыве в здании по адресу Пресненская наб., 10с2, расположенной в «IQ-квартале». В этом квартале располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
По данным ТАСС, в результате взрыва на уровне пятого-шестого этажей здания «нарушено остекление». 112 передавал, что БПЛА врезался в районе шестого-седьмого этажей."
Терь, Старомихайловка и Красная поляна на очереди. Это дорога на Волноваху, а за ней Мариуполь.
Нічого вони там не відбили, навпаки отримали ще пізди
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