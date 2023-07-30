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минирование (1408) Донецкая область (7113) контрнаступление (338) Шершень Валерий (8)

Освобождение Старомайорского на Донетчине происходило в условиях тотального минирования, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,міни

Освобождение села Старомайорского на Донетчине является уникальной операцией. ВСУ должны были действовать в условиях тотального минирования.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Когда наши штурмовики перешли за середину села Старомайорское, на южную окраину, то столкнулись с тотальным минированием. Россияне заминировали все что только возможно, даже наши специалисты по ССО были озадачены, наши инженеры имели много работы, а саперы прибегали к разным ухищрениям при разминировании, – рассказал Шершень.

Он отметил, что было много ловушек, которые оставили оккупанты. Штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем совершали подрыв.

"Если лепесток (мину. – Ред.) находили, то длинной палкой надо было по ней бить, чтобы лепесток взорвался. Как правило, противопехотные мины не трогают, их только обозначают, потому что под ними могут быть вспомогательные гранаты", - рассказал он.

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Шершень отметил, что украинские инженеры не смогли эвакуировать трофейную технику из Старомайорского из-за минных полей.

"Есть так называемые "минные шлагбаумы" – перекрытие пути в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие, широкие воронки от авиабомб. К тому же грунтовые дороги размякли после дождей. В общем ситуация контролируемая, село несколько обстреливается из артиллерии и минометов", – резюмировал он.

Напомним, ВСУ освободили Старомайорское 27 июля.

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Топ комментарии
+20
в Україні є дуже хороші "спеціалісти з розмінування": баканафф, кулінічі, татарави та інші адепти руZZкого міра....
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30.07.2023 17:05
+14
Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Це офіційна заява ЗСУ. Нагадаю, окупанти цілий день вчора брехали про нібито збиття спочатку однієї ракети Storm Shadow, потім - 12, пізніше - 7. Залишилось тільки побачити наслідки "успішного" відбиття ракет… мостом, про який один з коментаторів русні написав так: "ЖД мост снесло НЛО. Теперь каждую воздушную тревогу автомобильный перекрывают" (КБ)
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30.07.2023 17:09
+11
Верещучку на шаттлі треба запустити поперед військ.
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30.07.2023 17:16
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Правила форума Совет форумчан
в Україні є дуже хороші "спеціалісти з розмінування": баканафф, кулінічі, татарави та інші адепти руZZкого міра....
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30.07.2023 17:05 Ответить
Верещучку на шаттлі треба запустити поперед військ.
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30.07.2023 17:16 Ответить
Про Мар'яну забули, хай перепочине від написання книги))
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30.07.2023 17:22 Ответить
Д'єрмака забули згадати..
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30.07.2023 18:27 Ответить
Да -- там пздц -- 4 міни на 1 кв м.
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30.07.2023 17:05 Ответить
Боже, як же нашим хлопцям важко, вони просто Герої!
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30.07.2023 17:44 Ответить
А Ви думали ЩО будуть зустрічати «хліб-сіль»??
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30.07.2023 17:07 Ответить
Странно, но некоторые не местные жители цензора(видимо жители подолякского района ОП) утверждают, что минирование не имеет никакого значения, и даже могут помогать наступающим войскам, добавляя им бодрости духа и хорошего настроения. А тут все наоборот. Это ж надо..
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30.07.2023 17:08 Ответить
Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Це офіційна заява ЗСУ. Нагадаю, окупанти цілий день вчора брехали про нібито збиття спочатку однієї ракети Storm Shadow, потім - 12, пізніше - 7. Залишилось тільки побачити наслідки "успішного" відбиття ракет… мостом, про який один з коментаторів русні написав так: "ЖД мост снесло НЛО. Теперь каждую воздушную тревогу автомобильный перекрывают" (КБ)
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30.07.2023 17:09 Ответить
Нормально так, хорошие новости
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30.07.2023 17:15 Ответить
Так, ще вчора на цапських пабліках вій стояв, що не можна було проїхати....
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30.07.2023 20:34 Ответить
Новости мордора

"Первые сообщения об атаке появились в 3:45. Телеграм-канал 112 написал, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС написал о взрыве в здании по адресу Пресненская наб., 10с2, расположенной в «IQ-квартале». В этом квартале располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
По данным ТАСС, в результате взрыва на уровне пятого-шестого этажей здания «нарушено остекление». 112 передавал, что БПЛА врезался в районе шестого-седьмого этажей."
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30.07.2023 17:35 Ответить
Верещучка хай розміновує шалава
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30.07.2023 17:58 Ответить
Там напротив сельсовета (где колокола подвешены) клуб есть. В сталинском архитектурном стиле. С колонами. Так кацапы пробили стену и танк свой там прятали. Но наши ещё поздней осенью его (клуб) разбили.
Терь, Старомихайловка и Красная поляна на очереди. Это дорога на Волноваху, а за ней Мариуполь.
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30.07.2023 21:04 Ответить
На кацапських сайтах пишуть що відбили назад Старомайорське. Кому вірить?
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30.07.2023 21:19 Ответить
По Старомайорську підори *******)

Нічого вони там не відбили, навпаки отримали ще пізди

https://t.me/stanislav_osman
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30.07.2023 21:32 Ответить
 
 