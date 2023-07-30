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Новости За рубежом
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Путин (29846) Россия (91193) Турция (3229) Эрдоган (821)

Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом и договорится о личной встрече

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ердоган,путін

Российский диктатор Владимир Путин и турецкий президент Раджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор, чтобы договориться о личной встрече, которая должна была состояться еще весной.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, его слова приводит турецкое издание Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились... или он (Эрдоган. - Ред.) к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до (президентских и парламентских. – Ред.) выборов (в Турции. – Ред.), но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему", – заявил Путин.

Он отметил, что его визит накануне выборов мог рассматриваться как "попытка влияния на внутриполитический процесс". "Ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции. Посмотрим", – сказал Путин.

"Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня – ему неудобно, предложил завтра – ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим, там и решим", – отметил Путин.

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Напомним, The Wall Street Journal писал, что Путин всячески избегает разговоров с Эрдоганом, в частности обсуждения возвращения России к "зерновому соглашению".
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Топ комментарии
+8
Здохни,сволота бункерна.
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30.07.2023 17:28
+7
Турєцкій султан снова поімєєт лапотного сцаря...
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30.07.2023 17:29
+6
В Турцию только двойник сможет поехать. Придётся Пердогану поехать на парашу и понюхать скрепный запах Ху#ловского чемодана.
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30.07.2023 17:34
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Здохни,сволота бункерна.
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30.07.2023 17:28 Ответить
Турєцкій султан снова поімєєт лапотного сцаря...
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30.07.2023 17:29 Ответить
В Турцию только двойник сможет поехать. Придётся Пердогану поехать на парашу и понюхать скрепный запах Ху#ловского чемодана.
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30.07.2023 17:34 Ответить
А цьому пуцьверіньку ще хтось вірить? Воно не дихне якщо не збрехне.
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30.07.2023 17:35 Ответить
Терорист і злочинець путін як завжди бреше. Єрдоган не поїде в Московію, а путін тим більше в Турцію.
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30.07.2023 17:40 Ответить
Шо, знайшлась нарешті банка вазеліну?
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30.07.2023 17:40 Ответить
Два людоеда, ****.
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30.07.2023 17:40 Ответить
обоє рябоє
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30.07.2023 17:43 Ответить
пыпа не поедет, поэтому Эрдоган прилетит, но только в обмен на обещание пыпы продлить "зерновую сделку"
потом кремлеботы будут визжать, что Запад в лице Эрдогана пошёл на попятную и был вынужден принять российские "требования"
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30.07.2023 17:49 Ответить
Він що, Ердогана хоче посадити на дві неділі на карантин?
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30.07.2023 18:22 Ответить
Для двойника карантин не нужен...
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30.07.2023 22:49 Ответить
З покидьками взагалі не зручно спілкуватись ...
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30.07.2023 18:24 Ответить
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30.07.2023 19:09 Ответить
Вот и поговорили....
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31.07.2023 13:26 Ответить
До середи султан наточить ятаган, а ***** змастить сраку спину
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30.07.2023 19:10 Ответить
 
 