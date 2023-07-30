Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом и договорится о личной встрече

Российский диктатор Владимир Путин и турецкий президент Раджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор, чтобы договориться о личной встрече, которая должна была состояться еще весной.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, его слова приводит турецкое издание Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились... или он (Эрдоган. - Ред.) к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до (президентских и парламентских. – Ред.) выборов (в Турции. – Ред.), но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему", – заявил Путин.

Он отметил, что его визит накануне выборов мог рассматриваться как "попытка влияния на внутриполитический процесс". "Ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции. Посмотрим", – сказал Путин.

"Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня – ему неудобно, предложил завтра – ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим, там и решим", – отметил Путин.

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Напомним, The Wall Street Journal писал, что Путин всячески избегает разговоров с Эрдоганом, в частности обсуждения возвращения России к "зерновому соглашению".