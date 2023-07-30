Осенью и зимой враг попытается повторить террор против энергетики Украины, - Зеленский

Войска РФ могут осенью и зимой попытаться повторить террор против украинской энергетики. В свою очередь, Украина должна быть готова к этому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.

"Очевидно, что этой осенью, и очевидно, может так случиться, что и зимой, враг попытается повторить террор против украинской энергетики. Должны быть готовы в любом случае к этому как на государственном, наивысшем уровне, так и на уровне каждого города, села и городка", - заявил Зеленский.

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Как отметил президент, защита украинской энергосистемы предусматривает два элемента: физическую защиту объектов энергетики от ударов ракет и дронов, диверсий и кибератак, а также управление энергетической системой и конкретными ее частями, что должно обеспечивать генерацию и распределение энергии даже в условиях войны.

"На правительственном и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность громад – это максимальное содействие Силам обороны и безопасности, правительству в мерах по защите энергетики, а также максимальный уровень готовности громад к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике", - сказал Зеленский.

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