Осенью и зимой враг попытается повторить террор против энергетики Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ могут осенью и зимой попытаться повторить террор против украинской энергетики. В свою очередь, Украина должна быть готова к этому.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.
"Очевидно, что этой осенью, и очевидно, может так случиться, что и зимой, враг попытается повторить террор против украинской энергетики. Должны быть готовы в любом случае к этому как на государственном, наивысшем уровне, так и на уровне каждого города, села и городка", - заявил Зеленский.
Как отметил президент, защита украинской энергосистемы предусматривает два элемента: физическую защиту объектов энергетики от ударов ракет и дронов, диверсий и кибератак, а также управление энергетической системой и конкретными ее частями, что должно обеспечивать генерацию и распределение энергии даже в условиях войны.
"На правительственном и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность громад – это максимальное содействие Силам обороны и безопасности, правительству в мерах по защите энергетики, а также максимальный уровень готовности громад к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Хіба що Zeлідор зі своїми зеленими чоловічками посприяє енергетичному колапсу в Україні.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Надо понять, что именно вам необходимо в случае месячного отсутствия электричества!
Генераторы, бензин, газ, безопасное место, запасы...
Лучше задуматься об этом сейчас, за полгода! Пэтриотов всем не хватит!
Что надо делать далее мне очевидно.
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!
А вопрос влади треба решать на виборах!
Не хочу разводить срач, но, в мире нет страны, которая сразу выбраа власть и ее все устраивает.
Украина здорова уже в том, что народ позвояет делать откаты власти туда и обратно, как показал возврат Яныка в 2007. Я был против, но смирился с выбором народа!
Так работает демократия. Невозможно очистить власть одими выборами. История не знает таких случаев. Раз и все честные и не воры.
Пройдут годы, но общество должно понять, что есть что. Пропустить через себя!
Хотите чистую власть, это ведро надо несколько раз выплеснуть и налить чистой воды!
Годы уйдут на это. Ошибки и тогда придет опыт!
В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.
Хроніка
https://youtu.be/Oxli9ItmD0Q
По-друге: гадки не маю що Вам відповісти. Я просто констатував факт, що таке поняття як СМТ, нажаль, ліквідовано.
По-третє: Щоб відповісти на Ваше питання треба мати чіткі критерії що таке село, містечко, місто, селище. Нажаль, влада обрала неправильний і лише один примітивний критерій - чисельність населення.
Не враховуючи соціальний склад населенного пункту, розвинутість інфрастуктури (транспорт, житло), види та кількість підприємств, закладів розваги, медицини тощо.