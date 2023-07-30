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Зеленский (16493) энергетика (2032)

Осенью и зимой враг попытается повторить террор против энергетики Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Войска РФ могут осенью и зимой попытаться повторить террор против украинской энергетики. В свою очередь, Украина должна быть готова к этому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.

"Очевидно, что этой осенью, и очевидно, может так случиться, что и зимой, враг попытается повторить террор против украинской энергетики. Должны быть готовы в любом случае к этому как на государственном, наивысшем уровне, так и на уровне каждого города, села и городка", - заявил Зеленский.

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Как отметил президент, защита украинской энергосистемы предусматривает два элемента: физическую защиту объектов энергетики от ударов ракет и дронов, диверсий и кибератак, а также управление энергетической системой и конкретными ее частями, что должно обеспечивать генерацию и распределение энергии даже в условиях войны.

"На правительственном и уровне безопасности мы сделаем все возможное. Ответственность громад – это максимальное содействие Силам обороны и безопасности, правительству в мерах по защите энергетики, а также максимальный уровень готовности громад к любым сложным испытаниям и чрезвычайным ситуациям в энергетике", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+31
Так баканов же обіцяв восени навіть Крим звільнити, зелені п*здуни.
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30.07.2023 17:34
+25
Щось мені підказує що на цей раз все буде набагато гірше... дивлячись як ця влада готується до зими, навіть маючи гіркий досвід минулої.
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30.07.2023 17:43
+24
Но сперва опять шашлычки на майские предложат.
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30.07.2023 17:31
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дякую, кеп
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30.07.2023 17:30 Ответить
Но сперва опять шашлычки на майские предложат.
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30.07.2023 17:31 Ответить
І кумедії за мільйони на новий рік.
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30.07.2023 17:35 Ответить
Так баканов же обіцяв восени навіть Крим звільнити, зелені п*здуни.
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30.07.2023 17:34 Ответить
Буданов обещал. Но то такое. Дело в том, что даже если теоретически до декабря выйти на границы 1991-го года, никто и ничто не запретит им продолжать запускать ракеты и Шахеды. А вообще любой здравомыслящий человек понимает, что скорее всего повториться сценарий прошлого осенне-зимнего периода
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30.07.2023 17:36 Ответить
Та всі вони зелені один одного вартують.
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30.07.2023 17:46 Ответить
То буданов обіцяло каву в Ялті, баканов вже тіпа зняли з голови СБУ і щось розслідували Нічого не знайшли і тепер воно адвокат в Полтаві
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30.07.2023 21:54 Ответить
Я плутаю ці два прізвища
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30.07.2023 23:09 Ответить
Щось мені підказує що на цей раз все буде набагато гірше... дивлячись як ця влада готується до зими, навіть маючи гіркий досвід минулої.
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30.07.2023 17:43 Ответить
Хто там так підказує? Чого б це мало бути гірше? У касапів хіба новий запас ракет розплодився чи українська ППО не укріпилася за цей час?
Хіба що Zeлідор зі своїми зеленими чоловічками посприяє енергетичному колапсу в Україні.
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30.07.2023 23:06 Ответить
А чим ці фсбешні кроти ще займаються окрім безпрецедентного грабування держави і Армії?
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30.07.2023 23:16 Ответить
Наразі активно сприяють рашистам знищенню України
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31.07.2023 01:45 Ответить
Скільки буде коштувати 1 куб дров для населення?! А хто знає?!
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30.07.2023 17:46 Ответить
Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. ‎03.‎06.‎2023 07.‎07.‎2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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30.07.2023 17:49 Ответить
Сколько млрд. в трубу... Лучше бы нашли одного штауффенберга в кремле... За половину суммы...
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30.07.2023 17:51 Ответить
Так спроба ж невдалою була..
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30.07.2023 17:54 Ответить
Значить піднімуть ціну на світло й опалення. Хоча пів зими без опалення провели, ніхто нічого не компенсував.
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30.07.2023 17:52 Ответить
Ото аби висратись. В Україні рівень доходів не співпадає з рівнем цін на прожиток - ту ж саму комуналку, продукти харчування, промислові товари.
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30.07.2023 18:55 Ответить
А якийсь дурачок казав що підвищення тарифів на комуналку під час війни не буде.
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30.07.2023 19:21 Ответить
тобто, ми будемо ще десять років воювати, як і обіцяв??? а як на рахунок виборів у ВР восени та вибори президента навесні? ми дуже чекаємо змін в уряді
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30.07.2023 17:53 Ответить
Під час дії воєнного стану - заборонені.
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30.07.2023 17:55 Ответить
Стефанчук вже заявив, що можна.
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30.07.2023 18:02 Ответить
Конституція забороняє! А ''свинанчук'' пішак-що скаже д'єрмак те й робитиме.
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30.07.2023 18:31 Ответить
Конституція напряму не забороняє... лише Закон України "Про правовий режим воєнного стану"...
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30.07.2023 18:36 Ответить
на основании этого закона, любой /удак которому не понравится резултат выборов, может через суд признать результаты недействительными во время военного положения.. потому некоторым и хочется окунуть Украину в хаос во время войны.
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30.07.2023 19:19 Ответить
Помнишь ты пел про последнюю осень? Так вот, она будет тяжелой не только потому, что обстрелы, а потому, что это твоя последняя осень в качестве президента. А уходить не хочется. Вот такое противоречие придется решать тем, кто хочет жить в этой стране.
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30.07.2023 17:54 Ответить
Дуже хочеться бачить Янелоха на лаві підсудних. Надія на військових, чим раніше це станеться тим блище перемога над паРашкою
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30.07.2023 17:57 Ответить
Ти ж на днях казав, що міноборони (чи хто там) розробило ППО краще в світі, то чи не зможе воно до осені прикрити хоч найважливіші енергетичні обʼєкти? Якщо звичайно не розкрадати мільярди партнерської допомоги. Чи ти к*здів як завжди?
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30.07.2023 17:54 Ответить
ЗЕскот, а як же обіцянка цього літа в Криму відпочивать?
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30.07.2023 17:55 Ответить
Буданга ж кілька днів тому знову заявив, що "скоро ми будєм в Криму".
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30.07.2023 18:26 Ответить
Як несподівано! (сарказм) А ви знову, готуєтеся до зими, як і минулого літа? Не роблячи ніх*я? А потім будете впарювати людям, у яких діти замерзають без опалення, генератори з 300% накруткою, та пиляти бабло на пунктах "незламності"? Засунули в би вже цю "незламність" собі в сраку, некомпетентні деграданти!
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30.07.2023 17:58 Ответить
так им больно будет
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30.07.2023 18:00 Ответить
чому ??? вони давно готувалися, готуються - ціни на електрику, під час війни у 2 рази підняли !!! енергоолігархи, їх дружини, коханки, діти, внуки хочуть добре харчуватися, відпочивати на курортах Європи, а на простих українців що ледь зводять кінці з кінцями їм начхати ...
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30.07.2023 18:05 Ответить
усегда готов ,солнечные батареи на крышу поставил
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30.07.2023 17:59 Ответить
сонечні батереї в осіньо-зимиовий період, з листопада до початку березня у нас малоефективні/неефективні ...
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30.07.2023 18:06 Ответить
Чула від людини, яка живе на батареях, що зимою іноді підзаряджає від генератора.
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30.07.2023 18:43 Ответить
ну так якщо довго немає електрики то АКБ автономної СЕС можна підзарядити ві генератора ... але саме дешевше підзаряджання від загальної електромережі, при умові як було минулої зими 4 години немає електрики, 8 годин є ...
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30.07.2023 18:49 Ответить
Там просто ситуація, що людина відрізана від мережі повністю. Тому заряджала генератором, а так звісно, батареї від мережі норм заряджаються.
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30.07.2023 18:53 Ответить
Эта зима будет сложнее, чем предыдущая. К этому надо готовится. Враг учится на ошибках.
Надо понять, что именно вам необходимо в случае месячного отсутствия электричества!
Генераторы, бензин, газ, безопасное место, запасы...
Лучше задуматься об этом сейчас, за полгода! Пэтриотов всем не хватит!
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30.07.2023 18:04 Ответить
ПВО надо побольше
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30.07.2023 18:05 Ответить
Есть вещи на которые мы можем влиять, а есть на которые не можем.
Что надо делать далее мне очевидно.
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30.07.2023 18:09 Ответить
Підготувати країну до війни - це задача влади, і не треба перекладати обов'язки влади на громадян. Якого дідька ми тоді платимо податки, якщо в нас немає держави, і кожен повинен сам дбати про своє виживання? А якщо влада не виконує свої обов'язки - хай ****** з бочки.
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30.07.2023 18:08 Ответить
Подай на нее в суд и судись. Особенно в условиях февраля 22 года. )))
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!
А вопрос влади треба решать на виборах!
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30.07.2023 18:11 Ответить
Питання влади треба вирішувати на виборах, дату яких призначає влада?
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30.07.2023 18:14 Ответить
Конституция Украины!
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30.07.2023 18:17 Ответить
До выборов надо дожить и вообще - выжить. Про это вам пишет человек. ПВО под каждой опорой ЛЭП не поставишь
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30.07.2023 18:22 Ответить
Нарід питання влади вже вирішив, тепер і вигрібає.
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30.07.2023 18:27 Ответить
Каждый раз вигрібає! Не заметил?
Не хочу разводить срач, но, в мире нет страны, которая сразу выбраа власть и ее все устраивает.
Украина здорова уже в том, что народ позвояет делать откаты власти туда и обратно, как показал возврат Яныка в 2007. Я был против, но смирился с выбором народа!
Так работает демократия. Невозможно очистить власть одими выборами. История не знает таких случаев. Раз и все честные и не воры.
Пройдут годы, но общество должно понять, что есть что. Пропустить через себя!
Хотите чистую власть, это ведро надо несколько раз выплеснуть и налить чистой воды!
Годы уйдут на это. Ошибки и тогда придет опыт!
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30.07.2023 18:36 Ответить
Обрання Яника нам вилізло Євромайданом, втратою Криму та половини Донбасу. Обрання Зеленсского вилізло ще гірше. Боюся, що якщо пройти ще пару "циклів", то від України та українців нічого не залишиться.
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30.07.2023 18:41 Ответить
Капітан очевідность
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30.07.2023 18:12 Ответить
Генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук ще два тижні тому про це сказав, що осінь-зима 2023/2024 буде важчою і гіршою за осінь-зиму 2022/2023.
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30.07.2023 18:15 Ответить
Что-то нигде не гуглится. А ссылка есть?
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30.07.2023 18:24 Ответить
Жена работает в ДТЭК , раз в месяц для менеджмента Сахарук проводит что-то вроде видео-конференции ( не силен в этом , может как-то по другому называется) , вот во время этого выступления он и сказал . И еще в мягкой форме сказал , что государство забило болт на это дело, никакой помощи.
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30.07.2023 18:36 Ответить
Ці зелені потвори на всю Україну забили болт, не тільки на енергетику. Вони "прібарахлятся" і звалять звідси, залишивши країну в руїнах. Хай енергетики звертаются по міжнародну допомогу, бо ці тварюки пальць об палець не вдарять.
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30.07.2023 18:39 Ответить
Та вони там у і в долі: поки одні з одного боку крадуть, інші роблять вигляд, що не бачать, а самі з іншого.
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30.07.2023 18:48 Ответить
Капец, конечно...
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30.07.2023 19:07 Ответить
То, шашликів не буде, Кеп?
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30.07.2023 18:22 Ответить
За ці слова мене затюкали навесні цього року виборці "Яйцесяйного" (більшість), коли я написав що не треба продавати генератори та світлодіодні кемпінгові ліхтарі та станції і жалітися, що вони вже подешевшали, бо восени все повториться..і буде ще в нагоді.
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30.07.2023 18:23 Ответить
Меня затюкали и записали в предатели знакомые, когда я сказал, что даже через год война не закончится. Мол, ты что!!! До Нового Года должно всё закончиться!!! - и так далее. Я им говорил, что ни Арестович, ни Жданов не воевали и не понимают реалии современной войны, хоть и хорошо оперируют военной терминологией. Я тоже ничего не продавал, наоборот - бумажные отходы и древесные все собираю и складываю на растопку
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30.07.2023 18:33 Ответить
Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. 03.06.2023 07.07.2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %.
В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.

Хроніка
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30.07.2023 18:28 Ответить
А ванга Зеля вже прикриває цей саботаж зарання перекладаючи проблему на плечі громад. Тарифи на електроенергію збільшили, але кошти очевидно не для підготоаки захисту енергетики і функціональності системи.
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30.07.2023 18:46 Ответить
Якби ти у відповідь на обстріли не гундосив а лупив то і обстрілів було би менше. Але ти вибрало асфальт, і далі крадеш!!!
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30.07.2023 18:36 Ответить
Наша бубачка копитан очевидність.
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30.07.2023 18:41 Ответить
Зрозуміло, що легше не буде, і це очевидно, але такі заяви ще один привід підвищити тарифи
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30.07.2023 18:49 Ответить
Кремль готовит блекаут в Украине..., что нам ждать..., обман...?
https://youtu.be/Oxli9ItmD0Q
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30.07.2023 18:54 Ответить
а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці", - сказав Зеленський. (овації)
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30.07.2023 19:04 Ответить
зеденок, это тебе х-ло передал через елдака?
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30.07.2023 19:20 Ответить
Так ліквідували ж сьогодні СМТ.
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30.07.2023 19:53 Ответить
По-перше: я не юрист.

По-друге: гадки не маю що Вам відповісти. Я просто констатував факт, що таке поняття як СМТ, нажаль, ліквідовано.

По-третє: Щоб відповісти на Ваше питання треба мати чіткі критерії що таке село, містечко, місто, селище. Нажаль, влада обрала неправильний і лише один примітивний критерій - чисельність населення.
Не враховуючи соціальний склад населенного пункту, розвинутість інфрастуктури (транспорт, житло), види та кількість підприємств, закладів розваги, медицини тощо.
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30.07.2023 22:54 Ответить
А як же шашлики?
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30.07.2023 19:54 Ответить
Шашлики то у травні, тим хто переживе зиму без опалення.
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30.07.2023 20:24 Ответить
жорстоко
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30.07.2023 22:47 Ответить
Реальність наразі дуже жорстока, це вірно.
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31.07.2023 16:51 Ответить
Так прикрий Україну асфальтом, то ж була твоя прерогатива і твоїх "слуг"? Виходить, що політик хз тебе ніякий, прийдеться після виборів відповідати за нецільове використання бюджетних грошей, бо в Конституції обов'язки у Президента і Верховного інші, там доріг немає від слова зовсім.
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30.07.2023 21:38 Ответить
 
 