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Глава МИД Словакии Влаховский к венгерскому коллеге Сийярто: "ЕС не является проблемой, Россия является проблемой"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

угорщина,сійярто

Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский раскритиковал позицию венгерского коллеги Петера Сийярто по поводу войны в Украине.

Соответствующее сообщение Влаховский опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач разместил в Twitter видео, на котором Сийярто жаловался на поддержку Украины со стороны Евросоюза в войне с РФ. Венгерский министр заявлял, что ЕС якобы готовится, что война в Украине продлится еще четыре года.

"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько людей погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет за четыре года, которые потом кому-то придется ликвидировать", - заявил он.

Влаховский призвал венгерского дипломата не судить о мнении других людей, не имея представления о нем.

"Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", - напомнил Влаховский.

Читайте также: Венгрия не поддерживает план ЕС касательно военной поддержки Украины на €20 млрд
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Топ комментарии
+19
То скажи шо проблемою є дурнувата поведінка Угорщини
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30.07.2023 18:00
+18
Угорщина є найбільшою проблемою ЄС і НАТО
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30.07.2023 18:03
+15
Проблема в ЄС є тількі одна що в її складі є уйобіщная мадярщина на чолі з ********
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30.07.2023 18:01
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То скажи шо проблемою є дурнувата поведінка Угорщини
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30.07.2023 18:00 Ответить
Проблемою є російський газ для Угорщини через Україну
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30.07.2023 18:18 Ответить
Ця проблема вирішується іхтамнєтами, тамнестоялами, хзна хтоцезробилами і іншими формуваннями.
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30.07.2023 20:03 Ответить
Якщо б він був тільки для Угорщини - його б вже давно не було б.
Але він ще й для Чехії і Словаччини, які нам дуже допомогають.
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30.07.2023 20:50 Ответить
Там проблема . Фіцо ( проросійська партія) домовився з угорською партією Словаччіни , якщо вони увійдут у парламент , то зроблять проросійську коалицію . Раша фінансуе їх на повну
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30.07.2023 18:19 Ответить
"Голова МЗС Словаччини Влаховський до угорського колеги Сійярто: "ЄС не є проблемою, Росія є проблемою""-- Сійярто і сам це знає, але отримані брудні орківські гроші треба якось відробляти.
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30.07.2023 19:14 Ответить
ЗеИУДА на прошлой неделе тайно послал Ермака на сходняк в Венгрию с РАШИСТСКИМИ КУРАТОРАМИ!
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31.07.2023 01:49 Ответить
Проблема в ЄС є тількі одна що в її складі є уйобіщная мадярщина на чолі з ********
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30.07.2023 18:01 Ответить
Угорщина є найбільшою проблемою ЄС і НАТО
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30.07.2023 18:03 Ответить
От все дивує скавуління... Угри скавулять за угро-фінами, які їх окупувати у 56-му приперли... Синдром тотой, стокгольмський, чи шо...
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30.07.2023 18:04 Ответить
Відміняйте право вето (в ЄС та НАТО).
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30.07.2023 18:07 Ответить
Якщо мадярію щось не влаштовує у ЄС, vissza...
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30.07.2023 18:07 Ответить
Який він там колега, колеги це ті що роблять спільну справу. Що може бути спільного з цими уйобиками?
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30.07.2023 18:19 Ответить
****** з будапешту = це як дурдом "Веселка " ..... галоперідол вже не лікує....
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30.07.2023 18:24 Ответить
Та що пояснювати тому кремлівському агенту? Він чудово знає що пихає палиці в колеса.
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30.07.2023 18:37 Ответить
Пентагон закупить термінали Starlink для України, які Ілона Маскова не зможе відключити, - NYT
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30.07.2023 18:40 Ответить
А про яких загиблих угорців він розповідає? Війна то в Україні!
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30.07.2023 18:41 Ответить
которые воюют на стороне русни
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30.07.2023 18:44 Ответить
Мадярську сволоту вже давно потрібно офіційно перейменувати на угроОРКІВ, і так до них звертатися.
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30.07.2023 19:07 Ответить
Та ще й яка проблема!
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30.07.2023 19:15 Ответить
Угорські "******" уже добряче "підзаї...и"...!
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30.07.2023 19:17 Ответить
мадяри=кацапи=падоль= анти цівілізація. Угорщина це гнійник на тілі ЄВРОПИ,який потрібно або видалити або лікувати або ізолювати.
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30.07.2023 19:22 Ответить
або стерилізувати ...
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30.07.2023 19:32 Ответить
угорщина - проблема, можна спробувати лікувати
рф - зараза, лікуванню не підглягає
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30.07.2023 19:35 Ответить
В Угорщині досі форінт а ні євро. І цим все сказано. Грошей не висточає жити по європейскі,там богато мріють про совок,а також були в кооліціі с фашистами. А зараз цю гнидоту поважають і їм потрібен рашизм щоб получати преференції від кремляді.
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30.07.2023 20:45 Ответить
Вони не просто були союзниками нацистів, а ще й славилися своєю дикістю та жорстокістю.
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31.07.2023 00:52 Ответить
Саме так! У них є панорама в Опустошварі, де показано іх загарбленя земель ******** Угорщини. Жорстокі дикарі і яничари.Дуже богато пролитої крові.
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31.07.2023 13:17 Ответить
х*йло мабуть підігнав орбану і його шісткам фуру готівки євро,
щоб вони так брехали у всіх на очах
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30.07.2023 20:46 Ответить
******* сплять і мріють, щоб Україна програла війну і вони змогли б захопити Закарпаття.
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30.07.2023 20:51 Ответить
 
 