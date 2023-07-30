Глава МИД Словакии Влаховский к венгерскому коллеге Сийярто: "ЕС не является проблемой, Россия является проблемой"

Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский раскритиковал позицию венгерского коллеги Петера Сийярто по поводу войны в Украине.

Соответствующее сообщение Влаховский опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач разместил в Twitter видео, на котором Сийярто жаловался на поддержку Украины со стороны Евросоюза в войне с РФ. Венгерский министр заявлял, что ЕС якобы готовится, что война в Украине продлится еще четыре года.

"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько людей погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет за четыре года, которые потом кому-то придется ликвидировать", - заявил он.

Влаховский призвал венгерского дипломата не судить о мнении других людей, не имея представления о нем.

"Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", - напомнил Влаховский.

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