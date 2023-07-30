Украинские разведчики получили доступ к секретным данным ВМС РФ, поздравив российских моряков с профессиональным праздником
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские разведчики в день ВМС РФ разослали морякам приветствие, содержащее шпионскую программу, позволившую получить доступ к секретным файлам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Генерального управления разведки Минобороны.
"Военных моряков армии оккупанта особым образом поздравили с днем ВМС РФ. Предварительно украинские хакеры поместили в российские системы массовой рассылки сообщений (рекламный spam). Таким образом российские моряки, в том числе командиры ВМС РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber. Моряки сердечно благодарили за приветствие и только потом открывали указанное видео, именно "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в приветствиях содержалась "троянская" программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы. В настоящее время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается.
"Одновременно сломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайта "евразийского экономического союза". На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Starlink на «нулі». Випробовують та готують до промислового в-ва.
Для компетентних:
мова про Ku. Не про Ka.
Але розуміємо, що то питання часу.
Додаткової інформації та за способи можливої протидії бійцями - згодом інші джерела розшарять.
Звісно, передано до компетентних органів.
Але враховуючи їх кількість, велкам. Ви знаєте, як зі мною звʼязатися.
Нащо це тут?
Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку- суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16.
Сліпне та глохне.
МАДЯР🇺🇦
30.07.23
Мова йдеться про розробку та застосування росіянами польових глушилок на частоти зв'язку Старлінка із супутником. Це працює тільки на нулі і тільки в чітко визначених ситуаціях, коли росіяни можуть затягнути такий РЕБ на висотку, елеватор або вежу мобільного зв'язку і під дуже великим кутом зверху заважати старлінку приймати сигнали з супутників.
Я випробував такий варіант, вiн працює буквально 500 метрів.
Резюмуючи
1. Наш противник постійно намагається щось створювати нове.
2. Глобальної загрози немає, але хлопці на нулі повинні знати, що таке можливо
3. Допоможуть заходи про які я писав багато разів
- глибоке прикопування в землю
- щільні сітки з металу або "колодязі" із профнастилу.
4. Така система РЕБ на цiй діапазон вимагає специфічної та помітної антени, тільки почнуть ставити, я одразу Вам її покажу.
Я спілкуюся з офіцерами ГШ з цієї теми, вони моніторять ситуацію по ЗСУ. Спілкуюся безпосередньо із військовими.
Поки що я маю лише один (за кілька місяців) факт роботи якоїсь системи РЕБ. І те, не підтверджений (с) Сергiй Флеш@
А це балабала скрізь, що треба що не треба, вже реально бісить.