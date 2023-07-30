Украинские разведчики получили доступ к секретным данным ВМС РФ, поздравив российских моряков с профессиональным праздником

Украинские разведчики в день ВМС РФ разослали морякам приветствие, содержащее шпионскую программу, позволившую получить доступ к секретным файлам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Генерального управления разведки Минобороны.

"Военных моряков армии оккупанта особым образом поздравили с днем ВМС РФ. Предварительно украинские хакеры поместили в российские системы массовой рассылки сообщений (рекламный spam). Таким образом российские моряки, в том числе командиры ВМС РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber. Моряки сердечно благодарили за приветствие и только потом открывали указанное видео, именно "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в приветствиях содержалась "троянская" программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы. В настоящее время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается.

"Одновременно сломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайта "евразийского экономического союза". На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации", - говорится в сообщении.

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