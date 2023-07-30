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Украинские разведчики получили доступ к секретным данным ВМС РФ, поздравив российских моряков с профессиональным праздником

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка,гур

Украинские разведчики в день ВМС РФ разослали морякам приветствие, содержащее шпионскую программу, позволившую получить доступ к секретным файлам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Генерального управления разведки Минобороны.

"Военных моряков армии оккупанта особым образом поздравили с днем ВМС РФ. Предварительно украинские хакеры поместили в российские системы массовой рассылки сообщений (рекламный spam). Таким образом российские моряки, в том числе командиры ВМС РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber. Моряки сердечно благодарили за приветствие и только потом открывали указанное видео, именно "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в приветствиях содержалась "троянская" программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы. В настоящее время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается.

"Одновременно сломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайта "евразийского экономического союза". На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+20
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30.07.2023 18:47
+14
Ну і нафіга рзпатякали?
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30.07.2023 18:51
+14
@Про пост Мадьяра по Старлінку. Поспілкувались із Мадьяром. Ні росіяни, ні марсіани не можуть обманути закони фізики.

Мова йдеться про розробку та застосування росіянами польових глушилок на частоти зв'язку Старлінка із супутником. Це працює тільки на нулі і тільки в чітко визначених ситуаціях, коли росіяни можуть затягнути такий РЕБ на висотку, елеватор або вежу мобільного зв'язку і під дуже великим кутом зверху заважати старлінку приймати сигнали з супутників.

Я випробував такий варіант, вiн працює буквально 500 метрів.

Резюмуючи
1. Наш противник постійно намагається щось створювати нове.
2. Глобальної загрози немає, але хлопці на нулі повинні знати, що таке можливо
3. Допоможуть заходи про які я писав багато разів
- глибоке прикопування в землю
- щільні сітки з металу або "колодязі" із профнастилу.
4. Така система РЕБ на цiй діапазон вимагає специфічної та помітної антени, тільки почнуть ставити, я одразу Вам її покажу.

Я спілкуюся з офіцерами ГШ з цієї теми, вони моніторять ситуацію по ЗСУ. Спілкуюся безпосередньо із військовими.
Поки що я маю лише один (за кілька місяців) факт роботи якоїсь системи РЕБ. І те, не підтверджений (с) Сергiй Флеш@
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30.07.2023 19:03
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30.07.2023 18:46 Ответить
На **я зразу кричать на весь всіт. Нехай викладуть все, що знають.
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30.07.2023 20:05 Ответить
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30.07.2023 18:47 Ответить
Та їх там і так більше від кацапських, маацква вже давно цветной зоопарк.
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30.07.2023 19:03 Ответить
‼️Важливо‼️
Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Starlink на «нулі». Випробовують та готують до промислового в-ва.
Для компетентних:
мова про Ku. Не про Ka.
Але розуміємо, що то питання часу.

Додаткової інформації та за способи можливої протидії бійцями - згодом інші джерела розшарять.
Звісно, передано до компетентних органів.
Але враховуючи їх кількість, велкам. Ви знаєте, як зі мною звʼязатися.

Нащо це тут?
Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку- суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16.
Сліпне та глохне.

МАДЯР🇺🇦
30.07.23
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30.07.2023 18:48 Ответить
скоріше за все будуть пробувати глушити наземні термінали. Тут в допомогу протирадіолокаційна ракета.
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30.07.2023 19:00 Ответить
@Про пост Мадьяра по Старлінку. Поспілкувались із Мадьяром. Ні росіяни, ні марсіани не можуть обманути закони фізики.

Мова йдеться про розробку та застосування росіянами польових глушилок на частоти зв'язку Старлінка із супутником. Це працює тільки на нулі і тільки в чітко визначених ситуаціях, коли росіяни можуть затягнути такий РЕБ на висотку, елеватор або вежу мобільного зв'язку і під дуже великим кутом зверху заважати старлінку приймати сигнали з супутників.

Я випробував такий варіант, вiн працює буквально 500 метрів.

Резюмуючи
1. Наш противник постійно намагається щось створювати нове.
2. Глобальної загрози немає, але хлопці на нулі повинні знати, що таке можливо
3. Допоможуть заходи про які я писав багато разів
- глибоке прикопування в землю
- щільні сітки з металу або "колодязі" із профнастилу.
4. Така система РЕБ на цiй діапазон вимагає специфічної та помітної антени, тільки почнуть ставити, я одразу Вам її покажу.

Я спілкуюся з офіцерами ГШ з цієї теми, вони моніторять ситуацію по ЗСУ. Спілкуюся безпосередньо із військовими.
Поки що я маю лише один (за кілька місяців) факт роботи якоїсь системи РЕБ. І те, не підтверджений (с) Сергiй Флеш@
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30.07.2023 19:03 Ответить
Читайте т-канал Сергія Флеш. У орків немає технологій, які здатні порушувати відомі закони фізики поширення радіохвиль. Ці закони, для Старлінків на нулі , - на боці ЗСУ.
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30.07.2023 23:47 Ответить
Ну і нафіга рзпатякали?
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30.07.2023 18:51 Ответить
У мене теж спало на думку, навіщо про це базікати для пересічних?
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30.07.2023 20:16 Ответить
Продовження вагнергейту. Зливають все. Нещодавно якесь падло злило в мережу за допомогою яких дешевих примочок хлопці відстежуть рашистські БПЛА за 12 км, а це не 2-3. Тепер цяцьки подорожчають, але головна шкода, що москалі теж візьмуть собі на озброєння.
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30.07.2023 21:49 Ответить
Зачьотний тролінг лапатнікав-розвідникам респект...
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30.07.2023 18:51 Ответить
Ааа, я і забув що у них день вмф в останню неділю липня. Я теж раніше святкував це свято. Ну а як святкують його на болотах всім відомо.
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30.07.2023 18:52 Ответить
Так вот откуда у них пошла традиция "садиться на бутылку": сначала они пробовали "сесть на фонтан". Но у них это не получилось, так как в заднице давление меньше, чем в городском водопроводе
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30.07.2023 19:20 Ответить
"Па-ма-ги-тяяяя!!!"
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31.07.2023 13:24 Ответить
У русні немає ВМС, у них вмф...поки що надіюсь.
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30.07.2023 19:08 Ответить
Трубу у Прутня прорвалО ! Слив продолжаецЦЦЦа !
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30.07.2023 19:10 Ответить
Головне, щоб мокши не змавпували й наші не повідкривали..
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30.07.2023 19:11 Ответить
Як вже ці кацапи надоїли! Зникли б вони з нашої землі, ніхто б за ними не жалкував!
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30.07.2023 19:14 Ответить
Особые поздравления экипажу крейсера "Масква". Ведь в умах обезумевших "дарагих расиян" он, наверное, до сих пор несёт службу!
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30.07.2023 19:23 Ответить
а навіщо афішувати, треба як підводника тихо хлопнути, всіх хлопнути
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30.07.2023 19:31 Ответить
Мир праху кацапії!
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30.07.2023 19:50 Ответить
Хакінг, як і гроші, любить тишину. Якщо хакера знають, то це поганий хакер. Так як і шпигун.

А це балабала скрізь, що треба що не треба, вже реально бісить.
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30.07.2023 20:05 Ответить
Дешева туфта.
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30.07.2023 20:19 Ответить
Ні холодно ні жарко,ну так щоб *поржать*,може б ці розвідники хоч попробували б отримати доступ до програм (програмістів)які програмують шлях ракетам.
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30.07.2023 20:22 Ответить
Краще тихенько перенаправляти "Калібри" та "Кинжали" на Москву.
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30.07.2023 21:42 Ответить
ВОТ ЭТО КРАСИВО И С ЮМОРОМ )))
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30.07.2023 23:44 Ответить
 
 