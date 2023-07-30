На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, успешно отражают атаки противника, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 30 июля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток враг нанес 4 ракетных и 34 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed-136", все - уничтожено. Также РФ совершила 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, пострадали Бучки, Гремяч Черниговской области; Порохонь, Сытное Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка и Купянск на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестово Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Белокузьминовка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка и Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинка и Победы Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое и Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Берегово и Велетенское Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, физически не успевающих вывозить погибших из местных моргов. В частности, в Сватове Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Поэтому в городе ощутим невыносимый трупный запах.

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В то же время, в городе Старобельск захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в так называемые военные госпиталы для оказания медицинской помощи раненым оккупантам. В результате чего местные пожилые люди жалуются на отсутствие возможности получить хоть какое-то лечение.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава окупантов".

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