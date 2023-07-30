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ВСУ своими ударами нарушили вражескую логистику и ослабили оборону россиян, - The Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Вооруженные силы Украины нарушили вражескую логистику, усложнив передвижение вражеских подразделений. Российская оборона слабеет.

Об этом говорится в материале The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

ВСУ нарушили логистику российской армии и усложнили быстрое перемещение войск на фронте. Как говорится в материале, данное положение дел дает ВСУ возможность пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг к Донецку.

Кроме того, теперь защитники Украины могут продвинуться к югу от Угледара до Мариуполя или выйти в Токмак, а затем в Мелитополь, чтобы изолировать Крым и все войска.

Как говорится в материале, при последнем варианте Крым будет находиться в доступности для украинской артиллерии и воздушных атак. А это значит, что даже без захвата полуострова украинцы могли бы сделать Крым невозможным для пребывания российских военных и гражданского населения. Это было бы серьезным козырем.

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Sunday Express: Українські спецпризначенці у Британії тренуються повертати Крим цього року
 Британський таблоїд Sunday Express пише, нібито британські війська тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, які планують повернути Крим до Різдва.
Деталі: Sunday Express - це британський таблоїд, який симпатизує чинній урядовій партії консерваторів, має друкований тираж близько 150 тисяч примірників.
За його інформацією, понад 2 тисячі українських військових прибули у віддалене місце в Дартмурі в Англії для участі в спеціальних навчаннях. Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час, як дві інші сили, які не розкривають у публікації, здійснюватимуть паралельні атаки.
Операція включатиме удари з повітря, суходолу і з моря, а українські спецпризначенці використовуватимуть техніку для підриву і паралічу російських військ. В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону. Операції відбуватимуться за підтримки нових запасів ракет дальнього радіуса дії, які постачатимуться з Великої Британії, США та Німеччини.
Навчання проходять у бойовому таборі в Окегемптоні в графстві Девон. Це місце закрите для всіх інших військових підрозділів і громадськості.
У суботу ввечері високопоставлений представник британського військового відомства зазначив, що акцент роблять на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати бойовий простір" перед тим, як завдати удару в серце ворога.
"Операція з його відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська... Ми можемо навчити їх нашої тактики і показати, як користуватися технікою, але успіх залежатиме від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", - зазначило джерело.
https://www.express.co.uk/news/uk/1796679/ukraine-soldiers-training-uk-russia-war-crimea
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30.07.2023 20:07
+4
Залужний писав що Крим для москалів сакральна річ. Захоплення в 14 році голими руками Криму, дало впевненість москалям що так буде і далі, як для їхнього керівництва так і для zебидла. Створило поголовне переконання в залишках біомаси, що агресія і війна це не страшно - якщо пам'ятаєте відео початку війни, то всі вони рвались на сво, від бабусь в тайожних дєрєвнях до респектабельних губернаторів, тепер трохи погасли
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30.07.2023 20:09
+3
А вот у вас одни пропагандоны, был один Гиркин и того загребли.
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30.07.2023 20:01
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Правила форума Совет форумчан
Ну шо вы рашистов путаете! Американские СМИ сказали ЗСУ идут на ЮГ! Так на ЮГ!Они подукмали ИПСО, тем более окружают Бахмут...
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30.07.2023 19:13 Ответить
А где их ПРУТИН КОТОРЫЙ УВСЕГДА ВСЕХ ПЕРИГЫВАЕТ?
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30.07.2023 19:17 Ответить
Під час війни може оприлюднюватися різна інформація, а в наш час, - навіть текст, створенний штучним інтелектом, - текст, який є найкращім саме на ці дні... із розрахунків штучного інтелекту
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30.07.2023 20:08 Ответить
Свой чумайдан переигрывает!
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30.07.2023 19:16 Ответить
Дай Бог! 🙏👌
Слава Нації!
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30.07.2023 19:27 Ответить
Kogda to amerikanski general Pershing so 6 zviozdockami skazal sto boji vyigryvajet soldati,a vot vojnu logistika
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30.07.2023 19:42 Ответить
Іксперд - то поняття інтернаціональне, а не суто українське.
В The Times своїх обдристовичей до фіга та більше.
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30.07.2023 19:57 Ответить
А вот у вас одни пропагандоны, был один Гиркин и того загребли.
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30.07.2023 20:01 Ответить
Sunday Express: Українські спецпризначенці у Британії тренуються повертати Крим цього року
 Британський таблоїд Sunday Express пише, нібито британські війська тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, які планують повернути Крим до Різдва.
Деталі: Sunday Express - це британський таблоїд, який симпатизує чинній урядовій партії консерваторів, має друкований тираж близько 150 тисяч примірників.
За його інформацією, понад 2 тисячі українських військових прибули у віддалене місце в Дартмурі в Англії для участі в спеціальних навчаннях. Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час, як дві інші сили, які не розкривають у публікації, здійснюватимуть паралельні атаки.
Операція включатиме удари з повітря, суходолу і з моря, а українські спецпризначенці використовуватимуть техніку для підриву і паралічу російських військ. В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону. Операції відбуватимуться за підтримки нових запасів ракет дальнього радіуса дії, які постачатимуться з Великої Британії, США та Німеччини.
Навчання проходять у бойовому таборі в Окегемптоні в графстві Девон. Це місце закрите для всіх інших військових підрозділів і громадськості.
У суботу ввечері високопоставлений представник британського військового відомства зазначив, що акцент роблять на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати бойовий простір" перед тим, як завдати удару в серце ворога.
"Операція з його відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська... Ми можемо навчити їх нашої тактики і показати, як користуватися технікою, але успіх залежатиме від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", - зазначило джерело.
https://www.express.co.uk/news/uk/1796679/ukraine-soldiers-training-uk-russia-war-crimea
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30.07.2023 20:07 Ответить
Залужний писав що Крим для москалів сакральна річ. Захоплення в 14 році голими руками Криму, дало впевненість москалям що так буде і далі, як для їхнього керівництва так і для zебидла. Створило поголовне переконання в залишках біомаси, що агресія і війна це не страшно - якщо пам'ятаєте відео початку війни, то всі вони рвались на сво, від бабусь в тайожних дєрєвнях до респектабельних губернаторів, тепер трохи погасли
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30.07.2023 20:09 Ответить
ну понятно как 200й быдло скот начали привозить регулярно и то по частям некоторых так и поугасли,и это им еще томагавками условными не прилетало)
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30.07.2023 20:44 Ответить
 
 