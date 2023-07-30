ВСУ своими ударами нарушили вражескую логистику и ослабили оборону россиян, - The Times

Вооруженные силы Украины нарушили вражескую логистику, усложнив передвижение вражеских подразделений. Российская оборона слабеет.

Об этом говорится в материале The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

ВСУ нарушили логистику российской армии и усложнили быстрое перемещение войск на фронте. Как говорится в материале, данное положение дел дает ВСУ возможность пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг к Донецку.

Кроме того, теперь защитники Украины могут продвинуться к югу от Угледара до Мариуполя или выйти в Токмак, а затем в Мелитополь, чтобы изолировать Крым и все войска.

Как говорится в материале, при последнем варианте Крым будет находиться в доступности для украинской артиллерии и воздушных атак. А это значит, что даже без захвата полуострова украинцы могли бы сделать Крым невозможным для пребывания российских военных и гражданского населения. Это было бы серьезным козырем.

Читайте также: На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, успешно отражают атаки противника, - Генштаб