ВСУ своими ударами нарушили вражескую логистику и ослабили оборону россиян, - The Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины нарушили вражескую логистику, усложнив передвижение вражеских подразделений. Российская оборона слабеет.
Об этом говорится в материале The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
ВСУ нарушили логистику российской армии и усложнили быстрое перемещение войск на фронте. Как говорится в материале, данное положение дел дает ВСУ возможность пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг к Донецку.
Кроме того, теперь защитники Украины могут продвинуться к югу от Угледара до Мариуполя или выйти в Токмак, а затем в Мелитополь, чтобы изолировать Крым и все войска.
Как говорится в материале, при последнем варианте Крым будет находиться в доступности для украинской артиллерии и воздушных атак. А это значит, что даже без захвата полуострова украинцы могли бы сделать Крым невозможным для пребывания российских военных и гражданского населения. Это было бы серьезным козырем.
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Слава Нації!
В The Times своїх обдристовичей до фіга та більше.
Британський таблоїд Sunday Express пише, нібито британські війська тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, які планують повернути Крим до Різдва.
Деталі: Sunday Express - це британський таблоїд, який симпатизує чинній урядовій партії консерваторів, має друкований тираж близько 150 тисяч примірників.
За його інформацією, понад 2 тисячі українських військових прибули у віддалене місце в Дартмурі в Англії для участі в спеціальних навчаннях. Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час, як дві інші сили, які не розкривають у публікації, здійснюватимуть паралельні атаки.
Операція включатиме удари з повітря, суходолу і з моря, а українські спецпризначенці використовуватимуть техніку для підриву і паралічу російських військ. В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону. Операції відбуватимуться за підтримки нових запасів ракет дальнього радіуса дії, які постачатимуться з Великої Британії, США та Німеччини.
Навчання проходять у бойовому таборі в Окегемптоні в графстві Девон. Це місце закрите для всіх інших військових підрозділів і громадськості.
У суботу ввечері високопоставлений представник британського військового відомства зазначив, що акцент роблять на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати бойовий простір" перед тим, як завдати удару в серце ворога.
"Операція з його відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська... Ми можемо навчити їх нашої тактики і показати, як користуватися технікою, але успіх залежатиме від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", - зазначило джерело.
https://www.express.co.uk/news/uk/1796679/ukraine-soldiers-training-uk-russia-war-crimea