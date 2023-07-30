За 2022 год Франция предоставила Украине вооружение на 640 миллионов евро, - Минобороны Франции
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Украина за 2022 год получила от Франции вооружение и снаряжение на 640 миллионов евро. Дополнительно Украина сделала заказ на 118,6 млн евро на французское оружие.
Об этом говорится в отчете Минобороны Франции, который приводит La Tribune, сообщает Цензор.НЕТ.
В отчете идет речь о передаче бронетехники и боеприпасов. В этот список включено:
- 60 бронированных машин VAB;
- 24 артиллерийские установки калибра 155-мм (CAESAR и TFR-1);
- 10 единиц 120-мм минометов RT-120;
- две "артиллерийские пусковые установки" и 118 ракет неизвестного назначения (возможно, речь идет об РСЗО LRU – аналог американской М270);
- 34 пулемета калибра 7,62 мм;
- 562 пулемета калибра 12,7 мм;
- 704 ПТРК (вероятно, MILAN) и ракеты для них.
"Поставки оружия в Украину сегодня особенно заметны, потому что они материализуют качественно и количественно усилия Франции и ее партнеров, чтобы помочь подвергшемуся нападению государству защитить себя законно, согласно статье 51 Устава ООН", – рассказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, добавив, что помощь поступает в основном из запасов французской армии.
Дополнительно Украина разместила заказ на 118,6 млн евро на французское оружие. Правительство Франции для поддержки Украины создало международный фонд в размере 200 миллионов евро, который облегчает и ускоряет оснащение украинских войск непосредственно французским вооружением.
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Нехай леопарди віддають. А самокатки лишать собі.
Цього не достатньо від Франції, дякуємо але мало.