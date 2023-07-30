За 2022 год Франция предоставила Украине вооружение на 640 миллионов евро, - Минобороны Франции

Украина за 2022 год получила от Франции вооружение и снаряжение на 640 миллионов евро. Дополнительно Украина сделала заказ на 118,6 млн евро на французское оружие.

Об этом говорится в отчете Минобороны Франции, который приводит La Tribune, сообщает Цензор.НЕТ.

В отчете идет речь о передаче бронетехники и боеприпасов. В этот список включено:

60 бронированных машин VAB;

24 артиллерийские установки калибра 155-мм (CAESAR и TFR-1);

10 единиц 120-мм минометов RT-120;

две "артиллерийские пусковые установки" и 118 ракет неизвестного назначения (возможно, речь идет об РСЗО LRU – аналог американской М270);

34 пулемета калибра 7,62 мм;

562 пулемета калибра 12,7 мм;

704 ПТРК (вероятно, MILAN) и ракеты для них.

"Поставки оружия в Украину сегодня особенно заметны, потому что они материализуют качественно и количественно усилия Франции и ее партнеров, чтобы помочь подвергшемуся нападению государству защитить себя законно, согласно статье 51 Устава ООН", – рассказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, добавив, что помощь поступает в основном из запасов французской армии.

Читайте также: Во Франции одобрили рекордный оборонный бюджет в 413 млрд евро, включающий помощь Украине

Дополнительно Украина разместила заказ на 118,6 млн евро на французское оружие. Правительство Франции для поддержки Украины создало международный фонд в размере 200 миллионов евро, который облегчает и ускоряет оснащение украинских войск непосредственно французским вооружением.