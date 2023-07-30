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За 2022 год Франция предоставила Украине вооружение на 640 миллионов евро, - Минобороны Франции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,франція

Украина за 2022 год получила от Франции вооружение и снаряжение на 640 миллионов евро. Дополнительно Украина сделала заказ на 118,6 млн евро на французское оружие.

Об этом говорится в отчете Минобороны Франции, который приводит La Tribune, сообщает Цензор.НЕТ.

В отчете идет речь о передаче бронетехники и боеприпасов. В этот список включено:

  • 60 бронированных машин VAB;
  • 24 артиллерийские установки калибра 155-мм (CAESAR и TFR-1);
  • 10 единиц 120-мм минометов RT-120;
  • две "артиллерийские пусковые установки" и 118 ракет неизвестного назначения (возможно, речь идет об РСЗО LRU – аналог американской М270);
  • 34 пулемета калибра 7,62 мм;
  • 562 пулемета калибра 12,7 мм;
  • 704 ПТРК (вероятно, MILAN) и ракеты для них.

"Поставки оружия в Украину сегодня особенно заметны, потому что они материализуют качественно и количественно усилия Франции и ее партнеров, чтобы помочь подвергшемуся нападению государству защитить себя законно, согласно статье 51 Устава ООН", – рассказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, добавив, что помощь поступает в основном из запасов французской армии.

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Дополнительно Украина разместила заказ на 118,6 млн евро на французское оружие. Правительство Франции для поддержки Украины создало международный фонд в размере 200 миллионов евро, который облегчает и ускоряет оснащение украинских войск непосредственно французским вооружением.
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Топ комментарии
+8
Дякуємо друзі!! За танки за ракети за САУ - ви молодці!!! З вами легше перемагати орко-підарів.
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30.07.2023 20:16
+7
Дякуємо Франції!
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30.07.2023 20:17
+2
Щиро дякуємо, друзі.
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30.07.2023 22:14
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Дякуємо друзі!! За танки за ракети за САУ - ви молодці!!! З вами легше перемагати орко-підарів.
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30.07.2023 20:16 Ответить
Дякуємо Франції!
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30.07.2023 20:17 Ответить
Дякуємо.Але треба хоча б на мільярд щорічно
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30.07.2023 20:21 Ответить
Подяка… але коли русня підімне східну европу а потім візьметься за західну то витрати будуть в десятки раз більше….. міркуйте…..
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30.07.2023 20:28 Ответить
??? У вас сомнения в том, что западная Европа способна обнулить восточную? Вы - фантаст!!!
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30.07.2023 21:18 Ответить
Вагнер начать пакостить французам в Африке так что ждем усиления поставок.
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30.07.2023 20:47 Ответить
Павел Орехов,если "вагнер"начнет Реально (!) пакостить французам в Африке,то там "вагнера" и зарыты будут!
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30.07.2023 21:09 Ответить
Только не французами. События последних лет показывают, что французы там капитально сдали свои позиции.
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30.07.2023 22:14 Ответить
Дякуємо, але якщо за рік, то якось не вражає.
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30.07.2023 20:48 Ответить
Для Франции это копейки....это лишь говорит о их "супер" поддержке в 22 году....
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30.07.2023 20:50 Ответить
Та херня на фото то э херня , не риба ні мясо. Такі танки на колесах то лайно.
Нехай леопарди віддають. А самокатки лишать собі.
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30.07.2023 21:13 Ответить
У французів немає Леопардів у них танки Leclerс
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30.07.2023 21:24 Ответить
Чомусь здоровий люд не сміється з Франції,бо окрім мушкетерів та Короля Людовіка XІІІ, там зараз є інші гвардійці: GIGN, наприклад.
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30.07.2023 21:23 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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30.07.2023 22:14 Ответить
А тепер порівняйте з допомогою, яку надають США в кожному пакеті🤬🤬🤬
Цього не достатньо від Франції, дякуємо але мало.
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30.07.2023 23:46 Ответить
 
 