В течение 30 июля россияне нанесли 4 ракетных и 34 авиационных удара, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины 30 июля 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 4 ракетных и 34 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed-136", все - уничтожено. Также РФ совершила 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".
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