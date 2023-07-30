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Генштаб ВС (4253) обстрел (20073)

В течение 30 июля россияне нанесли 4 ракетных и 34 авиационных удара, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины 30 июля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 4 ракетных и 34 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed-136", все - уничтожено. Также РФ совершила 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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