Создана петиция о посмертном присвоении звания Герой Украины младшему сержанту Алексею Беликову

На официальном сайте президента Украины зарегистрирована петиция о присвоении звания Герой Украины младшему сержанту 54-й ОМБр Алексею Беликову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, петиция размещена на официальном сайте главы государства.

В тексте петиции отмечается: "Прошу Вас рассмотреть петицию о присвоении почетного звания Герой Украины (посмертно) младшему сержанту Беликову Алексею Александровичу 12.12.1987 г.р., бойцу 54-й ОМБр, погибшему во время выполнения боевого задания 10 июня 2023 года в Бахмутском районе Донецкой области.

Война для Алексея началась в 2014 году в составе 40-го батальона "Кривбасс". Прошел ад Иловайского и Дебальцевского котлов, был ранен. Начиная с 2018 года, выполнял боевые задания на территории Луганской и Донецкой областей. В начале полномасштабного вторжения снова получил ранение, но полностью не восстановившись, вернулся к побратимам. Никогда не отказывался от выполнения задач. Всегда шел впереди, каждый раз рискуя жизнью. Очень опытный и квалифицированный боец. Принципиальный и надежный человек. Алексей, не жалея себя ради победы в борьбе за свободу Украины и до последнего вздоха, остался верен присяге Украины и народу.

За мужество, преданность Украине Беликов Алексей Александрович заслуживает государственной награды - Герой Украины (посмертно).

Давайте воздадим почести Алексею и поддержим петицию относительно получения этого почетного звания".

Читайте также: Зеленского призывают наградить Харлан Орденом Свободы