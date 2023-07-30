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Герой_Украины (396) петиция (325)

Создана петиция о посмертном присвоении звания Герой Украины младшему сержанту Алексею Беликову

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герой,україни,зеленський

На официальном сайте президента Украины зарегистрирована петиция о присвоении звания Герой Украины младшему сержанту 54-й ОМБр Алексею Беликову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, петиция размещена на официальном сайте главы государства.

В тексте петиции отмечается: "Прошу Вас рассмотреть петицию о присвоении почетного звания Герой Украины (посмертно) младшему сержанту Беликову Алексею Александровичу 12.12.1987 г.р., бойцу 54-й ОМБр, погибшему во время выполнения боевого задания 10 июня 2023 года в Бахмутском районе Донецкой области.

Война для Алексея началась в 2014 году в составе 40-го батальона "Кривбасс". Прошел ад Иловайского и Дебальцевского котлов, был ранен. Начиная с 2018 года, выполнял боевые задания на территории Луганской и Донецкой областей. В начале полномасштабного вторжения снова получил ранение, но полностью не восстановившись, вернулся к побратимам. Никогда не отказывался от выполнения задач. Всегда шел впереди, каждый раз рискуя жизнью. Очень опытный и квалифицированный боец. Принципиальный и надежный человек. Алексей, не жалея себя ради победы в борьбе за свободу Украины и до последнего вздоха, остался верен присяге Украины и народу.

За мужество, преданность Украине Беликов Алексей Александрович заслуживает государственной награды - Герой Украины (посмертно).
Давайте воздадим почести Алексею и поддержим петицию относительно получения этого почетного звания".

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Топ комментарии
+20
Слава Герою і вічна память!
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30.07.2023 22:03
+12
Спочивай,Герою! Вічна тобі шана!
Не полініться пройтись по подібних петиціях і підписатись.
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30.07.2023 22:11
+6
При всем уважении к погибшему, несомненно, Герою, в петиции написаны общие слова, а согласно статута награды, звание Героя Украины, дается за конкретный героический поступок, который в петиции не описан никак.
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30.07.2023 22:24
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Слава Герою і вічна память!
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30.07.2023 22:03 Ответить
Спочивай,Герою! Вічна тобі шана!
Не полініться пройтись по подібних петиціях і підписатись.
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30.07.2023 22:11 Ответить
При всем уважении к погибшему, несомненно, Герою, в петиции написаны общие слова, а согласно статута награды, звание Героя Украины, дается за конкретный героический поступок, который в петиции не описан никак.
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30.07.2023 22:24 Ответить
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30.07.2023 22:33 Ответить
Парня очень жаль и почет ему и уважение...
Но в петиции не описан подвиг...
То что написано в петиции относится к абсолютному большинству наших бойцов... Увы, но это на фронте обыденность...
Для награждения "Герой Украины" нужен подвиг...! И раз речь о петиции то крайне желательно, что бы её подавали как минимум его сослуживцы...
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30.07.2023 23:46 Ответить
Ну так і нехай кожен загиблий український воїн має звання Героя без усіляких "Але".
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31.07.2023 00:09 Ответить
И что их этого выйдет?! Тогда нужно отменить все остальные ордена и медали,а оставлять лишь "Герой Украины". И например для тебя будет одинаков поступок : например погибшего от шальной пули на излёте где то в километре человек будет и человеком который подорвал мост вместе с собой, что бы не прошла колона Кацарских танков!? Он мог бы и не взрывать мост, а отойти со всеми... Но отойдя, мост взорвать было бы не реально...

Вот они для тебя равноценно "герои"?!
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31.07.2023 01:03 Ответить
Так,однаково. Вони всі герої.
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31.07.2023 01:09 Ответить
Якщо всі герої, то ніхто не вже герой.
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31.07.2023 01:37 Ответить
А я ВИЖУ разницу в вкладе каждого...
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31.07.2023 01:42 Ответить
Вічна слава полеглим Воїнам. Для мене вони всі Герої !! КОЖЕН з тих, хто взяв до рук зброю і пішов захищати свою країну - Герой!
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30.07.2023 23:48 Ответить
звісно, Герой повинен бути нагороджений посмертно, відзнакою, яка відповідає його подвигу. Захист України, це обов,язок всіх громадян, чоловіків в першу чергу. Урядом створені відзнаки - медалі, ордена, геройське звання, й є критерії для нагороди ними... критерій, воював з 14 року, був поранений, загинув -царство небесне, вічна наша шана й подяка, з сумом приклоняємо коліна, таких бійців не одиниці - сотні, якщо не тисячі, але звання Героя України повинно відповідати геройському вчинку, який відповідає критерію Героя. Є такий вчинок звісно потрібно нагородити Героя, але обесцінювати й вихолощувати звання, ніхто не має права. Гадю савченко емоційно нагородили... тепер вся Україна плюється.
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30.07.2023 23:53 Ответить
Нажаль, Олексії Бєлікови бувають не тільки героями. Є така падлюка як Алексєй Юрьевіч Бєліков, до того морський офіцер України, нині зрадник та офіцер ВМФ росії, поки живе в Севастополі. Поки не здох живе, мається на увазі.
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31.07.2023 01:27 Ответить
Герою Слава!!
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31.07.2023 02:58 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олексія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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31.07.2023 07:50 Ответить
 
 