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беженцы (1462) выплаты (538) Верещук (470)

Те ВПЛ, которые выехали за границу и в течение 30 дней не возвращались в страну, не получат выплат, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

верещук

Не будет продолжена выплата тем внутренне перемещенным лицам, которые выехали за границу и не возвращались в Украину 30 дней, а также вернувшимся в свои дома.

Об этом сообщила вице-премьер и министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Выплаты не будут продлены тем, кто уехал за границу и более 30 дней проживает там. Выплаты не будут продлены тем, кто вернулся на свое место жительства и не является внутренне перемещенным лицом по определению. Все остальные выплаты будут продлены до января 2024 года включительно" , – отметила она.

Также читайте: Переселенцев, которые находятся за границей без оснований, будут лишать выплат, - Минсоцполитики
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Топ комментарии
+20
Цікаво а ті дупатати що на закордонних округа працють в потє ліца-оримують заробітну платню чи нє???
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30.07.2023 23:14
+20
Ні, потужно буде відразу громадянства лишати, а то повернуться з закордону будуть компенсації вимагати, будинки їм відбудувати, робочі місця їм створюй, на виборах хз як проголосують після їх здачі ворогу за три дні, і т.д. Х
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30.07.2023 23:22
+18
ЦЕ САБОТАЖ ! разпальцовка у твіті перед самітом НАТО - саботаж! Невигнання Татрова та Єрмака - саботаж! Верещущчки-Безуглі -САБОТАЖ! МАРОДЕР МІНІСТР ОБОРОНИ -САБОТАЖ!Вигнання Пристайка- САБОТАЖ! НЕПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ необхідніх для вступу до ЄС та НАТО - САБОТАЖ! НЕДОПУСК КРИВОНОСА Й ІНШИХ ГЕРОЇВ ГЕНЕРАЛІВ ДО ЗАХИСТУБАТЬКВЩИНИ- САБОТАЖ! ГНОЇННЯ У ТЮРМІ ЧЕРВІНСЬКОГО - САБОТАЖ! ЗАХВАЧЕНИЙІНФОРМАЦІНИЙ ПРОСТІР - САБОТАЖ! НЕВИПУСК ДРОНІВ - САБОТАЖ! ГОЛОСУВАННЯ СЛУГ З ОПЗЖ- САБОТАЖ ! ЗАХОВАНИЙ ВІД ПРАВОСУДДЯ БЄНЯ - САБОТАЖ! ПОЛЬОТІ З ДОГОВОРНЯКАМИ АРАХАМІЇ ДО ФІРТАША- САБОТАЖ! АРАЗАМІЯ В СУДІ ЗАХИЩАЄ АБРАМОВИЧА - САБОТАЖ! ВІДСТОРОНЕНИЙ ЛЕРОС ВІД ЗАСІДАНЬ ВП- САБОТАЖ! НЕЗАКРИТІ СПРАВИ ФЕДИНИ ТА ЗВІРОБІЙ ТА ТАНІ ЧОРНООЛ- САБОТАЖ! можна продовжквати- можехто сь це зробить за мене , більш обізнаний- НАЗИВАЄМ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ
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30.07.2023 23:16
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Мразь руснявая!
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30.07.2023 23:11 Ответить
А ЦЕ ХТО ТАКИЙ ПРО ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНІ БУДЕ ТЬОРКИ ТЕРТИ?

«Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки», заявили в Офісі президента

Наступного тижня між Україною та Сполученими Штатами розпочнуться переговори щодо надання нашій країні гарантій з боку США, що передбачено Спільною декларацією, ухваленою керівниками держав G7 та України у Вільнюсі на липневому саміті НАТО. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак 30 липня на Конгресі місцевих та регіональних влад у Івано-Франківську.
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30.07.2023 23:19 Ответить
усім треба зроузміти - вони ПРосто гарють свої ролі , а насправді саботують прискорення перемоги
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30.07.2023 23:26 Ответить
Часть 1: ИПСО против Залужного / Крах операции "Оман 2.0" / Дезинформация Кремля // №534 - Юрий Швец
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30.07.2023 23:29 Ответить
Що таємно робив Ермак, особисто вдівідавши Угорщину 27 липня? ОМАН-2? Для прикриття після цього зібрав на Франкіщині керований собою конгрес регіональних управлінців й зробив гучну міжнародну заяву
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31.07.2023 05:27 Ответить
Потужно,мля....
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30.07.2023 23:12 Ответить
Ні, потужно буде відразу громадянства лишати, а то повернуться з закордону будуть компенсації вимагати, будинки їм відбудувати, робочі місця їм створюй, на виборах хз як проголосують після їх здачі ворогу за три дні, і т.д. Х
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30.07.2023 23:22 Ответить
Не гнівайтеся, але громадянства не лишають, а позбавляють.
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31.07.2023 00:22 Ответить
Цікаво а ті дупатати що на закордонних округа працють в потє ліца-оримують заробітну платню чи нє???
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30.07.2023 23:14 Ответить
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30.07.2023 23:39 Ответить
А де ж цим переміщеним харчуватися ?
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30.07.2023 23:14 Ответить
Ага, не дай Боже розжиріють на тій допомозі
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30.07.2023 23:17 Ответить
Та допомога виплачується за рахунок донорського фонду PEACE. Гроші в той фонд надають багато країн, всі з яких - надають біженцям допомогу. Фінансову, житлом, роботою тощо.

Тобто держава Україна допомогу ВПО фактично не платить зараз - її платять з грошей, наданих переважно країнами ЄС.

І от в травні ці країни підняли питання виплат тим "ВПО", які виїхали з України і почали отримувати допомогу, як біженці, і в країнах ЄС.

Тож питання не в тому - розжиріють чи ні. А в тому, що або ти в Україні і отримуєш "допомогу внутрішньо-переміщеної особи", або ти НЕ в Україні і отримуєш допомогу в країні перебування.

Якщо вам тут, в цій системі координат, щось НЕ подобається - то ви не на тому наголос робите. І всі претензії ваші повинні бути до *****, а не до тих організацій, які допомагають Україні. Ну а якщо вам здається, що то "мало" - то платіть більше, хто ж вам заважає?!?
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31.07.2023 00:04 Ответить
Олігархи.

«Також уточнено, що виплати із 1 вересня 2023 року будуть припинені тим громадянам, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. А саме, тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови придбали новий транспортний засіб, придбали земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тис. грн.

Не отримуватимуть допомогу також українці, які мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн, або придбали іноземну валюту, а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.»
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31.07.2023 08:08 Ответить
От вам ситуація ВПО придбав валюту на 100т. грн. в квітні, а червні витратив на непередбачені/екстрені потреби. І що далі? Навіть якщо не на екстрені, оренда квартири 15т перший місяць, 15 останній місяць, + ріелтору і що залишилось від 100т?
Українців держать за худобу. І ніякий тут ЄС ні до чого. Ви знаєте, чому наприклад ООН платить саме 2200грн. грн місяць на особу?
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31.07.2023 08:15 Ответить
1. Ви тільки-но дізнались, що ***** українців вважає за худобу, яка не варта життя?

Вітаю, хоч щось в вашій голові прояснилося.

2. З якого це хєра хтось взагалі вам щось винен на цій планеті? "15т за оренду квартири"? Чверть і більше будинків в селах і селищах в Україні - пустує. Реально сотні тисяч помешкань. Оренда там іноді коштує "оплачуйте електрику і не дозволяйте двору зарости кущами".

PS: Моя родина живе в селі. На роботу, на маршрутці, перекладних та електричці їжджу в місто. Якщо ви вважаєте, що за мої податки держава повинна вам оплачувати "оренду квартири в 15т" в місті - то ви "охєрєлі" вкрай. Збігате до ***** - повимагате в нього на свою оренду...
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31.07.2023 10:31 Ответить
1. Не ***** (яке він має відношення до українців?), а «божество» за яке такі дурисвіти як ви проголосували в 19му році.

2) По всякому переселенці живуть, і в квартирах, і гуртожитках, і коморах, і у школах. Але з чого ви взяли, що всі повинні бути як ви? Візьміть сумку речей, родину і поїдьте в сусідню область хочаб, спобуйТЕ.

«Якщо ви вважаєте, що за мої податки держава повинна вам оплачувати "оренду квартири в 15т" в місті - то ви "охєрєлі" вкрай.»
- де ви таке прочитали?

«Збігате до ***** - повимагате в нього на свою оренду...»
- пан шанувальник телемарафону, і не знає що кацапи, «*****», бажаючим, дає сертифікат на житло (достатньо щоб придбати будинок у райцентрі, чи квартирку у місті) і разову материну допомогу. Розмір одного і іншого залежить від кількості членів родини. А тепер порівняйте з верещук і шоблою. Але ято в курсі, що шобла не назавжди, а ви?
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31.07.2023 13:18 Ответить
Я так розумію, що ви дуже уважно вивчали, що і як там ***** обіцяє і нібито надає хом'ячкам.

То біжіть/валіть/хиляйте туди, в омріяну і добре вивчену вами соціальну країну-мрію засрашку - отримуйте сертифікати і "матерну допомогу". Тільки потім не верещіть, як різане порося "а чого це мене примушують в штурми на українську оборону бігати"...

В мене був такий же, як ви, племінник. Гімно-людина. Все вивчав "чого ж в засрашці дають, чим воно там краще, наскільки більше дають, ніж кучма/ющенко/юлька/яник". І не виїхав в 2014 році з луганди - сподівався на російське громадянство. І першим побіг отримувати книжечку з куркою-мутантом на обкладинці. Доля його проста: в травні 2022 його відловили прямо на вулиці, кинули в "воронок", назвали "добровольцем" і через півтора місяці до його казарми десь під Горлівкою вночі прилетів один з перших Хаймарсів.
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31.07.2023 15:35 Ответить
Я, на відміну від вас, точно володію більшим обсягом інформації. Тому не маю потреби вдаватися до хворобливих фантазій.
Я з вами свиней не пас, тому ви гадки не маєте про мене. А життєвий досвід вашого племінника мене мало обходить і по ньому виключно своє відношення до речей міняти не буду.
І на від міну від вас, селянина з заходу України, який війну бачив тільки на телемафоні, не «верещав» і не збираюсь. Маю близьких родичів військовослужбовців, і сам при будь якій можливості докладаю руку.
чого і вам бажаю коли зустрінетесь з працівниками тцк - не верещіть - «я за Зе голосував, мене за що?!» ))).
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31.07.2023 16:44 Ответить
О як тебе поплавило. Ну, нічого, гімном-людиною бути не найгірше в житті. Є ще 140 мільйонів кацапів... Обтікай.
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31.07.2023 21:54 Ответить
Для тупняка - ПНХ! )))
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31.07.2023 22:15 Ответить
А по простому - ПНХ, козел!
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31.07.2023 16:49 Ответить
А що в Польщі отримують допомогу.
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31.07.2023 09:14 Ответить
Звісно отримують.

Сама Польща на постійній основі підключає українців до своїх соціальних програм, в т.ч. з виплатою грошей типу "500+", є одноразові виплати, є виплати на строк від цілої низки філіалів міжнародних фондів та організацій, а також урядові польські піврічні виплати.

Допомагають розташуванням, житлом, спрощенням адміністративних процедур, безкоштовним проїздом, спрощеними процедурами винайму на роботу тощо.

Якщо цього для вас мало - ну так ніхто не заважає вам особисто платити біженцям більше. Беріть - і платить!
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31.07.2023 10:20 Ответить
Це перемога, чи ще ні?
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30.07.2023 23:15 Ответить
ЦЕ САБОТАЖ ! разпальцовка у твіті перед самітом НАТО - саботаж! Невигнання Татрова та Єрмака - саботаж! Верещущчки-Безуглі -САБОТАЖ! МАРОДЕР МІНІСТР ОБОРОНИ -САБОТАЖ!Вигнання Пристайка- САБОТАЖ! НЕПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ необхідніх для вступу до ЄС та НАТО - САБОТАЖ! НЕДОПУСК КРИВОНОСА Й ІНШИХ ГЕРОЇВ ГЕНЕРАЛІВ ДО ЗАХИСТУБАТЬКВЩИНИ- САБОТАЖ! ГНОЇННЯ У ТЮРМІ ЧЕРВІНСЬКОГО - САБОТАЖ! ЗАХВАЧЕНИЙІНФОРМАЦІНИЙ ПРОСТІР - САБОТАЖ! НЕВИПУСК ДРОНІВ - САБОТАЖ! ГОЛОСУВАННЯ СЛУГ З ОПЗЖ- САБОТАЖ ! ЗАХОВАНИЙ ВІД ПРАВОСУДДЯ БЄНЯ - САБОТАЖ! ПОЛЬОТІ З ДОГОВОРНЯКАМИ АРАХАМІЇ ДО ФІРТАША- САБОТАЖ! АРАЗАМІЯ В СУДІ ЗАХИЩАЄ АБРАМОВИЧА - САБОТАЖ! ВІДСТОРОНЕНИЙ ЛЕРОС ВІД ЗАСІДАНЬ ВП- САБОТАЖ! НЕЗАКРИТІ СПРАВИ ФЕДИНИ ТА ЗВІРОБІЙ ТА ТАНІ ЧОРНООЛ- САБОТАЖ! можна продовжквати- можехто сь це зробить за мене , більш обізнаний- НАЗИВАЄМ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ
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30.07.2023 23:16 Ответить
😂 F-16 супроводжує президентский борт
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30.07.2023 23:16 Ответить
вигляд Мері ОПЗеЖопінс в полуприсяді- як всирається?
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30.07.2023 23:21 Ответить
я тут її підтримую
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30.07.2023 23:19 Ответить
...несподіваним чином зачепило і Україну. Серед вилучених у Трампа документів, є документ № TS78-NT-UKR-2020 TSU "Russian influence", що є власне звітом 4 структур про російську агентуру, інфільтровану в Україні.
На той момент діючих посадових осіб державного рівня в документі згадується 28 імен. Двопартійна група Конгресу США у складі 16 конгресменів вимагає ознайомити Конгрес з цим списком для "accurate understanding of the situation in the supreme power of Ukraine".
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31.07.2023 07:12 Ответить
а от тЗе я не вірю
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31.07.2023 09:43 Ответить
Зато депутатам, які місяцями сидять за кордоном продовжують все виплачувати, ще й відрядження пооформляли.
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30.07.2023 23:19 Ответить
Стимулируют людей остаться за границей... Я понимаю, что есть аферисты, жулики и так далее, но многим не сладко живётся в эвакуации и многие уехали именно оттого, что негде жить
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30.07.2023 23:20 Ответить
САБОТАЖ ! А ЦЕ ВОНА АЗОВЦІВ СТИМУЛЮВАЛА?
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30.07.2023 23:22 Ответить
В якому сенсі "стримувала" ?
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30.07.2023 23:24 Ответить
Я знаю десятки людей, які виїхали, бо їм реально немає де жити (будинки в Ірпені чи в Чернігові побиті). Якщо хоч якась шпарина буде залишитись в ЄС - залишаться.

Я знаю десятки людей, які виїхали, бо ... ну захотілося. Оформили біженство в Німеччині, живуть на 500 євро допомоги і ... здають в Києві чи Житомрі квартиру. Обов'язково повернуться, як тільки німецька допомога закінчиться.

Я знаю десятки людей, які виїхали, бо ... ну набридло. Вирішили все змінити, все тут кинули (а у більшості нічого і не було) - і там влаштовується. Якщо хоч якась шпарина буде залишитись в ЄС/Канаді/США - залишаться.

Правда в тому, що переважна кількість тих, хто виїхав, нічого в Україні не мала і не матиме ніколи.

Ще гірша правда - повернуться переважно утриманці - ніхто ніде їм, окрім України, держ.виплати виплачувати після закінчення активної фази війни - не буде. А працювати або вже не можуть, або ніколи і не хотіли.
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31.07.2023 00:12 Ответить
Соглашусь. Грустно от этого всего. Как мне хороший друг сказал: "Вернутся те, кто не смог продать себя европейскому рынку труда". Нет, не потому, что люди плохие или лентяи - хотя есть и такие, потому что возраст и переучиваться сложно или учить язык. Вообще грустно от этого всего. В 2014-м земля под ногами горела - сам побежал на войну (и не жалею о своём выборе). Сейчас работаю в критической инфраструктуре (имею пока бронь - начальство решило, что пока я тут нужен). Но какая-то безнадёга, если честно. Хотя прошлым летом наоборот всех успокаивал, мол, ничего, прорвёмся. А с годами вообще хочется уехать куда-то подальше от людей...
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31.07.2023 00:18 Ответить
А мені і повертатись нікуди, місто розтрощене та в окупації. Було б куди давно повернувся, не знаю як кому, а мені вже хочь вовком вий ...
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31.07.2023 01:41 Ответить
Та розумію вас..
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31.07.2023 01:53 Ответить
Ще додам-потихеньку повертаються ті кому є куди, наприклад Київ. В основному жінки з дітьми та ті які бажали зберегти сім'ю. Взагалі вважаю що Україну очікує демографічна криза.
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31.07.2023 02:09 Ответить
В Україні вже 25+ років демографічна криза. Народжувати масово перестали в 90х. в "ситих 00х", за Ющенка, ситуація трішки почала покращуватись, але 2010й рік все перекреслив і з тих пір все тільки гіршає в цьому питанні. Якщо Україна не залучить масово іммігрантів і не навчиться з першого року їх асимілювати - на країну чекають сутужні часи незалежно від рівня підтримки чи вступу в ЄС.
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31.07.2023 10:39 Ответить
В цілому я згоден, але є і нюанси, зокрема у Швейцарії ...
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31.07.2023 01:36 Ответить
Ну по Киеву - заметил. Сам Киевлянин. Хотя, людей по ощущениям, как-то мало стало. Ну и то, что людей меньше стало - есть косвенный признак - работаю в критической инфраструктуре, по приборам видно. Я тоже считаю, что нас ждёт демографический кризис. Давайте на чистоту - потери у нас огромные, к сожалению((( Я не пессимист и не оптимист. Я приземлённый реалист. Война меня приземлила окончательно в 2015-м году, когда ты видел всё своими глазами. Это всё аукнется нам очень сильно. Я хоть в одном спокоен: дочка эвакуирована. А я уже тут как нибудь... Даже если бы предложили сейчас уехать - не уеду. Есть моральные обязательства перед погибшими побратимами.. Как-то так...
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31.07.2023 02:16 Ответить
На жаль, в даному питанні (евакуації) особистий інтерес іде повністю в розріз з суспільно-державним.

Я ні в якому разі не засуджую Ваші дії.

А взагалі, питання не в кількості населення, а в можливостях. Щільність населення США - 33 людини на 1 км2. Щільність населення України - від 60 осіб на 1 км2.

Але населення в США має реально будь-які можливості. І працює судова система, а отже - корупція на контрольованому рівні. А в нашій країні не дай боже ти покажеш, що на твоєму підприємстві є хоч якісь прибутки - замордують. Одразу починається круговерть "маскі-шоу", податкових перевірок, пропозицій "кришування" тощо.
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31.07.2023 10:47 Ответить
О каких моих действиях речь? Я не писал ни про какие действия. Эвакуируются люди, чтобы выжить, это главное. Патриотизмом сыт не будешь. И тем более никто не захочет жить в коррумпированной стране
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31.07.2023 11:19 Ответить
Корупція - питання відносне.

От, наприклад, аби щось зробити в Іспанії (адміністративне) - треба спочатку зробити переклад документів. Але не всякий перекладач має це робити, а тільки спеціальний, зареєстрований. Не за копійчину, звісно. І документи якщо сам подаси - хєр їх в тебе приймуть, обов'язково знайдеться помилка чи ще щось таке. Документи треба подавати через місцевого юриста/повіреного, який "все знає". Теж не за так. І в нього документи приймаються і обробляються в 5 разів швидше. Дивина, та й годі...

Формально - це не корупція. А по факту - навіть в "надкорупційній" Україні з такими схемами обмеження доступу до послуг та чиновників - досить успішно борються. А у них це - процвітає.
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31.07.2023 15:47 Ответить
ага, за те що люди повернулись та лагодять зруйноване житло, саджають город, щоб вижити
будуть покарані рівно так як той хто сібався за кордон і живе безбідно
браво, *****!!!!!
БРАВО!!!
бо як я зрозумів,
хитросракі отримували і там і тут
патріоти, і люди які забеспечують себе самі нах...й не потрібні
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30.07.2023 23:26 Ответить
Якби лише "наколядувала". Корумпований мер у прикордонному містечку, де мешкає багато контрабандистів та"чесних" митників - знахідка для ФСБ, бо підкаже, ще кого можна завербувати.
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31.07.2023 00:30 Ответить
«В Мариуполе надо было не асфальт класть, а рыть окопы». Большое откровенное интервью с боевым медиком Азова Евгением Чуднецовым

29 июля, 09:16

89329

NV ПРЕМИУМ

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Мариуполь, Азовсталь, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевой медик бригады Азов Евгений Чуднецов попал в плен вместе с другими защитниками Мариуполя в мае 2022 года и был освобожден в результате обмена пленными с Россией 6 мая 2023 года.

Для Чуднецова это был уже второй плен - в первый раз его захватили в феврале 2015 года и «приговорили» к 30 годам заключения. Тогда его обменяли только в конце 2017 года.
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31.07.2023 01:16 Ответить
Допомога ВПО - це допомога тим, хто виїхав з територій, де ведуться бойові дії. Тож ті, хто має змогу "повернутись та лагодити зруйноване житло" - точно її не отримують. А ті, хто отримує - зазвичай десь виживають в чужих помешканнях, без звичної роботи тощо. Тож "соціальна справедливість" - тут збережена, ви даремно горлянку дерете. Ті, хто в своїй, хоч і побитій, оселі - мають більше можливостей, ніж ті, хто "біженствує". А держава не в змозі платити "допомогу" взагалі всім. Якщо не знаєте - "допомога ВПО" зараз виплачується за рахунок міжнародних донорів, а не з бюджету України.

А щодо хитросракості - тут правда. По закону - всі, хто виїжджає з метою "довготривалого перебування" - зобов'язані повідомляти про це.

Ну і наостанок: патріотизм - це не робота, аби за нього вам платили щомісячно. Бажаєте щоб патріотизм призводив до покращення - менше обирайте на виборах хєрограїв.
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31.07.2023 00:23 Ответить
головне , що свині стіфанчюку будуть виплачувать компенсацію за те що він орендує квартиру у тещі.
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30.07.2023 23:30 Ответить
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30.07.2023 23:31 Ответить
як жеш ви зе вилупки задовбали ...пля
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30.07.2023 23:34 Ответить
Пошла ты со своим пособием. С 14 года нихрена не получаю. От вас сук ничего другого не ждёшь.
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30.07.2023 23:49 Ответить
Ні, друзі. Які питання до заяви? Ми ж памятаємо приказку "ласкаве теля двох маток ссе" ? Не погано. Але не під час війни ! Треба визначитися. Або ти отримуєш допомогу від наших друзів, які тебе прихистили, наприклад, в Німеччині. Або ти залишаєшся на нашій, українській території. Не гідно бути "ласкавим телям", коли наші бійці, ціною життя, боронять наш тил.
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30.07.2023 23:51 Ответить
ПОШЛИ ВЫ ***** со своими выплатами , и вы сами идите туда , уже ищут варианты как выплаты урезать , ТВАРИ , ВЫ У СЕБЯ ПРЕМИИ И ЗРЯПЛАТЫ УРЕЖТЕ , И КОНВЕРТЫ С ТЫСЯЧАМИ ДОЛЛАРОВ , ГНИДЫ ЗЕЛЕНЫЕ , ПУГАЮТ ОНИ , вас скотов скоро на куски рвать будут , ********* малороское.
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30.07.2023 23:55 Ответить
Це вона про шатли з Чонгару??
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31.07.2023 00:07 Ответить
А ця коза драна не хоче ще раз "розмінувати" Чонгар...?!!!
Зелені тварюки економлять на людях але не на собі...паскудно це...військових вже урізали,тепер біженців...а себе коли уріжете...?!!!дармоїди...
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31.07.2023 00:20 Ответить
"Допомога ВПО" виплачується за рахунок коштів донорського фонду PEACE (Правильна назва - Цільовий фонд Світового Банку Peace). Верещучку просто "взяли за бубенці" - країни-донори поставили питання "руба" щодо ефективності використання коштів цього фонду.

Якщо вам цікаво, скільки і на що давали іноземці гроші. То ось: за 2022 рік Україні було надано допомоги на 495 мільярдів гривень (495`000`000`000 гривень, або Є14`500`000`000). З них: 200 мільярдів виплачено у вигляді пенсій (40% бюджету ПФУ), 40.5 мільярдів було виплачено як "допомога ВПО". 16 мільярдів - як субсидії. 140 мільярдів - як заробітна платня більш як мільйону медиків, вчителів та працівників ВУЗ-ів. ТОЩО!

Все це робиться для того, аби держава Україна свої власні податкові надходження витрачала на військових та на оборону.

Сподіваюсь, тепер ви краще розумієте світ навколо себе і не будете більше верзти дурниць.

От вам джерело, насолоджуйтесь.
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31.07.2023 00:41 Ответить
А ті що бухають,ширяються,нюхають,скоюють крадіжки,порушують ком.годину бо вештаються всю ніч,можуть і надалі розраховувати на підтримку держави на всій території України?
Воювати їм не треба, та й не візьмуть, бо у більшості не одна судимість є,це кацапи зеків утілізують, у нас держава дбає про них як ні про кого іншого.
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31.07.2023 01:49 Ответить
Тема для лохов, бо розпорядженням преза позбавити громадянства України не можливо, якщо Ви це маєте на увазі.
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31.07.2023 08:35 Ответить
Сикунам, зрадникам і дизертирам - хтось заздрить? Ти здрисьнув (по-твоєму "правильно виїхав") з України у самий важкий для Батьківщини час, коли вона спливає кров"ю а на фронтах гине цвіт Націїї. Ми визволимо свою землю і зробимо свою країну цвітучою і успішною Без вас, паразитів. А ви продовжуйте мити параші, сраки місцевим вельможам, заправляти авто, підмітати вулиці і робити вигляд, що не бачите і не чуєте як на вас дивляться, харкають і шиплять услід "бидло" чи "швайне". І діти ваші теж. Прийде час, коли діти ваші повиростають під свистом, харканням і улю-люканням місцевих негрів і мулатів, згадають, що вони Українці і спитають вас, мерзотників - татусю, де ти був, коли Українці воювали, проливали кров за Батьківщину і хоронили своїх побратимів? Чому нам має бути соромно за тебе, сикуна, повертатися в Україну і дивитися в очі своїм ровесникам - співвітчизникам? Мав бись совість і національну гідність - то б повісився. Але того немає - то і здохнеш бидлом і рабом на чужині. Чи плекаєш ілюзії, що станеш там "своїм"?
Правильно ти "виїхав" - ****** ***** з України і не повертайся і не воняй тут.
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31.07.2023 09:00 Ответить
Держи себя в руках! Каждый делает свой выбор из того который был и не тебе кого то судить.
Ты предъявляет людям претензии за то,что они не стали очередными жертвами "буч"?!
Властям предъявлял, которые не обеспечили безопасность людей от чего люди были вынуждены сами заботится о безопасности своих семей и своей!
Напомню, что по Конституции жизнь человека - есть наивысшая ценность, а не государство!
В Конституции закреплено верховенство ПРАВА (!) и право на жизнь ст. 27. И это право не отменяется даже во время войны !!!
А у государства есть обязанность обеспечить ее безопасность!

Так что направляй свой гнев государству!
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31.07.2023 10:55 Ответить
Ти теж "пригальмуй..." Ще можна зрозуміти - бабуся зі внучатами, жінка з дітками (хата розбомблена, а чоловік, син, зять... - на фронті). А десятки, сотні тисяч здорових биків і кнурів призивного віку з липовими справками про "грижу", "язву", "плоскоступ"я", .... "єдінствєнниє кармільци", "опікуни" - сидять за кордоном на халявах і викликають до себе жінок на палкодроми, бо нічим навіть заплатити повії (мінєт навіть в Румунії нахаляву не роблять...). Їх тоже держава зобов"язана захищати? Чи, може вони, призвані до війська, мали би захищати свою Батьківщину? Їхні співвітчизники-ровесники мають воювати, погибати і перемагати за державу, Батьківщину, Народ, а ці сикуни, халявщики, паразити - відлежуватися і пересиджувати в кущах, під спідницями і на чужій халяві??? І робити вигляд, що не бачать і не чують, що про них говорять, як дивляться, харкають місцеві люди...
У нас 300 тисячна Армія, ми переможемо і визволимо свою землю, відновимо і відбудуємо Україну. І "воспєтиє" тобою "імєющіє права на жізнь" спробують повернутися додому, згадають, що у них є Батьківщина. А, якщо ні - то їм "нагадають" про це народи, до яких вони приперлися і сіли на шию. Європа, Америка, Канада... уже виють від цих паразитів і халявщиків. Фронтовики повернуться додому і обов"язково спитають кождого - де ти, падло було, відлежувалося, коли ми воювали, проливали кров і хоронили товаришів? Кожду падлу у посадку - а звідти ривками і у памперсах і мичати до кінця своїх днів...
Ти мені тут наговорив про Конституцію, обов"язок держави ... а про обов"язок громадянина перед державою, якось згадати не хочеться? Захищати Батьківщину, коли її шматують і вона спливає кров"ю - згадати упадло? Ми критикуємо свою владу і "гасударство" не менше, ніж ви, гастролери і халявщики "із-за бугра" - де ти прочитав тут хоч одне добре слово про наше керівництво, уряд, президента? Але "гасударство" (чиновники, депутати...) і Батьківщина - то трішки не одне і те ж. Ми любимо свою Батьківщину і її захищаємо, а ви сикливо здрисьнули і скавчите "звідтіля". Про такі Святині, як Національна Гідність, Батьківщина, Народ, Нація ... нагадувати таким як ти марна справа...
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31.07.2023 11:57 Ответить
Успокойся... Дыши ровнее...
Я ещё раз тебе напишу, а ты попытайся подумать...
Человеческая жизнь ВАЖНЕЕ, чем что либо!!!! Она у человека ОДНА (!), в отличии от страны в которой он живёт.
Страну можно отстроить, вернуть и даже сменить, а жизнь человеку НИКТО не вернёт!!!
Конституция Украины ГАРАНТИРУЕТ право человека на жизнь (!!!) и эта статья не отменяется и не ограничивается ДАЖЕ в случае войны!!! В точ числе и "здоровым и быкам" и ВСЕМ остальным!!!!!
Обязанность же государства - обеспечить КАЖДОМУ человеку безопасность его жизни!!!
Для этого у государства есть такие профессии как военный, полицейский и ТД. Именно на них возложена функция обороны государства!!!!
Человек ЛИЧНО, ИНДИВИДУАЛЬНО, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНО и ОСОЗНАННО вправе САМ отказаться от реализации своего ПРАВА на жизнь и ее безопасность и пойти воевать!!!
У государства НЕТ права рисковать и сравнить под угрозу жизнь человека ДАЖЕ под предлогом защиты государства и чего то ещё!!!!
Жизнь человека НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ (!) государству, она принадлежит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕКУ !!!!

Те, кто сам для себя решил пойти защищать государство великий почет и уважение!!!! Но они не могут осуждать тех, кто не сделал для себя такой же выбор!!!!

Если у человека НЕТ чистой, добровольной мотивации защищать государство - это исключительно проблемы и недостаток этого государства!!!! Оно может нанять для защиты граждан других стран !!!!

Если говорить конкретно об Украине, то с 1991 года у нее было очень много времени что бы создать такие хорошие условия для человека, что бы у него БЫЛА личная мотивация для того, что бы ради неё он рисковал жизнью и здоровьем ,и возможно даже готов бы погибнуть ради неё...!!!

Повторюсь это ПРАВО КАЖДОГО решить для себя, что ему дороже !!!!

А твои слова, всего лишь красивые фразы и не более...
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31.07.2023 14:31 Ответить
Что касается "фронтовики вернутся и спросят"...

Тебя история я смотрю ничему не научила...

1945 - вернулись, спросили ?

1989- вернулись, спросили ?

1914 ... - возвращались, спросили ?

А заодно вспомни, как со всеми ними повело себя государство...?

Далеко можно даже не ходить...

Можешь поразмышлять об вернувшихся , и семьях "не вернувшихся" с АТО, ООС и сейчас "полномоштабного вторжения"... Как с ними поступало и поступает их родное государство?!

Как оно поступает с теми кто воюет и колечиться сейчас!!!?

Похищение людей властью (ТЦК )

и незаконное лишения их свободы

По твоему такое отношение государства - это великолепный мотиватор...

Подумай...
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31.07.2023 14:44 Ответить
В 1916 саме фронтовики, повернувшись з фронту, каліками та пораненими, заражені комуняцькою ідеологією, створили всі умови для того, аби імперія розвалилася.
В 1945 році так, репресивна машина була настільки ефективна, що всіх, хто хоч спробував "відкрити рота" - тупо пересаджали і частково згноїли на лісоповалах.
В 1970-1989 саме афганці, сотнями тисяч повертаючись з Афгану, привезли з собою масово звичку до наркоти і, відповідно, всю номенклатуру організованої злочинності, з цим пов'язану. Це не було головним фактором розвалу совка, але добре посприяло. Я добре пам'ятаю, як хоронили в 85-86 році афганців пачками на сільських кладовищах, і як бубніли селяни, не підтримуючи владу. А влада це така штука, що якщо її не підтримує населення, то вона кудись зникає, навіть якщо в 10 рядів себе оточити охоронцями. Так було в 2004/2014 роках у янучарина, наприкла Відправити д...
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31.07.2023 15:55 Ответить
Человек писал "прийду и спросят..." , твои примеры как ты несколько не о том..
Но даже если взять твои примеры, то ты забыл проанализировать наше время... 2014-...
Как дела с этим в наше время...?
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31.07.2023 17:00 Ответить
Вы своего ребенка отдадите ?
Одно дело "отдать себя"-это ваше решение, а другое дело своего ребёнка!
Я хочу, чтобы государство ЦЕНИЛО жизнь!
Но это не реально.... Государство=люди обладающими властью. Они ценят только то, что "их". То что не "их" им до одного места....
Я бы ещё понимал, если бы государство создало такие условия жизни, за которое "человек бы держался обеими руками"... ЗНАЯ, что ни он, ни его дети,внуки "не пожалеют"...
А в Украине - людей обдирают как липок... , окунули в рабство...
Я не прав ? Привел те фактические аргументы!!!
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31.07.2023 18:50 Ответить
Прошу прощения за ошибки - русский язык для меня не родной!
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31.07.2023 18:51 Ответить
Поведение государства мне напоминает поведение гопника... В тот момент когда он пытается ограбить прохожего... Но к нему подходит ДРУГОЙ гопник и хочет грвбануть его....
И первый гопник уже ищет защиту у тех, кто рядом ( у своей жертвы)....

Тут может у жертвы включиться "Хельсинкский синдром"....

Но мое мнение,чин не жертва должна испытывать "Хельсинкский синдром", а грабитель должен стать добропорядочным ( Украина)!!!!
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31.07.2023 19:57 Ответить
Мене мої діти такої дурні не спитають. Бо вони точно знатимуть, що якби тато не виїхав за кордон, то вони б не народилися. Народжувати дітей у ******** Україні - це божевілля, це прирікати людей на злидні, страждання, а можливо й окупацію. І ти точно не доживеш до процвітаючої України. І я не доживу. До неї доживуть наші онуки в їхній старості. Це правда, як би вона тебе не дратувала. А я хочу сьогодні жити. І моїм дітям потрібна не медалька, а живий батько
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16.08.2023 22:42 Ответить
 
 