Из-за больших потерь оккупантов в Сватово переполнен морг, в городе ощутим невыносимый трупный запах, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о значительных потерях оккупантов, из-за чего в городе Сватово переполнен морг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, физически не успевающих вывозить погибших из местных моргов.

В частности, в Сватове Луганской области, территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Поэтому в городе ощутим невыносимый трупный запах".

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