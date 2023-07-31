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Воздушные силы (957) воздушная тревога (321)

Ночью 31 июля в Киеве и в ряде областей объявляли воздушную тревогу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В 00:08 в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают мониторинговые ресурсы.

Отмечается, что был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области.

Этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", которая не уничтожается в большинстве регионов.

Смотрите: ПВО уничтожила 4 ударных и 4 разведывательных БПЛА, - Воздушные Cилы ВСУ. ИНФОГРАФИКА

Ночью 31 июля в Киеве и в ряде областей объявляли воздушную тревогу 01
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Топ комментарии
+6
***** біснуватий, казиться від імпотенції та безсилля!!!
Шойгу, як ветеринар, хитрить, шматок оленячих пантів вірьовкою прив'язую до того, що колись було загрозою для НАТО…
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31.07.2023 00:28
+5
Вже по всій Україні.
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31.07.2023 00:30
+5
До речі, після удару по Старокостянтиніву ЗСУ нанесли удар ракетами "Storm Shadow" у кількості 6 шт по Чонгарському мосту. Це означає, що "Кінжали" були збиті над Старокостянтиновим і не зачіпили летовище із носіями Storm Shadow (якщо вони там були).
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31.07.2023 00:31
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***** біснуватий, казиться від імпотенції та безсилля!!!
Шойгу, як ветеринар, хитрить, шматок оленячих пантів вірьовкою прив'язую до того, що колись було загрозою для НАТО…
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31.07.2023 00:28 Ответить
Вже по всій Україні.
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31.07.2023 00:30 Ответить
До речі, після удару по Старокостянтиніву ЗСУ нанесли удар ракетами "Storm Shadow" у кількості 6 шт по Чонгарському мосту. Це означає, що "Кінжали" були збиті над Старокостянтиновим і не зачіпили летовище із носіями Storm Shadow (якщо вони там були).
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31.07.2023 00:31 Ответить
Нам не скажут (и правильно сделают) и лучше в паблике это не обсуждать
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31.07.2023 00:33 Ответить
Ну це типу логічне припущення, я його поцупив у Тома Купера, якщо чесно.
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31.07.2023 00:34 Ответить
Зрозуміло
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31.07.2023 00:35 Ответить
Можливо і так , тільки нам це не відомо!!
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31.07.2023 00:35 Ответить
Думаю, після декількох атак на Ск, нічого важливого там вже не зберігають. Мають перевезти в інші місця
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31.07.2023 08:01 Ответить
Як зняти похмільний синдром після свят
ТРЕБА РЕАГУВАТИ НА ВСІ СИГНАЛИ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ І ЙТИ В УКРИТТЯ
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31.07.2023 00:31 Ответить
Ни разу не ходил в укрытие... Хотя всем друзьям говорю: не делайте, как я
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31.07.2023 00:34 Ответить
НАЙДОСКОНАЛІШИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ЗРК НА ЗАХИСТІ УКРАЇНСЬКОГО НЕБА - PATRIOT PAC-3
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31.07.2023 00:39 Ответить
Да это понятно. Но речь не об этом. Да и после поражение ракеты или дрона ракета/дрон непредсказуемо меняет траекторию - вы это не хуже меня знаете - и это уже лотерея. Даже сбитые железяки могут упасть и убить
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31.07.2023 00:41 Ответить
Ху@ло стверджував вчора , що він особисто армією
не займається , бо це виключно справи військових,
бреше мразота ботоксна , як дихає
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31.07.2023 00:32 Ответить
Немає спокійних ночей в Україні
Навіть якщо і 100% закрити небо кацапи будуть намагатися стріляти це такі істоти які не розуміють у світі нічого окрім сили
Тому військово-політичне керівництво правильно зробило
Висновок що звільнити території можна тільки військовим шляхом а не дипломатією
З фашистами не домовляються
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31.07.2023 00:49 Ответить
 
 