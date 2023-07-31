Ночью 31 июля в Киеве и в ряде областей объявляли воздушную тревогу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В 00:08 в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают мониторинговые ресурсы.
Отмечается, что был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области.
Этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", которая не уничтожается в большинстве регионов.
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+6 Олександр ВАЛОВИЙ
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Шойгу, як ветеринар, хитрить, шматок оленячих пантів вірьовкою прив'язую до того, що колись було загрозою для НАТО…
ТРЕБА РЕАГУВАТИ НА ВСІ СИГНАЛИ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ І ЙТИ В УКРИТТЯ
не займається , бо це виключно справи військових,
бреше мразота ботоксна , як дихає
Навіть якщо і 100% закрити небо кацапи будуть намагатися стріляти це такі істоти які не розуміють у світі нічого окрім сили
Тому військово-політичне керівництво правильно зробило
Висновок що звільнити території можна тільки військовим шляхом а не дипломатією
З фашистами не домовляються