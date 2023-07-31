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В результате обстрела Харькова ночью 31 июля начался пожар - количество пострадавших уточняется, - мэр Терехов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ночного удара, нанесенного российскими оккупационными войсками по Харькову, начался пожар в нежилых помещениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Было слышно два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет. На месте работают ГСЧС", - написал он.
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Степан Шамрило
показать весь комментарий31.07.2023 01:01 Ответить Мне нравится 1
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