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Новости Война в Украине
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обстрел (20073) Харьков (6510) Терехов (200)

В результате обстрела Харькова ночью 31 июля начался пожар - количество пострадавших уточняется, - мэр Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

В результате ночного удара, нанесенного российскими оккупационными войсками по Харькову, начался пожар в нежилых помещениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Было слышно два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет. На месте работают ГСЧС", - написал он.

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Було чутно и так неслабо, хотя этим уже не удивишь 😁
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31.07.2023 01:01 Ответить
 
 