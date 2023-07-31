В результате обстрела Харькова ночью 31 июля начался пожар - количество пострадавших уточняется, - мэр Терехов

В результате ночного удара, нанесенного российскими оккупационными войсками по Харькову, начался пожар в нежилых помещениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Было слышно два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет. На месте работают ГСЧС", - написал он.

Читайте: Россияне снова нанесли удар по Харькову, - ОВА (обновлено)