Белорусские силовики доставляют в границу мигрантов и оборудование для пересечения заграждений, - представитель польского правительства Жарин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусские силовики доставляют до границы с Польшей не только мигрантов из третьих стран, но и оборудование для пересечения заграждений.
Об этом сообщил правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На границе с Беларусью все еще опасно. На польские патрули нападают агрессивно настроенные иностранцы. Каждый день офицеры и солдаты подвергаются агрессии", - написал Жарин в Твиттере.
По его словам, белорусские службы доставляют в границу с Польшей не только мигрантов, но и "оборудование для пересечения границы (лестницы, резальные инструменты) и нападения на поляков (камни, кирпич, брусчатка)".
"Гибридная операция с использованием мигрантов продолжается. На Польшу идет атака, эти действия являются частью российского плана дестабилизации Европы, в частности восточного фланга НАТО", - отметил правительственный уполномоченный.
Он также привел данные пограничной службы о том, что в субботу из Беларуси в Польшу пытался нелегально попасть 91 иностранец. Среди них – граждане Индии, Непала, Ирана, Либерии и Сомали.
В целом, уточняет Польское радио, с начала года пограничники РП зафиксировали более 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Всю цю сволоту треба тільки бити. Як кажуть місливці зразу ж і з льоту поки не перетнули польський кордон. Одна цеглина в польського військового - один труп на білорусській стороні.
Тих хто перетнув вішати на прикордрнних стовпцях. Бажано білоруських. Там нема інтелекту. Тільки бидло. Тут не місце гуманністі. Вони не з квіточками через польський кордон лізуть. Жаль НАТО яке не розуміє що вже треба бити кацапів. На випередження. Ой дограються!!!
Польща її підписала
А замість цього кажуть про якийсь там ПВК "Вагнер" - https://censor.net/ua/n3434315
Дуже зручна формула: будь-яка країна може напасти на будь-яку іншу країну, заявивши, що її війська, нібито, не її війська, а якісь там приватні "підприємці"...
- Чому так? - А тому, що американці так теж робити іноді хочуть. І тому їхнім союзникам ламати цю схему... ніби як незручно.
Але ж Польща могла би ЕФЕКТИВНО ПРОТИДІЯТИ:
....... 1. НЕГАЙНО створити в Польщі ПВК "Антивагнер", який офіційно "не має ніякого відношення до уряду Польщі"... і який буде знищувати як порушників кордону, так і будь-які інші цілі. І в який, звісно, "перейдуть працювати" одразу дуже багато військовослужбовців Польщі. А будь-яку техніку і зброю, звісно, одразу ж "візьмуть в оренду" або "куплять" у армії.
....... 2. Побудувати не дротові загородження, а залізобетонну стіну здовж кордону метрів на 100 від кордону. Щоб ніяке "обладнання для перетину загороджень" не могло допомогти її "перетнути". І щоб кулемети та інша зброя косили будь-яких порушників кордону на цій смузі польської території між стіною і кордоном... Брехуни-провокатори все одно збрешуть, що в процесі викошування порушників поляки, начебто, стріляли не точно і, начебто, поранили білоруських прикордонників. (В такому разі - див. п. 1 вище.)
пасматрєть в глазаракета неавідомо чия...
засіяти все густо протипіхотними мінами
нехай щастить!
Вполне может быть что такая политика прививалась... извне именно рашкой.
Такой себе троянский конь гибридной войны. Меркельши и им подобные политики могли сыграть в этом ключевую роль.
"Бульбу" потрібно перед вживанням "солити"
Європі не звикати