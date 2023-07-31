Бунт Пригожина и заявление Путина о финансировании ЧВК "Вагнер" государством помешали Великобритании объявить компанию террористической организацией, - The Times

Июньский мятеж ЧВК "Вагнер" и заявление президента Путина о том, что компания полностью финансировалась российским государством, помешали планам правительства Великобритании объявить "Вагнер" террористической организацией.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Ко всем этим событиям было совершенно очевидно, что ЧВК "Вагнер" действует в интересах российского государства, но формально компания все же могла считаться "частной армией".

"Теперь внести "Вагнер" в черный список означало бы запретить российскую правительственную организацию, что было крайне необычно и привело бы к ряду дипломатических и правовых осложнений", - говорят изданию источники в правительстве.

Тем не менее, министр внутренних дел Суэлла Браверман и замминистра по вопросам безопасности Том Тугендхат "твердо намерены" все-таки найти способ запретить ЧВК.

Читайте также: "Вагнеровцы" могут атаковать Польшу "в целях тестирования НАТО", - вице-спикер Сената Польши Каминский

Если им это удастся, то принадлежность к компании, посещение ее мероприятий, агитация в ее пользу или ношение ее эмблемы на публике станут уголовными действиями. Кроме того, сопутствующие финансовые санкции лишат Евгения Пригожина и других представителей ЧВК "Вагнер" возможности преследовать журналистов и общественных деятелей, подавая на них иски в британский суд, как они делали это раньше, поскольку "вагнеровцы" просто не смогут оплачивать услуги британских юристов.