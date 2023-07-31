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Новости За рубежом
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Великобритания (4242) ЧВК Вагнера (1278) Пригожин Евгений (396)

Бунт Пригожина и заявление Путина о финансировании ЧВК "Вагнер" государством помешали Великобритании объявить компанию террористической организацией, - The Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вагнер,пвк

Июньский мятеж ЧВК "Вагнер" и заявление президента Путина о том, что компания полностью финансировалась российским государством, помешали планам правительства Великобритании объявить "Вагнер" террористической организацией.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Ко всем этим событиям было совершенно очевидно, что ЧВК "Вагнер" действует в интересах российского государства, но формально компания все же могла считаться "частной армией".

"Теперь внести "Вагнер" в черный список означало бы запретить российскую правительственную организацию, что было крайне необычно и привело бы к ряду дипломатических и правовых осложнений", - говорят изданию источники в правительстве.

Тем не менее, министр внутренних дел Суэлла Браверман и замминистра по вопросам безопасности Том Тугендхат "твердо намерены" все-таки найти способ запретить ЧВК.

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Если им это удастся, то принадлежность к компании, посещение ее мероприятий, агитация в ее пользу или ношение ее эмблемы на публике станут уголовными действиями. Кроме того, сопутствующие финансовые санкции лишат Евгения Пригожина и других представителей ЧВК "Вагнер" возможности преследовать журналистов и общественных деятелей, подавая на них иски в британский суд, как они делали это раньше, поскольку "вагнеровцы" просто не смогут оплачивать услуги британских юристов.
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Топ комментарии
+13
А чорне назвати чорним - очко рипить?
Московія - держава - спонсор терроризму, держава-террорист - сситесь назвати реальний стан речей?
А якщо ви очі закриваєте на Чечню, Грузію (тодішню), Сирію, знищення літака з керівництвом Польщі і зараз відносно України не називаєте реальний стан речей - то ви спільники терористів.
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31.07.2023 06:54
+12
Заборонити терористів? Це дуже незвичайно, сер.
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31.07.2023 07:18
+6
А як бути з тим, що

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.

Про це повідомила член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

Кравчук зазначила, що у вівторок члени ПА ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію.
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31.07.2023 07:01
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Всіх Путін обіграв з тим "спецбунтом" ?
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31.07.2023 06:52 Ответить
многоходовочка. Даже бритов уел.
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01.08.2023 00:59 Ответить
А чорне назвати чорним - очко рипить?
Московія - держава - спонсор терроризму, держава-террорист - сситесь назвати реальний стан речей?
А якщо ви очі закриваєте на Чечню, Грузію (тодішню), Сирію, знищення літака з керівництвом Польщі і зараз відносно України не називаєте реальний стан речей - то ви спільники терористів.
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31.07.2023 06:54 Ответить
А як бути з тим, що

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.

Про це повідомила член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

Кравчук зазначила, що у вівторок члени ПА ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію.
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31.07.2023 07:01 Ответить
"Жабу варять на повільному вогні". Навіть час від часу знімають з пательні, але оклигати не дають. Садисти...
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31.07.2023 07:03 Ответить
Без державного фінансування х#уйлом вагнер і дня не існував би - найманці - ті що забивають зеків кувалдами - порвали б на шматки пригожина за те, що не заплатив їм гроші. Тому це фінансування триває тільки так. І зараз нашим політикам і дипломатам потрібно додати максимальних зусиль, щоб питання підтримки тероризму рашистською державою не було знято з порядку денного. вагнер - це ключ до повної ізоляці росії як держави-терориста і щоб там не було з бунтом - реальний він був чи це була вистава х#йла для Заходу - треба не гадати, а рішуче діяти і всіма політичними силами здійснити те, чого так бояться рашисти - повної ізоляціїі і ідуть навіть на ризик втратити саме цінне - репутацію х#йла. Тому треба діяти - тепер точно відома їх найвразливіша точка і треба тиснути на неї всіма силами
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31.07.2023 07:07 Ответить
Кісєльови та інші соловйови погрожують перетворити Острів в«ядєрний пєпєл»,а британці бояться )(уйла образити.
Треба терміново«залізну Маргарет»
клонувати.
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31.07.2023 07:14 Ответить
Ядерний блеф вже рознесено вщент, а кисєльови та інші соловйови вже давно стали посміховиськом на Заході. Треба зовсім не мати мізків в голові, щоб повестися на таку маячню, що не скажеш про західних політиків, тому зараз вже сформувалась чітка позиція до ядерних погроз як до шантажу, а не до реальної загрози. Погроза - це можливість продовжити слова діями, а Захід вже конктетно заперечує це після кожного нового 314здежу кремлівських клоунів. Тому скоріше пригожин, а можливо і х#йло просто притоврилися політичними трупами, зімітувавши бунт як політичний інфаркт режиму і ось це тимчасово в них може і вдатися
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31.07.2023 07:25 Ответить
Заборонити терористів? Це дуже незвичайно, сер.
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31.07.2023 07:18 Ответить
я з самого початку "конфлікту пригожина з мо рф" - казав, що це просто Шоу для селюків, авторитарний режим просто такого б не дозволив.

А те що цю тему спеціально мусолили Фейгін та Піонтковський - тільки доводить що це Шоу керовене з Кремля. Це як фокусник, змушує дивитись на щось, а в цей час робить фокус.
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31.07.2023 07:49 Ответить
а КГБ - це ж чекісти, професія яких боротись з опозицією, тобто знати такі от фокуси, як переключити увагу мас.
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31.07.2023 07:51 Ответить
Досить таки вже "гнила" відмазка. Краще б вже нічого не казали.
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31.07.2023 08:19 Ответить
Що ща пургу несе ця португальська дура?
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31.07.2023 08:22 Ответить
"Теперь внести "Вагнер" в черный список означало бы запретить российскую правительственную организацию, что было крайне необычно и привело бы к ряду дипломатических и правовых осложнений" Просто розовые пони очень любят руцкие деньги, а тут типа нашелся отличный повод ни фига не делать.
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31.07.2023 09:46 Ответить
Бред сивої кобили...але люди різні і кожен має право на власну думку....
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31.07.2023 09:59 Ответить
дивні аргумент. Країна терорист є, фінансування тероризму є, терористична приватна банда\армія є. Навіть якийсь там "чорний список" є. Ну то чого вам не вистачає??
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31.07.2023 10:07 Ответить
сс*тно
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01.08.2023 01:00 Ответить
Это все равно, что плохому тарцору ядра помешали станцевать....евроаферисты
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31.07.2023 12:27 Ответить
І кому в черговий раз за це дякувати?Воллесу чи королю Чарлзу?
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31.07.2023 13:16 Ответить
якась тупа відмазка, щоб не оголошувати парашку терористом
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31.07.2023 14:51 Ответить
бункерне х*йло шось ляпнуло і всі бігом повірили,
воно побачило що сша не зробили парашу країною спонсором тероризму
то навмисно так ляпнув про пвк вагнер бо знає що параші нічого не зроблять
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31.07.2023 20:47 Ответить
 
 