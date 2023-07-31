РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17069 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
9 570 32
мост (1002) ISW (441) Чонгар (16)

Российские власти приказали молчать военкорам об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту, – ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чонгар,міст,чонгарський

Кремль дал указание российским военкорам не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи, это касается и удара сил обороны по Чонгарскому мосту.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Аналитики считают, что отсутствие реакции российских военных блогеров на удар ВСУ по мосту Чонгар – это "заметный перелом в репортажах о войне в Украине". Это, по мнению специалистов, может являться признаком того, что Кремль приказал "военкорам" воздержаться от освещения определенных тем.

Так, 29 июля Силы обороны Украины заявили об успешной нанесении удара по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой – Мелитополь) между оккупированным Крымом и временно подконтрольной войскам РФ частью Херсонской области.

Аналитики ISW не зафиксировали никаких дискуссий в российском медиаполе по поводу украинского удара или комментариев относительно заявления главаря оккупантов в Херсонской области Владимира Сальдо о якобы перехвате 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow при атаке на мост. При этом специалисты отметили, что российские блогеры прокомментировали удар ВСУ по мосту Чонгар 22 июня с общим возмущением и беспокойством.

Читайте: Удар по Чонгарскому мосту подрывает логистические возможности врага, - ОК "Південь"

"При этом активно обсуждали эту тему российские блогеры, регулярно комментирующие как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике", – отмечается в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
А чого на заставці до статей про удар по чонгарському мосту 29 липня уперто виставляється автомобільний міст, який пошкодили тиждень тому? Адже позавчора рознесли залізничний!
показать весь комментарий
31.07.2023 07:28
+6
показать весь комментарий
31.07.2023 08:21
+6
З Криму написали - ближче 100 м до мосту нікого не підпускають А я сумніваюся, що дозволять з "телеоб"єктивом" там "намалюваться" Кацапи на своїх "журнашлюх" різко "надягли глухий намордник з шорами" - єдина інформація в Інтернет - студія "ОБС" (одна бабка сказала) Офіційно - "все ракеты сбиты", "незначительные павреждения ж/д палатна и будки абходчика"...
показать весь комментарий
31.07.2023 08:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та тижні зодва як
показать весь комментарий
31.07.2023 08:23 Ответить
Треба, щоб хакери інформували.
показать весь комментарий
31.07.2023 07:28 Ответить
А чого на заставці до статей про удар по чонгарському мосту 29 липня уперто виставляється автомобільний міст, який пошкодили тиждень тому? Адже позавчора рознесли залізничний!
показать весь комментарий
31.07.2023 07:28 Ответить
Так картинкозапихувач тут, родич заголовкопісюкача..
показать весь комментарий
31.07.2023 08:20 Ответить
Картинкозапихувач - класне слово , а ось по слову ЗАГОЛОВКОПІСЮКАЧА я б посперечалася. Треба його якось покрутити
показать весь комментарий
31.07.2023 08:30 Ответить
Ну то не конкретно заголовок цієї статті. Раніше перли були..
показать весь комментарий
31.07.2023 08:47 Ответить
Так, я сама іноді не витримую і критикую редактора , хоча цензорята роблять добру справу цім форумом
показать весь комментарий
31.07.2023 09:03 Ответить
не можна і виключати варіант, що цей недоінститут на пару з цензором слідують методичкам з кремля і.... ТАКОЖ не висвітлюють удар по мосту правильно, а трохи з брехнею (в цьому випадку з брехливим фото). Війна все-таки "гібридна"...
показать весь комментарий
31.07.2023 08:24 Ответить
Не варто виключати що цей інститут частково працюе на хремль , тому що не всі політичні кола хочуть перемоги України . Да і корисних ідіотів багато .

ось зараз , наприклад, деякі политологи і коментатори почали активно волати , що почалась війна на ІСТОЩЕНИЕ , і що вона буде довгой. Мені чомусь здаеться, що це НАРРАТИВ хремля, щоб сподвигнути українське суспільство до перемовин з кровавим режимом хремля .
показать весь комментарий
31.07.2023 08:39 Ответить
а де взяти свіжі, треба на місце виїхати
показать весь комментарий
31.07.2023 08:24 Ответить
З Криму написали - ближче 100 м до мосту нікого не підпускають А я сумніваюся, що дозволять з "телеоб"єктивом" там "намалюваться" Кацапи на своїх "журнашлюх" різко "надягли глухий намордник з шорами" - єдина інформація в Інтернет - студія "ОБС" (одна бабка сказала) Офіційно - "все ракеты сбиты", "незначительные павреждения ж/д палатна и будки абходчика"...
показать весь комментарий
31.07.2023 08:43 Ответить
Якщо у Криму почнеться паніка- це буде додатковим бонусом для наступуЗСУ . Треба бити по сухопутному коридору до Крима , що ЗСУ і роблять зараз
показать весь комментарий
31.07.2023 08:47 Ответить
так отож
показать весь комментарий
31.07.2023 10:05 Ответить
аби зберегти "бойовий" пук...
показать весь комментарий
31.07.2023 07:34 Ответить
росія вкладає мільйони нафтодоларів у пропаганду за кордоном, тому треба у відповідь вести нашу пропаганду на території росії у і звісно розганяти те, про що російська влада наказує мовчати їхнім пропагандистам. І гроші на це є. Щоб виграти у гібридній, тобто і інформаційній у тому числі війні гроші краще витрачати не в Україні на зйомки серіалів на мільйони гривень, та на будування музеїв під час війни за шалені гроші, а на території ворога, щоб донести правду хоча б до кількох відсотків і формувати там міцну 5 колону і ці противники режиму зможуть накоїти багато лиха в тилу ворога.
показать весь комментарий
31.07.2023 07:40 Ответить
Гроши треба витрачати на зброю . І нехай кацапи здохнуть . Усі
показать весь комментарий
31.07.2023 08:23 Ответить
Вбивати кацапів це добре і потрібно перш за все, а от коли вони вбивають один одного це ще краще, бо краще нищити їх же руками. І коли бунтують, тікають з полю бою, зривають мобілізацію. І всьому цьому сприяє пропаганда на території ворога, тому словом можна вбивати не гірше ніз зброєю чи ще краще якщо взагалі знизити кількість боєздатного ворога. Тому не треба недооцінювати значущість підривної роботи
показать весь комментарий
31.07.2023 09:15 Ответить
Цілком згодна. Тим паче у нас є підрозділ по боротьбі з кіберзлочинцями - можуть напрямок розширити. Є учбовий заклад, який готує спеціалістів у той підрозділ. Є просто оюди, які вміють це робити. Задачу тілтки поставити нікому - бо в цей проект бабла не зариєш. Це не гундоси з дебільними серіалами.
показать весь комментарий
31.07.2023 08:24 Ответить
Ці інститутські уми роблять фундаментальну помилку, в росії намає воєнкорів, є пропагандисти.
показать весь комментарий
31.07.2023 08:19 Ответить
Так ті пропагандони самі себе так вєлічають..бо воєнкор звучить гордо.
показать весь комментарий
31.07.2023 08:26 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2023 08:21 Ответить
Взгляд Генеральского директора туроператора внушает доверие и уважение к его работе.👍
показать весь комментарий
31.07.2023 12:47 Ответить
Мовчат - гундят - а нам шо від того -- наші віиськові ж знають влучили чи ні і як в них помінялась логістика
показать весь комментарий
31.07.2023 08:37 Ответить
«Мовчат - гундят - а нам шо від того»
А гроши за пістеж співпрацівникам того інституту хтось платить
показать весь комментарий
31.07.2023 08:43 Ответить
Віина -- одні гинуть -- другі заробляють
показать весь комментарий
31.07.2023 08:45 Ответить
‼️‼️‼️Цікава інфа щодо музею Голодомору
пан пише наступне , хоча і на саинособачому нарєчіі :
" от минкульта строительство Меморила жертв Голодомора курирует Грінюк Віктор Ростиславович
радник министра, это вам не хухры-мухры

Гринюк - свояк Леонида Черновецкого (женаты на сёстрах)
большинство близких Грюника - мурчики типа Саши Лищенко (ака лича) или Кирилл Шевченко (ФБУ), что в общем-то объяснимо учитывая что у него с незапамятных времён был шалман в гостинице "Днепр"

а тут целый министр культуры слушает строительских советов Гринюка
что объяснимо - бюджет строительства Музея 1,7 млрд, пока освоили 600 млн. Уже целых 450 квадратных метров открыли для посетителей. Осталось ещё 15 тыс кв м достроить. Подрядчик то тоже кушать хочет

‼️и тут Рада конституционным большинством (312 - за) выделила ещё 574 млн. вошла так сказать в положение

но президент ветировал. не на часі мол

а вы говорите фэтшейминг. за такой куш можно и не такое запустить "

Vladimir Bondarenko
показать весь комментарий
31.07.2023 08:50 Ответить
Будівництво -- саме то -- де гроші идуть як вода в суху землю
показать весь комментарий
31.07.2023 08:54 Ответить
Потрібно більше писати хто і як курирує проекти , щоб розумити рівень крадія
показать весь комментарий
31.07.2023 09:02 Ответить
Моя сусідка-киянка має дачу в Новофедоровці,що біля Сак.
Каже: я там 20 років,знаю настрої кримчан...вони за рассію...
Але не розуміє,що там живуть,в основному кацапи-військові у відставці...
показать весь комментарий
31.07.2023 08:46 Ответить
Крим - це земля Кримського ханства, яке неколько раз брало мацкву , якому мацква платила дань. Потрібно повернути Крим і історичну справедливість для титульних кримчан .

а щоб нихто більше не ліз до Крима , я пропоную зробити там військови бази для британців і офшор по типу Кипру . Тоді Крим швидко відбудуется до европейського рівня
‼️потрібно розуміти , що у Україні на усі швидкі відбудови грошей не вистачить , а жити роками українцям світлим майбутним зручно тільки политикам , щоб манипулювати нищим народом
показать весь комментарий
31.07.2023 09:00 Ответить
значить справи в кацапів йдуть дуже херово
показать весь комментарий
31.07.2023 20:43 Ответить
 
 