Российские власти приказали молчать военкорам об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту, – ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кремль дал указание российским военкорам не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи, это касается и удара сил обороны по Чонгарскому мосту.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Аналитики считают, что отсутствие реакции российских военных блогеров на удар ВСУ по мосту Чонгар – это "заметный перелом в репортажах о войне в Украине". Это, по мнению специалистов, может являться признаком того, что Кремль приказал "военкорам" воздержаться от освещения определенных тем.
Так, 29 июля Силы обороны Украины заявили об успешной нанесении удара по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой – Мелитополь) между оккупированным Крымом и временно подконтрольной войскам РФ частью Херсонской области.
Аналитики ISW не зафиксировали никаких дискуссий в российском медиаполе по поводу украинского удара или комментариев относительно заявления главаря оккупантов в Херсонской области Владимира Сальдо о якобы перехвате 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow при атаке на мост. При этом специалисты отметили, что российские блогеры прокомментировали удар ВСУ по мосту Чонгар 22 июня с общим возмущением и беспокойством.
"При этом активно обсуждали эту тему российские блогеры, регулярно комментирующие как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике", – отмечается в сообщении.
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ось зараз , наприклад, деякі политологи і коментатори почали активно волати , що почалась війна на ІСТОЩЕНИЕ , і що вона буде довгой. Мені чомусь здаеться, що це НАРРАТИВ хремля, щоб сподвигнути українське суспільство до перемовин з кровавим режимом хремля .
А гроши за пістеж співпрацівникам того інституту хтось платить
пан пише наступне , хоча і на саинособачому нарєчіі :
" от минкульта строительство Меморила жертв Голодомора курирует Грінюк Віктор Ростиславович
радник министра, это вам не хухры-мухры
Гринюк - свояк Леонида Черновецкого (женаты на сёстрах)
большинство близких Грюника - мурчики типа Саши Лищенко (ака лича) или Кирилл Шевченко (ФБУ), что в общем-то объяснимо учитывая что у него с незапамятных времён был шалман в гостинице "Днепр"
а тут целый министр культуры слушает строительских советов Гринюка
что объяснимо - бюджет строительства Музея 1,7 млрд, пока освоили 600 млн. Уже целых 450 квадратных метров открыли для посетителей. Осталось ещё 15 тыс кв м достроить. Подрядчик то тоже кушать хочет
‼️и тут Рада конституционным большинством (312 - за) выделила ещё 574 млн. вошла так сказать в положение
но президент ветировал. не на часі мол
а вы говорите фэтшейминг. за такой куш можно и не такое запустить "
Vladimir Bondarenko
Каже: я там 20 років,знаю настрої кримчан...вони за рассію...
Але не розуміє,що там живуть,в основному кацапи-військові у відставці...
а щоб нихто більше не ліз до Крима , я пропоную зробити там військови бази для британців і офшор по типу Кипру . Тоді Крим швидко відбудуется до европейського рівня
‼️потрібно розуміти , що у Україні на усі швидкі відбудови грошей не вистачить , а жити роками українцям світлим майбутним зручно тільки политикам , щоб манипулювати нищим народом