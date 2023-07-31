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За прошедшие сутки враг совершил 68 обстрелов Херсонской области, 5 человек получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и постройки завода и предприятия в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов", – говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Читайте: По Херсонской области враг за прошлые сутки выпустил 313 снарядов, есть раненые
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