За прошедшие сутки враг совершил 68 обстрелов Херсонской области, 5 человек получили ранения

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и постройки завода и предприятия в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов", – говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

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