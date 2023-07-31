Общие боевые потери РФ с начала войны - около 246 190 человек (+490 за сутки), 4211 танков, 4816 артсистем, 8188 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на 31 июля Силы обороны уничтожили около 246 190 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 246 190 (+490) человек ликвидировано,
танков - 4211 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 8188 (+10) ед,
артиллерийских систем - 4816 (+21) ед,
РСЗО - 699 (+1) ед,
средства ПВО - 460 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 311 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6),
крылатые ракеты - 1347 (+0),
корабли/катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7292 (+17) ед,
специальная техника - 715 (+4).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Танки и пушечки парашные стройными рядами опять поехали на концерт кабздона.
60 одиниць техніки та майже 500 чумардосів. На вихідні все просіло, напевно вплив погоди. Арта та логістика чудово, броня присутня. Наближається ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок 1:4. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 246 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...