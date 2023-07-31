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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15319) Генштаб ВС (4253) ликвидация (1920) уничтожение (3797)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 246 190 человек (+490 за сутки), 4211 танков, 4816 артсистем, 8188 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на 31 июля Силы обороны уничтожили около 246 190 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 246 190 (+490) человек ликвидировано,

танков - 4211 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 8188 (+10) ед,

артиллерийских систем - 4816 (+21) ед,

РСЗО - 699 (+1) ед,

средства ПВО - 460 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6),

крылатые ракеты - 1347 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7292 (+17) ед,

специальная техника - 715 (+4).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 246 190 человек (+490 за сутки), 4211 танков, 4816 артсистем, 8188 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+15
Минув 3449 день москальсько-української війни.
60 одиниць техніки та майже 500 чумардосів. На вихідні все просіло, напевно вплив погоди. Арта та логістика чудово, броня присутня. Наближається ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок 1:4. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 246 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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31.07.2023 09:05
+7
Видно, что погода наладилась.
Танки и пушечки парашные стройными рядами опять поехали на концерт кабздона.
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31.07.2023 08:34
+6
Хочете більше? Йдіть в ЗСУ. Воюйте кращє!
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31.07.2023 09:01
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Правила форума Совет форумчан
потрібно застосовувати частіше касетні ********** по всіх кущах та ярах - цифра 490 мене як платника податків не влаштовує
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31.07.2023 08:33 Ответить
платники зі США постачають ********** - а ти тут причому?
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31.07.2023 11:31 Ответить
артелерийские системы- я думаю это с минометами. 120 мм точно миномет считают. ну а по меньше хз
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01.08.2023 01:22 Ответить
Видно, что погода наладилась.
Танки и пушечки парашные стройными рядами опять поехали на концерт кабздона.
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31.07.2023 08:34 Ответить
Щось не те з "лишним составом". Після початку застосування касетних *********** хороших русских стало не більше, а менше. Дивно.
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31.07.2023 08:37 Ответить
A kak ih poštiat esli dohlie roSSijani ležat na bolšoi zaminirovanoi ploštjadi trave, kustah i odnovremeno nado nastupat i prodolzit ohotu na dikih kacapov vokrug sebja...
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31.07.2023 11:26 Ответить
Хочете більше? Йдіть в ЗСУ. Воюйте кращє!
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31.07.2023 09:01 Ответить
Минув 3449 день москальсько-української війни.
60 одиниць техніки та майже 500 чумардосів. На вихідні все просіло, напевно вплив погоди. Арта та логістика чудово, броня присутня. Наближається ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок 1:4. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 246 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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31.07.2023 09:05 Ответить
Якщо довіряти нашому Генштабу, то в липні було знищено 689 одиниць артилерії, без урахування РСЗВ.
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31.07.2023 10:17 Ответить
аврта - це з мінометами, 120 мм точно рахують міномет а менбшим каобром хз. Тюльпани 2-3 мм точно рахують міномети
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01.08.2023 01:24 Ответить
На жаль такі людські втрати для оркостану це ніщо .Ну це наприклад зникненя з карти такого міста як таганрог. Так багато хто з цих дебілів не знають навіть де він знаходиться. А так ,на поминках, папються до усрачки а на ранок все забудуть.
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31.07.2023 19:20 Ответить
 
 