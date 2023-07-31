Общие боевые потери РФ с начала войны - около 246 190 человек (+490 за сутки), 4211 танков, 4816 артсистем, 8188 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на 31 июля Силы обороны уничтожили около 246 190 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 246 190 (+490) человек ликвидировано,

танков - 4211 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 8188 (+10) ед,

артиллерийских систем - 4816 (+21) ед,

РСЗО - 699 (+1) ед,

средства ПВО - 460 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6),

крылатые ракеты - 1347 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7292 (+17) ед,

специальная техника - 715 (+4).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.