Силы обороны сдерживают противника на Купянско-Лиманском направлении. За неделю освобождено 2 кв.км возле Бахмута и 12,6 кв.км на Юге, - Минобороны

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, за прошедшую неделю на этих направлениях между нашими и вражескими войсками произошло более 170 боев.

На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне.

Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Но безуспешно. Наши силы обороны мощно сдерживают вражеские войска", - сообщает Маляр.

На Лиманском направлении противник также пытался наступать, вёл действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса.

"Все действия врага безуспешны", - уточнила чиновник.

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▪️На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались.

Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 кв.км.

За неделю освобождено 2 кв.км.

"На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка - успеха не имел", - пишет Маляр.

Она также напоминает, что под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны Украины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

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"На Юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении

Освобожденная площадь составляет 204,7 кВ. км.

Увеличено за неделю на 12,6 кВ.

На указанных территориях проходят мероприятия по разминированию местности.

Напомним, ВСУ освободили Старомайорское 27 июля.