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Новости Война в Украине
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переговоры (4648) контрнаступление (338)

Ситуация зашла "в тупик". Положить конец войне в Украине может "политический выбор", - министр обороны Италии Крозетто

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинское контрнаступление столкнулось с разными трудностями, а ситуация на фронте сейчас "зашла в тупик". Не исключена необходимость политического выбора для завершения конфликта.

Об этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил в интервью Corriere della Sera, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"К сожалению, никто не знает, когда это закончится. Сегодняшняя ситуация зашла в тупик, что заставляет нас думать о долгих, если не очень долгих временах. И я, конечно, говорю это не с удовольствием. Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, натолкнулось на разные трудности. Российские окопы усложняют наступательные действия. Поэтому это может быть политический выбор, определяющий конец конфликта", – утверждает он.

Ранее сообщалось, что Силы обороны сдерживают противника на Купянско-Лиманском направлении. За неделю освобождены 2 кв.км возле Бахмута и 12,6 кв.км на Юге.

Также читайте: ВСУ своими ударами нарушили вражескую логистику и ослабили оборону россиян, - The Times
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Топ комментарии
+40
Я ж і кажу, що хремль знайшов нову зачипку і пррсувае новий нарратив « зайшла в глухий кут, ЦЕ ВІЙНА НА ВИСНАЖЕННЯ»
а деякі українські политологи цей нарратив просувають , щоб внести розлад в українське суспільство і паніку . А ще е і корисні ідіоти , що цеповторюють

нехай італійці віддадуть Сардинію кацапам , а французи Ніццу . А Крим - це Україна і його треба повернути ‼️
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31.07.2023 09:08
+29
А не пішов би ти найух , бидло??!
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31.07.2023 09:05
+27
Даваите зброю і не вимахуитесь --- клозети
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31.07.2023 09:06
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А не пішов би ти найух , бидло??!
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31.07.2023 09:05 Ответить
Може просто не вірити таким джерелам? Де він це сказав і кому? Забагато маніпуляції і пропаганди.
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31.07.2023 09:34 Ответить
щось з Італії Клозеттом засмерділо
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31.07.2023 09:45 Ответить
забило клозет говнецом...
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31.07.2023 12:03 Ответить
А не пішов би ти на фронт, вояка?
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31.07.2023 12:30 Ответить
Даваите зброю і не вимахуитесь --- клозети
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31.07.2023 09:06 Ответить
Згадав дуже давню армійську приказку - «Італійська армія існує щоб комусь було не соромно пи#дити румунську».
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31.07.2023 12:29 Ответить
Ох, ще один..... з глухими кутами
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31.07.2023 09:07 Ответить
Я ж і кажу, що хремль знайшов нову зачипку і пррсувае новий нарратив « зайшла в глухий кут, ЦЕ ВІЙНА НА ВИСНАЖЕННЯ»
а деякі українські политологи цей нарратив просувають , щоб внести розлад в українське суспільство і паніку . А ще е і корисні ідіоти , що цеповторюють

нехай італійці віддадуть Сардинію кацапам , а французи Ніццу . А Крим - це Україна і його треба повернути ‼️
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31.07.2023 09:08 Ответить
Як?
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31.07.2023 09:10 Ответить
Залужний знає як.
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31.07.2023 09:15 Ответить
Чому ж не повертає?
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31.07.2023 10:59 Ответить
отримавши необхідну зброю ЗСУ покажуть як....- але гребана геополітика на сьогодні на це не дае згоди...., поки що не дае згоди...
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23.09.2023 15:16 Ответить
Саме так
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31.07.2023 09:11 Ответить
Сицилію замість Криму віддаємо кацапам, питання вирішене !
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31.07.2023 09:08 Ответить
Своей мафии достаточно, еще сицилийской не хватает. Лучше Сардинию
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31.07.2023 09:21 Ответить
Так они друг друга перестреляют и всем хорошо будет.
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31.07.2023 09:58 Ответить
Коза Ностру, Камору також треба на ротацію, а ми їм надішлемо татарова з дерьмаком)
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31.07.2023 10:36 Ответить
Разом з мафією. Будуть достойні конкуренти.
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31.07.2023 09:30 Ответить
А они и отдадут без особого сопротивления.
"Ой как же мы устали видеть по новостям про войну в Украине после сиесты, почему нет новостей про приток Туристов из рашки, нам же так нужны деньги, а еще дешевая нефть и газ"
Как люди с таким мышлением могут кому то оказать сопротивление не говоря даже о победе.
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31.07.2023 10:50 Ответить
Пармеджан мабуть намилився відати кацапам Сицилію в обмін на Крим
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31.07.2023 09:08 Ответить
Пять минут назад два сильных взрыва и только через две минуты сирена. Перейдіть в укриття ???
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31.07.2023 09:09 Ответить
Кривой Рог
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31.07.2023 09:10 Ответить
ровный спит?
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31.07.2023 09:13 Ответить
Слихала що Влада Житомира і Кривого Рога на свої кошти закупила і встановила ППО( замість брусчатки і барабанів) і ці місця зараз захищени
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31.07.2023 09:18 Ответить
Так - повітряна тривога
Ось тут карта повітряних тривог . Змінюется кожні 25 сек
https://vikna.tv/ru/styl-zhyttya/eto-mozhet-tebe-prigoditsya-sajty-dlya-otslezhivaniya-vozdushnoj-trevogi-onlajn/
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31.07.2023 09:12 Ответить
дайте Україні ядерку, ми висунемо ультиматум, якщо за тиждень не звалять, ми заюзаємо ядерку... ізі
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31.07.2023 09:09 Ответить
"Поверніть ...". Гребані гаранти.
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31.07.2023 09:32 Ответить
А якщо по вас застосують, тоді що?
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31.07.2023 10:30 Ответить
ви типу не знаєте, що ми всі з вами смертні? або рак, серцевий напад, інсульт, аварія, або ракета звичайна, або розстріляють, або закатують, чим ядерка гірше? Хоч побачу на власні очі E=mc^2.
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31.07.2023 10:37 Ответить
і взагалі, чому ви лякаєте ядеркою ти у кого її нема, йдіть лякайте тих у кого вона є, а то розумні дуже
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31.07.2023 10:49 Ответить
як же ви мене бісите, кацапи ******, мімікрує тут під українця, і лякає *****, будьте ви прокляті до 10-го покоління.
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31.07.2023 11:05 Ответить
уже не застосують...
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23.09.2023 15:18 Ответить
міністр ху@зна чого....
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31.07.2023 09:10 Ответить
Може бути а може і не бути. Але треба щоб москалі думали що це буде.
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31.07.2023 09:10 Ответить
Можна і політично домовитись. Міняємо пів острів Крим на острів Сіцилію.
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31.07.2023 09:10 Ответить
Ще одна прикацаплена ''канцерва'' вилізла. При відсутності інструментів даже просту роботу не зробиш. То що вже казати про перемогу у війні коли обмежене постачання зброї, і при владі сидять відверті саботажники-вороги.
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31.07.2023 09:11 Ответить
Це ******** має на увазі наступне: через те що війна зайшла у глухий кут Україна має капітулювати. Не дочекаєшся, дибіл.
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31.07.2023 09:11 Ответить
Гребаний макаронник, у нас не конфлікт, у нас повномаштабна війна. Придурок.
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31.07.2023 09:12 Ответить
бовдур якийсь чи шо з ним там!?
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31.07.2023 09:13 Ответить
Вина перепився італянського з пиціею Його мабудь усі вихідни кацапи поїли і тексти писали . Там спецслужби мають поцікавитись
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31.07.2023 09:16 Ответить
Він не бовдур, він відпрацьовує ********** брудні гроші.
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31.07.2023 09:16 Ответить
Наскількі я знаю , ЗСУ продвинулось в бік Бердянська і обійшло мінні поля.

тому нерви у консерв почнуть здавати і таких заяв буде багато, щоб зупинити ЗСУ і дати кацапам час
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31.07.2023 09:14 Ответить
не припиняйте торгувати з кацапами, тоді ця "ситуація" ніколи не вийде з глухого кута..., ми їх вбиваємо, як тарганів, а наші друзі тільки встигають грошей їм підкидати..., нічого особистого, просто бізнес...
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31.07.2023 09:16 Ответить
Райфайзен банк досі працюе в раше . ДОПОМАГАЕ їм виводити чи заводити гроши і мае прибутки і споачуе їм податки на війну
І ЦЕЙ БАНК ПРАЦЮЕ в УКРАЇНІ. Наприклад з епіцентром чи пенсійними картками
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31.07.2023 09:21 Ответить
Мережа АЗС ОККО також в орбиті Райфайзена.
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31.07.2023 11:30 Ответить
У Украины уже давно есть политический выбор - территориальная целостность! И нужен не просто конец войны, а победа.
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31.07.2023 09:23 Ответить
Як і хто б не казав, а вирішувати нам, і альтернативи перемозі над підорафією не має! Так це буде складно і довго, вони можуть гнати мільйони людей на цю бійню, тому весь цивілізований світ повинен зрозуміти - нам потрібна уся зброя і не завтра, а вчора!
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31.07.2023 09:25 Ответить
Покласти край війні може якийсь Янелох, але не хоче тому що тоді доведеться відповідати за свої злочини.
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31.07.2023 09:27 Ответить
хочу щоб до цього гандона в житло вселилися родини мігрантів
а коли він викличе поліцію, ті скажуть йому
сідайте на кухні за стіл, і домовляйтеся
скільки кімнат станут мігрантів і складіть графік користування кухнею та джакузі
а коли хтось з них трахне його дружину чи доньку то сильно не переживайте
бо бити їх недоречно
у них свояк мафіоз і буде мстити
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31.07.2023 09:27 Ответить
Італія вирішила віддати Мілан росії ? )
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31.07.2023 09:31 Ответить
Ще один відпрацьовує кацапську "пожертву". Мудак.
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31.07.2023 09:32 Ответить
так оно конечно - давать сперва патроны, потом стволы под эти патроны и все это растягивать на год
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31.07.2023 09:33 Ответить
Політичне рішення ? Звичайно. Виконати рішення МКС по путану.
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31.07.2023 09:34 Ответить
Мы еще не начинали и резервы не использовали ,тогда как русня бросила на фронт все резервы
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31.07.2023 09:41 Ответить
У Украины с Росией нет никакого конфликта. Есть война.
Поэтому все подобные разговоры про "конфликт" - это кремлевские ИПСО.
А войны заканчиваются либо поражением, либо победой.
Украина намеревается победить в этой войне. Кто не с нами - тот против нас.
А все подобные разговоры про "конфликт" - это ИПСО врага.
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31.07.2023 09:41 Ответить
явно Крозетто русня щами накормило
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31.07.2023 09:46 Ответить
Консервы постепенно портятся и взрываются .Видно таки дела у ***** плохи.
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31.07.2023 09:53 Ответить
О как мы заговорили ...... Ты глазки то открой, уже вагнеры в Польшу дырки в заборе на бульбашской границе прогрызают, нелегалов в жопу подталкивают, Литву и Польшу захватывать собираются, а ты диалог с путиным предлагаешь затеять? Ты не родственних истлевшего берлускони? Потянуло вонью из гнилого нутра пукина .. Нада просто перестать стрелять, да? Мелони, это у тебя такой министр обороны?
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31.07.2023 09:55 Ответить
Пару автоматних черг по тих нелегалах і нелегали самі щезнуть. А нам насолоджуватися виєм на болотах. Ті нелегали не від війни тікають, їм хочется у ситу Європу.
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31.07.2023 10:38 Ответить
Берлускони сдох . Но молодое поколение политиков Италии время от времени прикладывается к мёртвому писюну.
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31.07.2023 09:56 Ответить
Так. Зробіть цей вибір - дайте нормально зброї
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31.07.2023 10:10 Ответить
Дайте далекобійні ракети і не забороняйте бити по їх містах - тоді ситуація швидко вийде з куту. Нищити цих рашистських тварюк треба у їх лігві.
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31.07.2023 10:36 Ответить
Гвідо Крозетто в дупу.
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31.07.2023 11:06 Ответить
Прізвище правильно написали?((Часом не "клозето"?
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31.07.2023 11:07 Ответить
Мені дуже дивно що на Заході дехто ще й досі вважає , що ***** веде війну на виснаження лише проти України . Що мовляв - підоРашка кинула виклик Україні , а не західній цивілізації і західним правилам ,, і всьому західному образу життя , до якого Україна прагне .
Деякі європейські політики наївні як діти , бо думають - що вся проблема в Україні (бо вона не хоче капітулювати ) ,, і що - тільки но Україна перестане чинити спротив , як у засрашок зразу ж проснеться любов до Європи і США , а кремлівські пропагандони , з екрану телевізора - перестануть погрожувати Заходу ядерною зброєю .
.
Взагалі то - паРаша й існує лише завдяки ненависті до Заходу . Це єдине що їх міцно об'єднує . На Україні русня лише - зриває зло ,, бо понад усе хоче підкорити Захід своїй волі , однак не знає як це зробити . Тому і вдалася до банального залякування , розв'язавши жорстоку війну з Україною . Мовляв - дивися Захід , які ми й.бнуті , дивися що ми можемо з тобою зробити , якщо не будеш нам коритись , і бійся .
Саме тому вона й не може ніяк виразно сформулювати мету свого вторгнення до України , бо її стратегічна ціль зовсім не Україна .
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31.07.2023 11:24 Ответить
Все всё прекрасно знали! Европу спасло лишь то, что путькин поверил своим же сказкам и не осознавал всю глубину глубин жопы в рашке! После двух лет горячей войны в Украине и лихорадочной подготовки, пару сотен вагнеровцев переброшенных к польской границы напрягают северный фланг НАТО!

А теперь представьте, если бы действительно, кацапстан имел вторую армию в мире, а Украина сдалась!
Кацапстан захватывает Молдову и ставит раком весь черноморский регион. С территории Беларуси наносит удар по странам Балтии. А в это время Китай развязывает войнушку с США за Тайвань! Германия просит о перемирии, сдавая юго - восточную Европу!

И вуаля ! Новый варшавский договор.
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31.07.2023 14:46 Ответить
Можна дуже довго звинувачувати кого завгодно в російських наративах, пропаганді, взагалі в чому завгодно, але факти на сьогодні такі:
1. США, НАТО, та західні союзники не хочуть надавати нам зброю для перемоги. Саме так не хочуть. Щоб там не говорили, для США не має жодних проблем для їх безпеки, жодного реального занепокоєння, щодо екскалації та жодних причин(крім не бажання), передати Україні: 200-300 танків Abrams, 100 винищувачів F-16, 400-500 далекобійних ракет ATACMS, 50-60 ударних вертольотів Apache для прориву фронту та перелому у війні;
2. На сьогоднішній день, окуповано ~ 100 000 км.квадраних, з початку контрнаступу, наступу за майже 2 місяця, було визволено ~ 250 км.квадратних. Математика за 5 класс, або винахід Блеза Паскаля(калькулятор), показує, що Україні таким темпом знадобиться рівно 800 місяців, або всього "якісь" 67 років для повного звільнення територій.
3. Ворог може виготовляти: танки, артилерію(навіть САУ), літаки, гелікоптери, дрони, снаряди, ракети, засоби РЄБ, ПВО/ППО. України не може виготовляти нічого і на 100% залежна від поставки зброї від союзників. А значить, буде змушена робити те, що нам скажуть.
4. Ворог має змогу обстрілювати територію України балістичними та крилатими ракетами, кожного дня гинуть мирні люди, в тому числі діти у нас не має такої можливості. За таких умов, війну виграти дуже важко. Не кажу, що не можливо, бо в житті, в принципі, не має нічого не можливого, але це дуже важко
5. Економіка України, знаходиться на штучному диханні! Ми залежимо від фінансової допомоги від союзників, без цієї допомоги, ляже все. Не буде можливості платити: митникам, поліції, лікарям, вчителям, військовим. Кожного дня знищується інфраструктура України. ************ десятиліття, щоб повернутись хоча б станом на 2013 рік і кожного дня, ця ситуація погіршується. Початок 90=х років, коли не платили зарплату по 4-5 місяців, буде здаватись раем на землі
6. Людський "запас", ворога в рази, якщо не на порядок більший ніж в Україні. Якщо вірити не "генералу конешнікову" і не нашому Генштабу, а незалежним джерелам, типу Oryx, або американській, та британським розвідкам, втрати у війні приблизно рівні. Так всі одноголосно кажуть, що Україна втрачає менше військових, та техніки, але не на порядок і не в рази, а на 25-30%. Тепер подивіться на дані нашого Генштабу і приблизно уявіть наші втрати. Вважливо! Україна, втрачає кращих з кращих, справжніх героїв, а росія різне сміття, типу зеків, вагнерівців.
7. В Українській мові, мабуть, не знайдеться слов, щоб описати ту ситуацію, що відбувається в демографії держави. Катастрофа? Та ні - це дуже лагідний опис. За осанні років 80 в світі не знайдеться жодної держави, що втратила б стільки населення. Навіть радянський союз, та нацистська Німеччина під час другої світової війни. Нагадаю, що на середину 1991 року, коли Україна отримала незалежність, нас було 52 мільйона. Зараз, як кажуть спеціалісти, не буде і 30! І кожного дня війни, саме так, кожного дня, а не місяця ця ситуація погіршується.
8. Кожна війна в принципі, закінчується перемовинами. Кожна! Навіть перша, та друга світові. Так Друга Світова, завершилась капітуляцією Німеччини, але з точки зору міжнародного права - це були перемовини, на яких програвша сторона була поставлена перед фактом, та виконала всі умови країн, що перемогли, та підписала відповідні угоди.
9. Продовжувати війну, хочуть ті українці, що п'ють пивасик, по барам та паркам, вільно гуляють по відносно безпечним містам, та пишуть дурниці на цензорі, або подібних ресурсах, вимагаючи продовження воювати до перемоги, незважаючи ні на що, але чомусь не хочуть йти особисто воювати, переховуються, та не бажають відправляти своїх дітей. Так от по справедливості, потрібно питати, як завершити цю війну у наших героїв, що зараз знаходяться на передовій, на фронті, а також будуть знаходитись там взимку у мінус 20 з обмороженими кінцівками, коли дуже розумні тролі на цензорі, будуть вимагаи воювати далі, із під теплої ковдри, з чашкою чаю.

Ось такі факти на сьогоднішній день, шановні Українці. І від того, що мене заспамлять, або навіть заблокують, факти не перестають бути фактами.
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31.07.2023 11:26 Ответить
Аргументировано написано, только зря, здесь уже такое никто практически не читает! Цензор превратили в партийный рупор! Темы не обсуждаются! Либо срач, между петьками и вовками, либо хамское обращение с людьми, не вписывающимися в ограниченное мировоззрение эГсперта, либо бан от модератора, либо набор лозунгов, скинутый на телефон «бригадиром».
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31.07.2023 14:23 Ответить
тупой коммент. То пойдите у военных и ветеранов спросите, что они думают. Уж не как вы накатали - Лапки поднять и задницу подставить. Сс*ло
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01.08.2023 00:57 Ответить
Де факти? Факти - де?
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31.07.2023 11:40 Ответить
Якій кут? Це тільки початок, а Кремль вже мріє про перемовини? Тож ВСУ йде, чекайте!!!
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31.07.2023 12:45 Ответить
щось той Гвідо там на сонці перегрівся чи шо йому там за видіння поприходили!?
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31.07.2023 13:54 Ответить
 
 