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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Керчь (432) Гуменюк (473)

Возле оккупированной Керчи наблюдается большое количество десантных кораблей РФ, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,крим,корабель

В районе Керчи оккупированного Крыма наблюдается активность крупных десантных кораблей РФ

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, у оккупантов наблюдается определенный снарядный голод, который связан и с тем, что были удары по Чонгарскому мосту.

"Мы продолжаем работать над уничтожением того, что они уже запасли, и работаем над тем, чтобы логистика не позволяла им пополнять запасы. Те полевые склады боеприпасов, которые они развернули на левом берегу практически все нами отработаны, а подтягивать дополнительные им все сложнее", - подчеркнула Гуменюк.

Представительница отметила, что оккупанты еще могут использовать материковую часть и транспортные каналы для довоза техники и снарядов. Но все же у них усложненная логистика, она замедлена и не дает возможности так активно пополнять склады и технику.

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Также, продолжила Гуменюк, враг активно использует сейчас объездной путь через материковую Украину, но он длиннее и сложен. По ее словам, он используется для военной логистики. При этом гражданский транспорт пускают с военными колоннами, чтобы люди стали живым щитом.

"Также еще остается у оккупантов такой резервный маршрут как паромная переправа. Там же по морю, в районе Керчи, мы наблюдаем активность больших десантных кораблей, которые, вероятно, используются для этой логистики", - рассказала спикер ОК "Південь".

Она отметила, все это влияет на морально боевой дух оккупантов. По ее словам, он очень пришел в упадок, продолжает процветать пьянство, мародерство.
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Топ комментарии
+5
Готуються до драп нах остен?
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31.07.2023 09:33
+5
снарядный голод у них норм на некоторых участках фронта,это уже далеко не тот огненый вал какой был при лысычанске,северодонецке.
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31.07.2023 09:56
+3
куда десантировать собираються?)))только бредни за одессу не начинайте,єто из разряда атаки тысячи алкашей с приднестровья или вагинеры на аузиках на киев и вашингтон,дешевое ипсо для перепуганых домохозяек в фейсбуках
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31.07.2023 09:54
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Готуються до драп нах остен?
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31.07.2023 09:33 Ответить
Біля окупованої Керчі спостерігається велика кількість десантних кораблів РФ, Для перевезення зброї, техніки, персоналу - тільки? Чи, можливо в порядку підготовки десантної операції?
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31.07.2023 09:34 Ответить
куда десантировать собираються?)))только бредни за одессу не начинайте,єто из разряда атаки тысячи алкашей с приднестровья или вагинеры на аузиках на киев и вашингтон,дешевое ипсо для перепуганых домохозяек в фейсбуках
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31.07.2023 09:54 Ответить
десант з Бердянську в Новоросійськ
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31.07.2023 09:55 Ответить
Снарядний голод.В Україні реально шапіто і телемарафон з інформацією яка зовсім не відповідає реальності.
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31.07.2023 09:46 Ответить
снарядный голод у них норм на некоторых участках фронта,это уже далеко не тот огненый вал какой был при лысычанске,северодонецке.
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31.07.2023 09:56 Ответить
Висуну версію, шо мост трохи того, от вони і возять резерви кораблями.
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31.07.2023 10:22 Ответить
Окупанти завдали удару по центру Донецька, з метою звинувачення України в обстрілах цивільного населення, в той же час коли вбивають комунальника в центрі Херсону і руйнують багатоквартирний будинок у Кривому Розі.
ереф - країна 3,14дар
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31.07.2023 10:28 Ответить
Готуються до масового самогубства... це нормально...
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31.07.2023 10:33 Ответить
А Херсон накрывают и днем и ночью. Что то не видно у них снарядного голода.
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31.07.2023 11:02 Ответить
снарядний голод це не про час, коли накривають, а скоріше про щільність, з якою це роблять.
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31.07.2023 11:42 Ответить
Так в городе куда не жахни - везде щильно. Каждый день убитые и раненые. В мой дом три града попало, цэ щильно, чы не дуже?
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31.07.2023 11:55 Ответить
 
 