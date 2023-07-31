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Новости Война в Украине
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Кривой Рог (1126) ракеты (2700) Клименко Игорь (285)

Враг ударил ракетами по Кривому Рогу, попадание в учебное заведение и многоэтажку. 1 человек погиб, под завалами могут быть люди, - Клименко (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривий,ріг

Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области двумя ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. россияне попали по городу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция", - информирует он.

Вторая ракета, по словам Клименко, разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей.

Читайте: В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщают о попадании в многоэтажку (обновлено)

"Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди...", - добавляет глава МВД.

"Рашисти поцілили ракетами по житловому будинку у Кривому Розі. А ще - будівлі одного з вишів. Кого они там хотели демилитаризовать? Есть пострадавшие. Части многоэтажки просто нет! Учебное заведение в руинах. Под завалами могут находиться люди. Все на местах. Поисково-спасательная операция продолжается", - отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Более 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире. Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту. Тем, кто до сих пор не понимает угрозу своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках", - отметил в другом сообщении Клименко.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажку.
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Топ комментарии
+35
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31.07.2023 10:28
+15
боляче дивитись...а ми трошки бізпілотниками москву лякаємо, при наявності "Південьмаша" і участі в космічних проектах...
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31.07.2023 10:29
+13
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31.07.2023 10:39
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31.07.2023 10:28 Ответить
боляче дивитись...а ми трошки бізпілотниками москву лякаємо, при наявності "Південьмаша" і участі в космічних проектах...
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31.07.2023 10:29 Ответить
Теж саме що зробив з Південьмашем Кучма потім зробив з усією країною і залишив Януковича з російською агентурою, яка працює і по цей час і ми досі все це розхльобуємо. Треба прибрати людей Кучми, Богуслаєва та інших зі стратегічних підприємств і одразу ж настане військовопромислове диво
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31.07.2023 10:37 Ответить
А яке відношення до "людей Кучми, Богуслаєва" має наша нинішня влада? Може справа саме в ній, а все інше то вже наслідки?
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31.07.2023 10:55 Ответить
Людей Кучми і Богуслаєва можуть прибрати і самі заводчани, співпрацюючи з правоохоронними органами. Не треба склавши руки чекати щось від влади, а діяти знизу. І не тільки Богуслаєва - треба щоб працівники проявили ініціативу на всіх підриємствах і закладах і знищили залишки совка, корупції та ворожої агентури. Треба згуртовуватися на рівні простого робітника проти гнилого керівництва, не боятися передавати інформацію про зловживання, корупцію до правоохоронних органів, а якщо вони це ігнорують, до надавати цьому суспільного резонансу. Коли мільйони простих українців стануть непримирими знизу до корупції і при чому не на словах, а у діях, тоді і влада змушена бути долучитися до дієї боротьб
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31.07.2023 11:10 Ответить
Я не зовсім уявляю як Ви пропонуєте це зробити. Невже вішати? )
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31.07.2023 11:32 Ответить
А і не треба уявляти - треба лише уважно прочитати мій коментар - "передавати інформацію про зловживання, корупцію до правоохоронних органів, а якщо вони це ігнорують, до надавати цьому суспільного резонансу". І після слідства суд вирішить, що з ними робити
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31.07.2023 11:44 Ответить
Ви в курсі, як нинішня влада реагує на петиції? Я, з 2019-го року, перестав бавитись в ці ігри, тобто підписувати петиції. "Суспільний резонанс"? Це приблизно як в рельсу дзвонити. Про суди я вже взагалі мовчу...
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31.07.2023 12:28 Ответить
Таки реагує. Одеський військом - останій наочний приклад. Без суспільного резонансу він би спокійно помножив свої стаки ще в кілька разів. Якщо винести сміття з території заводів, публічно відкрити усі скелети у шафах, то резонанс буде не аби який і настільки сильний, що влада вже не зможе не відреагувати. Бо для більшості працюючих людей біль заводчан окремо взятого заводу це їх власний біль, бо вони самі кожного дня стикаються з приниженнями, несправедливістю, зловживаннями від свого керівництва. Тому треба торомошити це
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31.07.2023 12:35 Ответить
Богуслаєв - колишній вже "Герой України", депутат ВР 4-х скликань. Хто ж його туди вибирав? Чи не ті самі заводчани? Цитата:

"24-го жовтня (2022 року) на сайті компанії «Мотор Січ» з'явилося звернення колективу підприємств до президента Володимира Зеленського. Колектив висловив підтримку підозрюваному у колабораціонізмі керівнику."

Посилання - "Це непорозуміння. Розмова була, а поставок не було". Як суд в закритому режимі брав під варту Богуслаєва
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31.07.2023 13:09 Ответить
Просто смішно про це читати. Заводчани весь робочий день і після роботи проклинають цього Богуслаєва, який поставив їх у положення рабів. Хіба Вам не відома ця совкова практика зі зверненнями колективу, ця добровольнопринудівлока? Коли зарештують шоблу Богуслаєва заводчани будуть лікувати і з превеликою радістю нададуть слідству усі докази та свідчення на тиранів, які тероризували їх десятки років
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31.07.2023 13:14 Ответить
Претензії до всіх президентів, почергово! Кучма почав, Ющенко (а точніше косата тварюка юля) продовжили, потім януковоч, потім Порошенко, тепер Зеленський. Чому у 2014-му не відновили роботу Южмашу?? Війна ж почалась у 2014-му, чи не так?? Тоді ще не обстрілювали всю територію України, і можна було відновити роботу того ж Южмашу, чому Зеленський не відновлює роботу Южмашу? Там же ж все в наявності для виробництва ракет. Тож, питання до всіх президентів.
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31.07.2023 11:30 Ответить
Раджу прочитати історію - Сапсан (ракетный комплекс)
Саме російськомовний варіант, бо україномовний, чомусь, закінчується 2013-м роком.
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31.07.2023 11:53 Ответить
У капіталістичному світі не треба президенту щось відновлювати - треба лише дати економічну свободу, справжню свободу і все само відновиться за законами капіталістичного розвитку. Ніяка влада не зможе відновити те, що прогнило зсередини - де скрізь сплошні совки и та її кумовья, брати свати і ця корупційна вертикаль досі керується ФСБ через людей Богуслаєва та Кучми на високих посадах, які за вказівкою кремля все нищать, гальмують, ставляться до робітників як до рабів від працівника до інженера, відбиваючи бажання та мотивацію творити. Потрібно їх спочатку прибрати і тоди на їх місця хлине творча, амбітна, ******* молодь, яка завалить ворога вітчизняними ракетами та дронами в промислових масштабах. Держава може лише посприяти усуненню цих совків на законних підставах ну і колектив теж повинен до цього залучитися. На стратегічних підприємстває працюють працівники СБУ, але вони можливо, вже прикормлені богуслаєвими і на їх місля можна поставити нових непідкупних людей, які безжально зберуть докази злочинної дільності продажнього керівництіва
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31.07.2023 11:57 Ответить
Непідкупні, у переважній більшості воюють на фронті, а "новиє ліца" ми вже бачили, серед них, непідкупними виявились одиниці.
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31.07.2023 13:13 Ответить
Знайшлись одиниці, які таки зарештували Богуслаєва, таким макаром знайдусться і наступні одиниці, які доведуть справу до кінця і покінчать і з його шоблою
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31.07.2023 13:17 Ответить
Сподіваюсь. Але не при нинішній владі. Відчуваю, що Богуслаєва обміняють, як свого часу Цемаха. І кінці в воду.
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31.07.2023 13:28 Ответить
от згодна з вами, у питанні, що величезний саботаж на місцях. Україна досить велика країна, корупційний спрут - потужний механізм та чинить спротив будь яким ініціативам, тобто, бореться за своє виживання. Совок потрібно знищувати в голові кожного українця, як пересічного, так і держ.чиновництва. Я про те, що в жодного українського президента не вистачило а ні сил, а ні навіть волі кинути виклик корупційній гідрі. Бо, на жаль, совків більша частина суспільства поки що.
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31.07.2023 14:55 Ответить
Є коригувальники та наводчики,терор населення.
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31.07.2023 10:36 Ответить
навіщо наводити на житловий будинок, це просто вбивство заради вбивства...
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31.07.2023 10:38 Ответить
тому що ОП-то є офіс крємля.
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31.07.2023 10:38 Ответить
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31.07.2023 10:39 Ответить
зеля где обещанное ПВО ? жертвы на твоей совести
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31.07.2023 10:42 Ответить
Там є совість? Ви про що?!
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31.07.2023 10:56 Ответить
де він її загубив
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31.07.2023 11:07 Ответить
Відео з місця влучання у будинок
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31.07.2023 10:45 Ответить
Мабуть логіка у рашистів може бути як у першокласника. Саме перед початком навчального року вони б'ють по навчальних закладах, щоб зірвати навчальний процес і він не відкрився офлайн на більшості території України. Відчуваючи нікчемність, неспроможність досягти успіху на полі бою вони роблять пакості які тільки можна собі уявити.
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31.07.2023 10:45 Ответить
Вони вважали що школа літом використовується як пункт базування для військових. Можливо знайшли людину яка за гроші підтвердила їм цю інформацію. Але удар завдали не вночі коли база максимально заповнена а вдень. Що досить дивно. Також москалям відомо що є наказ не розміщувати більше 20 людей в одній будівлі. Тобто вони розміняли два Іскандера на теоретично 20 життів в найкращому для них випадку.
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31.07.2023 11:06 Ответить
Ну да, саме перед 1 вересням їх осенило такою думкою чи саме перед початком навчального року хтось вирішив заробити на шкільні тетраді)
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31.07.2023 11:20 Ответить
Подсаживают свое население и украинскую вату на ИПСОштые тг каналы "ето усьо украинское певео".
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31.07.2023 10:52 Ответить
У Кривому Розі було врятовано дитину 2013 року народження. Загинула 1 особа та постраждало 15 осіб, - ДСНС
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31.07.2023 11:09 Ответить
 
 