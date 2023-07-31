Великобритания уничтожила 43 танка Challenger 2, которые могла передать ВСУ, - The Times
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Великобритании утилизировали 43 танка Challenger 2, поскольку не видели смысла их ремонтировать. Однако их могли передать Украине.
Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
43 танка Challenger 2 были на балансе британских бронетанковых войск. В правительстве пришли к выводу, что чинить их экономически нецелесообразно.
По данным издания, танки были утилизированы с 2010 по 2014 годы. На это потратили почти 4 миллиона фунтов стерлингов (4,6 млн евро) из средств налогоплательщиков.
В середине 1990-х годов Британия закупила 386 танков Challenger 2, 40 из которых были утилизированы к 2010 году. В общей сложности количество таких машин было сокращено на 40 процентов.
В планах британского правительства уменьшить общее количество этих машин до 148 единиц. Их будут модернизировать до нового стандарта — Challenger 3.
Еще 75 Challenger сейчас находятся на длительном хранении. Как заявил глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, их должны передать ВСУ.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2 сейчас находятся на территории Украины.
Пожалуйста, подождите...
Стаття ні про що...
ті хто публікує ці статті в тому Таймс є агентами ФСБ і вони повсюди. Здавалось би дрібниці - утилізовано давно ще про війну ніхто крім пуйла мабудь і не думав, але ж багато хто не вчитується в текст і зразу вбиває клин в відносини України з Великобританією
Розберемся з ****** та його агентурою в Україні, ну а потім, і до Авгієвіх конюшен дійде справа!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
Слава Україні та її Захисникам !!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
43 танки Challenger 2 були на балансі британських бронетанкових військ. В уряді дійшли висновку, що лагодити їх - економічно недоцільно.
За даними видання, танки було утилізовано з 2010 по 2014 роки.
А распространение этой "новости" у нас в СМИ, ставит своей целью показать, что мол бездумное сокращение вооружений - это болячка не только Украины, но и серьезных стран Запада. В PR такой прием называется "сравнительное информационное прикрытие".
1. Танки, которым 15 лет - утилизировали. Это "вірно підрахунки провели"?
2. В статье нет сравнения цифр производства нового танка и ремонта. Дураку понятно, что это не сопоставимые цифры. О каких "підрахунках" тут можно говорить?
3. Речь не идет о ПРОИЗВОДСТВЕ новых танков. Речь идет о МОДЕРНИЗАЦИИ старых танков до условного уровня " Challenger 3". Танк 4-го поколения Challenger 3 находится только в разработке.
Т.е. можно было не утилизировать новые (15 летние танки), а отремонтировать и модернизировать до уровня Challenger 3. И таки были бы в достаточных количествах (в т.ч. для поставок в Украину) и обошлось бы это в 10 раз дешевле, чем производство нового танка Challenger 3 (который еще в проекте).
Вот о чем эта статья.
Эта статья приоткрывает завесу в какой жопе находится ВПК Европы (да и Штатов по большому счету). А это именно то, на что рассчитывает ***** в "войне на истощение".
Питання передачу танків Україні у період правління Януковича ставилося? НІ!!! То про що ведеться мова? Аби "ляпнуть"?
Цензор навіщо це Лайно розмістив?!!!
Утилізували ще до початку війни 2010 рік!
Юрій Бутусов придивись уважно хто у вас редактори.
А їх же могли передати Україні!
Альо, як їх могли передати Україні? Машиною часу, чи що? В нас тоді Яник був і "дружба с Расєєй". Зовсім ку-ку.