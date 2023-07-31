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Великобритания (4249) танк (1908)

Великобритания уничтожила 43 танка Challenger 2, которые могла передать ВСУ, - The Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

challenger

В Великобритании утилизировали 43 танка Challenger 2, поскольку не видели смысла их ремонтировать. Однако их могли передать Украине.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

43 танка Challenger 2 были на балансе британских бронетанковых войск. В правительстве пришли к выводу, что чинить их экономически нецелесообразно.

По данным издания, танки были утилизированы с 2010 по 2014 годы. На это потратили почти 4 миллиона фунтов стерлингов (4,6 млн евро) из средств налогоплательщиков.

В середине 1990-х годов Британия закупила 386 танков Challenger 2, 40 из которых были утилизированы к 2010 году. В общей сложности количество таких машин было сокращено на 40 процентов.

Смотрите также: Десантники показали работающие в Украине танки Challenger 2. ВИДЕО

В планах британского правительства уменьшить общее количество этих машин до 148 единиц. Их будут модернизировать до нового стандарта — Challenger 3.

Еще 75 Challenger сейчас находятся на длительном хранении. Как заявил глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, их должны передать ВСУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2 сейчас находятся на территории Украины.
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Топ комментарии
+45
"танки було утилізовано з 2010 по 2014 роки"

Стаття ні про що...
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31.07.2023 11:16
+35
С таким успехом можно рассказать,что британцы утилизировали свои Маrk l сто лет назад,а могли бы передать Украине)
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31.07.2023 11:21
+29
Як це ні про що?Шоб посварити з британцями.
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31.07.2023 11:18
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С таким успехом можно рассказать,что британцы утилизировали свои Маrk l сто лет назад,а могли бы передать Украине)
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31.07.2023 11:21 Ответить
3 10-го по14-й в Україні міністром оборони був громадянин росії, а мудрий нарід насолоджувався правлінням тодішнього найвеличнішого лідера...
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31.07.2023 11:35 Ответить
Та й танків у України було десь у три рази більше, ніж у Великобританії.
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27.10.2023 23:04 Ответить
"танки було утилізовано з 2010 по 2014 роки"

Стаття ні про що...
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31.07.2023 11:16 Ответить
Як це ні про що?Шоб посварити з британцями.
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31.07.2023 11:18 Ответить
Маю надію, шо Сунак і король (як, його там... все не звикну шо королеви нема) не читають форум Цензора
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31.07.2023 11:22 Ответить
Карл.... Я теж не можу звикнути....
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31.07.2023 12:03 Ответить
Чарлз.
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31.07.2023 12:29 Ответить
Дякую, я дивився коронацію, там адресували як Король Карл, але зараз прочитав,що він вирішив залишити собі ім'я Чарльз....
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31.07.2023 12:47 Ответить
Не дивився. Не маю пієтету щодо монархій.
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31.07.2023 12:52 Ответить
100%
ті хто публікує ці статті в тому Таймс є агентами ФСБ і вони повсюди. Здавалось би дрібниці - утилізовано давно ще про війну ніхто крім пуйла мабудь і не думав, але ж багато хто не вчитується в текст і зразу вбиває клин в відносини України з Великобританією
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31.07.2023 11:22 Ответить
А зачем Англии вообще танки?
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31.07.2023 12:01 Ответить
Вместо подводных лодок.
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31.07.2023 13:00 Ответить
танки у них, щоб виконувати союзницькі зобов'язання в рамках НАТО - більшість з них зараз десь в Прибалтиці служить
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31.07.2023 13:19 Ответить
а вдруг скоты нападут или ирландия
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01.08.2023 00:34 Ответить
Ирландия не нападет. В Ирландии группа "Nazareth".
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02.08.2023 00:12 Ответить
Ще 75 Challenger зараз перебувають на тривалому зберіганні. Як заявив голова парламентського комітету з оборони Тобіас Еллвуд, їх мають передати ЗСУ.
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31.07.2023 15:30 Ответить
75 Челенджеров - это вам не х*р собачий.
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31.07.2023 11:16 Ответить
тільки скільки дадуть нам і коли ?
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31.07.2023 11:35 Ответить
Дякуємо за ВАЖЛИВУ, для України і Українців, допомогу Великої Британії ‼️🫡❤️🇺🇦⚔️🪖💯👏👍😡💪✊‼️🇺🇦❤️
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31.07.2023 11:19 Ответить
За такі новини треба з редакції звільняти за профнепридатність.
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31.07.2023 11:20 Ответить
Еге ж, разом з головним.
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31.07.2023 12:12 Ответить
Поізд пішов -- ждем норм танки
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31.07.2023 11:20 Ответить
У 2010 - 2014 році Україна навіть і не мріяла про англійську танкетку !!! А Челенджери - це танк проти радянськіх танків. 2010-2014 роки - роки сАвЄтчіка януковича ! Яка британська допомога, коли вождь кремля ставить раком українського "президента" ?
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31.07.2023 11:21 Ответить
А нинішнього раком не ставили, сам став.
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31.07.2023 11:28 Ответить
При нинішньому Україна пи#дить Кацапів й *****-бункерний щур вже нервує- відчуває що йому скоро кінець.
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31.07.2023 12:38 Ответить
В 2005 году британская пресса сообщила, что Киев через фальшивых посредников продал Ирану и Китаю 18 крылатых ракет Х-55, способных нести ядерные боеголовки. А тремя годами ранее британское издание Jane's Foreign Report обвинило украинских чиновников в продаже в 1990-е годы оружия «Талибану», в том числе 130 танков Т-55 и боеприпасов. В 2008 году Украина опять прогремела на весь мир: украинское судно Faina с грузом 33 танков Т-72, гранатометов, зенитных установок и боеприпасов было захвачено сомалийскими пиратами. А потом прогремела еще раз - чередой взрывов на складах боеприпасов.
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31.07.2023 11:24 Ответить
Судно з грузом повернули. Викупили, точніше.
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31.07.2023 11:37 Ответить
Уничтожение ракетных комплексов и шахтных пусковых установок завершилось 20 августа 2002 года, а двумя годами ранее Украина полностью избавилась и от стратегических ракетоносцев Ту-95 МС и Ту-160. Такой же подход был применен и к выстраданным в пятилетних спорах ВМС. Из полученных в 1997 году 18% Черноморского флота значительная часть была пущена «на гвозди». А СКР-112 - первый корабль, поднявший украинский флаг и прорвавшийся с боем в Одессу, - разделан на металлолом летом 1996-го.
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31.07.2023 12:42 Ответить
І що це виправдовує Британію ?
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13.08.2023 20:45 Ответить
Это были вкиды кацапни.
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31.07.2023 15:41 Ответить
Вибачте, Британці, за викидони отого щокатого з ОПУ, що ним керує єрмачелло…
Розберемся з ****** та його агентурою в Україні, ну а потім, і до Авгієвіх конюшен дійде справа!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/

Слава Україні та її Захисникам !!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
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31.07.2023 11:25 Ответить
шановні журналісти та редактори цензор.нет, не спускайтесь, будь ласка, до рівня телевізійного загальнонаціонального марафону
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31.07.2023 11:27 Ответить
Танки ,які не підлягають ремонту, передать ЗСУ? Зерно наданої інформації?
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31.07.2023 11:31 Ответить
Валентино! В умовах війни допускається таке поняття як "канібалізм" - з техніки небоєздатної знімаються працездатні вузли та агрегати якими відновлюються інші бойові машини Так Болгарія нам передала "морально застарілі БТРи що були у них на зберіганні - якщо вони і "небоєготові" - деталі з них можуть поповнить наш ремфонд
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31.07.2023 12:14 Ответить
В 2014 році Україна почала відновлення ЗСУ і мала своє. А танки знищили до 2014. Залиште канібалізм, бо інколи ремонт коштує більше чим нова одиниця
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31.07.2023 12:25 Ответить
Валентино! Вибачте - але ваша аргументація далека від реальності Якщо НЕМАЄ НОВОЇ ОДИНИЦІ - що робить? Сидіть склавши руки? Коли є розбитий БТР з якого за годину-дві може буть знятий цілий агрегат і встановлений замість такого ж розбитого агрегату на інший БТР? Щодо "мала своє" - війну подібну нашій не "витягла"-б в "одиночку" ні Франція ні Німеччина З нами воюють запаси зброї які СРСР накопичував півсотні років!
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31.07.2023 12:38 Ответить
Про що дискусія,коли ви самі дали відповідь? Про які танки в період яника і при чому тут ЗСУ. Україна навіть про НАТО не думала, а ви,щоб Англія Про ЗСУ з 2010 по 2014 турбувалася. Сама стаття в оригінальному джерелі відсутня. Хорошого дня
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31.07.2023 12:45 Ответить
Я Вам просто пояснив суть "бойового канібалізму" в умовах війни
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31.07.2023 12:48 Ответить
Мадам читайте внимательно - они были утилизованы.

43 танки Challenger 2 були на балансі британських бронетанкових військ. В уряді дійшли висновку, що лагодити їх - економічно недоцільно.

За даними видання, танки було утилізовано з 2010 по 2014 роки.
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31.07.2023 15:43 Ответить
Месью, читайте написане.
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31.07.2023 23:02 Ответить
про що стаття?? З 2010 по 2014-й !!!!!!
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31.07.2023 11:35 Ответить
про танчики
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31.07.2023 11:38 Ответить
це зрозуміло що не про пилососики. Навіщо згадувати про те, що було ще до початку усіх подій в Україні?
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31.07.2023 15:02 Ответить
стаття про те, що зараз у британців на глибокому зберіганні є 75 танків Челленджер 2, які будуть передані Україні.
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31.07.2023 12:18 Ответить
оця ремарочка ********** "хоча могли б передати їх Україні..." Одразу кацапсятиною понесло від тої статті...
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31.07.2023 11:37 Ответить
За даними видання, танки було утилізовано з 2010 по 2014 роки. )
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31.07.2023 11:40 Ответить
буржуи они такие ,прикинули цену ремонта и поняли что дешевле будет сделать новый танк
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31.07.2023 11:37 Ответить
Кому-то не дают покоя лавры жёлтой прессы.
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31.07.2023 11:40 Ответить
..то таке (напевне дехто з британців-військових про це вже й шкодує - не по-хозяйськи, як до самого себе, нехай би стояли)... головне аби зараз нічого не пиляли, а цього вже точно не стане
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31.07.2023 11:48 Ответить
Дурня якась . Заголовок наче в бульварній пресі
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31.07.2023 11:50 Ответить
это же Таймс
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31.07.2023 11:52 Ответить
ни о чем, их танки, что хотят то и делают
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31.07.2023 11:51 Ответить
Эта статья в The Times рассчитана прежде всего на граждан Великобритании. The Times обращает внимание на бездумную и безграмотную политику правительства по "разоружению" армии Великобритании.
А распространение этой "новости" у нас в СМИ, ставит своей целью показать, что мол бездумное сокращение вооружений - это болячка не только Украины, но и серьезных стран Запада. В PR такой прием называется "сравнительное информационное прикрытие".
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31.07.2023 12:02 Ответить
Що там для громадян їх країни? Що вірно підрахунки провели ? Наразі старі танки, тим паче ,які потребували дорогого ремонту, замінили на нові.
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31.07.2023 12:04 Ответить
Валентина, как вы понимаете смысл выражения "Гляжу в книгу, вижу фигу"?
1. Танки, которым 15 лет - утилизировали. Это "вірно підрахунки провели"?
2. В статье нет сравнения цифр производства нового танка и ремонта. Дураку понятно, что это не сопоставимые цифры. О каких "підрахунках" тут можно говорить?
3. Речь не идет о ПРОИЗВОДСТВЕ новых танков. Речь идет о МОДЕРНИЗАЦИИ старых танков до условного уровня " Challenger 3". Танк 4-го поколения Challenger 3 находится только в разработке.
Т.е. можно было не утилизировать новые (15 летние танки), а отремонтировать и модернизировать до уровня Challenger 3. И таки были бы в достаточных количествах (в т.ч. для поставок в Украину) и обошлось бы это в 10 раз дешевле, чем производство нового танка Challenger 3 (который еще в проекте).
Вот о чем эта статья.
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31.07.2023 12:28 Ответить
Я не думаю,що ця стаття має сенс для дискусій, вона ні про що. Там не має ніяких даних, а значить ваше написане також втрачає сенс. Тихого дня
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31.07.2023 12:33 Ответить
Ошибаетесь, Валентина.
Эта статья приоткрывает завесу в какой жопе находится ВПК Европы (да и Штатов по большому счету). А это именно то, на что рассчитывает ***** в "войне на истощение".
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31.07.2023 12:40 Ответить
Ну? І про що цей "триндьож"? Ось "головна фраза" : "За даними видання, танки було утилізовано з 2010 по 2014 роки".
Питання передачу танків Україні у період правління Януковича ставилося? НІ!!! То про що ведеться мова? Аби "ляпнуть"?
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31.07.2023 12:09 Ответить
Це англійські танки, а де і скільки було наших?! До речі , всі ті колишні "специ" і досі сидять у Зраді і керують країною! Питання: чому досі ?!
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31.07.2023 12:13 Ответить
у 2010-2014 роках Велика Британія нічого не могла передати Україні.
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31.07.2023 12:18 Ответить
Наші крадії нагріли б руки на цьому !
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31.07.2023 12:26 Ответить
Таймс "харчується" у Рашистов?
Цензор навіщо це Лайно розмістив?!!!
Утилізували ще до початку війни 2010 рік!
Юрій Бутусов придивись уважно хто у вас редактори.
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31.07.2023 12:34 Ответить
Могли бы написать что они в 90х утилизировали и могли бы передать если бы знали что через 30 лет будет война) бред какой-то. Тупо ради громкого заголовка статью вкинуть. И то... Если даже британцы отказались из ремонтировать, то что бы мы с ними делали? Как макеты для ланцетов ставили бы?)) Судя по всему это был уже просто хлам
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31.07.2023 12:40 Ответить
Дивно,але в джерелі інформації сама інформація відсутня
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31.07.2023 12:41 Ответить
Thank you for your help, our dear freands, with all soull
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31.07.2023 12:42 Ответить
Німеччина теж відзначилась: тисячі танків Panzer Tiger, Panzer Panther, винищувачів Bf-190, Me-262, Me-109, були утилізовані!
А їх же могли передати Україні!
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31.07.2023 12:57 Ответить
А ще Наполеон підвів ЗСУ. Тре було не тільки спалити Мацкву, а із землею все зрівняти і сіллю посипати, як римляни вчинили з Карфагеном.
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31.07.2023 12:58 Ответить
За даними видання, танки було утилізовано з 2010 по 2014 роки.

Альо, як їх могли передати Україні? Машиною часу, чи що? В нас тоді Яник був і "дружба с Расєєй". Зовсім ку-ку.
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31.07.2023 13:48 Ответить
Ну что за безответственность ? Почему им никто не сказал в 10-м , 14-м , что в 22-м параша нападёт на Украину ?
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31.07.2023 13:48 Ответить
Бутусов! Цензор! От навіщо отаку ***** писати? Ну утилізували британці металолом... А що, треба було оцей утиль нам віддати, щоб наші хлопці з цим брухтом їбалися? Хлопцям і так роботи з залізяччам хвата!
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31.07.2023 13:53 Ответить
Жирнющий ГІВНОВКИД !
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31.07.2023 14:44 Ответить
 
 