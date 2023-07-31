РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4409 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
3 773 11
банки (1903) санкции (10610) Евросоюз (15860) замороженные активы (64)

В новый пакет санкций ЕС против России войдет конфискация замороженных активов Центробанка РФ, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкції

Евросоюз намерен создать правовую основу для возможности конфискации замороженных активов Центрального банка России в 12-м пакете санкций против РФ.

Об этом пишет российское издание "Известия", ссылаясь на комментарий депутата Европарламента Гуннара Бека, передает Цензор.НЕТ.

В общей сложности заблокированными оказались, по оценкам Еврокомиссии, более 200 млрд.

На саммите ЕС, состоявшемся 29-30 июня, эта тема также поднималась, но тогда лидеры Еврокомиссии так и не смогли достичь консенсуса. Сейчас в Брюсселе идет разработка уже 12-го по счету пакета санкций против РФ, в который могут войти конфискации замороженных активов Центробанка России. В ЕС хотят направить усилия на создание правовой основы для такой конфискации активов ЦБ РФ, ныне замороженных в ЕС.

Читайте также: В ЕС поддержали план использования российских замороженных активов для помощи Украине, - Bloomberg
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що з ємордою,русня?
показать весь комментарий
31.07.2023 11:46 Ответить
От это супер.
Комунисты на Красной площади, в Бога не верят.
Верят и любят только золото.
показать весь комментарий
31.07.2023 11:47 Ответить
Конфіскація - це добре. Головне щоб зелені брудні лапи до них не дотягнутися. Гроші на зброю і відбудову України мають бути під суворим контролем!
показать весь комментарий
31.07.2023 11:48 Ответить
Санкції на алюміній,титан,золото,алмази,добрива,газ,нафту коли будуть ? Чи знову забороните в"їзд якомусь фріку типу охлобистіна ?
показать весь комментарий
31.07.2023 11:49 Ответить
Мерзенні мадяри будуть проти
показать весь комментарий
31.07.2023 11:54 Ответить
Кожна країна Євросоюзу має свої закони.
показать весь комментарий
31.07.2023 12:08 Ответить
Тому Угорщина і мерзотна і досі там форїнт а ні євра. А в авторитарних государств там все проте блага людини.Полїтїка Угорщини як повія котра росташувалась на двох стільцях
показать весь комментарий
31.07.2023 13:33 Ответить
Діло не в законах, а в позиції.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:54 Ответить
Ви думаєте, що без закону можна кошти комусь просто так передати.? Позиція право не замінить, а жити потрібно по закону. Кожна країна Європи працює над цим.
показать весь комментарий
01.08.2023 01:30 Ответить
Зелень, закатай губу изасохни. Это не про вас.
показать весь комментарий
31.07.2023 12:01 Ответить
угорщина заблокує
показать весь комментарий
31.07.2023 12:06 Ответить
 
 