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Новости ПроисшествияОбщество
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Костин об авиакатастрофе в Броварах: Версии о посягательствах на жизнь и диверсию не подтвердились, следствие продолжается

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

бровари

Расследование авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД, продолжается.

Об этом в интервью Укринформу заявил генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

"Его проводят специалисты из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ГБР и СБУ. Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. К работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters. Также к делу привлекли специалистов из Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии Украины", - рассказал он.

По словам Костина, в начале расследования выдвинули четыре основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбитие летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

Читайте также: Авиакатастрофа в Броварах: через неделю-две будет расшифрован черный ящик, - Ионушас

Были собраны все необходимые технические документы, проведение экспертиз завершается.

"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета. Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Окончательные выводы по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", - подытожил генеральный прокурор.

Также читайте: У Авакова прошли обыски по делу о падении вертолета в Броварах, - СМИ

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.
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Топ комментарии
+12
Головне у результаті слідства не вийти на самих себе
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31.07.2023 11:55
+9
Все руководство мвд было собрано в одном вертолете. Это ненормально, да еще в условиях военных действий. Первый, кто моментально вспомнился, был аваков. Причем сразу же. Не знаю почему. На мой взгляд - финансовая, а не техническая версия здесь наиболее вероятная. И были сообщения, что расследование нормально не проводилось, и производитель к нему не привлекался. Отсюда и вывод, что решили все списать на технику.
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31.07.2023 12:14
+8
Будуть тягнути кота за яйці, поки всі забудуть про ….
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31.07.2023 11:51
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Слідство без кінця і краю
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31.07.2023 11:51 Ответить
хто б сумнівався
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31.07.2023 12:27 Ответить
04.02.2023г.
"...через неделю-две будет расшиврован "черный ящик- Ионушас."
/Ц.Н./
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31.07.2023 13:33 Ответить
Будуть тягнути кота за яйці, поки всі забудуть про ….
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31.07.2023 11:51 Ответить
при чом тут рєзніков)
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31.07.2023 12:35 Ответить
Ні не рєзнікова.
Коли зе приїзджало в Херсон 12 лютого 2022 року, там були навчання МВС і був там Монастирський, можливо і керував цими навчаннями.
Ще його пам'ятаю, коли повернулися " Азовці" і стояли перед найвиличнішим і спілкувались по відеозв'язку: ( стояли, не сиділи, не пили каву, а стояли і руки тримали позаду); який разом з єрмаком СИДІЛИ за веееличезним столом ( бере приклад з путіна - кумира),так от разом з " Азовцями" були монастирський і буданов, в якого вже гудзики не сходились на піджаку, шпіон, ***.
То веду я до того, що можливо Монастирський багато знав і його просто прибрали, і я дуже схильна до цієї версії. Бо не може так бути, що весь МВС, разом із секретаркою загинути.
Щось тут не так. І поки ця брехлива кончена влада править, правди ми не взнаємо.
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31.07.2023 16:19 Ответить
До речі, чому згадала 12 лютого і Херсон, бо якраз в той час розмінували все, для проходу московитів. І скоріш за все, ще приїхав проінспектувати підготовку для здачі України. Також був 16 лютого в Маріуполі.
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31.07.2023 16:36 Ответить
а вы их эти версии проверяли?
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31.07.2023 11:52 Ответить
Давайте с точки зрения логики: а что даст в плане обороноспособности смерть руководства МВД? Ну чтобы проделывать такую операцию по ликвидации
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31.07.2023 12:00 Ответить
Наличные. Много наличных, например. В плане денег это меняет все.
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31.07.2023 12:02 Ответить
Ну не знаю. Я просто с пилотом общался, он говорил, что скорее всего таки банальная техническая неисправность и пилот хаотично в тумане искал место для экстренной посадки. Дело в том, что с вертолётами этой серии уже были проблемы и какая-то страна от них отказалась вообще. Понятно, что это догадки, но есть фигуры по важнее
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31.07.2023 12:05 Ответить
Все руководство мвд было собрано в одном вертолете. Это ненормально, да еще в условиях военных действий. Первый, кто моментально вспомнился, был аваков. Причем сразу же. Не знаю почему. На мой взгляд - финансовая, а не техническая версия здесь наиболее вероятная. И были сообщения, что расследование нормально не проводилось, и производитель к нему не привлекался. Отсюда и вывод, что решили все списать на технику.
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31.07.2023 12:14 Ответить
Ну тут соглашусь, что всех собрали вместе, тут не спорю
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31.07.2023 12:18 Ответить
Вбили. І вбили свої. Бо можливо багато знали. І правди ми не дізнаємось поки що. Сподіваюсь, колись правда всеж таки спливе.
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31.07.2023 16:23 Ответить
Рішення про відрядження Єніна прийнято самим Монастирським.
Під час війни міністр Монастирський та його перший заступник Єнін на більшості заходів перебували разом, тому їхнє крайне спільне відрядження - майже стала практика.
Єнін відповідав не тільки за збір доказів до Гааги, а ще за інші вкрай важливі для МВС питання під час війни, зокрема за внутрішню безпеку, виявлення та знешкодження ворожих диверсантів і зрадників у системі поліції
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31.07.2023 12:42 Ответить
Реальна причина т.зв. "технічної несправності" до цього часу слідтсвом не встановлена.
Тому не виключено: диверсія, нехлюйство, недотримання правил та норм обслуговування, неякісні комплектуючі тощо
Багато чого буде залежати від висновків виробника (за умови, що немає його вини у неякісних комплектуючих чи збірці)
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31.07.2023 12:37 Ответить
Єнін був головним по збиранню доказів в Гаагу ,наприклад .
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31.07.2023 12:05 Ответить
Якщо він задовільняв ОПу і їхнього Монастирського, то він не був самостійною фігурою.
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31.07.2023 12:14 Ответить
Він був ще при Луценку.
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31.07.2023 12:15 Ответить
Ну і що? Ті, хто готовий служити будь-кому, завжди існують. І не тільки у нас.
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31.07.2023 12:19 Ответить
Щось не кажуть , що через тиждень вивезли рештки на Дарницьку свалку в Києві , а чорний ящик не передали Франції
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31.07.2023 11:52 Ответить
Можливо, щоб не палити свою, м'яко кажучи, безтолковість.
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31.07.2023 12:11 Ответить
Тут я згодна..іноді довбоіпізм буває крутішим за теракти..
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31.07.2023 12:28 Ответить
Тоді зразу після катастрофи писали, що вони не повинні були згідно правил летіти в міській забудові на низькій висоті.
Якщо не передали чорний ящик виробнику вертольотів, то можливо причина саме в порушенні правил польотів і наслідки цього, а не якийсь теракт.
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31.07.2023 12:31 Ответить
Ця версія одна з тих, яку розглядає слідство.
Але щось дуже довго вони визначаються.
Рішення летіти саме так, приймав явно не пілот, він діяв згідно вказівок вищого начальства.

"За словами Костіна, на початку розслідування висунули чотири основних версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови."
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31.07.2023 12:36 Ответить
Конфліктна ситуація у переліку просто вбила..вони з пілотом бійку влаштували, що він не туди летить???
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31.07.2023 13:06 Ответить
Головне у результаті слідства не вийти на самих себе
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31.07.2023 11:55 Ответить
як оперативно... не пройшло й два місяці, а дві версії з 9 вже відкинуто... вже й розкриття причин не горизонті замаячило...
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31.07.2023 11:58 Ответить
Хтось з них заважав ОПі.
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31.07.2023 12:06 Ответить
Перепрошую, але таки перша версія і є чинною. Решта для преси.
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31.07.2023 12:06 Ответить
Не вірю! Як польський літак впав зовсім випадково під Смоленському. Хтось комусь заважав..
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31.07.2023 12:32 Ответить
Причина трагедії у Броварах (загибель пілотів, пасажирів, дитинки та травмування інших людей) - екстренна посадка гвинтокрила через раптові технічні проблеми.
Дійсні та реальні причини раптових технічних проблем гвинтокрила, а також винуватиі у цьому особи, - слідством на цей час не встановлені.
Саме тому чинними та необхідними для обовязкового подальшого повного відпрацювання є усі названі вище версії.
До речуі цікаво, а чому в останній названій в інтервю версії зібрано так багато різних факторів і чинників, які необхідно відпрацьовувати кожен окремо?
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31.07.2023 12:32 Ответить
Всі матеріальні докази знищили, всі сліди вже замели, тепер можна обʼявити, що версія не підтверджена. Тільки треба згадати з якою метою він збирався виїхати в Європу і кому та чим це загрожувало.
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31.07.2023 12:40 Ответить
Таким чином: просто гвинтокрил - лайно оказався? Накажіть за придбання лайна! Чи тут ніхто не винуват з верхівкі? Як і завжди...
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31.07.2023 12:54 Ответить
Хроніка чергової брехні. Вбивство міністра внутрішніх справ України. https://link.medium.com/iE0RPp9wSBb

31.07.2023 Падіння гвинтокрила в Броварах: версія диверсії не підтвердилась - ген. прокурор Костін 25.01.2023
Хвостова частина гелікоптера ДСНС Eurocopter EC225 Super Puma (№ 54), що після вибуху на борту впав у Броварах, зникла з переліку доказів слідчої групи МВС, хоча була виявлена першою, тому що лежала неподалік від самого місця падіння. Важливість цього (...) 08.02.2023
Уламки гелікоптера ДСНС Eurocopter EC225 Super Puma (бортовий № 54), що впав у Броварах, вивезені в невідомому напрямку з експертної зони Українського науково-дослідного інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. 07.06.2023

Розслідування вибуху гелікоптера ДСНС Eurocopter EC225 Super Puma (бортовий № 54) в Броварах і загибелі вищих посадових осіб держави виявило ознаки зумисного терористичного акту і було закрите. Матеріальні докази знищено.

Medium

Хроніка чергової брехні. Вбивство міністра внутрішніх справ України.
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31.07.2023 13:10 Ответить
А ублюдок аваков и пузатая лизоблюдка антонина уже дают показания ?
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31.07.2023 13:19 Ответить
Проблема у тому, що українська поліція проводить слідтво виключно по.
1 державному замовленню( розправитися із опонентами)
2 резонансні справи( не сховаєшся)
3 по бізнес замовленню( саме, те, живі гроші)
Все. Весь інший час у міліціонерів зайнятий вибиванням грошей із бізенесів, кришування повій, наркоти, підпільних казино. А у патрульної поліції ще заборона торгівлі бабусями і рекет на дорогахх
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31.07.2023 13:34 Ответить
 
 