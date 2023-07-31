Костин об авиакатастрофе в Броварах: Версии о посягательствах на жизнь и диверсию не подтвердились, следствие продолжается
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Расследование авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД, продолжается.
Об этом в интервью Укринформу заявил генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.
"Его проводят специалисты из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ГБР и СБУ. Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. К работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters. Также к делу привлекли специалистов из Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии Украины", - рассказал он.
По словам Костина, в начале расследования выдвинули четыре основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбитие летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.
Были собраны все необходимые технические документы, проведение экспертиз завершается.
"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета. Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Окончательные выводы по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", - подытожил генеральный прокурор.
Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.
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"...через неделю-две будет расшиврован "черный ящик- Ионушас."
/Ц.Н./
Коли зе приїзджало в Херсон 12 лютого 2022 року, там були навчання МВС і був там Монастирський, можливо і керував цими навчаннями.
Ще його пам'ятаю, коли повернулися " Азовці" і стояли перед найвиличнішим і спілкувались по відеозв'язку: ( стояли, не сиділи, не пили каву, а стояли і руки тримали позаду); який разом з єрмаком СИДІЛИ за веееличезним столом ( бере приклад з путіна - кумира),так от разом з " Азовцями" були монастирський і буданов, в якого вже гудзики не сходились на піджаку, шпіон, ***.
То веду я до того, що можливо Монастирський багато знав і його просто прибрали, і я дуже схильна до цієї версії. Бо не може так бути, що весь МВС, разом із секретаркою загинути.
Щось тут не так. І поки ця брехлива кончена влада править, правди ми не взнаємо.
Під час війни міністр Монастирський та його перший заступник Єнін на більшості заходів перебували разом, тому їхнє крайне спільне відрядження - майже стала практика.
Єнін відповідав не тільки за збір доказів до Гааги, а ще за інші вкрай важливі для МВС питання під час війни, зокрема за внутрішню безпеку, виявлення та знешкодження ворожих диверсантів і зрадників у системі поліції
Тому не виключено: диверсія, нехлюйство, недотримання правил та норм обслуговування, неякісні комплектуючі тощо
Багато чого буде залежати від висновків виробника (за умови, що немає його вини у неякісних комплектуючих чи збірці)
Якщо не передали чорний ящик виробнику вертольотів, то можливо причина саме в порушенні правил польотів і наслідки цього, а не якийсь теракт.
Але щось дуже довго вони визначаються.
Рішення летіти саме так, приймав явно не пілот, він діяв згідно вказівок вищого начальства.
"За словами Костіна, на початку розслідування висунули чотири основних версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови."
Дійсні та реальні причини раптових технічних проблем гвинтокрила, а також винуватиі у цьому особи, - слідством на цей час не встановлені.
Саме тому чинними та необхідними для обовязкового подальшого повного відпрацювання є усі названі вище версії.
До речуі цікаво, а чому в останній названій в інтервю версії зібрано так багато різних факторів і чинників, які необхідно відпрацьовувати кожен окремо?
31.07.2023 Падіння гвинтокрила в Броварах: версія диверсії не підтвердилась - ген. прокурор Костін 25.01.2023
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Medium
Хроніка чергової брехні. Вбивство міністра внутрішніх справ України.
1 державному замовленню( розправитися із опонентами)
2 резонансні справи( не сховаєшся)
3 по бізнес замовленню( саме, те, живі гроші)
Все. Весь інший час у міліціонерів зайнятий вибиванням грошей із бізенесів, кришування повій, наркоти, підпільних казино. А у патрульної поліції ще заборона торгівлі бабусями і рекет на дорогахх