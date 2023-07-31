На Лимано-Купянском направлении за сутки ВСУ ликвидировали 29 захватчиков, уничтожили три вражеских танка Т-72, - Череватый

За сутки оккупанты 655 раз обстреливали артиллерией позиции ВСУ на Лиманском и Купянском направлениях, а также совершили восемь авиационных налетов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ.

Также на этом направлении уничтожены три БМП-2, 240-мм самоходный миномет "Тюльпан", беспилотник, полевой склад с боеприпасами и три единицы автотехники.

"В ходе девяти боевых столкновений ликвидировано 29 захватчиков, 87 ранены", - добавил Череватый.

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