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На Лимано-Купянском направлении за сутки ВСУ ликвидировали 29 захватчиков, уничтожили три вражеских танка Т-72, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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За сутки оккупанты 655 раз обстреливали артиллерией позиции ВСУ на Лиманском и Купянском направлениях, а также совершили восемь авиационных налетов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ.

Также на этом направлении уничтожены три БМП-2, 240-мм самоходный миномет "Тюльпан", беспилотник, полевой склад с боеприпасами и три единицы автотехники.

"В ходе девяти боевых столкновений ликвидировано 29 захватчиков, 87 ранены", - добавил Череватый.

Смотрите: Оккупанты сбежали с позиций, оставив своих "двухсотых", уже упакованных в черные мешки. ВИДЕО
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А ще стабілізували фронт і повернули втрачені позиції.
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31.07.2023 12:21 Ответить
СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande - Второй Фронт
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31.07.2023 12:42 Ответить
Там, видимо, себестоимость яиц меньше.....
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31.07.2023 12:48 Ответить
для русни нечего не жалко
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31.07.2023 13:28 Ответить
Если бы россиян закидали их собственными яйцами....
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31.07.2023 13:50 Ответить
Хорошо хоть перестали по 5-6 рот в сутки валить, как месяц назад, и танки десятками! Пора давно перейти на реальные цифры. Тогда победа реальна будет. А цену победы мы узнаем очень не скоро, и не все доживут.
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31.07.2023 14:05 Ответить
 
 