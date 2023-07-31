Главный раввин Тель-Авива Рав Лау не поддерживает войну РФ против Украины, российские СМИ вырвали его слова из контекста, - главный раввин Украины Дов Блейх

Главный раввин Украины Яков Дов Блейх опроверг распространяемую российскими СМИ информацию о якобы поддержке действий РФ главным раввином Тель-Авива Рав Лау.

Об этом Дов Блейх заявил в соответствующем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Слова Рав Лау о том, что Россия вроде бы воюет против фашизма, нацизма, так, как против этого борются евреи, - извратили. Я говорил с раввином, он заверил меня, что он далек от политики, поскольку является религиозным лидером, а его высказывания были вырваны из контекста. Раввин Рав Лау не поддерживает войну России против Украины, он не поддерживает рашизм - новую форму российского фашизма, он не поддерживает бомбардировки украинских городов, во время которых гибнут женщины и дети", - сказал Дов Блейх.

"Россия воюет против Украины и ее мирного населения. Мы должны найти способ остановить эту войну, эти бездумные убийства, остановить эти ракетные обстрелы, бомбардировку зерновых складов, бомбардировку церквей. Нам нужен мир на украинской земле. И мы его добьемся, если начнем уважать один одного и уважать право страны самой определять свою политику", – отметил он.

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