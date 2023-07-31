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Новости Война в Украине
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Главный раввин Тель-Авива Рав Лау не поддерживает войну РФ против Украины, российские СМИ вырвали его слова из контекста, - главный раввин Украины Дов Блейх

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блейх

Главный раввин Украины Яков Дов Блейх опроверг распространяемую российскими СМИ информацию о якобы поддержке действий РФ главным раввином Тель-Авива Рав Лау.

Об этом Дов Блейх заявил в соответствующем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Слова Рав Лау о том, что Россия вроде бы воюет против фашизма, нацизма, так, как против этого борются евреи, - извратили. Я говорил с раввином, он заверил меня, что он далек от политики, поскольку является религиозным лидером, а его высказывания были вырваны из контекста. Раввин Рав Лау не поддерживает войну России против Украины, он не поддерживает рашизм - новую форму российского фашизма, он не поддерживает бомбардировки украинских городов, во время которых гибнут женщины и дети", - сказал Дов Блейх.

"Россия воюет против Украины и ее мирного населения. Мы должны найти способ остановить эту войну, эти бездумные убийства, остановить эти ракетные обстрелы, бомбардировку зерновых складов, бомбардировку церквей. Нам нужен мир на украинской земле. И мы его добьемся, если начнем уважать один одного и уважать право страны самой определять свою политику", – отметил он.

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Топ комментарии
+14
Ну конечно перекрутили😅😅😅верим да гои?
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31.07.2023 12:49
+10
Вони не те що голодні - радше ненажерні.
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31.07.2023 12:52
+7
Росією керують не росіяни. Почнімо з цього.
Досить ховатись за російськими спинами.
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31.07.2023 12:48
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Росією керують не росіяни. Почнімо з цього.
Досить ховатись за російськими спинами.
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31.07.2023 12:48 Ответить
Рептілоїди?
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31.07.2023 13:03 Ответить
Так, рептилоїди. Ви лишень погляньте на іпало сцуккерберга. Він воно схоже на кого завгодно, але не на людину. Не дай Боже таке іпло вночі насниться. Так ця мерзота ще й увесь тирнет зачистила від консервативно-націоналістичного контенту, залишивши практично одну лише глобалістичну ригачку. Слава Богу, дещо іще можна на бітшуті подивитися. Поки що можна.
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31.07.2023 15:05 Ответить
А хто такий, цей сцук...?
Ти звідки вилізло, убоге?
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31.07.2023 15:23 Ответить
..нема ні Роzzії ні роzzіян..
Московія - то штопаний кондон з десятків загарбаних територій народів та народностей, які втратили своє коріння свою історичну пам'ять та гордість..
Московія - остання подихаюча імперія на Землі, яка своїм трупною отрутою отруює усе, а також усе до чого до тягнеться своїми щупальцями, що вже не є живі, а рухаються лише за рахунок рефлексів..
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31.07.2023 13:31 Ответить
Говориться про те, хто сидить у кремлі. З 1917 року. Конкретний народ.
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31.07.2023 13:42 Ответить
А це той що гонимий і дуже скупий і брехливий?
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31.07.2023 14:26 Ответить
Ну конечно перекрутили😅😅😅верим да гои?
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31.07.2023 12:49 Ответить
Блін, прочитав "голодний рабин"
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31.07.2023 12:49 Ответить
Вони не те що голодні - радше ненажерні.
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31.07.2023 12:52 Ответить
Особисто мені якось фіолетово, що там сказав якийсь рав лав.
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31.07.2023 15:07 Ответить
Для громадянина України просто "не підтримувати москалів" - це мізерно мало для того, щоб пишатися собою.
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31.07.2023 12:50 Ответить
Фуууух -- і так ніякого просвітку а тут шеи рабин
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31.07.2023 12:51 Ответить
Хай сам спростує, хтось бреше
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31.07.2023 12:59 Ответить
Зараз більшість ізраїльтян не мають відношення до релігії і офіційні дані підтверджують, що більшість 61% - це атеїсти. І при спілкуванні зі знайомими з Ізраїлю я бачу негативне ставлення до релігійної меншості, тобто місцеві люди зовсім не розділяють їхніх думок і поглядів навіть у питаннях, далеких від релігії. Тому сміливо можна сказати, що думка цього равіна аж ніякої роялі не іграє.
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31.07.2023 13:01 Ответить
У мене не хватає фантазії придумати, який може бути приємний для українців контекст, з якого вирвали "Росія начебто воює проти фашизму, нацизму, так, як проти цього боряться євреї"
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31.07.2023 13:02 Ответить
НУ І НЕ ПРОТИ ТОГО ЩО МОСКВО-ОРКИ ЗНИЩУЮТЬ УКРАЇНЦІВ
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31.07.2023 13:03 Ответить
БІБЛІЯ... Адам з Евою - евреї, після потопу Ной з сім,єю - евреї. Є ЗАКОН СТОЛІВ та ОДЕЖ, або ВІТХИЙ ЗАКОН, який каже ПРИ ВИКОНАННІ скількох ЗАПОВІДЕЙ в який колір ЇБАЛО ВСЕЄВРЕЙСТВА в потомстві для якої ТАРІЛКИ-КРАЇНИ АНГЕЛОМ ФАРБУЄТЬСЯ. Якось так... шеміти та анти-шеміти. А ви не знали? Йома йо, так спитали б про це у інків та майя, - БОГ їм розповів, коли залишив Ізраїля. До речі, до того, як БОГ почав давати ЗАКОН(змінбвати стіл та тарілку територію Ізраїлю) три вожді за часів відступу льдовика змінили континет Американський на Евразійський, такі собі в майбутньому Ленін, Сталін та Путін. Тож носили одежу ЧЕРВОНОКОЖУ=ВБИВЦЬ. Африканський континент носить одежу усякого роду аферистів=тунеядців, ворів, .... тобто злочинців, руки яких не в крові. Потомки(сьогоднішні) майя говорять, що в цьому циклі червона раса зникне. Пісню таку чули: "Сорочку(=біла кожа) мати вишила мені ЧЕРВОНИМИ та ЧОРНИМИ нитками..." Вишила=МИНУЛЕ. То про які злочини в Україні покалякаємо? Чи може про фсіх Паш-мерседесів обох конфесій? Чи про Рим, що породив Аферу, про що БОГ говорить досліджуючи світ? Чи про першого еврейського афериста з ім,ям Афер? АРХ М
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31.07.2023 13:16 Ответить
Досі не розкрито питання, хто такі ці таємні "мои еврейские друзья" Путіна, і їхня роль в розпалюванні гарячої війни " в Україні. А гинуть українці.
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31.07.2023 13:17 Ответить
вот заодно узнал у вас тут что есть такой равин ))
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31.07.2023 13:22 Ответить
Непереконливо. Alas.
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31.07.2023 13:43 Ответить
Аха, вырвали...вместе с пейсами.
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31.07.2023 13:47 Ответить
вирвати з "контексту" можна те, що в ньому говорилось, якщо не прямо, то опосерковано, або поміж строчок... все то є юродивим блюзнірством, і говорить про те, як рабини заграють з кацапією.
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31.07.2023 14:03 Ответить
Юдеї ненавидять українців, та Україну,до деяких дегенератів це ніяк не дійде.
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31.07.2023 14:13 Ответить
А сам Рав Лау мовчить? Чомусь заціпило?
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31.07.2023 14:13 Ответить
Від однієї фото того уй...бка погано стало, до обіду такі новини читати потрібно, які ж вони гидкі і духовно і візуально! Вирвали його слова!?!!?!?!! Подивись який!?!! якщо не казати нічого дурного то і вирвати зі слів нереально. Нікчемний безхребетний неохайний уй...ок!
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31.07.2023 14:35 Ответить
Ну-тко, контекст, пожалуйста, из которого вырвано
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31.07.2023 14:36 Ответить
На жаль Ізраїль так і не став другом України ,а найогидніші провідники людиненависницького "русского мира" мають єврейське походження : соловьойов ,жиріновський ,васерман та інша мерзота.
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31.07.2023 14:41 Ответить
А те що зевлада сама йшла проти Ізраїлю, голосуючи разом з росією, то це як?
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31.07.2023 15:28 Ответить
І не брешіть.
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31.07.2023 15:29 Ответить
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31.07.2023 17:21 Ответить
«Далек от политики» - гнилая отмазка. Здесь политикой не пахнет, а пахнет кровью. Когда пытают и расстреливают, то называть это политикой - верх цинизма
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31.07.2023 14:42 Ответить
Так, почекайте.
Тобто , всі писаки вірять росіянам?
А от коли пишуть правду про Зевладу, яка знищує Україну то всі "агенти кремля". Розберіться. Бо задовбали.
І не забувайте, що зе - єврей і все добре.
А от коли верещали, що Порошенко єврей, хоча це неправда, то - жид, барига і тд.
То визначиться вже.
До речі, раввінну я більше вірю.
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31.07.2023 15:14 Ответить
До речі,друзі,ви знаєте,що херсонський гауляйтер Сальдо.....один з формальних і неформальних лідерів херсонської єврогромади (кагалу)? Його добре знає ізраїльський раввінат,а також має зв"язки в уряді,може цей Рав Лау з Сальдо спілкувався.....
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31.07.2023 15:18 Ответить
В якому уряді? Українському?
А як сальдо став тим самим " лідером"?
Може тому що українська єрмаковсько- зелена влада роздавала все хлу?
А чомусь винуватять всіх, але не самих винних.
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31.07.2023 15:33 Ответить
Ну от, панове, сталося очікуване. Московітам вдалося натиснути на певну "педальку" у свідомості українського загалу, і пішли коменти у руслі, що покладене на жаль, з давних давен - антишемітизм, як подав цей термін один із тутешніх коментаторів. По мірі провалів на фронті рашка буде усіма силами розпалювати розбрат серед громадян України, і тут для них бажане болото, у якому може зав'язнути Україна. Пильнуй, як кажуть на проповідях. Пильнуй!
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10.08.2023 20:24 Ответить
 
 