Главный раввин Тель-Авива Рав Лау не поддерживает войну РФ против Украины, российские СМИ вырвали его слова из контекста, - главный раввин Украины Дов Блейх
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный раввин Украины Яков Дов Блейх опроверг распространяемую российскими СМИ информацию о якобы поддержке действий РФ главным раввином Тель-Авива Рав Лау.
Об этом Дов Блейх заявил в соответствующем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Слова Рав Лау о том, что Россия вроде бы воюет против фашизма, нацизма, так, как против этого борются евреи, - извратили. Я говорил с раввином, он заверил меня, что он далек от политики, поскольку является религиозным лидером, а его высказывания были вырваны из контекста. Раввин Рав Лау не поддерживает войну России против Украины, он не поддерживает рашизм - новую форму российского фашизма, он не поддерживает бомбардировки украинских городов, во время которых гибнут женщины и дети", - сказал Дов Блейх.
"Россия воюет против Украины и ее мирного населения. Мы должны найти способ остановить эту войну, эти бездумные убийства, остановить эти ракетные обстрелы, бомбардировку зерновых складов, бомбардировку церквей. Нам нужен мир на украинской земле. И мы его добьемся, если начнем уважать один одного и уважать право страны самой определять свою политику", – отметил он.
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Досить ховатись за російськими спинами.
Вінвоно схоже на кого завгодно, але не на людину. Не дай Боже таке іпло вночі насниться. Так ця мерзота ще й увесь тирнет зачистила від консервативно-націоналістичного контенту, залишивши практично одну лише глобалістичну ригачку. Слава Богу, дещо іще можна на бітшуті подивитися. Поки що можна.
Ти звідки вилізло, убоге?
Московія - то штопаний кондон з десятків загарбаних територій народів та народностей, які втратили своє коріння свою історичну пам'ять та гордість..
Московія - остання подихаюча імперія на Землі, яка своїм трупною отрутою отруює усе, а також усе до чого до тягнеться своїми щупальцями, що вже не є живі, а рухаються лише за рахунок рефлексів..
Тобто , всі писаки вірять росіянам?
А от коли пишуть правду про Зевладу, яка знищує Україну то всі "агенти кремля". Розберіться. Бо задовбали.
І не забувайте, що зе - єврей і все добре.
А от коли верещали, що Порошенко єврей, хоча це неправда, то - жид, барига і тд.
То визначиться вже.
До речі, раввінну я більше вірю.
А як сальдо став тим самим " лідером"?
Може тому що українська єрмаковсько- зелена влада роздавала все хлу?
А чомусь винуватять всіх, але не самих винних.