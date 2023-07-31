Мощность армии должна состоять не в тысячах ракет, которыми будут бить по РФ, а в высшем уровне организации войск, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг поймет, что успехи на фронте невозможны только тогда, когда армия Украины приведет в порядок свои действия.
Об этом в эфире Радио NV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Конечно, наши возможности значительно более ограничены, по сравнению с Россией, чтобы наносить большие удары, симметричные. Но для нас основное сейчас в войне - победа. Она заключается не в том, что нам не хватает какого-нибудь вооружения. Наша основная проблема и основной путь к победе – это упорядочить и организовать собственные действия. У нас основные проблемы, основные потери и основной фактор дестабилизации Украины – это не российские удары, а наши собственные проблемы в организации, управлении и применении", – объяснил он.
По словам журналиста, основной проблемой как в обороне, так и в наступлении, прежде всего, упорядочение.
"Перед тем как воин видит врага, ему нужно дойти до своих позиций, укрепить свои позиции. Быть обеспеченным, получить поддержку, разведку. Получать эффективные правильные приказы по обстановке. С этим у нас есть большие проблемы со всем этим комплексом решений. Поэтому мы должны показать России в первую очередь нашу собственную мощность, которая заключается не в том, что мы где-то найдем сотни тысяч ракет, которыми будем бить по России. Сейчас у нас такого ресурса в руках нет, и еще не скоро мы его получим. Нам нужно сразу доказать, что Россия не в состоянии победить. Показать, что у нас более высокий уровень управления, более высокий уровень организации и применения войск на фронте. Чтобы прекратить бессмысленные потери, чтобы не показывать постоянно врагу нашу слабость. Слабость показывают не медиа, эту слабость враг сейчас видит из дронов. Там, где им удается продавить наши позиции, там, где наши воины гибнут в тех ситуациях, где они могли избежать поражения. Это основная проблема и основополагающий фактор дестабилизации в войне", - сказал главред Цензор.НЕТ.
Бутусов отметил, что если мы приведем в порядок собственные действия, тогда враг поймет, что никаких военных успехов у него уже быть не может. Как только они поймут, что успехи невозможны, они не удержат ситуацию на фронте в Украине, и тогда война будет расширяться на территории России.
Пожалуйста, подождите...
Як на мене, "Потужність армії має полягати не тільки в тисячах ракет, якими битимуть по РФ, а й у вищому рівні організації військ".
Hellis
просто записала одну з історій фронту.
Вчора на каналі "Є питання" було інтерв'ю з Берлінською, де вона дуже чітко розклала "Чому ми програємо у цій війні". Схоже, Бутусов і Берлінська єдині в країні люди, які мають мужність і чесність говорити правду.
Такі мудаки війну в країну притягли, вина їх неменша за хйла.
То Бутусов притягнув війну в країну?!
Так чи інакше, головна рота 118-го меху натрапила на два російські укріплення і зупинилася майже на них, усе ще сидячи на своїх машинах. Те, що із зупинкою було поганою ідеєю, тоді навряд чи війська почали виходити з машин, вони були вражені ПТУРами 1430-ї бригади морської піхоти, які все ще окопалися «на тому пагорбі над Роботиною», плюс й МБР, 45-го РПГ-29 спецназу. і 810-й російської піхоти, що окопалася, перед ними, а потім Ланцети. Результат: 4-5 підбитих Т-72, близько 13-15 БМП і БТР, і майже всю роту або вбито, або поранено, або взято в полон (мабуть, включаючи майора, який командував цією атакою). Ось що російська PRBS-техніка потім перетворила на «атаку 100 танків, з яких 50 було знищено»... Звичайно, відразу після цього 47-й мех очистило цей пагорб, зруйнувавши 1430-ю МБР і відтіснивши її і спецназівців, що вижили, і 810-ї морської піхоти назад у Новопрокопівку. Більше того, на східному фланзі цієї атаки 15-а кара-дазька бригада і бригада «Азов» потім так сильно вдарили по 70-й ССП у Новопокровці та її околицях, що її ті, хто вижив, тікають у Вербові, щоб поскаржитися на її некомпетентний командир. Але через втрату 118-го меха це була піррова перемога... Я проаналізую і розповім про це нижче.
- Однак фундаментальною причиною є: масове розширення за надто короткий час. Зауважте, що за останні 17 місяців загальна чисельність ЗСУ збільшилася щонайменше в шість разів, а загальну чисельність бригад - як мінімум вдвічі, якщо не втричі, а батальйонів, можливо, й уп'ятеро. Таке розширення також вимагає величезної кількості офіцерів. І, ну, ЗСУ просто не має необхідної кількості офіцерів із необхідною кваліфікацією, навичками та перевіреними можливостями. Мабуть, через брак кваліфікованих офіцерів ЗСУ також не бажає притягнути їх до відповідальності. Я випадково відчув подібне розширення у двох «деяких інших, хоча й дуже схожих секторах» у 1990-х роках, і можу лише сказати: вибачте, ви не так легко знайдете потрібних офіцерів. Незалежно від рівня чи звання, і незалежно від того, в якій країні, у військовому чи цивільному житті (якщо розглядати цивільне життя: просто замініть «офіцерів» на «менеджерів»): це займе «роки». Навпаки: у такій ситуації слід очікувати некомпетентності та комунікаційних провалів (плюс інтриги, що випливають з цього) майже скрізь - що, я думаю, також є причиною того, чому ЗСУ не має дивізійного рівня командування та організації: невелика кількість досвідчених генералів (див.: ті, хто керує п'ятьма головними територіальними командуваннями) - це, по суті, багато недосвідчених полковників, підполковників, майорів і капітанів, призначених командувати великою кількістю новостворених бригад, батальйонів і рот . Мій досвід такий: можна навчати людей скільки завгодно, але більшість просто не може вчитися досить швидко, і їм доводиться вчитися на практиці. Що у збройних силах, які перебувають у стані війни, означає: вони вчаться, вбиваючи своїх підлеглих (і, справді, можуть вважати себе щасливими, якщо переживуть цей досвід самостійно).
"...После карьеры в мировом транспортном бизнесе, в течение которой он создал сеть контактов на Ближнем Востоке и в Африке, он перешел к узкофокусному анализу и написанию статей о небольших, малоизвестных военно-воздушных силах и конфликтах, о которых он собрал обширные архивы. Это привело к специализации в ближневосточных, африканских и азиатских военно-воздушных силах. Помимо написания и соавтора 560 книг и более 1000 статей, он является соавтором серии книг Arab MiGs - шеститомного, углубленного анализа арабских военно-воздушных сил, находящихся в состоянии войны с Израилем, в период 1955-1973 годов. Купер работает редактором пяти серий @War с 2017 года.по адресу [email protected]
Т.е. он даже не командовал в жизни стрелковым отделением распистяев, а пытается обсуждать проблемы системы батальонных мобильных групп.
Нефиг даже читать.
Об учебе офицеров.
Училища выпускают теоретиков, почти Наполеонов, но они хоть знают характеристики вооружений, отрые применяются. А остальному учаться, как и все. И после боев под той же Авдеевкой командир взвода через три месяца, если выживет, уже потянет командовать ротой. Соответсвенно через те же три месяца можно попровать командовать батальоном, если раньше не назначат...
А дальше, да. В такой войне бригадная комплектация не пляшет - зря отказались от дивизий. Но теперь придеться новую доктрину писать и звания научные защищать, типа "Действия дивизии в наступлении при обширном применении противником беспилотников и блокировании мобильных телефонов штаба КиевСтаром за неуплату...
Але хто керує Військом? Головком, номінально? Чи "зелений офіс" начолі з (про)російськими агентами, повний російських "кротів", мета котрих - повністю дезорганізувати роботу Збройних Сил, підірвати до них довіру в українських громадян, деморалізувати військовослужбовців, та й загалом - знищити українців якнайбільше?
Всім пірожениє замість ракет.
Догадывался, когда в Десне, Ахтырке, Николаеве казармы с сотнями личного состава накрывали. Значит командиры про координаты ЖоПаСы и методы наведения ракет вероятного противника ничего не знали, или не верили, как неистовые атеисты!