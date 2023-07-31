Минобороны на открытых торгах закупило воду для ВСУ по самым низким ценам, удалось сэкономить 56 млн грн, - "Наші Гроші"

Минобороны на первых с начала полномасштабного вторжения на открытых торгах закупило воду за рекордно низкую цену. Таким образом, удалось сэкономить 56 млн грн.

Об этом сообщает издание "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

"По соглашениям с ЧАО "Оболонь" от 19 июля воду "Прозрачная от природы" для бойцов во фронтовых Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях заказано по 5,81 грн за килограмм (здесь и далее с учетом НДС). Для тыловых Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областей заказаны по 3,97 грн/кг", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, это самая низкая цена на воду в контрактах Минобороны с 2022 года. В довоенных сделках цена воды составляла от 7 грн/кг. Затем в 2022 году цена воды в разных контрактах МО колебалась от 7,80 до 25 грн/кг.

"В 2023 году после скандала с продовольствием цена воды в разных контрактах МО колебалась в диапазоне 5,76-9,22 грн/кг. И только в одном продуктовом каталоге от 30 мая стоимость воды в полуторалитровых бутылках снова прыгнула до 25 грн за килограмм. В данном случае неизвестны подробности соглашения, поскольку Минобороны не обнародовало ни договор, ни даже название фирмы-поставщика", - говорится в материале.

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Авторы материала обращают внимание, что "фронтовая" вода стоит дороже "тыловой", но менее чем на 2 грн/кг. Также цена воды "Оболони" в контрактах с Минобороны существенно ниже цены в магазинах. Торги были проведены 19 июля. Поставщиком на общую сумму 246 млн грн избрано ЧАО "Оболонь". Это первые открытые торги по воде с начала вторжения.

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"По "фронтовому" тендеру ценой 146 млн грн конкурентами были ООО "Трейд Полтава" (трейдер воды "Бон буассон", "Царичанская", "София", "Эльза") и ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" (производитель воды "Моршинская" "). На аукционе цена была снижена от ожидаемой на 16 млн грн, или 10%.

На "тыловом" тендере ценой 100 млн грн конкурентами были те же фирмы, и на торгах была получена скидка 40 млн грн, или 29%", - говорится в сообщении. Общая скидка на двух тендерах составила 56 млн грн. Этой суммы, отмечают журналисты , достаточно для приобретения 500 дронов "DJI Mavic 3 Fly More Combo"

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook назвал это "настоящим чудом".

"После нескольких возбужденных уголовных дел и создания общественного Антикоррупционного совета цены закупок у Минобороны упали ниже, чем были даже перед вторжением, несмотря на значительную инфляцию и все сопутствующие риски. Конечно, мы понимаем, что вот это и есть настоящая рыночная цена, а все что выше – раньше шло в карман лиц, приближенных к руководству Минобороны. Десятки миллионов литров воды, только воды, поставлялись по ценам значительно выше рыночных. А что будет открыто, как перечислить все остальные предметы обеспечения", - отметил он.

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