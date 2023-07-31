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Новости Война в Украине Война
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Минобороны (8220) Бутусов Юрий (3904) закупки (540) вода (880)

Минобороны на открытых торгах закупило воду для ВСУ по самым низким ценам, удалось сэкономить 56 млн грн, - "Наші Гроші"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Минобороны на первых с начала полномасштабного вторжения на открытых торгах закупило воду за рекордно низкую цену. Таким образом, удалось сэкономить 56 млн грн.

Об этом сообщает издание "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

"По соглашениям с ЧАО "Оболонь" от 19 июля воду "Прозрачная от природы" для бойцов во фронтовых Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях заказано по 5,81 грн за килограмм (здесь и далее с учетом НДС). Для тыловых Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областей заказаны по 3,97 грн/кг", - говорится в сообщении.

Минобороны на открытых торгах закупило воду для ВСУ по самым низким ценам, удалось сэкономить 56 млн грн, - Наші Гроші 01

По данным журналистов, это самая низкая цена на воду в контрактах Минобороны с 2022 года. В довоенных сделках цена воды составляла от 7 грн/кг. Затем в 2022 году цена воды в разных контрактах МО колебалась от 7,80 до 25 грн/кг.

"В 2023 году после скандала с продовольствием цена воды в разных контрактах МО колебалась в диапазоне 5,76-9,22 грн/кг. И только в одном продуктовом каталоге от 30 мая стоимость воды в полуторалитровых бутылках снова прыгнула до 25 грн за килограмм. В данном случае неизвестны подробности соглашения, поскольку Минобороны не обнародовало ни договор, ни даже название фирмы-поставщика", - говорится в материале.

Читайте: Мощность армии должна состоять не в тысячах ракет, которыми будут бить по РФ, а в высшем уровне организации войск, - Бутусов

Авторы материала обращают внимание, что "фронтовая" вода стоит дороже "тыловой", но менее чем на 2 грн/кг. Также цена воды "Оболони" в контрактах с Минобороны существенно ниже цены в магазинах. Торги были проведены 19 июля. Поставщиком на общую сумму 246 млн грн избрано ЧАО "Оболонь". Это первые открытые торги по воде с начала вторжения.

Смотрите: Минобороны в 2019 году ликвидировало танковый батальон ДШВ, - нардеп "ЕС" Арьев. ДОКУМЕНТ

"По "фронтовому" тендеру ценой 146 млн грн конкурентами были ООО "Трейд Полтава" (трейдер воды "Бон буассон", "Царичанская", "София", "Эльза") и ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" (производитель воды "Моршинская" "). На аукционе цена была снижена от ожидаемой на 16 млн грн, или 10%.

На "тыловом" тендере ценой 100 млн грн конкурентами были те же фирмы, и на торгах была получена скидка 40 млн грн, или 29%", - говорится в сообщении. Общая скидка на двух тендерах составила 56 млн грн. Этой суммы, отмечают журналисты , достаточно для приобретения 500 дронов "DJI Mavic 3 Fly More Combo"

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook назвал это "настоящим чудом".

"После нескольких возбужденных уголовных дел и создания общественного Антикоррупционного совета цены закупок у Минобороны упали ниже, чем были даже перед вторжением, несмотря на значительную инфляцию и все сопутствующие риски. Конечно, мы понимаем, что вот это и есть настоящая рыночная цена, а все что выше – раньше шло в карман лиц, приближенных к руководству Минобороны. Десятки миллионов литров воды, только воды, поставлялись по ценам значительно выше рыночных. А что будет открыто, как перечислить все остальные предметы обеспечения", - отметил он.

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Топ комментарии
+30
В Офісі істерика... Рєзніков чекає покарання.
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31.07.2023 13:25
+12
Отже, зпіздили в іншому місці.
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31.07.2023 13:26
+12
не нагнітайте "зраду" на рівному місці, для дебілів-лохторату - це, навіть зі шкільної фізики, - одне й те саме
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31.07.2023 13:43
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Просто раніше ( поки їм не зажали яйця в тиски) весільні оператори і тамади з міністерства яєчної промисловості думали що, ZEкономити - це закупити в три -чотири рази дорожче собівартості, віддати більшу частину навару ZE-міністру яйцекраду і верхівці шашличної шобли , і собі в карман "крихти " положити. В нормальній країні(а не країні неадекватних адептів сватів і пуза дрістовіча) ці під..аси , за те що вони роблять під час війни були уже ліквідовані як загроза країні і незалежності.
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31.07.2023 13:41 Ответить
Це вдарить по кишені рєзнікову. Але він перекриє цю прикрість яйцями по 17....
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31.07.2023 13:46 Ответить
Чому, замість різних зрадників і крадунів, не обрати в лідери якогось військового? Перевіреного в справах?
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31.07.2023 14:24 Ответить
Добре що ти знову , відчувши загрозу для найвеличнішого віслюка апокаліпсису, прибіг і привселюдно лижеш йому яйця.
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31.07.2023 15:06 Ответить
Як вам глянеться людина, що раптом почала вихвалятися якимось своім чесним вчинком?
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31.07.2023 14:01 Ответить
"Пастернака не читал, но осуждаю!" (С)

"Про це повідомляє видання "Наші Гроші", передає Цензор.НЕТ. "
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31.07.2023 14:10 Ответить
Підозріло, шо аж *****..ць.
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01.08.2023 08:07 Ответить
Ніколи такого не було і от знову...
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31.07.2023 14:02 Ответить
Головне, щоб Резніков не забув про повернення 32 млрд грн з весни 2022 р, переказані для фірм без ліцензій на ЗАКУПІЛЮ ОВТ!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
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31.07.2023 14:09 Ответить
36 млрд.
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31.07.2023 14:11 Ответить
Грошики зникли разом з рєзніковими фірмами. І винирнули у затишній Іспанії. У вигляді його маєтку за 12 млн. євро
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31.07.2023 14:28 Ответить
Банда резнікова вже накралася на декілька поколінь вперед на закритих торгах. Тепер можна відкриті торги організувати.
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31.07.2023 14:11 Ответить
Не накралась.

Якби не журналісти, то це й досі б тривало!
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31.07.2023 14:40 Ответить
Зекономити відносно чого? Ста гривень за півлітра мінералки?
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31.07.2023 14:29 Ответить
відносно закупів яєць по 17 грн за штуку та дизпалива по 60 грн за літр при оптовій ціні в 40
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31.07.2023 15:16 Ответить
"Дивіться, люди, ми не вкрали гроші у ЗСУ і завдяки нам, Україна не втратила мільйони гривень!" Прозвучало якось так. Але все ж, добра тенденція, дякувати журналістам.
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31.07.2023 15:30 Ответить
Сотни миллионов гривен на воду. Ваще по себестоимости должны давать максимум. 1 цент пластиковая бутылка энергия на выкочку и логистика
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31.07.2023 15:38 Ответить
мабуть медалі вішатимуть
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31.07.2023 16:15 Ответить
зато солярка по вісімдесят гривень?
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31.07.2023 16:34 Ответить
В Німеччині продукція "Оболонь" продається. Піду завтра, куплю, щоб повагу виказати за адекватні ціни для води для бійців.
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31.07.2023 18:47 Ответить
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31.07.2023 19:05 Ответить
В Польщі від Оболонь є чудовий Хлібний квас, придбаю обов'язково. Шкода тільки, що лише в Ашані...
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31.07.2023 20:09 Ответить
Рано радіти. Ці щури добре відіграються на дизелі та інших речах.
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31.07.2023 21:38 Ответить
Диявол в деталях.
5.81 це дорожче ніж вода з доставкою по Києву в бутлях 18,9л без вартості тари.
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31.07.2023 22:23 Ответить
То ти на фронт пропонуєш воду в бутилях по 18,9 літрів поставляти?
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01.08.2023 00:24 Ответить
Ні. Я пропоную читати контракт. Бо там може бути така херня, як яйця кілограмами, яблука літрами, а вода цистернами.
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06.08.2023 15:53 Ответить
Старий анекдот - сидять на Подолі два не скажу хто) , один носить воду з Дніпра, другий її газифікує.
Не ціною єдиною, якість теж має значення.
Резнік і Ко теж це пити буде чи як завжди прозору з Альп?
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31.07.2023 22:49 Ответить
удалось сэкономить 56 млн грн - это минус полтора сериала про Ингулец
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31.07.2023 23:08 Ответить
ЦЦЦ! аяяЯ! нарешті! Порошенко здався і віддав резніку Прозорро. Урья!
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01.08.2023 06:45 Ответить
Це у липні, а у червні, судячи з графіку цін закупок, підстрахувались і купляли так, шоб і дітям було не до спраги.
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01.08.2023 08:09 Ответить
А-а-а, в нашом склепе вшистко бардзо таньо!😄 Дешево - це категорія відносна😄 В чку ціну Оптова Ціна за пляшку? Як кажуть москалі, - Нє нада тут тєнь на плєтєнь наводіть😄
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01.08.2023 08:10 Ответить
Гидко, що маємо країну, де на усіх рівнях, в усіх категоріях громадян, панує єдине бажання - нажитися. Це стосується і тих які свої послуги або товари, продають, і тих які ці послуги та товари купують з дотриманням власного "інтересу". Вина в цьому не тільки влади. Вся така "позиція" сформована останніми 32-ма роками "державницької політики" .
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01.08.2023 09:14 Ответить
Так вони ж на цьому і будували свої бізнеси! А де кривий фундамент, там і хитка будівля!
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01.08.2023 09:21 Ответить
Якось неприродньо і тому "напряжно"....В чому підступ? Бо Совість там вже і насіння втратила.....
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01.08.2023 09:19 Ответить
А ПРИКІНЬ НА ЯЙЦЯХ СКІЛЬКИ МОЖНА БУЛО З ЕКОНОМИТИ ЯК БИ НЕ СХЕМИ РЕЗНІКОВА
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01.08.2023 10:43 Ответить
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