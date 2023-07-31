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армия (8414) война (46615) Бутусов Юрий (3904) мобилизация (1604)

Побеждают не количеством войска, а его качеством. Россияне начали это осознавать, поэтому нам нужно опережать врага в этом, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Россия обязательно будет проводить мобилизацию из-за больших потерь в армии. Отвечать на это следует улучшением управления в рядах украинской армии.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью Радио NV.

"Мобилизацию противник будет делать, мы это понимаем, поскольку войска нуждаются всегда в ротации, замене. Потери у российских оккупантов достаточно значительны, поэтому они это обязательно сделают. Отвечать на это нужно... В современной войне имеет значение не количество, в современной войне побеждают более качественные войска, а это качество обеспечивается, в первую очередь, управлением. Российские неудачи, наши успехи в этой войне - это никогда не было преимуществом Украины в численности. Это всегда было преимуществом в качестве управления. Враг это частично стал осознавать. И они начали уделять больше внимания именно улучшению управления", - отметил он.

По словам Бутусова, у российских захватчиков была плохая связь, не было подготовки, они применяли импровизированные формирования.

"Сейчас противник после ряда поражений начал это улучшать, чтобы дотянуться до уровня ВСУ и Нацгвардии. Конечно, добился в этом успехов. Поэтому нам нужно снова делать шаг вперед, нам надо опережать врага в этих ключевых компонентах. Численность людей при современных высокоточных средствах разведки и поражения заканчивается мгновенно. Любое количество людей, которые хуже противника управляются и организованы, оно мгновенно заканчивается. Численность сейчас не означает ничего", - подытожил журналист.

Читайте также: Мощность армии должна состоять не в тысячах ракет, которыми будут бить по РФ, а в высшем уровне организации войск, - Бутусов
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Але оскільки у керівництві багато некомпетнтних людей - воюємо переважно кількістю.
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31.07.2023 14:13 Ответить
https://youtu.be/sVOduwQfCr8
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31.07.2023 14:30 Ответить
https://youtu.be/sVOduwQfCr8

КИРИЛЛ ВЕРЕС о 30 убитых россиян за 20 минут, контрнаступлении и закончится ли война в 2023 году
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31.07.2023 14:31 Ответить
> "Зараз противник після низки поразок почав це покращувати, щоб дотягнутися до рівня ЗСУ і Нацгвардії. Звичайно, досягнув у цьому успіхів."

Дивно: на цензорі зазвичай вважають рашистів безпросвітно тупими, які нічому не вчаться, без мотивації. А якщо посмієте повторити те, що пише Бутусов... спитають, з якої це методички.
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31.07.2023 15:25 Ответить
з огляду на те що більшість комбригів і комбатів випускники ще совецьких училищ то вони і воюють як жуков під час ДСВ гарматним мясом а про дрони безпілотники вони і чути не хочуть солдафони
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31.07.2023 16:49 Ответить
25 добре навчених пілотів на F-35 за тиждень зроблять роботу, таку саму як півторамільйонне військо за рік. Тільки щось не дають - це вже відповідальність вищого керівництва держави.
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31.07.2023 16:53 Ответить
Юрію,ви для кого цю статтю написали. для керівництва кацапів? Може хвати вже п#здеть дуже багато
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31.07.2023 17:35 Ответить
Це і так зрозуміло . Але потрібні різновиди зброї для різних завдань
Наприклад f-16 це літаки вони так застарілі в НАТО але кацапське пво проти них безсиле це не міг і не су
Наскільки часу техніка НАТО випереджає РФ?. Тому кацапи і бояться постачань техніки до України
Слід зазначити що f-16 це літак невидимка тобто пво РФ важко виявити їх в просторі
Тому завдання можуть виконувати більш складні
І ті хто каже що літаки не дадуть результату це не правда
Дадуть як і хаймарс допоміг знищувати склади ворога кацапи до сих пір бояться хаймарс
Літаки Україна всеж отримає коли почали навчання
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01.08.2023 03:21 Ответить
 
 