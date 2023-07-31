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Воин 5 Слобожанской бригады НГУ уничтожил российский Т-72 вблизи Кременной, сорвав попытку вражеской атаки. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вблизи Кременной воин 5 Слобожанской бригады Нацгвардии уничтожил российский танк Т-72.

Об этом бригада рассказала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, 30 июля около 12 часов российский Т-72 пытался обстрелять одну из позиций защитников 5 Слобожанской бригады НГУ вблизи Кременной в Луганской области.

"Командир минометного расчета с позывным "Студент", получив координаты аэроразведки нашей бригады, со второго выстрела попал во вражеский танк. Таким образом попытка вражеской атаки была сорвана", - говорится в сообщении.

Воин 5 Слобожанской бригады НГУ уничтожил российский Т-72 вблизи Кременной, сорвав попытку вражеской атаки 01

Заместитель командира батальона, полковник с позывным Тихий рассказал, что благодаря своевременному докладу с позиций о движении техники, два расчета БПЛА оперативно провели разведывательные действия и обнаружили движение вражеского танка Т-72, после чего корректировали огонь по вражескому танку.

"Группой минометчиков под командованием старшего солдата по имени Богдан было нанесено огневое поражение танка, в результате чего вражеский танк был поврежден и обездвижен. После чего по танку отработала артиллерия", - сказал полковник.

Воин 5 Слобожанской бригады НГУ уничтожил российский Т-72 вблизи Кременной, сорвав попытку вражеской атаки 02

Также сегодня, 31 июля, около 9 утра российский Т-80 сделал 3 выстрела по позициям бригады. Воины-нацгвардейцы открыли ответный минометный огонь, повредив танк врага. Машина потеряла управление, а экипаж оккупантов сбежал с позиций.

Читайте: Оккупанты бросают в бой только что мобилизованных без боевой подготовки, - Генштаб
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Вбийте їх всіх,до останього...
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31.07.2023 14:45 Ответить
...і відкрийте реєстр для всіх, хто бажає бути утилізованим...
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31.07.2023 15:10 Ответить
Слава знешкоджувачам кацапів!
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31.07.2023 15:07 Ответить
З мінометів по танках?!
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31.07.2023 15:48 Ответить
А чого-б і ні? Жалюзі двигуна - слабоброньовані Верх башти - теж Поклали міну на жалюзі Пошкодили двигун Танк зупинився Потім добили тією ж "Рапірою"
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31.07.2023 15:54 Ответить
Може і так пощастить! Але там й у другому епізоді по танку відкрили вогонь у відповідь з мінометів. Це озброєння проти танків у НГ?
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31.07.2023 16:00 Ответить
От ! Нарешті, мінометний вогонь ! І Джавелін не знадобився. Нехай ще полежить, згодиться.
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31.07.2023 16:27 Ответить
цікаво - а скільки премія за підбиття руснявого ?
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31.07.2023 17:13 Ответить
 
 