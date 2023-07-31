Нужно минимизировать потери на фронте, мы теряем людей из-за плохого управления, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Только усовершенствование управления в украинской армии позволит вернуть превосходство над войсками РФ.
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио NV.
"Вся линия фронта, которая сейчас держится, держится благодаря тому, что повсюду идут тяжелые бои. Каждый день мы несем значительные потери. Да, враг тоже несет значительные потери, но нас должны беспокоить собственные проблемы. Нам нужна минимизация наших потерь. Нужно, чтобы мы не теряли людей просто так, по глупости, из-за плохой организации, из-за плохого управления. Потому это для нас основной вызов по всему фронту. Не какие-то российские стратегические планы, не какое-либо российское оружие. Основная проблема – это наши собственные проблемы внутри. Это нужно усовершенствовать, тогда мы снова вернем преимущество россиянам", - объяснил журналист.
По словам Бутусова, для того чтобы победить, нужно сохранять преимущество над врагом в качестве управления, организации, применения.
"Тогда количество вооружения и качество вооружения заработают на нас гораздо сильнее, в разы сильнее", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
"в тому числі і в офіцерський склад. А на фронті їх неміряно." --- ага Ты эту всю информацию наверное с дивана сидишь и подсчитываешь, где кого немеряно, мониторишь как татаров с ермаком за день по целому фронту мотаются и гадят в каждом подразделении лишь бы подгасрать откуда вы такие беретесь? Что у вас там в голове происходит вообще? Неужели дети настолько деградировали?
Унаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівшині загинуло 36 людей та 134 з різним ступенем ураження перебувають в лікарні.
Ракети були випущені з акваторії Чорного та Азовського морів літаками РФії, которі базуються в Саратові.
Робіть висновки:
І ще , ніякий ти не Андрій Саган. Ти платний ботик , шістка єрмака і татарова !
Основні завдання[ред. | ред. код]
Основними завданнями Міноборони України є:
участь у реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, координація діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з підготовки держави до оборони;участь в аналізі воєнно-політичної обстановки, визначення рівня воєнної загрози національній безпеці України;забезпечення функціонування, бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них функцій і завдань;проведення державної військової кадрової політики, заходів щодо реалізації соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників Збройних сил;розвиток військової освіти і науки, зміцнення дисципліни, правопорядку та виховання особового складу;взаємодія з державними органами, громадськими організаціями і громадянами, міжнародне співробітництво;контроль за додержанням законодавства у Збройних силах, створення умов для демократичного цивільного контролю над Збройними Силами.
Міноборони України очолює Міністр, якого призначає Верховна Рада України за поданням Верховного Головнокомандувача ЗСУ-Президента України (ст. 114 КУ).
Міністр оборони України у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Міноборони України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Причинно следственная звязь есть такое понятие,но тебе ********,голосовавшему за ЗЕ не понять этого
І непоправне горе для кожної сім'ї, яка втрачає своїх синів, чоловіків, батьків, братів, матерів, доньок, сестер.
Яке передбачає домінування в повітрі, а ще не забувайте ніхто не вів війни з такою кількістю БПЛА - скупчення військ відразу помітять і нанесуть враження.
Треба дієві рішення, наприклад - звернення активістиів, волонтерів, журналістів до Ставки Верховного Головнокомандувача.
Треба не просто казати що у нас щось не так, треба пропозиції як саме зробити кращим управління та всі питання які Ви піднімаєте.
Є ж у нас військові експерти, аналітики!
Але питання пане Бутусов наразі правильне.
Які зверненя, дитино?
Як ти собі уявляєш після "звернення" процес підвищення якості управління військами?
Підпиши "звернення", може завтра станеш шкіпером парусної бригантини.
- полковник Арестович. Уехал в Израиль. Наверное "душа поэта" не выдержала унижения, когда студенты киевского ВУЗ-а отказались от его лекции;
- полковник Жданов. Почему-то не на войне, зато рассказывает в Ютубе, как мы уже скоро победим. Человек, который совершенно не понимает реалий современной войны;
- полковник Свитан - тоже почему-то не на войне. Хотя все эти люди получали ништяки от государства и их время пришло. Но они выбрали иную войну - диван
А реальность такова, что это первая в мире война дронов и мы тут первопроходцы. Потому и обосрались все эти совковые полковники-эксперты, которые мыслят шаблонами своих военных училищ. Лучший военный эксперт - это боевой опыт, ум и здравый смысл
а от що командири вбивають, б"ють, не забезпечують, збагачуються, дають убд тим хто не воює , кидають о.с. на м"ясо, і командують з теплих штабів, не знаючи життя на передовій, чув сотні разів
то про яку якість може йтися
може прийшов час коли в керівництві буде досвід а не погони
мають запрацювати управлінськи (соціальні ) ліфти.((
коли ти керуєш ні тому що у тебе є так зване
"офіцерське звання" , цей пережиток царського режиму))
ще і здобуте по ідіотському принципу бюрократів " за вислугу лет"....
а тому що ти здібний менеджер (читай : командир)
кому цікаві випендріваться тими офіцерськими званнями
окрім іх обладателей .))
цікаво, а офіцерське звання було у Бандери чи у Василя Кука
не кажучи про Батька Махно.
Це сказати легко, а у житті це процес на десятиріччя.
Як завтра змінити "якість управління" у всій армії від командирів взводів, рот, батів, штабів, генералів?
Хіба що змінити усіх командирів на дописувачів Цензора, от тоді, да!
Тільки своєчасно постачати у великій кількості зброю
А те що каже
Бутусов що деяке військове керівництво не компетентне
А коли обмаль зброї і кожен снаряд на рахунку як командир повинен діяти?
І треба пам'ятати що кожний військовий яки колись закінчував вуз і отримав військову спеціальність
Це були різні роки
Ті люди які отримали дипломи в 90 - ті роки вони мають свій досвід і їм важко перейти на новітні стандарти тому так
А тримати тільки тих людей які закінчили недавно вуз їх буде мало але і досвіду теж мало
Там де зброя там і перемога
Коли дасте багато зброї отримаєте літаки обіцяні і не буде перемоги
Тоді можна сказати що командири погані
А зараз в цих командирів складне положення б'ються з останніх сил
Якщо полоса не розмінована для наступу який нах.... наступ, на що надіятись що проскочать міни на швидкості.... Як вчора проскочило і це наше відео... 3 машини тупо підірвались , або бредлі птурами рострілюють з ближньої посадки... де б...ть розвідка.... Або наступ там де явно видно попередні воронки від пристрілу арти і саме там де воронки нашу колону накриває орківська арта....
Дадуть Ф16 позбивають їх і буде те саме що з тими мігами що ми отримали...
За переведення в іншу частину трахають, так ось щоб запобігти цьому, бажаючим перевестися від командира самодура-м'ясника він оформлює БРку на невдоволеного та ставить задачу 200 і проблема вирішена, бо впевнений, що за загибель підлеглого відповідальності ніякої, а за перевод або за відмовників перепаде.
Життя рядового для таких горекомандирів не варте нічого.
І поки зберігається такий підхід доти і будуть великі втрати.
Це отримання очіваного результату на виході умовної чорної скрині шляхом подання правильних команд (в ідеалі - однієї команди) на її вхід.
А як же сформувати таку ідеальну команду, якщо перед нами чорна скриня, характеристики якої нам, суб'єкту управління, невідомі ?
Перший шлях: намагаємось відкрити чорну скриню і вивчати їх нутрощі, тобто збирати інформацію про неї. І тоді, приблизно знаючи з чим маємо справу починаємо підбирати ключики до її потаємної шухлядки - один, другий, ... енний, поки не відімкнемо. При цьому можемо використати і один універсальний ключ-відмичку, але його в процесі "управління" потрібно буде або стешувати або наварювати кожної нової ітерації.
Це - так звана лінійна система управління зі зворотнім зв'язком.
Її недолік - потреба у значному часі на збір інформації про чорну скриню, на перехідні процеси і адаптацію для більш-менш адекватного керування.
Але є другий шлях: нелінійна система.
В ній не потрібно вивчати скриню з її шухлядками, достатнє формування всього двох вхідних сигналів - перший - тестовий, другий командний.
Проте, як і у першому випадку, тут важливо мати знання про первинну "замкову щілину" і доступ ло неї. Як у казці про "Золотий ключик".
І як же все це має працювати у війні України з рашистською пітьмою?
Відповідь вже була дана у моєму коментарі до одного з подібних дописів автора.
Якщо офіцер має доступ в інтернет до chat GPT, то після введення правильних промптів запитань (бажано англійською мовою) , щодо тактики чи особливостей планування бойових операцій, ШІ за секунди видасть розгорнуту відповідь на поставлене запитання, аж до покрокового плану дій.
Навчання Chat GPT охоплювало велику кількість текстів доступних навчально-методичних матеріалів військових шкіл та академій країн НАТО. Відповідь допоможе офіцеру структурувати свої думки та підхід до виконання БР.
Приклад: Запитання (промпт не вказано):"Преодоление минного поля бронетанковым подразделением в наступлении без поддержки в воздуха в условиях обстрела вертолетными ПТУР противника"
Фрагмент відповіді Сhat GPT:
"Оценка ситуации:
Определите характер и масштаб минного поля, его расположение и плотность.Определите возможности противника по обстрелу вертолетными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) и их возможное воздействие на ваше бронетанковое подразделение.
Подготовка подразделения:
Проведите детальный инженерный разведывательный обход для определения минного поля и опасных участков.Проведите подготовку боевой техники и личного состава к преодолению минных препятствий.Разработайте план действий и схему движения для минимизации рисков и потерь.
Борьба с вертолетными ПТУР:
Определите меры по обнаружению и подавлению противотанковых управляемых ракет противника.Разработайте тактику маневра и маскировки для уменьшения вероятности попадания противника.
Преодоление минного поля:..."
Чи думаєте що посади в армії не продавались і тепер ці схемщики малюють стрілочки на карті а знань в них якись совдеповський підручник на досвіді 2 світової і не факт, а не екзамен за 50 у.е.
І головне що нікого не наказують за бездарні операції а тільки тих комусь терпець уривається і він це п...ц виносить на громадськість....
Цю помилку необхідно терміново виправляти.
З іншого боку, не всякий навчений НАТО, ефективний командир батальйону впорається з командуванням бригадою. ЦІна помилок командування на такому рівні - великі втрати ОС та техніки.
Віруючі послухали такі заяви, повішали лапшу на вуха та й далі пішли собі по справам, бо ми ж перемагаємо 24/7 та й в черговий раз віртуально звільняємо Крим.
https://ipress.ua/articles/nastup_rosiyan_na_pivnochi_zupynyvsya_na_pivdni_ukraintsi_prosunulysya_ale_zaznaly_vtrat__tom_kuper_346082.html