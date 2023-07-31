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Новости Война в Украине Война
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война (46615) Бутусов Юрий (3904)

Нужно минимизировать потери на фронте, мы теряем людей из-за плохого управления, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Только усовершенствование управления в украинской армии позволит вернуть превосходство над войсками РФ.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио NV.

"Вся линия фронта, которая сейчас держится, держится благодаря тому, что повсюду идут тяжелые бои. Каждый день мы несем значительные потери. Да, враг тоже несет значительные потери, но нас должны беспокоить собственные проблемы. Нам нужна минимизация наших потерь. Нужно, чтобы мы не теряли людей просто так, по глупости, из-за плохой организации, из-за плохого управления. Потому это для нас основной вызов по всему фронту. Не какие-то российские стратегические планы, не какое-либо российское оружие. Основная проблема – это наши собственные проблемы внутри. Это нужно усовершенствовать, тогда мы снова вернем преимущество россиянам", - объяснил журналист.

По словам Бутусова, для того чтобы победить, нужно сохранять преимущество над врагом в качестве управления, организации, применения.

"Тогда количество вооружения и качество вооружения заработают на нас гораздо сильнее, в разы сильнее", - добавил он.

Читайте: Побеждают не количеством войска, а его качеством. Россияне начали это осознавать, поэтому нам нужно опережать врага в этом, - Бутусов
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Топ комментарии
+21
Ну немцы не дурно говорят,что наших обучают за границей военному искуству по стандартах НАТО,потом те возвращаются домой,их разделяют по 10 человек,сажают в какие то посадки с автоматами,одной рацией и парочкой рпгешек в лучшем случае и воюй как хочешь называется, вот такие вот реалии
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31.07.2023 14:44
+18
Спасибі пану Юрію за Правду !
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31.07.2023 14:41
+18
поки керують єрмак-татаров і їм подібні-змін на краще не буде!
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31.07.2023 14:42
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Правила форума Совет форумчан
Спасибі пану Юрію за Правду !
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31.07.2023 14:41 Ответить
поки керують єрмак-татаров і їм подібні-змін на краще не буде!
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31.07.2023 14:42 Ответить
Приче татаров к сержантскому составу всу,я понимаю зрада зрадой,но так можно и вспышки на солнце приплести к условному татарову)
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31.07.2023 14:44 Ответить
так это боты, они зраду под каждой новостью розганяют, и не думают даже уместно ли их зрада будет выглядеть в контексте этой новости или нет, 17 рублей как бы за высер никто не отменял
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31.07.2023 14:46 Ответить
Яйца по 17 это прошлое уже,сейчас барабаны,двери сковородки и прочее.Новые зашквары каждую неделю,но это совсем другое .От секты ЗЕ несет тупостью постоянно
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31.07.2023 14:59 Ответить
При чем тут яйца по 17 и новость о том что в армии плохое управление? Плюс идиот который пишет что это татаров с ермаком виноваты? Какое отношение имеет татаров и ермак к офицерскому составу который отдает приказы на фронте? Тупостю как раз несет от тебя и таких вот коментаторов,которые вроде бы говорят какую то правду, но в контектсе даной новости эта правда как не пришей кобыле хвост
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31.07.2023 15:13 Ответить
Правда , синок полягає в тому , що такі татарови і єрмаки проникають всюди... в тому числі і в офіцерський склад. А на фронті їх неміряно. Тому Бутусов і наголошує про це !!! Я так розумію , що ти бот з українськими позивними "Андрій Саган" . Чому ж пишеш по кацапськи ? Що щелепа викревлена в кацапський бік?
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31.07.2023 15:22 Ответить
"Правда , синок полягає в тому" --- ты школьник? Потому что только для школьников выражение сынок считается чем то оскорбительным,и они так считая пытаются таким образом задеть кого то другого,не понимая что есть люди которые уже давно выросли с школьного возраста и такими критериями не мыслят

"в тому числі і в офіцерський склад. А на фронті їх неміряно." --- ага Ты эту всю информацию наверное с дивана сидишь и подсчитываешь, где кого немеряно, мониторишь как татаров с ермаком за день по целому фронту мотаются и гадят в каждом подразделении лишь бы подгасрать откуда вы такие беретесь? Что у вас там в голове происходит вообще? Неужели дети настолько деградировали?
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31.07.2023 15:40 Ответить
А потім через декілька днів:
Унаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівшині загинуло 36 людей та 134 з різним ступенем ураження перебувають в лікарні.
Ракети були випущені з акваторії Чорного та Азовського морів літаками РФії, которі базуються в Саратові.
Робіть висновки:
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31.07.2023 15:56 Ответить
Это знаешь пример,когда больше уже по теме ничего сказать то и нет,но что то ведь нужно Какое нахрен имеет тоношение эта фотография к данной новости, и тупом коментарии этого идиота который винит татарова и еще ермака в том что Бутусов сказал что управление украинской армией не очень хорошое? Как вообще людям приходит в голову выстраивать такие горе лгические цепочки? Бутусов говорит что управление желает быть лучшим, и тут набегают индивидуумы которые рассказывают о ермаках,яйцах по 17, яворовских полигонах....
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31.07.2023 16:07 Ответить
Для таких як ти наявність кацапської агентури в оточенні зільонського це нормально. А для нас , українців - це погано !
І ще , ніякий ти не Андрій Саган. Ти платний ботик , шістка єрмака і татарова !
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31.07.2023 17:15 Ответить
Так значит тебя прокацапское правительство гнобит,обкрадает, боты повсюду в интернете тебя тоже нагибают,а ты все что можешь сделать так это сидеть тут и скулить как дворняга? ты жалкий человек получается, терппило редкое
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31.07.2023 17:50 Ответить
Повноваження Міністерства оборони України чітко окреслюються у статті 10 Закону України «Про Збройні Сили України».[2]
Основні завдання[ред. | ред. код]

Основними завданнями Міноборони України є:
участь у реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, координація діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з підготовки держави до оборони;участь в аналізі воєнно-політичної обстановки, визначення рівня воєнної загрози національній безпеці України;забезпечення функціонування, бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них функцій і завдань;проведення державної військової кадрової політики, заходів щодо реалізації соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників Збройних сил;розвиток військової освіти і науки, зміцнення дисципліни, правопорядку та виховання особового складу;взаємодія з державними органами, громадськими організаціями і громадянами, міжнародне співробітництво;контроль за додержанням законодавства у Збройних силах, створення умов для демократичного цивільного контролю над Збройними Силами.

Міноборони України очолює Міністр, якого призначає Верховна Рада України за поданням Верховного Головнокомандувача ЗСУ-Президента України (ст. 114 КУ).

Міністр оборони України у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Міноборони України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
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31.07.2023 18:17 Ответить
Все взаимосвязано.Ставит людей Ермак и ЗЕ,которые в свою очередь саботируют или делают во вред.
Причинно следственная звязь есть такое понятие,но тебе ********,голосовавшему за ЗЕ не понять этого
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31.07.2023 14:56 Ответить
Командирів взводів, рот і батальонів призначають єрмак і зє? Ти з головою зовсім зв"язок втратив?
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31.07.2023 15:15 Ответить
Це ти втратив голову коли голосував за єрмаків і татарових. А страждаємо ми всі !
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31.07.2023 15:33 Ответить
Це запитання до Залужного і його генералів чому в армії совок
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31.07.2023 14:56 Ответить
В кого було більше часу і умов для наведення ладу в ЗСУ, в Залужного, якого призначили за пів року до широкомасшабного нападу нападу рашистів, чи у Хомчака, який був головнокомандувачем 3 відносно спокійні роки.
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31.07.2023 15:19 Ответить
Я Вам кажу як керівник, порядок можна навести за два дні, а не те що два роки(
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01.08.2023 13:58 Ответить
Єрмак тут ні до чого,поки командири середньої ланки не будуть нести ні якої(???!!!) відповідальності за тупі,злочинні накази,завдяки яким просто знищується рядовий склад-нічого не зміниться,від слова-зовсім.
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31.07.2023 14:57 Ответить
Еще как до чого.Подскажи,почему многие толковые военные уволены и их не пускают на войну,Червинского вообще закрыли.
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31.07.2023 15:01 Ответить
Чому такі дятли як ти зразу харкаєте слиною коли нормальні люди кленуть єрмаків? І називаєте адекватних людей кремлєботами , та ще й на кацапськом нарєчії ? Хто тут бот ?
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31.07.2023 15:36 Ответить
Червинского прикрыли,Кривоносу и Марченку дело шили.Нихуя тебя ничего не смущает?Или у тебя мозг ракушки?
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31.07.2023 15:39 Ответить
Так і є. І це дуже велика проблема для країни, населення якої в 4 рази менше поголів'я окупанта.
І непоправне горе для кожної сім'ї, яка втрачає своїх синів, чоловіків, батьків, братів, матерів, доньок, сестер.
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31.07.2023 14:42 Ответить
Ну немцы не дурно говорят,что наших обучают за границей военному искуству по стандартах НАТО,потом те возвращаются домой,их разделяют по 10 человек,сажают в какие то посадки с автоматами,одной рацией и парочкой рпгешек в лучшем случае и воюй как хочешь называется, вот такие вот реалии
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31.07.2023 14:44 Ответить
"военному искуству по стандартах НАТО"
Яке передбачає домінування в повітрі, а ще не забувайте ніхто не вів війни з такою кількістю БПЛА - скупчення військ відразу помітять і нанесуть враження.
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31.07.2023 15:00 Ответить
Все вірно пане Юрій, але ж питання одними закликами не вирішити!
Треба дієві рішення, наприклад - звернення активістиів, волонтерів, журналістів до Ставки Верховного Головнокомандувача.
Треба не просто казати що у нас щось не так, треба пропозиції як саме зробити кращим управління та всі питання які Ви піднімаєте.
Є ж у нас військові експерти, аналітики!
Але питання пане Бутусов наразі правильне.
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31.07.2023 14:48 Ответить
Ти чувак із планети розових поні.
Які зверненя, дитино?
Як ти собі уявляєш після "звернення" процес підвищення якості управління військами?
Підпиши "звернення", може завтра станеш шкіпером парусної бригантини.
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31.07.2023 15:00 Ответить
Военные эксперты:

- полковник Арестович. Уехал в Израиль. Наверное "душа поэта" не выдержала унижения, когда студенты киевского ВУЗ-а отказались от его лекции;

- полковник Жданов. Почему-то не на войне, зато рассказывает в Ютубе, как мы уже скоро победим. Человек, который совершенно не понимает реалий современной войны;

- полковник Свитан - тоже почему-то не на войне. Хотя все эти люди получали ништяки от государства и их время пришло. Но они выбрали иную войну - диван

А реальность такова, что это первая в мире война дронов и мы тут первопроходцы. Потому и обосрались все эти совковые полковники-эксперты, которые мыслят шаблонами своих военных училищ. Лучший военный эксперт - это боевой опыт, ум и здравый смысл
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31.07.2023 15:08 Ответить
Світана не можна ставити в один ряд з люсей і коротковухим зайцем якщо цю людину досконально не знаєш то погугли будь ласка, може дещо нове дізнаєшся для себе, він побував у полоні і під тортурами в в тюрмі" Изоляция " ДНР d 2014 роцi і взагалі відгуки про нього позитивні, людина дійсно багато в чому розбирається і не плутається якпаркетний полковник Ждаников( коротковухий заєць) і тим більше не пи-т як голимий майор Люся, до всього іншого Світан критикує справедливо уряд як минулий так і сьогоднішній ,однак порохоботів таке не влаштовує бо Порох у них святий і його не можна критикувати взагалі
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31.07.2023 15:48 Ответить
Я понял. Да, если честно - про Свитана не гуглил как-то. Просто достало это всё... Тогда прошу прощения перед ним
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31.07.2023 15:52 Ответить
Вже набіжали всі ті, що кажуть, що всі проблеми в ЗСУ -це російське іпсо?
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31.07.2023 14:48 Ответить
Меня тут даже назвали "консервой" с 2014-го года, хотя про проблемы армии я почти не пишу
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31.07.2023 15:10 Ответить
До кого він звертається ? - в украінськіи арміі рулює Залужнии
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31.07.2023 14:51 Ответить
Хіба не Єрмак та Зеля ?
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31.07.2023 14:56 Ответить
Управління армією прерогатива Залужного
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31.07.2023 15:00 Ответить
Добре що є такі люди як Бутусов, інашке всі б уже ригали радугою від марафону.
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31.07.2023 14:53 Ответить
я ще не чув щоб за непрофесійне управління підрозділом, за необгрунтовані втрати особового складу когось з командирів посадили
а от що командири вбивають, б"ють, не забезпечують, збагачуються, дають убд тим хто не воює , кидають о.с. на м"ясо, і командують з теплих штабів, не знаючи життя на передовій, чув сотні разів
то про яку якість може йтися
може прийшов час коли в керівництві буде досвід а не погони
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31.07.2023 14:53 Ответить
Бо війна все спише, такий принцип працює, на жаль.
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31.07.2023 17:02 Ответить
Поки маємо Зелю та Єрмака перемоги не буде. І це вже не називається погане управління.
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31.07.2023 14:55 Ответить
посеред офіцерського складу
мають запрацювати управлінськи (соціальні ) ліфти.((
коли ти керуєш ні тому що у тебе є так зване
"офіцерське звання" , цей пережиток царського режиму))
ще і здобуте по ідіотському принципу бюрократів " за вислугу лет"....
а тому що ти здібний менеджер (читай : командир)
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31.07.2023 14:59 Ответить
та і взагалі...
кому цікаві випендріваться тими офіцерськими званнями

окрім іх обладателей .))
цікаво, а офіцерське звання було у Бандери чи у Василя Кука

не кажучи про Батька Махно.
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31.07.2023 15:02 Ответить
Блін, купа шизоідів "рецепти ідіота" викладують
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31.07.2023 15:09 Ответить
Через дахливе керівництво скоро буде знищено ще один батальйон колись елітної 4 Бригади Швидкого Реагування. Одна з рот, яку готували багато місяців загинула за кілька днів. Бо воювали з uar 15 против танків і ГРАДів
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31.07.2023 15:03 Ответить
На жаль, без конкретики це звучить як "сделайтє мне хорошо".
Це сказати легко, а у житті це процес на десятиріччя.
Як завтра змінити "якість управління" у всій армії від командирів взводів, рот, батів, штабів, генералів?
Хіба що змінити усіх командирів на дописувачів Цензора, от тоді, да!
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31.07.2023 15:07 Ответить
Яким чином мінімізувати втрати?
Тільки своєчасно постачати у великій кількості зброю
А те що каже
Бутусов що деяке військове керівництво не компетентне
А коли обмаль зброї і кожен снаряд на рахунку як командир повинен діяти?
І треба пам'ятати що кожний військовий яки колись закінчував вуз і отримав військову спеціальність
Це були різні роки
Ті люди які отримали дипломи в 90 - ті роки вони мають свій досвід і їм важко перейти на новітні стандарти тому так
А тримати тільки тих людей які закінчили недавно вуз їх буде мало але і досвіду теж мало
Там де зброя там і перемога
Коли дасте багато зброї отримаєте літаки обіцяні і не буде перемоги
Тоді можна сказати що командири погані
А зараз в цих командирів складне положення б'ються з останніх сил
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31.07.2023 15:12 Ответить
Які останні сили на Запоріжському напрямку деякі мають все, але угробили купу техніки на мінному полі... Просто стільки вже відео підривів нашої техніки на мінах, от що там Ф16 допоможе.....

Якщо полоса не розмінована для наступу який нах.... наступ, на що надіятись що проскочать міни на швидкості.... Як вчора проскочило і це наше відео... 3 машини тупо підірвались , або бредлі птурами рострілюють з ближньої посадки... де б...ть розвідка.... Або наступ там де явно видно попередні воронки від пристрілу арти і саме там де воронки нашу колону накриває орківська арта....

Дадуть Ф16 позбивають їх і буде те саме що з тими мігами що ми отримали...
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31.07.2023 16:14 Ответить
В якому році закінчив військовий ВУЗ пан Залужний, який за словами окремих дописувачів виконує вказівки Єрмака- Татарова?
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31.07.2023 15:25 Ответить
За безглузді втрати командирів не карають.
За переведення в іншу частину трахають, так ось щоб запобігти цьому, бажаючим перевестися від командира самодура-м'ясника він оформлює БРку на невдоволеного та ставить задачу 200 і проблема вирішена, бо впевнений, що за загибель підлеглого відповідальності ніякої, а за перевод або за відмовників перепаде.
Життя рядового для таких горекомандирів не варте нічого.
І поки зберігається такий підхід доти і будуть великі втрати.
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31.07.2023 15:32 Ответить
проблема - это наши собственные проблемы внутри.------ Да Ну? Шо Факир был --пьяный !
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31.07.2023 15:34 Ответить
Хто з ваших знайомих воює?
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31.07.2023 15:38 Ответить
Ситуація така що 1 на 10 це дуже багато. Через рік наша армія закінчиться.
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31.07.2023 15:35 Ответить
Деінде, наразі, навіть 1 до 1. Але роки на чотири мабу вистачить.
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17.08.2023 00:25 Ответить
Що таке система управління процесом (об'єктом) в теорії?

Це отримання очіваного результату на виході умовної чорної скрині шляхом подання правильних команд (в ідеалі - однієї команди) на її вхід.
А як же сформувати таку ідеальну команду, якщо перед нами чорна скриня, характеристики якої нам, суб'єкту управління, невідомі ?
Перший шлях: намагаємось відкрити чорну скриню і вивчати їх нутрощі, тобто збирати інформацію про неї. І тоді, приблизно знаючи з чим маємо справу починаємо підбирати ключики до її потаємної шухлядки - один, другий, ... енний, поки не відімкнемо. При цьому можемо використати і один універсальний ключ-відмичку, але його в процесі "управління" потрібно буде або стешувати або наварювати кожної нової ітерації.
Це - так звана лінійна система управління зі зворотнім зв'язком.
Її недолік - потреба у значному часі на збір інформації про чорну скриню, на перехідні процеси і адаптацію для більш-менш адекватного керування.
Але є другий шлях: нелінійна система.
В ній не потрібно вивчати скриню з її шухлядками, достатнє формування всього двох вхідних сигналів - перший - тестовий, другий командний.
Проте, як і у першому випадку, тут важливо мати знання про первинну "замкову щілину" і доступ ло неї. Як у казці про "Золотий ключик".
І як же все це має працювати у війні України з рашистською пітьмою?
Відповідь вже була дана у моєму коментарі до одного з подібних дописів автора.
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31.07.2023 15:35 Ответить
А ще є ******** метод військового управління за допомогою ШІ, наприклад, генеративною моделлю chat GPT .
Якщо офіцер має доступ в інтернет до chat GPT, то після введення правильних промптів запитань (бажано англійською мовою) , щодо тактики чи особливостей планування бойових операцій, ШІ за секунди видасть розгорнуту відповідь на поставлене запитання, аж до покрокового плану дій.
Навчання Chat GPT охоплювало велику кількість текстів доступних навчально-методичних матеріалів військових шкіл та академій країн НАТО. Відповідь допоможе офіцеру структурувати свої думки та підхід до виконання БР.
Приклад: Запитання (промпт не вказано):"Преодоление минного поля бронетанковым подразделением в наступлении без поддержки в воздуха в условиях обстрела вертолетными ПТУР противника"
Фрагмент відповіді Сhat GPT:

"Оценка ситуации:
Определите характер и масштаб минного поля, его расположение и плотность.Определите возможности противника по обстрелу вертолетными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) и их возможное воздействие на ваше бронетанковое подразделение.

Подготовка подразделения:
Проведите детальный инженерный разведывательный обход для определения минного поля и опасных участков.Проведите подготовку боевой техники и личного состава к преодолению минных препятствий.Разработайте план действий и схему движения для минимизации рисков и потерь.

Борьба с вертолетными ПТУР:
Определите меры по обнаружению и подавлению противотанковых управляемых ракет противника.Разработайте тактику маневра и маскировки для уменьшения вероятности попадания противника.

Преодоление минного поля:..."
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31.07.2023 17:48 Ответить
Погане- м'яко сказано.
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31.07.2023 15:38 Ответить
Треба дозволити створювати ПВК.Приватний підприємець на 200-300% кращий менеджер,бо напряму зацікавлений у ефективності ,а ніж дубовоголовий держслужбовець.
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31.07.2023 15:50 Ответить
Я скажу причина в тому що багато вищого складу попали на верх не за розумові здібності і вміння керувати в бойовій обстановці а схемщики...

Чи думаєте що посади в армії не продавались і тепер ці схемщики малюють стрілочки на карті а знань в них якись совдеповський підручник на досвіді 2 світової і не факт, а не екзамен за 50 у.е.

І головне що нікого не наказують за бездарні операції а тільки тих комусь терпець уривається і він це п...ц виносить на громадськість....
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31.07.2023 15:59 Ответить
На Цензорі були вже коментарі про те, що вишкіл НАТО пройшли командири від сержантів до командирів батальйону. Решта командирів (старших офіцерів, особливо пенсійного віку) занадто часто помиляється через недостатню компетентність управління бойовими підрозділами за стандартами НАТО. У більшості вони не розуміють і не мають навичок ефективного управління ********* підрозділами, бо НАТО їх не навчало.
Цю помилку необхідно терміново виправляти.
З іншого боку, не всякий навчений НАТО, ефективний командир батальйону впорається з командуванням бригадою. ЦІна помилок командування на такому рівні - великі втрати ОС та техніки.
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31.07.2023 16:52 Ответить
Вишкіл нато це один місяць, за місяць не можливо зробити командира..... тим більше що Нато не має досвіду війни в таких умовах
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01.08.2023 09:59 Ответить
Як надіну портупею так тупєю і тупєю... Гірка правда, але таких багато, особливо в тилу...
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31.07.2023 16:03 Ответить
Вам же сказали, що в нас втрат в 7-10 разів меньше. А після поранень повертається 80% біців. Що вам ще треба?
Віруючі послухали такі заяви, повішали лапшу на вуха та й далі пішли собі по справам, бо ми ж перемагаємо 24/7 та й в черговий раз віртуально звільняємо Крим.
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31.07.2023 16:29 Ответить
Якраз про цю проблему читав сьогодні у свіжому дописі Тома Купера, це на фоні останніх подій. Його висновок такий, що якщо за провал на Півдні уже 500 днів не можуть знайти винного, то за менші проколи їх і шукати ніхто не буде.

https://ipress.ua/articles/nastup_rosiyan_na_pivnochi_zupynyvsya_na_pivdni_ukraintsi_prosunulysya_ale_zaznaly_vtrat__tom_kuper_346082.html
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31.07.2023 17:10 Ответить
 
 