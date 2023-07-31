Камышин о производстве боеприпасов в Украине: "Увеличили в десять раз, однако этого недостаточно для нужд армии"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С января по июль этого года Украина в десять раз увеличила темпы производства боеприпасов, однако этого недостаточно для обеспечения потребностей ВСУ. В настоящее время государство ищет международных партнеров по усилению мощностей производства оружия.
Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в интервью итальянскому изданию "La Repubblica", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, для крупных международных компаний открываются огромные возможности производить и протестировать свой продукт в условиях реальной войны.
"Производить в Украине, тестировать продукцию в Украине, проводить исследования и разработки в Украине, модернизировать продукт в Украине. В конце войны они будут иметь лучший продукт", - отметил Камышин.
Пожалуйста, подождите...
Оперативно як - "з січня"!
Просто метеори, ***!
0*10=0
Чи хто на заході не знає «секретів» виготовлення мін?
1 богдана
2 оплота
пара-трійка нептунів
все це було зроблено про баризі
міни з Львова вивезли кудась, потім купили їх, але не отримали
то ж будьте добрі, конкретику
бо бомж теж стає в сто разів багатший коли знаходить сотку гривень
А щодо конкретики - її не буде, бо це, вочевидь, стратегічна таємна інформація.
куда діваються гроші з бюджету
це статки чиновників та депутатів
хто здав вагнерівців
хто розмінував чонгар
і хто керує державою, бо боневтік лиш підписант
а скільки снарядів було і скільки випустили це не таємниця нікуя....
зеленій тупоголовій підарасні, що шастає на цьому форумі, про всяк випадок повідомлю, що кндр наразі бойових дій не веде...
Дивно, що і з Оману, отих самих інвесторів, нечутно… МОЖЛИВО б, щось і вони виробили, на бітумі від білорусів!
Слава Захисникам України!,
Ніколи такого не було, а тут 24.02.2022 знову...
Нас запевняли, що "тамтожелюді, сайдьомся гдє-то пасєрєдінє, шашлик".
Тільки є ще декілька умов
- потрібна перемога
- післе перемоги, треба встигнути забрати "найкращий продукт", поки корупціонери не віджали собі
А то чекати спеціальних судів по захисту прав інвесторів, щоб забрати своє - прийдется не один рік
Тот, кто за этот вопрос в этот период отвечал за производство боеприпасов уже должен сидеть в тюрьме.