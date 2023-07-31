Камышин о производстве боеприпасов в Украине: "Увеличили в десять раз, однако этого недостаточно для нужд армии"

С января по июль этого года Украина в десять раз увеличила темпы производства боеприпасов, однако этого недостаточно для обеспечения потребностей ВСУ. В настоящее время государство ищет международных партнеров по усилению мощностей производства оружия.

Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в интервью итальянскому изданию "La Repubblica", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для крупных международных компаний открываются огромные возможности производить и протестировать свой продукт в условиях реальной войны.

"Производить в Украине, тестировать продукцию в Украине, проводить исследования и разработки в Украине, модернизировать продукт в Украине. В конце войны они будут иметь лучший продукт", - отметил Камышин.

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