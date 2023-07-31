РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4336 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
8 473 49
боеприпасы (1933) украинское оружие (104) Минстратегпром (31) Камышин (53)

Камышин о производстве боеприпасов в Украине: "Увеличили в десять раз, однако этого недостаточно для нужд армии"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олександр,камишін

С января по июль этого года Украина в десять раз увеличила темпы производства боеприпасов, однако этого недостаточно для обеспечения потребностей ВСУ. В настоящее время государство ищет международных партнеров по усилению мощностей производства оружия.

Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в интервью итальянскому изданию "La Repubblica", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для крупных международных компаний открываются огромные возможности производить и протестировать свой продукт в условиях реальной войны.

"Производить в Украине, тестировать продукцию в Украине, проводить исследования и разработки в Украине, модернизировать продукт в Украине. В конце войны они будут иметь лучший продукт", - отметил Камышин.

Читайте: За июнь Украина произвела больше боеприпасов, чем за весь 2022 год, - Камышин
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Ну, якщо виробили 1 *********, а тепер 10, то так - в десятеро більше. Балаболи і нєдорослі
показать весь комментарий
31.07.2023 14:45
+13
Як з нуля можна збільшити в кілька разів?
показать весь комментарий
31.07.2023 14:46
+10
З січня по липень цього року Україна вдесятеро збільшила темпи виробництво

Оперативно як - "з січня"!
Просто метеори, ***!
показать весь комментарий
31.07.2023 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, якщо виробили 1 *********, а тепер 10, то так - в десятеро більше. Балаболи і нєдорослі
показать весь комментарий
31.07.2023 14:45 Ответить
Грёбанные манипуляторы!!!!
показать весь комментарий
31.07.2023 15:05 Ответить
З січня по липень цього року Україна вдесятеро збільшила темпи виробництво

Оперативно як - "з січня"!
Просто метеори, ***!
показать весь комментарий
31.07.2023 14:45 Ответить
И самое прикольное, что не говорят от какого уровня.
показать весь комментарий
31.07.2023 14:58 Ответить
І правильно роблять, що не говорять, бо цю інформацію не потрібно розголошувати ворогу. Так, нам цікаво і хотілося б збільшення не з 1 до 10 штук на місяць, а хоча б з 1000 до 10000, а краще - до 100 000 чи 200 000 на місяць, але наша цікавість - це можна пережити.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:06 Ответить
У нас уже было налаженное производство 122, 152 и 155 на "Артеме". По словам директора с весны 2019 года они были готовы производить 360 тыс. в год испытанных и принятых на вооружение снарядов. Только не дождались ни копейки на это. Как и Шосткинский "Импульс" на ВОГи.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:19 Ответить
Ну - про 360 тысяч в год - это не более чем слова, но я полностью согласен с тем, что Таран был саботажником и его самого, как и тех, кто его поставил министром обороны, нужно за яйца подвешивать за подобное. Оборонные заказы на 2020-2021 годы были просто антиукраинскими - заказывалось что попало, кроме того, что нужно. Вернее - бронеавтомобили, на которые шел основной заказ, конечно же, тоже были нужны, но явно не в приоритете над снарядами, минами, вогами и ракетами.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:53 Ответить
360 тыс. - это не просто слова, это говорил директор завода "Артем". Это, как Коростылев с "Лучом", который был готов каждый год повторять результат 2018 года и поставлять ЗСУ минимум 3000+ всевозможных ракет в год. Но так и не дождался денег с 2019 года. А га@дон Таран рассказывал в СМИ, что ему от предшественника достались тысячи "Стугн" и аж 98 ракет (5 залпов) "Вильха" и ему этого хватит с головой и больше не нужно. Вот теперь и выгребаем это "не нужно" по полной, клянча аналоги у союзников.
показать весь комментарий
31.07.2023 16:41 Ответить
Як з нуля можна збільшити в кілька разів?
показать весь комментарий
31.07.2023 14:46 Ответить
Нуль, помножений на десять, дає - ?
показать весь комментарий
31.07.2023 14:48 Ответить
Проста арифметика:
0*10=0
показать весь комментарий
31.07.2023 14:47 Ответить
А от якби зменшили у десять разів...
показать весь комментарий
31.07.2023 14:51 Ответить
Враховуючи попередні "досягнення", і 10 штук, це вже збільшення вдесятеро...
показать весь комментарий
31.07.2023 14:48 Ответить
А хто зацікавлений в розробці (?!) і модернізації (?! 152 і 122, наприклад?
Чи хто на заході не знає «секретів» виготовлення мін?
показать весь комментарий
31.07.2023 14:49 Ответить
Зате "слушатєлі єдінствєннаво марахвона" ржуть, аж заходяться! "Хуже ж нє стало", нє?
показать весь комментарий
31.07.2023 15:25 Ответить
А як справи з модернізацією 10 тис ракети малої дії?Як справи хоч би на 20 -20 ракет типу Нептун або Гром?І інші речі?Скоро 2 рік війни...
показать весь комментарий
31.07.2023 14:59 Ответить
Ви хочете, щоб публічно розголошували стратегічну інформацію? Щоб ворогу і розвідка не потрібна була - все з наших ЗМІ міг би читати?
показать весь комментарий
31.07.2023 15:09 Ответить
Ага про дрони тисячі кажуть де їх виробляють кажуть де ремонтують техніку кажуть.Ви серьйозно з великою наївностю думаєте ніхто нічого не знає тим паче воєнні на 1,7 місяць війни?Та не смішіть
показать весь комментарий
31.07.2023 15:13 Ответить
Для этого есть дерьмак.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:51 Ответить
Та навіть ті недокраїни які під санкціями, виготовляють все що хочуть та будь-яких кількостях. А тут країна зі спеціалістами ,технологіями, виробництвами не може бл виготовити навіть ********** в необхідній кількості а тільки " шукає міжнародних партнерів для посилення потужностей виробництва зброї".
показать весь комментарий
31.07.2023 15:01 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2023 15:02 Ответить
Якщо врахувати, що в 2020 і 2021роках ДОЗ був на нулі, то порівняно з цим нулем елементарно збільшити виробництво зброї навіть в кустарних умовах в тисячу раз!
показать весь комментарий
31.07.2023 15:03 Ответить
було:
1 богдана
2 оплота
пара-трійка нептунів
все це було зроблено про баризі
міни з Львова вивезли кудась, потім купили їх, але не отримали
то ж будьте добрі, конкретику
бо бомж теж стає в сто разів багатший коли знаходить сотку гривень
показать весь комментарий
31.07.2023 15:04 Ответить
Оплоти були вироблені значно ранійше.
А щодо конкретики - її не буде, бо це, вочевидь, стратегічна таємна інформація.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:14 Ответить
сама таємна інфа в Україні це
куда діваються гроші з бюджету
це статки чиновників та депутатів
хто здав вагнерівців
хто розмінував чонгар
і хто керує державою, бо боневтік лиш підписант
а скільки снарядів було і скільки випустили це не таємниця нікуя....
показать весь комментарий
31.07.2023 15:27 Ответить
Якщо це для вас не таємниця, то чого ви ще вимагаєте якоїсь конкретики? Ви ж і так все знаєте з ваших же слів.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:49 Ответить
за такі "досягнення" в оборонній сфері у якійсь, прости Господи, кндр, зелене ****** поголівно би розстріляли з кулеметів...
зеленій тупоголовій підарасні, що шастає на цьому форумі, про всяк випадок повідомлю, що кндр наразі бойових дій не веде...
показать весь комментарий
31.07.2023 15:06 Ответить
Треба не бомбосховища провіряти, щоб Кличка підсидіти, а виробництвом *********** займатися...
показать весь комментарий
31.07.2023 15:09 Ответить
Все потрібно - і бомбосховища, і виробницвто ***********. І Клічко не відповідає за бомбосховища - це відповідальність райрад, голів яких призначає явно не Клічко.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:15 Ответить
А чому ж тоді Камишин лазив по підвалах? Не може Єрмаку відмовити? Чи роботи другої в нього нема?
показать весь комментарий
31.07.2023 15:45 Ответить
А хто має контролювати голів райрад, яких призначають самі зелені? Їм мільони виділяють, а вони їх на барабани витрачають...гніди.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:48 Ответить
зеленая математика: 0х10=10, но и этого недостаточно, надо умножить на 1000.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:21 Ответить
дибіл і ссучєний куєсос камишін, йди нахй.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:23 Ответить
Ось, де асфальт з тараном+хомчаком, Україні боком виліз через 4 роки!!
Дивно, що і з Оману, отих самих інвесторів, нечутно… МОЖЛИВО б, щось і вони виробили, на бітумі від білорусів!
Слава Захисникам України!,
показать весь комментарий
31.07.2023 15:29 Ответить
Это ска-- Породия на Человека! Страна ФАНТАЗЕРОВ мля!
показать весь комментарий
31.07.2023 15:29 Ответить
Страна? Влада не винувата...це страна такая.
показать весь комментарий
31.07.2023 16:39 Ответить
Питання - на#уя зупиняли завод у 2019-му???
показать весь комментарий
31.07.2023 15:33 Ответить
Та хто ж знав, що у нас під боком ...бнутий сусід?
Ніколи такого не було, а тут 24.02.2022 знову...
Нас запевняли, що "тамтожелюді, сайдьомся гдє-то пасєрєдінє, шашлик".
показать весь комментарий
31.07.2023 15:47 Ответить
Тобто вели себе як дебіли або зрадники
показать весь комментарий
31.07.2023 19:05 Ответить
"Виробляти в Україні, тестувати продукцію в Україні, проводити дослідження та розробки в Україні, модернізувати продукт в Україні. Наприкінці війни вони матимуть найкращий продукт", - зазначив Камишін.

Тільки є ще декілька умов

- потрібна перемога

- післе перемоги, треба встигнути забрати "найкращий продукт", поки корупціонери не віджали собі

А то чекати спеціальних судів по захисту прав інвесторів, щоб забрати своє - прийдется не один рік
показать весь комментарий
31.07.2023 16:19 Ответить
Ну так нехай збільшать в 100 разів тоді армії точно вистачить!
показать весь комментарий
31.07.2023 16:32 Ответить
А чем или каким местом вы думали о боеприпасах с 2019 по 2022 год?
Тот, кто за этот вопрос в этот период отвечал за производство боеприпасов уже должен сидеть в тюрьме.
показать весь комментарий
31.07.2023 16:36 Ответить
Он никому ничего не должен
показать весь комментарий
31.07.2023 19:06 Ответить
Що таке "збільшила вдесятеро темпи виробництва"? - Випускали 2 снаряди, а зараз 20? Чи 1000, а зараз 10000? Можна в натуральних числах, без зеленої словесної еквілібристики і пзджа? Хоча я розумію, що це насправді, державна таємниця...
показать весь комментарий
31.07.2023 16:37 Ответить
Брехлива Зелена тварь
показать весь комментарий
31.07.2023 17:04 Ответить
словесний понос від цього петуха із борідкою він сам себе видав заявивши слідуюче мовляв хай іноземні виробники *********** заходять і організовують виробництво їх так виж шакали запросите в них відкати за таку діяльність за яйця вішати всих причетних до всих цих корупційних оборудок
показать весь комментарий
31.07.2023 17:20 Ответить
могу oгласить истину, эти твари с 2014 предали Велику Ukrainu
показать весь комментарий
31.07.2023 17:49 Ответить
 
 