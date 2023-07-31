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Кривой Рог (1126) обстрел (20085) Понсен (55)

Нападение на гражданское население является военным преступлением, - посол Франции де Понсен об ударе РФ по Кривому Рогу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривой,рог

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен прокомментировал удар РФ по жилому дому и учебному заведению в Кривом Роге и подчеркнул, что это - военное преступление.

Об этом от написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Новые удары России по гражданским зданиям. Никогда не забывайте, что нападение на гражданское население является военным преступлением", – написал он.

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Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажный дом. По данным МВД, враг ударил ракетами по Кривому Рогу, зафиксировано попадание в учебное заведение и многоэтажку. 

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг мог нанести ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области баллистическими ракетами.

По последним данным, вследствие ракетного удара по Кривому Рогу 43 человека получили ранения. Известно о 4 погибших, среди которых - ребенок.
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Топ комментарии
+3
і що????
дасте літаки, крилаті та балістичні ракети, дозволите бити ними по параші????
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31.07.2023 14:57
+2
Та ви що ?А ми і не знали .Дякуємо що надали ракети дальної дії щоб ми могли знищити їх флот і бази.А, що, не надали?Ну тоді війна і далі триває і нас вбивають.Як це словоблуддя дістало..
Коли вже до нашого керівництва дійде що відповідь повинна бути семитричною !! Бо там населення не розуміє всю повноту війни.І тільки повноцінні відповіді рівняючи з землею тієї самої прикордонної території знищення тотальне всього буде їм зрозуміла ціна.І чим ближче до Криму тим кривавіші злочини будуть у рашки бо їй насрати на все.А ми возимося з ними.Люди вимагають відповіді за злочини а не словоблуддя.
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31.07.2023 14:56
+2
До речі, пані Одри Азуле, що очолює ЮНЕСКО та була надзвичайно стурбована смертю на фронті рашистського пропагандона та вимагала "провести розслідування" обставин того як та чому він здох ще нещодавно, не хоче нічого висловити ХОЧ РАЗ з приводу щоденної загибелі цивільних громадян України від рук роССійських нацистів???!!!
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31.07.2023 15:01
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Іщо після цих заяв де Понсона щось зміниться на краще,може більш "скальпелів"дадуть щоб п#здануть по параше ***************?!
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31.07.2023 14:53 Ответить
Дадуть, але по житлових будинках ЗСУ стріляти не будуть якщо там не буде скопичення рашистських вояк, бо у цій війні РЕАЛЬНІ нацисти лише з однієї сторони, з московської, хоча Кремль стверджував та буде стверджувати протилежне приводячи як "доказ" брехню, бо інакше не буде йому підтримки серед московитів (т.з. "роССіян") яких запевняють у скоєні українцями "злочинів" яких не було, у тому що напад на Україну "обгрунтований", у "геноциді" проти роССійськомовних викручуючи факти та розповсюджуючи відверті фейки, як це робила й німецька пропаганда у 2-й світовій війні, та радянська задля "виправдання" захоплення інших держав та народів до 22.06.1941, а потім заради підтримкм нападу на Афганістан, ну а у часи РФії і взагалі проміжки коли рашисти не вели війну стали відверто мізерними. То Нагорний Карабах, то ПМР, то Абхазія, то Південна Осетія, двічі проти Ічкерії, потім Грузія, на захист Ассада у Сирії і нарешті дійшла черга до України!!!
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31.07.2023 15:26 Ответить
Скільки вже таких злочинів...
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31.07.2023 14:54 Ответить
Та ви що ?А ми і не знали .Дякуємо що надали ракети дальної дії щоб ми могли знищити їх флот і бази.А, що, не надали?Ну тоді війна і далі триває і нас вбивають.Як це словоблуддя дістало..
Коли вже до нашого керівництва дійде що відповідь повинна бути семитричною !! Бо там населення не розуміє всю повноту війни.І тільки повноцінні відповіді рівняючи з землею тієї самої прикордонної території знищення тотальне всього буде їм зрозуміла ціна.І чим ближче до Криму тим кривавіші злочини будуть у рашки бо їй насрати на все.А ми возимося з ними.Люди вимагають відповіді за злочини а не словоблуддя.
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31.07.2023 14:56 Ответить
Вони надали те що літає на 300 км але ЗСУ не використовує ці ракети саме проти цивільних. Але через те що склади озброєння рашисти розміщують середмістя цивільним від детонації роССійсько-нацистських *********** теж прилітає, але звинувачувати у цьому саме ЗСУ Москва продовжує, бо цивільні для них той саме щит за яким вони ховаються згідно заповітів )(уйла (він же путін) котрий прямо висловився ще у 2014 році, що його вбивці будуть стояти не попереду мирних громадян, а позаду, і він бажає подивитись як при цьому будуть стріляти українці. І з тих пір саме у середмісті рашисти та колаборанти ставлять свої САУ, РСЗО, гаубиці, ППО, склади *********** поближче до житла звинувачуючи у тому що роблять вони саме ЗСУ, а брехня завжди була основою політики московитів (т.з. "роССіян") з часів царства Московського і досі!!!
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31.07.2023 15:11 Ответить
Знаєте ось це не використовувати проти цивільнихнне не можна стріляти це було в 2014 і всі знають що трапилося і дочого це довело.Хоча саме тоді потрібно було накривати і гатити в відповідь по повній .
Цілей безліч де можна і потрібно рівняти бази мости і інші речі.І повірте на 1,7 місяця війниз тими десятками тисяч загиблих і те що вони натворили мені плювати що там буде їх мирняк.Бо їх мирняк це гівно і паскуди.Вони підримують війну,а якщо вони підримують війну вони ворог і ціль.Наш народ ніхто не жаліє.Вони нас вбивають ,а ми включаємо добряків.Внас кровь річкою ,а там задоволені.Це війна і це війна з не людями.Або ми їх ,або вони нас.До багатох це ще не доходить.А ті хто втратили свої родини своїх близьких вони б їх голими руками розірвали від мало велика.Бо вони знають ціну і трагедію своїх родин
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31.07.2023 15:21 Ответить
Це і не по людські і не раціонально, бо це не надає переваг як рашистам, так не надасть і ЗСУ. Тож навіть з прагматичної точки зору, без моралі, це безглуздо! І не знаю як ви, я дізнаючись що цивільним на Московії (т.з. "роССії") та колаборантам які не військові якось дісталося не отримую НІЯКОГО морального задоволення. А навмисно влучати саме по цивільних взагалі позбавить нас сенсу супротиву роССійським нацистам, бо чим ми будемо крашими за них, у чому тоді буде сенс супротиву якщо ми не будемо від них ні у чому відрізнятися?!
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31.07.2023 15:34 Ответить
Це стосується іншого ворога.Ви мабуть не зрозуміли концепсію цієї війни і з ким ми воюємо.Ми тоді комарик кусаємо вони слон що нас топче але з точки зору розумного краще слоника не трогати щоб він не затоптав взагалі.Розумієте що там суспільство радіє кожному удару?Що там не розуміють ,не так, не відчувають цю війну.Це не люди з будь чкої точки зопу.Це не якась країна заходу це не якась цивілізована країна яка веде війну по законах її ведення.Ні це покидьки їм плювати на будь які закони війни моралі і гуманізму.Такий ворог розуміє лише силу.Ми знову ж таки робимо помилку 2014 року.І чим більше ми її робимо тим більше буде жертв.Бо це війна на виживання країни.Ні про який гуманізм закон і мораль не може йти мови.Бо там це все не розуміють взагалі.І з кожним днем цим покидькам все більше плювати.Немає наголо роблю немає вже рамок стримання.Або ми їх або вони нас.
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31.07.2023 16:03 Ответить
Справа не в гуманізмі навіть, а в тому, що такий удар по багатоповерхівці не несе жодного військового сенсу, не наближає перемоги.
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31.07.2023 18:15 Ответить
Це ми розуміємо і весь світ це розуміє.Оркам на це з прибором.Вони ді.ть стандартами тварюк.Заставити терориом розхитати суспільство.Для них така картина чим більше жертв і розрухи тим це типу влине за закінчення війни або заставе нас сісти за стіл перемовин на їх позиції.Вони терористи.А терористи розуміють тільки силу.І чим м'якша якщо це зслово доцільне буде наша позиція тим більше буде жертв і обстрілів міст домів лікарень і т.і. Вони вважають цей план найвірнішим.Вони так діють в кожній війні де вони тільки не були .Максимальні жертви максимальні розруха.Змусити населення підкоритися,замінити демографічну основу а далі раби мовчки .Яркий приклад Кавказу,або Абхазії.Сценарі йодин розруха покора задавити.Тому там не може бути з-нашої сторони жалю.Цю погань давити треба.Ви ж розумієте що після війни ,війна не скінчиться.Для кожного українця росіянин це буде ціль.Ми не пробачаємо.
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31.07.2023 21:50 Ответить
і що????
дасте літаки, крилаті та балістичні ракети, дозволите бити ними по параші????
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31.07.2023 14:57 Ответить
Хто зна, хто зна, може й нададуть, бо дійшли ж від піхотної зброї до САУ та ракет SCALP?!
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31.07.2023 15:13 Ответить
Літаки дадуть, куди з них бити - будуть визначати ЗСУ без потреби в якихось зовнішніх дозволеннях.
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31.07.2023 18:16 Ответить
вже навизначались
в бєлгородську обл заїхав бтр
в штатах зразу розслідування. хто посмів???
наші відбрехались що орки його заїопили
а потім РДК віджали його у підерів
а ти впевнено пишеш що літаки дадуть з вільним використанням....
Ви сер, фантазер
вибачте за каламбурчик...
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31.07.2023 21:15 Ответить
До речі, пані Одри Азуле, що очолює ЮНЕСКО та була надзвичайно стурбована смертю на фронті рашистського пропагандона та вимагала "провести розслідування" обставин того як та чому він здох ще нещодавно, не хоче нічого висловити ХОЧ РАЗ з приводу щоденної загибелі цивільних громадян України від рук роССійських нацистів???!!!
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31.07.2023 15:01 Ответить
Раніше коментував. А зараз навіть не хочу.
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31.07.2023 15:03 Ответить
ku*wa, а неспровокований напад на військовиків?

Це дозволяється?
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31.07.2023 15:04 Ответить
Не буває неспровакованого нападу на військових під час війни, є неспровакована агресія Московії (т.з. "роССії") проти України!!!
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31.07.2023 15:15 Ответить
Одне і теж!(,
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31.07.2023 15:10 Ответить
Ви звернули увагу? Всі широкорозрекламовані ГУР "удари" БПЛА по Москві.....це комарині укуси нежитлових будівель,з символічними руйнуваннями,жодних жертв немає. Натомість,удари Рашки по нас потужні,влучні,з маштабними руйнуваннями і жертвами....
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31.07.2023 15:22 Ответить
По перше - різна зброя а відповідно й наслідки, а по друге ціль мабуть таки інша, не вбивство цивільних та не залякування населення, а лише демонстрація що їх ППО зовсім не є чимось досконалим як їм про це розповідали!!! Згоден лише з тим, щоб влучали по об'єктах значуших, особливо у військовому та політичному плані, і якщо кусати то так, щоб земля тремтіла! А от жертви саме серед цивільних московитів (т.з. "роССіян") не є тим що нам потрібно для перемоги над рашизмом!!!
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31.07.2023 15:40 Ответить
Хорошою "демонстрацією" був би прильот по газоконденсатному порту в ленобласті, або нафтовому терміналу під Новоросійськом. Там десь на 10 % козломордого ВВП була б демонстрація.
Але ж ні...
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31.07.2023 15:54 Ответить
В чому тут влучність? ГУР МО влучили в міністерство росіян, а росіяне куди попало.
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31.07.2023 18:18 Ответить
Братюня, а коли це їх зупиняло? Там з 2014 року вони почали цивільне населення нищити, а в 22 просто масштаби змінились. Ну і авжеж, не забуваємо про Маріуполь, чи мале таке місто; а Буча та Ірпінь?
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31.07.2023 15:28 Ответить
скільки можна мусолити одне й теж....
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31.07.2023 18:11 Ответить
 
 