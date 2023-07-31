Нападение на гражданское население является военным преступлением, - посол Франции де Понсен об ударе РФ по Кривому Рогу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен прокомментировал удар РФ по жилому дому и учебному заведению в Кривом Роге и подчеркнул, что это - военное преступление.
Об этом от написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Новые удары России по гражданским зданиям. Никогда не забывайте, что нападение на гражданское население является военным преступлением", – написал он.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажный дом. По данным МВД, враг ударил ракетами по Кривому Рогу, зафиксировано попадание в учебное заведение и многоэтажку.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг мог нанести ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области баллистическими ракетами.
По последним данным, вследствие ракетного удара по Кривому Рогу 43 человека получили ранения. Известно о 4 погибших, среди которых - ребенок.
Пожалуйста, подождите...
Коли вже до нашого керівництва дійде що відповідь повинна бути семитричною !! Бо там населення не розуміє всю повноту війни.І тільки повноцінні відповіді рівняючи з землею тієї самої прикордонної території знищення тотальне всього буде їм зрозуміла ціна.І чим ближче до Криму тим кривавіші злочини будуть у рашки бо їй насрати на все.А ми возимося з ними.Люди вимагають відповіді за злочини а не словоблуддя.
Цілей безліч де можна і потрібно рівняти бази мости і інші речі.І повірте на 1,7 місяця війниз тими десятками тисяч загиблих і те що вони натворили мені плювати що там буде їх мирняк.Бо їх мирняк це гівно і паскуди.Вони підримують війну,а якщо вони підримують війну вони ворог і ціль.Наш народ ніхто не жаліє.Вони нас вбивають ,а ми включаємо добряків.Внас кровь річкою ,а там задоволені.Це війна і це війна з не людями.Або ми їх ,або вони нас.До багатох це ще не доходить.А ті хто втратили свої родини своїх близьких вони б їх голими руками розірвали від мало велика.Бо вони знають ціну і трагедію своїх родин
дасте літаки, крилаті та балістичні ракети, дозволите бити ними по параші????
в бєлгородську обл заїхав бтр
в штатах зразу розслідування. хто посмів???
наші відбрехались що орки його заїопили
а потім РДК віджали його у підерів
а ти впевнено пишеш що літаки дадуть з вільним використанням....
Ви сер, фантазер
вибачте за каламбурчик...
Це дозволяється?
Але ж ні...