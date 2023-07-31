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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) Литва (2117) ЧВК Вагнера (1280) Арвидас Анушаускас (34)

Мы не собираемся вздрагивать из-за "вагнеровцев" в Беларуси, - министр обороны Литвы Анушаускас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вагнер,белорусь,чвк,вагнеровцы

Присутствие наемников "ЧВК Вагнер" в Беларуси существенно не меняет ситуацию для Литвы.

Об этом литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на "УП".

По словам Анушаускаса, ситуация с безопасностью в регионе существенно изменилась, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

По подсчетам Минобороны Литвы, сейчас на территории Беларуси находятся примерно 2-3 тысячи "вагнеровцев" (по данным Госпогранслужбы Украины, чуть более 5 тысяч. – Ред).

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"Мы не собираемся вздрагивать из-за того, что в Беларуси появились какие-то российские наемники. Существенно ситуацию с безопасностью для нас это не меняет… То, что появились наемники, которых мы обобщаем названием "вагнеровцы"... Знаете, Литва, как и другие члены НАТО имеют и военные, и другие возможности обеспечить свою безопасность, даже без помощи своих союзников.

Существенно это вообще ничего не меняет. В вооруженных силах Беларуси - 40 тысяч человек. Вот это может существенно изменить ситуацию. Например, если Беларусь выдвинет свои вооруженные силы к нашим границам, тогда будет реакция НАТО. Но, как я и говорил, содрогаться из-за этих "вагнеровцев" мы не собираемся", - отметил он.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что присутствие российских наемников "Вагнера" в Беларуси представляет серьезную угрозу.
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31.07.2023 14:55 Ответить
Бляха муха, так а якого хріна маєте здригатися? Нахіба тоді те НАТО?
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31.07.2023 14:57 Ответить
А що йому хвилюватись Литва - це член НАТО і відповідь буде вже від ядерного блоку. Здригнеться лише білоруська земля від маленької хіросими, якщо ці вагнерівці наважаться напасти на НАТО з Білорусі
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31.07.2023 15:00 Ответить
Краще обміркувати, як тушки півнів царбульбі повертати? Катапультою, чи як?
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31.07.2023 15:09 Ответить
Нехай царбульба здригається, як що ...!
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31.07.2023 15:15 Ответить
",,Ми не збираємося здригатися через "вагнерівців" у Білорусі,",,--------- Навіщо Ви, тоді про це кажете??,,),
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31.07.2023 15:18 Ответить
Андрій Єрмак нещодавню зустрічався із своїми кураторами із ФСБ під прикриттям поїздки в Угорщину
https://bastion.tv/
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31.07.2023 15:18 Ответить
Відчуття, що вагнерівське біосміття нагнали в мінскую губєрнію не Польшу та Литву лякати. Скоріш за все вусате бєларускає гівно в мацквє таки нагнули.
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31.07.2023 15:20 Ответить
стоп! Анушаускас не производная по сути.. Тут более актуально Сувалкский коридор...Литовские ****** возможно с Грибовской сбегут к *****,тк учились вместе
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31.07.2023 17:46 Ответить
Самое правильное решение - "тупо" стрелять всё что бежит на вас !
Не думайте о них н к о чем то одушевлённом...!
Просто прицелился,затаил дыхание (что бы цель не сошла) и плавно делай спуск!
И не ищи следующего!
Не думай ни о чём!

Враг-не человек!
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31.07.2023 18:21 Ответить
 
 