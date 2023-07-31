Мы не собираемся вздрагивать из-за "вагнеровцев" в Беларуси, - министр обороны Литвы Анушаускас

Присутствие наемников "ЧВК Вагнер" в Беларуси существенно не меняет ситуацию для Литвы.

Об этом литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на "УП".

По словам Анушаускаса, ситуация с безопасностью в регионе существенно изменилась, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

По подсчетам Минобороны Литвы, сейчас на территории Беларуси находятся примерно 2-3 тысячи "вагнеровцев" (по данным Госпогранслужбы Украины, чуть более 5 тысяч. – Ред).

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"Мы не собираемся вздрагивать из-за того, что в Беларуси появились какие-то российские наемники. Существенно ситуацию с безопасностью для нас это не меняет… То, что появились наемники, которых мы обобщаем названием "вагнеровцы"... Знаете, Литва, как и другие члены НАТО имеют и военные, и другие возможности обеспечить свою безопасность, даже без помощи своих союзников.

Существенно это вообще ничего не меняет. В вооруженных силах Беларуси - 40 тысяч человек. Вот это может существенно изменить ситуацию. Например, если Беларусь выдвинет свои вооруженные силы к нашим границам, тогда будет реакция НАТО. Но, как я и говорил, содрогаться из-за этих "вагнеровцев" мы не собираемся", - отметил он.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что присутствие российских наемников "Вагнера" в Беларуси представляет серьезную угрозу.